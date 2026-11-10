6 Cara yang Dilakukan Orang-Orang Toxic yang Membuat Kita Lebih Cepat Merasa Tua Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa tubuh lebih cepat lelah, pikiran terasa berat, sulit tidur, bahkan kehilangan semangat hidup setelah terlalu lama berhadapan dengan seseorang? Padahal, secara fisik kamu tidak sedang melakukan pekerjaan berat. Namun, entah mengapa, setiap kali berinteraksi dengannya, energi seolah terkuras habis.

Bisa jadi, masalahnya bukan sekadar kelelahan biasa. Ada kemungkinan kamu sedang berada dalam hubungan yang menguras kesehatan psikologis dan emosional.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu menyadari bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh. Orang-orang yang gemar merendahkan, memanipulasi, mengontrol, menyalahkan, atau menciptakan konflik terus-menerus dapat menjadi sumber stres berkepanjangan.

Menurut perspektif psikologi, stres kronis bukan hanya memengaruhi suasana hati. Ketika seseorang terus-menerus menghadapi tekanan emosional, tubuh dapat mengalami perubahan dalam sistem respons stres, pola tidur, regulasi emosi, hingga kesehatan fisik.

Bahkan, penelitian mengenai stres kronis dan penuaan biologis menunjukkan bahwa paparan stres berkepanjangan dapat berkaitan dengan perubahan pada proses penuaan tubuh. Salah satu konsep yang sering dibahas adalah allostatic load, yaitu akumulasi beban yang harus ditanggung tubuh akibat terus-menerus beradaptasi dengan tekanan.

Tentu saja, bukan berarti setiap orang yang memiliki sifat menyebalkan otomatis membuat orang lain cepat tua. Penuaan dipengaruhi banyak faktor, seperti genetik, pola hidup, kesehatan, lingkungan, dan kondisi psikologis. Namun, hubungan yang penuh tekanan dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kesejahteraan seseorang.

Lantas, apa saja perilaku orang-orang toxic yang tanpa disadari dapat membuat kita lebih cepat mengalami kelelahan emosional dan berpotensi mengganggu kesehatan dalam jangka panjang?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam di antaranya.

1. Mereka Selalu Membuat Kita Merasa Bersalah, Bahkan untuk Hal yang Tidak Kita Lakukan

Salah satu perilaku paling melelahkan dari orang toxic adalah kebiasaan membuat orang lain merasa bersalah.

Apa pun yang terjadi, mereka seolah selalu memiliki cara untuk menempatkan diri sebagai korban dan menjadikan orang lain sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

Ketika kita menolak permintaan mereka, kita dianggap egois. Ketika kita mencoba membela diri, kita disebut tidak tahu diri. Bahkan, ketika kita hanya ingin memiliki waktu untuk diri sendiri, mereka bisa menuduh kita tidak peduli.

Perilaku seperti ini terkadang berkaitan dengan manipulasi emosional atau guilt-tripping.

Tujuannya, secara sadar ataupun tidak, adalah membuat seseorang merasa bertanggung jawab atas emosi dan keinginan orang lain secara berlebihan.

Lama-kelamaan, kita mulai mempertanyakan keputusan sendiri. Kita merasa harus selalu menyenangkan orang lain agar tidak terjadi pertengkaran. Bahkan, kita bisa meminta maaf untuk sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan kita.

Dalam perspektif psikologi, kondisi seperti ini dapat meningkatkan tekanan emosional karena seseorang terus-menerus berada dalam situasi yang membuatnya merasa terancam secara sosial.

Pikiran menjadi sibuk memikirkan bagaimana caranya agar orang tersebut tidak marah. Kita menghabiskan banyak energi untuk menghindari konflik, alih-alih menjalani kehidupan dengan tenang.

Jika berlangsung lama, stres dapat mengganggu kualitas tidur, konsentrasi, dan kemampuan tubuh memulihkan diri.

Mengapa hal ini berkaitan dengan penuaan?

