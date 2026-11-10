Kamu Ingin Berhenti Menutup Diri Saat Terjadi Konflik? Lakukan 5 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu memilih diam ketika sedang bertengkar dengan seseorang? Bukan karena tidak punya sesuatu untuk dikatakan, melainkan karena merasa terlalu lelah untuk menjelaskan, takut salah bicara, atau khawatir percakapan justru akan berubah menjadi pertengkaran yang lebih besar.

Kamu mungkin memilih menjauh, tidak membalas pesan, menghindari tatapan mata, atau berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di luar, kamu terlihat tenang. Namun, di dalam pikiran, ada begitu banyak hal yang sebenarnya ingin disampaikan.

Menutup diri saat terjadi konflik merupakan respons yang cukup umum dalam hubungan antarmanusia. Sebagian orang melakukannya karena membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Sebagian lainnya mungkin sudah terbiasa menghindari percakapan emosional karena merasa tidak aman ketika harus mengungkapkan perasaan.

Dalam psikologi, perilaku menarik diri ketika menghadapi konflik sering dikaitkan dengan pola withdrawal atau penghindaran. Pola ini bisa muncul dalam hubungan romantis, persahabatan, keluarga, bahkan lingkungan pekerjaan.

Masalahnya, diam tidak selalu menyelesaikan persoalan. Terkadang, semakin lama seseorang memendam perasaan, semakin sulit pula baginya untuk kembali membicarakan masalah tersebut. Kesalahpahaman menumpuk, jarak emosional semakin besar, dan orang lain mungkin merasa diabaikan.

Namun, ada satu hal yang perlu dipahami: kamu tidak harus berubah menjadi orang yang selalu berani berbicara saat konflik terjadi. Kamu juga tidak harus memaksakan diri menyelesaikan masalah ketika emosi sedang memuncak.

Yang perlu kamu pelajari adalah bagaimana tetap terhubung dengan orang lain tanpa mengabaikan kebutuhan emosional diri sendiri.

Kabar baiknya, kemampuan tersebut bisa dilatih melalui kebiasaan sederhana.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat lima kebiasaan yang dapat membantu kamu berhenti menutup diri saat terjadi konflik menurut prinsip-prinsip psikologi.

1. Belajar Mengenali Emosi Sebelum Memilih untuk Diam

Salah satu alasan seseorang menutup diri ketika menghadapi konflik adalah karena mereka tidak benar-benar memahami apa yang sedang dirasakan.

Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, misalnya, kamu mungkin langsung terdiam. Namun, apakah kamu sebenarnya sedang marah, kecewa, malu, takut ditolak, atau merasa tidak dihargai?

Sering kali, berbagai emosi muncul secara bersamaan sehingga sulit untuk mengenalinya.

Dalam psikologi, kemampuan mengenali dan memahami emosi berkaitan dengan konsep emotional awareness atau kesadaran emosional. Kemampuan ini merupakan bagian penting dari regulasi emosi, yaitu proses memahami dan mengelola respons emosional agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh perasaan sesaat.

Ketika kamu tidak mengenali emosi sendiri, diam bisa menjadi respons otomatis. Kamu merasa tidak nyaman, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskan ketidaknyamanan tersebut.

Sebaliknya, ketika kamu mulai memahami apa yang sedang dirasakan, kamu memiliki kesempatan untuk memilih respons yang lebih sehat.

Misalnya, daripada langsung menghilang setelah bertengkar, cobalah mengatakan kepada diri sendiri:

"Aku sebenarnya bukan hanya marah. Aku merasa tidak didengarkan."

Atau:

"Aku sedang kecewa karena merasa pendapatku tidak dianggap penting."

Kalimat sederhana seperti itu dapat membantu kamu memahami akar persoalan.

Kamu juga bisa membiasakan diri melakukan pemeriksaan emosi setiap kali konflik muncul. Tanyakan tiga hal berikut:

Apa yang sebenarnya sedang aku rasakan?

Perilaku atau perkataan apa yang membuatku merasa seperti ini?

Apa yang sebenarnya aku butuhkan dari orang lain saat ini?

Tidak perlu langsung menemukan jawaban yang sempurna. Tujuannya adalah membiasakan diri untuk tidak mengabaikan emosi sendiri.

Semakin baik kamu mengenali perasaan, semakin mudah pula kamu menjelaskannya kepada orang lain.

Ingat, kamu tidak bisa mengomunikasikan sesuatu yang bahkan belum kamu pahami sendiri.

2. Biasakan Meminta Waktu untuk Menenangkan Diri, Bukan Menghilang Tanpa Penjelasan

Ada perbedaan besar antara mengambil jeda dan menghindari konflik.

Mengambil jeda berarti kamu menyadari bahwa kondisi emosional sedang tidak stabil sehingga membutuhkan waktu untuk berpikir lebih jernih. Sementara itu, menghilang tanpa penjelasan dapat membuat orang lain merasa dihukum, ditolak, atau tidak dianggap.

