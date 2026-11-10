Bukan Kurang Usaha, 10 Kebiasaan Ini Bisa Menandakan Energi Emosional Seseorang Mulai Habis

Perilaku ini menunjukkan seseorang sedang lelah secara emosional bukan malas JawaPos.com – Tidak sedikit orang yang langsung dicap pemalas ketika mulai kehilangan semangat, sering menunda pekerjaan, atau tidak lagi antusias menjalani aktivitas sehari-hari. Padahal, perubahan perilaku tersebut belum tentu muncul karena kurangnya kemauan untuk berusaha. Ada kemungkinan seseorang sedang mengalami kelelahan emosional yang membuatnya kesulitan menjalankan berbagai hal seperti biasanya. Berbeda dengan kelelahan fisik yang umumnya dapat membaik setelah beristirahat, kelelahan emosional berkaitan dengan terkurasnya energi psikologis akibat tekanan, masalah, maupun tuntutan kehidupan yang berlangsung terus-menerus. Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang dapat menggambarkan seseorang sedang mengalami kelelahan emosional. Sejumlah perubahan ini sering kali disalahartikan sebagai kemalasan, padahal bisa menjadi sinyal bahwa seseorang sedang tidak baik-baik saja. 1. Kesulitan Mengambil Keputusan Penting Seseorang yang mengalami kelelahan emosional terkadang masih mampu menentukan pilihan sederhana, seperti makanan yang ingin dikonsumsi atau pakaian yang akan dikenakan. Namun, ketika dihadapkan pada keputusan besar, mereka justru merasa kebingungan. Bahkan, tidak jarang mereka memilih menjawab dengan kalimat seperti "terserah" atau "apa saja boleh". Hal ini bisa terjadi karena tekanan emosional membuat proses berpikir terasa lebih berat. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi menjadi sesuatu yang menguras tenaga. 2. Lebih Sibuk Mengerjakan Hal Sepele Perilaku lainnya terlihat dari kebiasaan memenuhi daftar pekerjaan dengan aktivitas ringan, tetapi justru menghindari tugas yang membutuhkan usaha lebih besar. Misalnya, seseorang mampu menghabiskan waktu untuk merapikan meja atau membalas pesan singkat, tetapi terus menunda pekerjaan penting yang sudah lama harus diselesaikan. Aktivitas kecil memberikan rasa pencapaian yang lebih mudah diperoleh. Sebaliknya, pekerjaan besar terasa menakutkan karena membutuhkan konsentrasi, energi, dan komitmen lebih banyak. 3. Tidak Lagi Memperhatikan Perawatan Diri Perubahan juga bisa terlihat dari cara seseorang merawat dirinya sendiri. Hal-hal sederhana yang sebelumnya dilakukan dengan penuh perhatian mulai ditinggalkan. Mandi hanya sekadarnya, makan tanpa memperhatikan kebutuhan tubuh, hingga tidak lagi menikmati rutinitas yang dahulu menyenangkan. Bukan berarti mereka sepenuhnya mengabaikan kebersihan atau kesehatan. Namun, aktivitas yang sebelumnya terasa menyenangkan kini berubah menjadi kewajiban yang harus diselesaikan. 4. Sering Mengeluarkan Pernyataan Pesimistis Orang yang sedang mengalami kelelahan emosional juga bisa menunjukkan perubahan dalam cara berbicara. Mereka lebih sering melontarkan tanggapan negatif, seperti merasa segala sesuatu akan berakhir buruk, menganggap usaha tidak akan membawa perubahan, atau meragukan keberhasilan sebelum mencoba. Pola pikir semacam ini terkadang muncul sebagai bentuk perlindungan diri dari kemungkinan kecewa. Sayangnya, jika terus berlangsung, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang semakin sulit melihat peluang dan sisi positif dalam kehidupannya. 5. Kehilangan Dorongan untuk Memulai Hal Baru Dahulu, mereka mungkin memiliki banyak rencana, mulai dari membaca buku, mencoba hobi baru, hingga mempelajari keterampilan tertentu. Namun, ketika energi emosional mulai terkuras, berbagai rencana tersebut hanya menjadi angan-angan. Barang yang sudah dibeli untuk menunjang hobi bahkan bisa dibiarkan tersimpan tanpa pernah digunakan. Bukan karena tidak tertarik, melainkan karena keinginan untuk memulai sesuatu terasa semakin sulit diwujudkan. 