Tubuh membutuhkan istirahat yang cukup untuk memperbaiki dan mempertahankan fungsi-fungsi biologisnya. Ketika pikiran terus dibebani rasa bersalah, kecemasan, dan ketegangan, kualitas pemulihan tubuh bisa ikut terganggu.

Karena itu, penting untuk memahami bahwa kita tidak bertanggung jawab atas seluruh perasaan orang lain.

Menolak sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan bukan berarti jahat. Menetapkan batasan bukan berarti tidak menyayangi seseorang.

Terkadang, cara terbaik menjaga kesehatan mental adalah berhenti meminta maaf atas hak kita untuk hidup dengan tenang.

2. Mereka Gemar Merendahkan dan Membuat Kita Meragukan Harga Diri Sendiri

Orang toxic sering kali menggunakan kata-kata sebagai alat untuk menjatuhkan orang lain.

Mereka mungkin menyebut kita terlalu sensitif, tidak kompeten, tidak menarik, terlalu banyak berpikir, atau tidak akan berhasil melakukan sesuatu.

Ironisnya, perilaku tersebut terkadang dibungkus dengan alasan bercanda atau mengaku hanya ingin memberikan kritik.

Padahal, kritik yang sehat bertujuan membantu seseorang berkembang. Sebaliknya, penghinaan cenderung menyerang harga diri dan membuat seseorang merasa tidak berharga.

Jika dilakukan berulang kali, perilaku ini dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Awalnya mungkin kita hanya merasa tersinggung. Namun, setelah mendengar komentar negatif yang sama berkali-kali, kita mulai mempercayainya.

Kita menjadi takut mencoba hal baru, malu menunjukkan kemampuan, dan merasa tidak pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan penurunan harga diri, rasa tidak berdaya, dan meningkatnya gejala kecemasan.

Ada pula fenomena ketika seseorang mulai menginternalisasi penilaian negatif dari orang lain. Artinya, suara orang yang sering merendahkannya perlahan berubah menjadi suara kritik di dalam pikirannya sendiri.

Akibatnya, meskipun orang tersebut sedang tidak berada di dekat kita, pikirannya masih terus memengaruhi perasaan dan keputusan kita.

Hubungannya dengan proses penuaan:

Tekanan psikologis yang berlangsung terus-menerus dapat membuat tubuh lebih sering berada dalam kondisi siaga. Respons stres yang berulang dapat memengaruhi sistem hormonal, sistem saraf, dan proses peradangan dalam tubuh.

Penelitian tentang stres kronis bahkan mengaitkan beban stres berkepanjangan dengan sejumlah indikator penuaan biologis.

Artinya, menjaga harga diri bukan sekadar urusan perasaan. Menjaga kesehatan psikologis juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan tubuh.

Jangan biarkan penilaian seseorang menjadi ukuran nilai dirimu.

Kamu tidak harus membuktikan kemampuan kepada orang yang sejak awal memang tidak berniat melihat kebaikan dalam dirimu.

3. Mereka Suka Menciptakan Drama dan Membuat Hidup Kita Dipenuhi Konflik

Ada orang yang seolah tidak bisa hidup tanpa masalah.

Ketika keadaan sedang tenang, mereka mencari sesuatu untuk diperdebatkan. Ketika tidak ada konflik, mereka mengungkit kesalahan masa lalu. Bahkan, masalah kecil bisa dibesar-besarkan hingga menjadi pertengkaran panjang.

Orang dengan pola perilaku seperti ini sering membuat lingkungan sosial terasa tidak aman.

Kita tidak pernah tahu kapan mereka akan marah, tersinggung, menyindir, atau mempermasalahkan sesuatu.

Akibatnya, kita mulai hidup dalam keadaan waspada.

Sebelum berbicara, kita memikirkan setiap kata. Sebelum mengambil keputusan, kita membayangkan kemungkinan reaksinya. Bahkan, ketika sedang menikmati waktu bersama orang lain, sebagian pikiran kita tetap sibuk mengantisipasi masalah yang mungkin muncul.

Dalam psikologi, keadaan ini dapat menyerupai hypervigilance, yaitu kondisi kewaspadaan berlebihan terhadap kemungkinan ancaman.