Ketika emosi sedang tinggi, kemampuan seseorang untuk mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain bisa terganggu. Kamu mungkin menjadi lebih defensif, mudah tersinggung, atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak dimaksudkan.

Karena itu, menenangkan diri sebelum melanjutkan percakapan merupakan kebiasaan yang sehat.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan emotion regulation atau regulasi emosi. Salah satu pendekatannya adalah memberi jarak sementara antara munculnya emosi dan tindakan yang akan dilakukan.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan: jeda harus disertai komunikasi.

Daripada tiba-tiba tidak membalas pesan atau meninggalkan percakapan, cobalah mengatakan:

"Aku ingin membicarakan masalah ini, tetapi sekarang emosiku masih terlalu tinggi. Boleh beri aku waktu sebentar untuk menenangkan diri?"

Kamu juga bisa mengatakan:

"Aku bukan sedang menghindar. Aku hanya ingin memastikan kita bisa membicarakan ini tanpa saling menyakiti."

Jika memungkinkan, tentukan kapan percakapan akan dilanjutkan. Misalnya, setelah satu jam, malam nanti, atau keesokan harinya.

Selama jeda tersebut, lakukan sesuatu yang membantu menurunkan ketegangan, seperti berjalan sebentar, menarik napas perlahan, menulis perasaan, atau duduk di tempat yang tenang.

Hindari menggunakan waktu tersebut untuk menyusun pembelaan diri atau mengulang-ulang kesalahan orang lain di kepala.

Tujuan jeda bukan memenangkan konflik, melainkan mengembalikan kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan dengan lebih baik.

Kamu berhak mengambil ruang ketika merasa kewalahan. Namun, orang lain juga berhak mendapatkan kejelasan bahwa kamu masih bersedia menyelesaikan persoalan.

3. Latih Diri Mengungkapkan Perasaan Tanpa Selalu Menyalahkan Orang Lain

Banyak orang memilih menutup diri karena takut percakapan akan berubah menjadi saling menyalahkan.

Mereka khawatir ketika mulai berbicara, orang lain akan bersikap defensif, membantah, atau justru menyerang balik.

Akibatnya, mereka memilih menyimpan semuanya sendiri.

Padahal, salah satu keterampilan penting dalam komunikasi yang sehat adalah kemampuan menyampaikan perasaan tanpa menjadikan orang lain sebagai sasaran tuduhan.

Dalam psikologi komunikasi, salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah I-statement atau pernyataan yang berfokus pada pengalaman diri sendiri.

Perhatikan perbedaan dua kalimat berikut.

Kalimat pertama:

"Kamu selalu mengabaikan aku. Kamu memang tidak pernah peduli dengan perasaanku."

Kalimat kedua:

"Aku merasa sedih ketika pendapatku tidak ditanggapi. Aku ingin kita bisa saling mendengarkan."

Keduanya mungkin berasal dari perasaan yang sama. Namun, cara penyampaiannya berbeda.

Kalimat pertama cenderung menyerang karakter orang lain. Kalimat kedua menjelaskan pengalaman emosional dan kebutuhan diri sendiri.

Ketika seseorang merasa diserang, mereka cenderung lebih sibuk mempertahankan diri daripada memahami apa yang sedang disampaikan.

Sebaliknya, komunikasi yang tidak terlalu menghakimi dapat membuka kesempatan untuk berdialog.

Kamu bisa mulai menggunakan pola sederhana berikut:

Situasi: Jelaskan kejadian yang membuatmu tidak nyaman.

Perasaan: Sebutkan emosi yang kamu rasakan.

Kebutuhan: Jelaskan apa yang kamu harapkan.

Permintaan: Sampaikan perubahan konkret yang kamu inginkan.

Contohnya:

"Ketika kamu membatalkan janji tanpa memberi kabar, aku merasa kecewa. Aku menghargai waktu yang sudah kita sepakati. Ke depannya, bisakah kamu memberi tahu lebih awal jika ada perubahan?"

Perhatikan bahwa kamu tidak perlu berteriak untuk membuat perasaanmu dianggap penting.

Kamu juga tidak perlu menggunakan kata-kata kasar agar orang lain memahami bahwa sesuatu telah menyakitimu.

Berani mengungkapkan perasaan bukan berarti harus berbicara dengan keras. Terkadang, komunikasi yang paling kuat justru disampaikan dengan tenang dan jelas.

4. Biasakan Mendengarkan Sudut Pandang Orang Lain Tanpa Langsung Membela Diri

Ketika terjadi konflik, sebagian orang terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara membela dirinya sendiri.

