Kamu Ingin Berhenti Menutup Diri Saat Terjadi Konflik? Lakukan 5 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu memilih diam ketika sedang bertengkar dengan seseorang? Bukan karena tidak punya sesuatu untuk dikatakan, melainkan karena merasa terlalu lelah untuk menjelaskan, takut salah bicara, atau khawatir percakapan justru akan berubah menjadi pertengkaran yang lebih besar.

Kamu mungkin memilih menjauh, tidak membalas pesan, menghindari tatapan mata, atau berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di luar, kamu terlihat tenang. Namun, di dalam pikiran, ada begitu banyak hal yang sebenarnya ingin disampaikan.

Menutup diri saat terjadi konflik merupakan respons yang cukup umum dalam hubungan antarmanusia. Sebagian orang melakukannya karena membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Sebagian lainnya mungkin sudah terbiasa menghindari percakapan emosional karena merasa tidak aman ketika harus mengungkapkan perasaan.

Dalam psikologi, perilaku menarik diri ketika menghadapi konflik sering dikaitkan dengan pola withdrawal atau penghindaran. Pola ini bisa muncul dalam hubungan romantis, persahabatan, keluarga, bahkan lingkungan pekerjaan.

Masalahnya, diam tidak selalu menyelesaikan persoalan. Terkadang, semakin lama seseorang memendam perasaan, semakin sulit pula baginya untuk kembali membicarakan masalah tersebut. Kesalahpahaman menumpuk, jarak emosional semakin besar, dan orang lain mungkin merasa diabaikan.

Namun, ada satu hal yang perlu dipahami: kamu tidak harus berubah menjadi orang yang selalu berani berbicara saat konflik terjadi. Kamu juga tidak harus memaksakan diri menyelesaikan masalah ketika emosi sedang memuncak.

Yang perlu kamu pelajari adalah bagaimana tetap terhubung dengan orang lain tanpa mengabaikan kebutuhan emosional diri sendiri.

Kabar baiknya, kemampuan tersebut bisa dilatih melalui kebiasaan sederhana.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat lima kebiasaan yang dapat membantu kamu berhenti menutup diri saat terjadi konflik menurut prinsip-prinsip psikologi.