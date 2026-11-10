7 Alasan Mengapa “Cari Tahu Dulu Sendiri” Merupakan Saran yang Buruk Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada satu nasihat yang sering kita dengar ketika seseorang mengajukan pertanyaan, meminta bantuan, atau mengaku tidak memahami sesuatu: “Cari tahu dulu sendiri.”

Sekilas, nasihat ini terdengar masuk akal. Kita memang perlu belajar mandiri, berusaha sebelum meminta bantuan, dan tidak selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Kemandirian merupakan keterampilan penting yang perlu dikembangkan setiap individu.

Namun, ada persoalan yang jarang disadari: apakah mencari tahu semuanya sendiri benar-benar selalu menjadi pilihan terbaik?

Dalam banyak situasi, justru sebaliknya. Memaksa seseorang untuk mencari tahu sendiri sebelum mendapatkan bantuan dapat menghambat proses belajar, meningkatkan kecemasan, memperkuat rasa tidak percaya diri, bahkan membuat seseorang semakin kesulitan menyelesaikan masalah.

Psikologi memiliki banyak temuan menarik mengenai perilaku manusia ketika menghadapi ketidakpastian, keterbatasan pengetahuan, kebutuhan akan dukungan sosial, dan proses belajar. Salah satunya adalah bahwa kemampuan untuk meminta bantuan pada waktu yang tepat bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, kemampuan tersebut merupakan bagian penting dari regulasi diri dan kecerdasan dalam menghadapi masalah.

Lalu, mengapa ungkapan “cari tahu dulu sendiri” bisa menjadi nasihat yang buruk?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat tujuh alasannya.

1. Nasihat tersebut mengabaikan keterbatasan kemampuan kognitif manusia

Salah satu asumsi keliru di balik nasihat “cari tahu dulu sendiri” adalah anggapan bahwa setiap orang seharusnya mampu menemukan jawaban jika mau berusaha sedikit lebih keras.

Padahal, manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi.

Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep yang dikenal sebagai cognitive load atau beban kognitif. Konsep ini menjelaskan bahwa kapasitas memori kerja manusia terbatas. Kita tidak bisa memproses informasi dalam jumlah tidak terbatas pada waktu yang bersamaan.

Ketika seseorang menghadapi persoalan yang kompleks, ia harus melakukan banyak hal sekaligus: memahami masalah, mengidentifikasi informasi yang relevan, membandingkan berbagai kemungkinan, mengingat pengetahuan sebelumnya, dan menentukan langkah penyelesaian.

Semua aktivitas tersebut membutuhkan sumber daya mental.

Bayangkan seseorang yang baru belajar menggunakan perangkat lunak tertentu. Ia tidak memahami beberapa fungsi dasar, tidak mengetahui istilah teknis yang digunakan, dan tidak tahu harus mulai dari mana.

Ketika ia bertanya kepada seseorang yang lebih berpengalaman, tetapi justru mendapatkan jawaban, “Cari tahu dulu sendiri,” ia harus menghadapi seluruh kesulitan tersebut tanpa petunjuk yang memadai.

Akibatnya, energi mentalnya bisa habis untuk memahami hal-hal mendasar, bukan untuk mempelajari keterampilan yang sebenarnya ingin dikuasai.

Dalam konteks ini, bantuan dari orang lain berfungsi sebagai scaffolding, yaitu dukungan sementara yang membantu seseorang memahami sesuatu yang belum mampu ia kuasai secara mandiri.

Dukungan tersebut dapat berupa penjelasan, contoh, petunjuk, atau arahan mengenai sumber informasi yang tepat.

Penelitian mengenai pembelajaran menunjukkan bahwa bantuan yang sesuai dengan kebutuhan seseorang dapat membantu mengatasi kesulitan dan mendukung proses belajar.

Artinya, tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui proses coba-coba secara individual.

Terkadang, penjelasan singkat dari seseorang yang lebih berpengalaman dapat menghemat waktu dan sumber daya mental secara signifikan.

Masalahnya bukan seseorang tidak mau berpikir sendiri, melainkan ia mungkin membutuhkan informasi awal agar bisa berpikir dengan lebih efektif.

2. Nasihat tersebut dapat membuat seseorang takut bertanya dan merasa bodoh

Alasan kedua berkaitan dengan harga diri dan persepsi seseorang terhadap kemampuan dirinya.

Manusia bukan hanya makhluk yang berpikir secara rasional. Kita juga memiliki kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan tidak dipandang negatif oleh lingkungan sosial.

Itulah sebabnya, meminta bantuan terkadang terasa lebih sulit daripada yang dibayangkan.

Ketika seseorang mengajukan pertanyaan sederhana, ia mungkin sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan negatif.

Misalnya:

Apakah pertanyaan saya terlalu bodoh?

Apakah orang lain akan menganggap saya tidak kompeten?

Apakah saya seharusnya sudah mengetahui hal ini?

Apakah saya akan merepotkan orang lain?

Jika respons yang diterima berulang kali adalah “cari tahu dulu sendiri”, seseorang bisa mulai mengasosiasikan tindakan bertanya dengan pengalaman yang tidak menyenangkan.

Ia mungkin merasa bahwa ketidaktahuannya merupakan sesuatu yang memalukan.

Dalam psikologi pendidikan, fenomena ini berkaitan dengan help-seeking avoidance, yaitu kecenderungan menghindari permintaan bantuan meskipun seseorang sebenarnya membutuhkannya.