Istilah ini juga digunakan dalam pembahasan trauma dan gangguan kecemasan, meskipun tidak setiap orang yang menghadapi konflik mengalami kondisi klinis tersebut.

Ketika seseorang terus-menerus merasa harus siap menghadapi pertengkaran, tubuh bisa kesulitan memasuki keadaan rileks.

Stres yang berulang dapat meningkatkan ketegangan otot, memicu sakit kepala, mengganggu pencernaan, dan membuat seseorang merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas fisik yang berat.

Selain itu, terlalu banyak konflik dapat mengambil ruang mental yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan, hubungan yang sehat, dan aktivitas yang menyenangkan.

Mengapa orang seperti ini bisa membuat kita merasa lebih cepat tua?

Karena energi yang seharusnya digunakan untuk menikmati kehidupan justru habis untuk mengelola masalah yang terus mereka ciptakan.

Kita menjadi lebih mudah lelah, mudah tersinggung, dan kehilangan antusiasme.

Padahal, kehidupan yang sehat tidak seharusnya dipenuhi kecemasan tentang siapa yang akan marah berikutnya.

Belajar menjauh dari konflik yang tidak perlu bukanlah tindakan pengecut. Justru, itu merupakan bentuk perlindungan terhadap ketenangan diri sendiri.

4. Mereka Suka Mengontrol Kehidupan Kita dan Tidak Menghargai Batasan Pribadi

Orang toxic tidak selalu menunjukkan perilakunya melalui kemarahan atau kata-kata kasar. Sebagian justru terlihat sangat peduli.

Mereka ingin tahu ke mana kita pergi, dengan siapa kita berbicara, apa yang kita lakukan, bagaimana kita menghabiskan uang, bahkan bagaimana kita harus mengambil keputusan.

Pada awalnya, sikap tersebut mungkin terlihat seperti perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa mereka tidak benar-benar menghargai kebebasan pribadi.

Mereka ingin kita mengikuti kehendaknya.

Ketika kita membuat keputusan sendiri, mereka merasa tersinggung. Ketika kita memiliki pendapat berbeda, mereka menganggap kita melawan. Ketika kita meminta ruang pribadi, mereka menuduh kita menyembunyikan sesuatu.

Dalam psikologi hubungan, perilaku mengontrol secara berlebihan dapat menjadi bagian dari pola hubungan yang tidak sehat.

Seseorang yang terus-menerus mengalami kontrol dapat kehilangan rasa otonomi, yaitu kemampuan untuk menentukan pilihan dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai serta keinginannya sendiri.

Lama-kelamaan, ia bisa merasa tidak memiliki kendali atas kehidupannya.

Kondisi ini dapat meningkatkan stres karena manusia pada dasarnya membutuhkan rasa aman, kebebasan, dan kendali yang wajar terhadap kehidupannya.

Ketika kebutuhan tersebut terus-menerus dilanggar, seseorang bisa mengalami kecemasan, kelelahan emosional, dan kesulitan mengambil keputusan.

Dampaknya terhadap kesehatan dan penuaan:

Stres yang berkelanjutan dapat memengaruhi tidur, tekanan darah, metabolisme, serta sistem respons stres tubuh.

Jika seseorang terus-menerus hidup dalam tekanan, proses pemulihan fisik dan mental bisa menjadi kurang optimal.

Karena itu, penting untuk memiliki batasan pribadi yang sehat.

Kamu berhak memiliki waktu sendiri. Kamu berhak mempunyai teman, minat, pekerjaan, dan keputusan pribadi tanpa harus selalu mendapatkan persetujuan seseorang.

Hubungan yang sehat tidak membuat kita kehilangan identitas. Hubungan yang sehat justru memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berkembang.

5. Mereka Suka Membandingkan Kita dengan Orang Lain dan Membuat Kita Selalu Merasa Kurang

Salah satu bentuk tekanan emosional yang sering dianggap sepele adalah kebiasaan membanding-bandingkan.

Orang toxic mungkin sering mengatakan:

"Kenapa kamu tidak bisa seperti dia?"

