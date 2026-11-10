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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 11 November 2026 | 02.05 WIB

9 Prinsip Penerimaan Diri yang Membantu Anda Belajar Mencintai Diri Sendiri di Setiap Fase Kehidupan

Ilustrasi bareface. (Pexels) - Image

Ilustrasi bareface. (Pexels)

JawaPos.com - Self-acceptance atau penerimaan diri mengajak anda untuk menerima diri sendiri apa adanya.

Termasuk dengan segala kelebihan, kekurangan, dan luka yang pernah dialami di masa lalu.

Berdasarkan informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (10/11) penerimaan diri merupakan proses yang perlu terus dilakukan berulang.

Namun, belajar menerima kondisi diri sendiri bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya, setiap tahap kehidupan menghadirkan tantangan tersendiri yang dapat  mempengaruhi cara seseorang dalam memandang dan menghargai dirinya. 

Berikut cara-cara yang dapat membantu anda mulai menerima diri sendiri, sekaligus belajar memperlakukan tubuh dan diri dengan lebih baik di setiap tahap kehidupan

Kehidupan setiap orang berjalan dengan ritmenya masing-masing. Membandingkan awal perjalanan anda dengan pencapaian orang lain yang sudah jauh di depan hanya akan membuat diri sendiri merasa tidak bahagia.

Media sosial semakin memperburuk kebiasaan tersebut karena sering menghilangkan konteks di balik kehidupan seseorang. 

Saat mulai terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri, cobalah berhenti dan kenali perasaan yang sedang anda alami.

Di dalam diri anda terdapat berbagai sisi kepribadian, dan hal tersebut bukanlah kekurangan. Justru bagian dari jati diri manusia.

Editor: Novia Tri Astuti
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