Saat orang lain sedang berbicara, pikiran mereka sudah dipenuhi berbagai jawaban. Mereka ingin membuktikan bahwa dirinya benar, menjelaskan alasan di balik tindakannya, atau menunjukkan kesalahan lawan bicara.

Kebiasaan ini dapat membuat percakapan terasa seperti pertandingan.

Padahal, konflik tidak selalu harus berakhir dengan satu pihak menang dan pihak lainnya kalah.

Dalam hubungan yang sehat, kedua orang seharusnya memiliki kesempatan untuk menjelaskan pengalaman masing-masing.

Di sinilah pentingnya active listening atau mendengarkan secara aktif.

Mendengarkan secara aktif bukan sekadar diam ketika orang lain berbicara. Kamu perlu benar-benar berusaha memahami pesan, perasaan, dan sudut pandang yang sedang disampaikan.

Cobalah melakukan beberapa hal berikut:

Pertama, jangan langsung memotong pembicaraan.

Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menyelesaikan kalimatnya. Hindari terburu-buru memberikan pembelaan sebelum memahami maksud sebenarnya.

Kedua, coba ulangi inti perkataannya.

Misalnya, katakan:

"Jadi, kamu merasa kecewa karena menurutmu aku kurang melibatkanmu dalam mengambil keputusan, begitu?"

Cara ini membantu memastikan bahwa kamu memahami pesannya dengan benar.

Ketiga, ajukan pertanyaan untuk memperjelas.

Daripada langsung berasumsi, tanyakan:

"Bagian mana yang paling membuatmu merasa tidak nyaman?"

Keempat, bedakan antara memahami dan menyetujui.

Ini sangat penting.

Mendengarkan sudut pandang orang lain bukan berarti kamu harus menganggap semua perkataannya benar. Kamu tetap boleh memiliki pendapat berbeda.

Kamu bisa mengatakan:

"Aku mulai memahami mengapa kamu merasa seperti itu, meskipun aku melihat situasinya sedikit berbeda."

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kamu bersedia memahami tanpa harus menghilangkan pendirian sendiri.

Kebiasaan ini juga membantu mengurangi pola komunikasi defensif, yaitu kecenderungan untuk selalu merasa perlu melindungi diri dari kritik.

Terkadang, orang yang sedang berkonflik tidak selalu membutuhkan jawaban cepat. Mereka hanya ingin merasa didengar.

Ketika kamu belajar mendengarkan tanpa langsung membela diri, percakapan yang sebelumnya terasa mengancam bisa menjadi kesempatan untuk saling memahami.

5. Berhenti Menganggap Kerentanan Emosional sebagai Tanda Kelemahan

Salah satu alasan terdalam seseorang menutup diri adalah ketakutan untuk terlihat lemah.

Mereka mungkin terbiasa berpikir bahwa menunjukkan kesedihan, mengakui kesalahan, atau mengungkapkan rasa takut akan membuat mereka terlihat tidak berdaya.

Akibatnya, mereka memilih bersikap dingin.

Ketika terluka, mereka mengatakan tidak apa-apa. Ketika kecewa, mereka berpura-pura tidak peduli. Ketika membutuhkan perhatian, mereka justru menjauh.

Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan keterbukaan emosional.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep emotional vulnerability, yaitu kesediaan untuk menunjukkan perasaan, kebutuhan, dan ketidakpastian diri secara jujur dalam situasi yang memungkinkan.

Kerentanan emosional bukan berarti menceritakan semua hal kepada siapa pun tanpa batas. Bukan pula membiarkan orang lain memperlakukanmu sesuka hati.

Sebaliknya, kerentanan yang sehat berarti kamu berani menjadi jujur tentang apa yang dirasakan sambil tetap menjaga batasan pribadi.

Misalnya, kamu bisa mengatakan:

"Aku sebenarnya sulit membicarakan hal seperti ini karena takut kita akan bertengkar."

Atau:

"Aku terlihat diam, tetapi sebenarnya aku merasa sangat terluka dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya."

Kamu juga bisa mengakui kesalahan tanpa merasa harga dirimu sedang dihancurkan.

Contohnya:

"Aku sadar tadi aku terlalu defensif. Seharusnya aku mendengarkanmu terlebih dahulu."

Pernyataan seperti itu menunjukkan kedewasaan emosional.

Kamu tidak harus selalu benar untuk tetap berharga. Kamu juga tidak harus menyembunyikan semua perasaan agar terlihat kuat.

Justru, keberanian mengakui bahwa kamu sedang terluka, takut, kecewa, atau membutuhkan bantuan merupakan bagian dari kemampuan membangun hubungan yang lebih sehat.

Namun, ingat bahwa keterbukaan emosional harus dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan hubungan. Jika seseorang sering menggunakan kerentananmu untuk mempermalukan, mengancam, atau memanipulasimu, menjaga jarak dan menetapkan batasan merupakan pilihan yang lebih tepat.