"Lihat orang lain, usianya sama tetapi sudah jauh lebih sukses."

"Kamu seharusnya bisa melakukan lebih banyak daripada ini."

"Orang lain saja bisa, masa kamu tidak?"

Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jika terus diulang, dampaknya bisa sangat besar.

Kita mulai melihat kehidupan sebagai perlombaan tanpa garis akhir.

Setiap kali berhasil mencapai sesuatu, selalu ada orang lain yang dianggap lebih hebat. Setiap kali merasa puas, muncul standar baru yang membuat kita kembali merasa tertinggal.

Dalam psikologi, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain berkaitan dengan konsep social comparison.

Perbandingan sosial sebenarnya merupakan bagian normal dari kehidupan manusia. Kita sering menggunakan pencapaian orang lain sebagai referensi untuk menilai diri sendiri.

Namun, ketika perbandingan digunakan untuk mempermalukan, merendahkan, dan menekan seseorang, dampaknya bisa merugikan kesehatan mental.

Seseorang dapat mengalami rasa tidak aman, kecemasan, frustrasi, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan yang sedang dijalaninya.

Lebih buruk lagi, kita mungkin mulai kehilangan kemampuan untuk menikmati pencapaian sendiri.

Semua hal terasa tidak cukup.

Kita bekerja lebih keras bukan karena memiliki tujuan yang jelas, melainkan karena takut dianggap gagal. Kita terus mengejar pengakuan sampai lupa bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dibuktikan melalui pencapaian.

Tekanan semacam ini dapat menjadi sumber stres berkepanjangan.

Ketika pikiran terus dipenuhi perasaan tertinggal dan tidak berharga, kualitas hidup ikut menurun. Tidur bisa terganggu, suasana hati menjadi tidak stabil, dan tubuh lebih sulit beristirahat dengan tenang.

Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda.

Kecepatan orang lain tidak harus menjadi ukuran keberhasilanmu.

Kamu boleh berkembang tanpa harus membenci dirimu yang sekarang.

6. Mereka Menguras Energi Emosional, tetapi Tidak Pernah Memberikan Dukungan yang Seimbang

Tidak semua hubungan toxic dipenuhi pertengkaran.

Ada pula hubungan yang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya sangat melelahkan karena hanya berjalan satu arah.

Mereka selalu datang ketika membutuhkan bantuan. Mereka ingin didengarkan ketika menghadapi masalah. Mereka meminta dukungan ketika sedang kesulitan.

Namun, ketika kita membutuhkan hal yang sama, mereka tiba-tiba tidak tersedia.

Ketika kita bercerita tentang kesedihan, mereka mengalihkan pembicaraan kepada dirinya sendiri. Ketika kita sedang mengalami masalah, mereka justru meremehkannya. Bahkan, terkadang mereka membuat kita merasa bersalah karena berani meminta perhatian.

Hubungan seperti ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan emosional.

Dalam hubungan yang sehat, dukungan sosial seharusnya berjalan dengan adanya kepedulian, rasa saling menghargai, dan kesempatan bagi kedua pihak untuk didengar.

Dukungan sosial memiliki peran penting dalam membantu manusia menghadapi stres.

Sebaliknya, hubungan yang terus-menerus menguras emosi tanpa memberikan rasa aman dapat memperburuk tekanan psikologis.

Seseorang mungkin merasa kesepian meskipun sebenarnya memiliki banyak orang di sekitarnya.

Ia juga bisa mengalami kelelahan emosional karena selalu menjadi tempat bersandar bagi orang lain, tetapi tidak memiliki tempat untuk bersandar ketika dirinya sendiri membutuhkan bantuan.

Jika kondisi ini berlangsung lama, seseorang dapat kehilangan motivasi, mengalami gangguan tidur, merasa mudah lelah, dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya menyenangkan.

Mengapa hal ini bisa berkaitan dengan penuaan?

Manusia membutuhkan hubungan sosial yang sehat untuk menjaga kesejahteraan psikologis.