6. Selalu Mengikuti Pilihan Orang Lain Ketika ditanya ingin makan di mana atau kegiatan apa yang ingin dilakukan, mereka cenderung menjawab tidak tahu atau menyerahkan keputusan kepada orang lain. Sekilas, sikap tersebut mungkin terlihat seperti tidak memiliki pendirian. Padahal, bisa jadi mereka sedang kesulitan mengenali apa yang benar-benar diinginkan. Menentukan pilihan membutuhkan energi untuk memahami preferensi pribadi. Ketika pikiran sudah terlalu lelah, membiarkan orang lain mengambil keputusan terasa lebih mudah. 7. Tidak Menunjukkan Antusiasme atas Kabar Baik Hal yang sebelumnya mampu membuat seseorang bahagia mungkin tidak lagi mendapatkan respons yang sama. Ketika memperoleh kabar menggembirakan, seperti diterima bekerja, berhasil menyelesaikan sesuatu, atau mendapatkan pencapaian tertentu, reaksinya justru terlihat datar. Mereka mungkin hanya tersenyum sebentar atau memberikan respons singkat tanpa menunjukkan kegembiraan seperti biasanya. Kondisi ini dapat berkaitan dengan menurunnya kemampuan untuk menikmati hal-hal positif. Bukan berarti mereka tidak bersyukur, tetapi kondisi emosionalnya mungkin sedang membuat kebahagiaan sulit dirasakan. 8. Terus Bergantung pada Hiburan yang Kurang Sehat Saat menghadapi tekanan emosional, sebagian orang mencari pelarian melalui aktivitas yang memberikan kesenangan instan. Contohnya, bermain media sosial selama berjam-jam, menonton serial hingga larut malam, atau terus mengonsumsi makanan tertentu untuk memperbaiki suasana hati. Aktivitas tersebut bisa memberikan rasa nyaman sementara, sehingga sulit dihentikan meskipun mulai mengganggu rutinitas. Ketika kebiasaan itu sudah menjadi cara utama untuk menghadapi masalah, seseorang mungkin merasa enggan mengubahnya karena khawatir kehilangan satu-satunya sumber hiburan yang masih bisa dinikmati. 9. Mulai Mengabaikan Kondisi Rumah Lingkungan tempat tinggal terkadang dapat memperlihatkan perubahan kondisi seseorang. Barang-barang yang belum dirapikan, tanaman yang tidak terurus, pakaian menumpuk, hingga pekerjaan rumah sederhana yang terus tertunda bisa menjadi gambaran bahwa seseorang sedang kesulitan mengelola aktivitas sehari-hari. Satu atau dua pekerjaan yang terbengkalai tentu bukan masalah besar. Namun, ketika berbagai tugas kecil terus menumpuk, hal tersebut mungkin menunjukkan bahwa energi dan perhatian mereka sedang terbatas. Akibatnya, aktivitas yang biasanya mudah dilakukan terasa seperti beban tambahan. 10. Enggan Menyelesaikan Konflik dan Memperbaiki Hubungan Kelelahan emosional juga dapat memengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain. Ketika terjadi perselisihan, mereka mungkin memilih diam, menghindari percakapan, atau terus menunda upaya untuk menyelesaikan masalah. Bukan selalu karena tidak peduli terhadap hubungan tersebut. Bisa jadi mereka merasa tidak memiliki cukup tenaga untuk kembali menghadapi pembicaraan yang berpotensi menguras emosi. Permintaan maaf, komunikasi terbuka, dan usaha memperbaiki hubungan membutuhkan keterlibatan emosional. Ketika kondisi batin sedang tidak stabil, semua itu bisa terasa sangat berat. Pada akhirnya, seseorang yang terlihat kehilangan semangat tidak selalu sedang bermalas-malasan. Ada kemungkinan mereka tengah menghadapi beban emosional yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena itu, penting untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian. Memahami kondisi seseorang, memberikan ruang untuk beristirahat, serta menawarkan dukungan dapat menjadi langkah awal untuk membantu mereka melewati masa sulit.