Kamu tidak berkewajiban membuka diri kepada orang yang terus-menerus menyalahgunakan kepercayaanmu.

Mengapa Kebiasaan Menutup Diri Saat Konflik Perlu Diubah?

Menutup diri sesekali bukanlah sesuatu yang otomatis buruk. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi tekanan emosional.

Ada orang yang membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum berbicara. Ada pula yang lebih mudah memproses perasaan melalui percakapan langsung.

Keduanya tidak selalu bermasalah.

Namun, jika menarik diri menjadi satu-satunya cara menghadapi konflik, perilaku tersebut bisa menimbulkan sejumlah dampak.

1. Masalah menjadi sulit diselesaikan.

Ketika kamu terus menghindari percakapan, persoalan yang sebenarnya bisa dibicarakan justru dibiarkan menggantung.

2. Kesalahpahaman semakin berkembang.

Orang lain tidak selalu mengetahui alasan di balik sikap diam kamu. Mereka mungkin menganggap kamu tidak peduli, marah, atau sengaja menghukum mereka.

3. Kedekatan emosional bisa berkurang.

Jika setiap konflik berakhir dengan saling menjauh, hubungan dapat kehilangan kesempatan untuk membangun kembali rasa percaya.

4. Perasaan negatif semakin menumpuk.

Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan bisa berubah menjadi kekecewaan besar ketika terus dipendam.

5. Kamu kehilangan kesempatan untuk memahami diri sendiri.

Setiap konflik sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk mengenali kebutuhan, batasan, dan pola emosional yang selama ini belum disadari.

Karena itu, belajar menghadapi konflik bukan hanya tentang mempertahankan hubungan dengan orang lain. Ini juga tentang membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri.

Cara Memulai Perubahan Tanpa Memaksakan Diri

Perubahan perilaku tidak selalu terjadi dalam satu malam. Jika selama bertahun-tahun kamu terbiasa menghindari konflik, wajar jika awalnya terasa canggung ketika mencoba berbicara secara terbuka.

Jangan menuntut diri untuk langsung mampu menghadapi semua percakapan sulit.

Mulailah dari langkah kecil.

Ketika muncul konflik berikutnya, cobalah untuk tidak langsung menghilang. Beri tahu orang lain bahwa kamu membutuhkan waktu. Setelah lebih tenang, usahakan kembali untuk membicarakan persoalan tersebut.

Jika sulit mengungkapkan perasaan secara langsung, tuliskan terlebih dahulu apa yang ingin kamu sampaikan.

Kamu juga bisa berlatih menggunakan kalimat sederhana seperti:

"Aku ingin menjelaskan apa yang aku rasakan."

"Aku belum siap membicarakannya sekarang, tetapi aku tidak ingin menghindari masalah ini."

"Aku memahami sudut pandangmu, tetapi ada hal yang ingin aku jelaskan."

"Aku ingin kita mencari solusi, bukan saling menyalahkan."

Semakin sering kamu melatih komunikasi seperti ini, semakin terbiasa pula dirimu menghadapi situasi emosional yang sebelumnya terasa menakutkan.

Jika pola menarik diri sudah sangat mengganggu hubungan atau membuatmu sulit menjalani kehidupan sehari-hari, berbicara dengan psikolog juga dapat membantu memahami akar perilaku tersebut.

Penutup: Kamu Tidak Harus Menghilang Hanya karena Sedang Terluka

Belajar berhenti menutup diri saat terjadi konflik bukan berarti kamu harus selalu siap berbicara, selalu mengalah, atau selalu memahami orang lain.

Kamu tetap boleh marah. Kamu tetap boleh kecewa. Kamu bahkan boleh mengambil jarak ketika situasi terasa terlalu berat.

Namun, jangan sampai diam menjadi satu-satunya cara yang kamu miliki untuk menghadapi persoalan.

Mulailah dengan mengenali emosi sendiri, belajar meminta jeda dengan jelas, mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan, mendengarkan sudut pandang orang lain, dan berani menunjukkan kerentanan emosional.

Lima kebiasaan tersebut dapat membantu membangun keterampilan regulasi emosi dan komunikasi yang lebih sehat.

Pada akhirnya, kedewasaan emosional bukan tentang seberapa baik kamu menyembunyikan perasaan ketika sedang terluka.

Kedewasaan emosional adalah kemampuan untuk memahami apa yang kamu rasakan, menyampaikannya dengan cara yang sehat, dan tetap menghargai diri sendiri maupun orang lain di tengah perbedaan.

Sebab, hubungan yang kuat bukanlah hubungan yang tidak pernah mengalami konflik.

Hubungan yang kuat adalah hubungan yang memberikan ruang bagi dua orang untuk berbeda pendapat, saling mendengarkan, memperbaiki kesalahan, dan menemukan jalan untuk kembali terhubung.