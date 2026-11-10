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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 23.01 WIB

6 Cara yang Dilakukan Orang-Orang Toxic yang Membuat Kita Lebih Cepat Merasa Tua Menurut Psikologi

seseorang yang toxic dan membuat orang cepat tua./Magnific/dragonimages - Image

seseorang yang toxic dan membuat orang cepat tua./Magnific/dragonimages

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa tubuh lebih cepat lelah, pikiran terasa berat, sulit tidur, bahkan kehilangan semangat hidup setelah terlalu lama berhadapan dengan seseorang? Padahal, secara fisik kamu tidak sedang melakukan pekerjaan berat. Namun, entah mengapa, setiap kali berinteraksi dengannya, energi seolah terkuras habis.

Bisa jadi, masalahnya bukan sekadar kelelahan biasa. Ada kemungkinan kamu sedang berada dalam hubungan yang menguras kesehatan psikologis dan emosional.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu menyadari bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh. Orang-orang yang gemar merendahkan, memanipulasi, mengontrol, menyalahkan, atau menciptakan konflik terus-menerus dapat menjadi sumber stres berkepanjangan.

Menurut perspektif psikologi, stres kronis bukan hanya memengaruhi suasana hati. Ketika seseorang terus-menerus menghadapi tekanan emosional, tubuh dapat mengalami perubahan dalam sistem respons stres, pola tidur, regulasi emosi, hingga kesehatan fisik.

Bahkan, penelitian mengenai stres kronis dan penuaan biologis menunjukkan bahwa paparan stres berkepanjangan dapat berkaitan dengan perubahan pada proses penuaan tubuh. Salah satu konsep yang sering dibahas adalah allostatic load, yaitu akumulasi beban yang harus ditanggung tubuh akibat terus-menerus beradaptasi dengan tekanan.

Tentu saja, bukan berarti setiap orang yang memiliki sifat menyebalkan otomatis membuat orang lain cepat tua. Penuaan dipengaruhi banyak faktor, seperti genetik, pola hidup, kesehatan, lingkungan, dan kondisi psikologis. Namun, hubungan yang penuh tekanan dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kesejahteraan seseorang.

Lantas, apa saja perilaku orang-orang toxic yang tanpa disadari dapat membuat kita lebih cepat mengalami kelelahan emosional dan berpotensi mengganggu kesehatan dalam jangka panjang?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam di antaranya.

1. Mereka Selalu Membuat Kita Merasa Bersalah, Bahkan untuk Hal yang Tidak Kita Lakukan

Salah satu perilaku paling melelahkan dari orang toxic adalah kebiasaan membuat orang lain merasa bersalah.

Editor: Hanny Suwindari
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