Ketika hubungan justru menjadi sumber tekanan, tubuh dapat terus menerima beban stres yang seharusnya bisa dikurangi melalui dukungan sosial.

Karena itu, jangan mengukur kualitas hubungan hanya dari seberapa lama seseorang hadir dalam hidup kita.

Perhatikan juga bagaimana perasaan kita setelah berinteraksi dengannya.

Apakah kita merasa dihargai, didengarkan, dan didukung? Ataukah justru merasa semakin kecil, lelah, dan tidak berharga?

Hubungan yang sehat tidak harus selalu sempurna, tetapi seharusnya memberikan ruang untuk saling menguatkan.

Bagaimana Cara Melindungi Diri dari Orang Toxic agar Tidak Terus-Menerus Mengalami Stres?

Menyadari perilaku toxic merupakan langkah pertama. Namun, kesadaran saja tidak cukup jika kita masih terus membiarkan diri berada dalam situasi yang sama.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental dan mengurangi tekanan emosional.

1. Belajar menetapkan batasan pribadi

Jangan merasa harus selalu tersedia untuk semua orang. Kamu berhak mengatakan tidak terhadap permintaan yang membuatmu tidak nyaman atau melampaui kemampuanmu.

2. Kurangi keterlibatan dalam konflik yang tidak produktif

Tidak semua tuduhan perlu dijawab. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Terkadang, memilih tidak terlibat merupakan keputusan yang jauh lebih sehat.

3. Jangan menjadikan penilaian orang lain sebagai identitas diri

Kata-kata negatif seseorang bukanlah gambaran objektif tentang siapa dirimu. Belajar membedakan kritik yang membangun dengan perilaku merendahkan.

4. Bangun hubungan dengan orang-orang yang suportif

Luangkan waktu bersama orang yang bisa mendengarkan, menghargai, dan memberikan dukungan secara sehat. Hubungan sosial yang positif dapat menjadi salah satu sumber perlindungan terhadap stres.

5. Prioritaskan kebutuhan dasar tubuh

Tidur cukup, aktivitas fisik, pola makan seimbang, dan waktu istirahat merupakan bagian penting dari pemulihan tubuh setelah mengalami tekanan.

6. Cari bantuan profesional jika tekanan sudah mengganggu kehidupan

Jika hubungan yang tidak sehat membuatmu mengalami kecemasan berkepanjangan, gangguan tidur, kehilangan kepercayaan diri, atau kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari, berbicara dengan psikolog dapat membantu menemukan cara menghadapi situasi tersebut.

Penutup: Jangan Biarkan Orang Lain Mengambil Ketenangan yang Seharusnya Menjadi Milikmu

Penuaan merupakan proses alami yang tidak bisa dihindari. Namun, bagaimana kita menjalani proses tersebut sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, lingkungan, kondisi kesehatan, dan kualitas hubungan sosial.

Orang-orang toxic tidak secara ajaib membuat seseorang menjadi tua dalam semalam. Akan tetapi, hubungan yang dipenuhi manipulasi, penghinaan, konflik, kontrol, dan tekanan emosional dapat menjadi sumber stres kronis yang berdampak pada kesejahteraan tubuh dan pikiran.

Kita sering menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempertahankan hubungan yang justru membuat kehidupan terasa semakin berat.

Kita takut kehilangan seseorang, tetapi lupa bahwa dalam proses mempertahankannya, kita mungkin sedang kehilangan ketenangan, kepercayaan diri, bahkan kebahagiaan sendiri.

Mulai sekarang, cobalah lebih memperhatikan bagaimana seseorang memperlakukanmu dan bagaimana perasaanmu setelah menghabiskan waktu bersamanya.

Jangan merasa bersalah karena ingin hidup lebih tenang.

Tidak semua orang harus dipertahankan. Tidak semua hubungan harus diperjuangkan sampai mengorbankan diri sendiri.

Sebab, menjaga kesehatan bukan hanya tentang makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup. Menjaga kesehatan juga berarti memilih lingkungan yang tidak terus-menerus melukai pikiran dan menguras energi emosional.