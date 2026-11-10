Bukan Kurang Usaha, 10 Kebiasaan Ini Bisa Menandakan Energi Emosional Seseorang Mulai Habis

JawaPos.com – Tidak sedikit orang yang langsung dicap pemalas ketika mulai kehilangan semangat, sering menunda pekerjaan, atau tidak lagi antusias menjalani aktivitas sehari-hari. Padahal, perubahan perilaku tersebut belum tentu muncul karena kurangnya kemauan untuk berusaha. Ada kemungkinan seseorang sedang mengalami kelelahan emosional yang membuatnya kesulitan menjalankan berbagai hal seperti biasanya. Berbeda dengan kelelahan fisik yang umumnya dapat membaik setelah beristirahat, kelelahan emosional berkaitan dengan terkurasnya energi psikologis akibat tekanan, masalah, maupun tuntutan kehidupan yang berlangsung terus-menerus. Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang dapat menggambarkan seseorang sedang mengalami kelelahan emosional. Sejumlah perubahan ini sering kali disalahartikan sebagai kemalasan, padahal bisa menjadi sinyal bahwa seseorang sedang tidak baik-baik saja. 1. Kesulitan Mengambil Keputusan Penting Seseorang yang mengalami kelelahan emosional terkadang masih mampu menentukan pilihan sederhana, seperti makanan yang ingin dikonsumsi atau pakaian yang akan dikenakan. Namun, ketika dihadapkan pada keputusan besar, mereka justru merasa kebingungan. Bahkan, tidak jarang mereka memilih menjawab dengan kalimat seperti "terserah" atau "apa saja boleh". Hal ini bisa terjadi karena tekanan emosional membuat proses berpikir terasa lebih berat. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi menjadi sesuatu yang menguras tenaga. 2. Lebih Sibuk Mengerjakan Hal Sepele Perilaku lainnya terlihat dari kebiasaan memenuhi daftar pekerjaan dengan aktivitas ringan, tetapi justru menghindari tugas yang membutuhkan usaha lebih besar. Misalnya, seseorang mampu menghabiskan waktu untuk merapikan meja atau membalas pesan singkat, tetapi terus menunda pekerjaan penting yang sudah lama harus diselesaikan. Aktivitas kecil memberikan rasa pencapaian yang lebih mudah diperoleh. Sebaliknya, pekerjaan besar terasa menakutkan karena membutuhkan konsentrasi, energi, dan komitmen lebih banyak. 3. Tidak Lagi Memperhatikan Perawatan Diri Perubahan juga bisa terlihat dari cara seseorang merawat dirinya sendiri.
JawaPos.com – Tidak sedikit orang yang langsung dicap pemalas ketika mulai kehilangan semangat, sering menunda pekerjaan, atau tidak lagi antusias menjalani aktivitas sehari-hari.
Padahal, perubahan perilaku tersebut belum tentu muncul karena kurangnya kemauan untuk berusaha. Ada kemungkinan seseorang sedang mengalami kelelahan emosional yang membuatnya kesulitan menjalankan berbagai hal seperti biasanya.
Berbeda dengan kelelahan fisik yang umumnya dapat membaik setelah beristirahat, kelelahan emosional berkaitan dengan terkurasnya energi psikologis akibat tekanan, masalah, maupun tuntutan kehidupan yang berlangsung terus-menerus.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang dapat menggambarkan seseorang sedang mengalami kelelahan emosional. Sejumlah perubahan ini sering kali disalahartikan sebagai kemalasan, padahal bisa menjadi sinyal bahwa seseorang sedang tidak baik-baik saja.
1. Kesulitan Mengambil Keputusan Penting
Seseorang yang mengalami kelelahan emosional terkadang masih mampu menentukan pilihan sederhana, seperti makanan yang ingin dikonsumsi atau pakaian yang akan dikenakan.
Namun, ketika dihadapkan pada keputusan besar, mereka justru merasa kebingungan. Bahkan, tidak jarang mereka memilih menjawab dengan kalimat seperti "terserah" atau "apa saja boleh".
Hal ini bisa terjadi karena tekanan emosional membuat proses berpikir terasa lebih berat. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi menjadi sesuatu yang menguras tenaga.
2. Lebih Sibuk Mengerjakan Hal Sepele
Perilaku lainnya terlihat dari kebiasaan memenuhi daftar pekerjaan dengan aktivitas ringan, tetapi justru menghindari tugas yang membutuhkan usaha lebih besar.
Misalnya, seseorang mampu menghabiskan waktu untuk merapikan meja atau membalas pesan singkat, tetapi terus menunda pekerjaan penting yang sudah lama harus diselesaikan.
Aktivitas kecil memberikan rasa pencapaian yang lebih mudah diperoleh. Sebaliknya, pekerjaan besar terasa menakutkan karena membutuhkan konsentrasi, energi, dan komitmen lebih banyak.
3. Tidak Lagi Memperhatikan Perawatan Diri
Perubahan juga bisa terlihat dari cara seseorang merawat dirinya sendiri.
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