Penelitian mengenai perilaku mencari bantuan akademis menunjukkan bahwa sebagian individu enggan bertanya karena khawatir dianggap tidak mampu, takut mendapatkan penilaian negatif, atau merasa harga dirinya terancam.

Penelitian dalam konteks pendidikan juga menunjukkan bahwa menghindari bantuan yang sebenarnya dibutuhkan dapat berkaitan dengan kecemasan yang lebih tinggi dan performa akademis yang lebih rendah.

Hal ini menciptakan sebuah lingkaran yang merugikan.

Seseorang tidak memahami sesuatu. Ia ingin bertanya, tetapi takut dianggap bodoh. Ketika akhirnya bertanya, ia mendapatkan respons yang membuatnya merasa tidak pantas meminta bantuan.

Pada kesempatan berikutnya, ia memilih diam.

Akibatnya, kesenjangan pengetahuannya semakin besar.

Ironisnya, orang yang paling membutuhkan penjelasan justru bisa menjadi orang yang paling enggan mengajukan pertanyaan.

Karena itu, lingkungan yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang merasa bersalah hanya karena belum mengetahui sesuatu.

Tidak mengetahui sesuatu bukanlah bukti kebodohan. Sering kali, itu hanya menunjukkan bahwa seseorang belum mendapatkan informasi atau pengalaman yang diperlukan.

3. Nasihat tersebut mengabaikan pentingnya belajar melalui orang lain

Ada anggapan bahwa pembelajaran yang baik harus selalu dilakukan secara mandiri.

Padahal, manusia sejak awal kehidupannya merupakan makhluk sosial yang belajar melalui interaksi dengan orang lain.

Kita mempelajari bahasa dari orang-orang di sekitar kita. Kita memahami norma sosial melalui interaksi. Kita mengembangkan keterampilan melalui pengamatan, diskusi, koreksi, dan pengalaman bersama.

Dengan kata lain, proses belajar tidak pernah sepenuhnya terpisah dari lingkungan sosial.

Dalam psikologi perkembangan, terdapat konsep Zone of Proximal Development (ZPD) yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky.

Konsep ini menjelaskan adanya jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan seseorang secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapainya dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten.

Sebagai contoh, seorang pemula mungkin belum mampu menyelesaikan suatu pekerjaan sendirian. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dan arahan dari seseorang yang lebih berpengalaman, ia mulai memahami langkah-langkah yang diperlukan.

Seiring bertambahnya pengalaman, bantuan tersebut dapat dikurangi hingga akhirnya ia mampu melakukannya secara mandiri.

Inilah salah satu alasan mengapa bimbingan, diskusi, dan kolaborasi memiliki peran penting dalam pembelajaran.

Ketika seseorang mengatakan “cari tahu dulu sendiri”, ia terkadang secara tidak langsung mengabaikan kenyataan bahwa pengetahuan manusia berkembang melalui pertukaran informasi.

Tentu saja, bukan berarti setiap pertanyaan harus langsung dijawab oleh orang lain.

Namun, ada perbedaan besar antara mengajarkan seseorang agar mampu berpikir mandiri dan membiarkan seseorang menghadapi kesulitan tanpa bantuan yang diperlukan.

Kemandirian bukan berarti menolak interaksi.

Justru, seseorang dapat menjadi lebih mandiri karena pernah mendapatkan bantuan yang tepat.

Belajar dari orang lain bukan kebalikan dari kemandirian. Dalam banyak kasus, itulah salah satu jalan untuk mencapainya.

4. Nasihat tersebut bisa memperbesar kecemasan ketika seseorang menghadapi masalah

Ketidakpastian merupakan salah satu hal yang dapat memicu kecemasan manusia.

Ketika seseorang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, bagaimana suatu masalah harus diselesaikan, atau apa yang harus dilakukan selanjutnya, pikirannya dapat dipenuhi berbagai kemungkinan.

Masalahnya menjadi lebih berat ketika seseorang merasa harus menemukan seluruh jawaban seorang diri.

Misalnya, seseorang sedang menghadapi persoalan pekerjaan yang belum pernah ia temui sebelumnya.

Ia tidak memahami prosedurnya, tidak yakin apakah langkah yang diambil sudah benar, dan khawatir membuat kesalahan.

Dalam situasi seperti ini, mendapatkan arahan dari orang yang berpengalaman dapat memberikan kejelasan.

Sebaliknya, ketika ia hanya diberi tahu untuk mencari tahu sendiri, ketidakpastian tersebut mungkin tetap bertahan.

Ia harus menghabiskan waktu untuk mencari informasi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan menebak-nebak apakah informasi yang ditemukan benar.

Semakin lama ia tidak mendapatkan kejelasan, semakin besar pula kemungkinan munculnya kekhawatiran.

Hal ini bukan berarti setiap orang yang diminta mencari tahu sendiri pasti mengalami kecemasan. Namun, ketika seseorang sudah merasa kewalahan, ketiadaan dukungan dapat memperberat beban psikologisnya.

Selain itu, terdapat fenomena information overload atau kelebihan informasi.

Di era internet, seseorang dapat menemukan ribuan informasi hanya dalam beberapa detik. Akan tetapi, banyaknya informasi tidak selalu membuat proses pemahaman menjadi lebih mudah.

Terkadang, justru semakin banyak informasi yang ditemukan, semakin sulit seseorang menentukan mana yang benar, relevan, dan dapat dipercaya.

Sebuah tinjauan literatur mengenai kelebihan informasi yang diterbitkan pada 2024 mengidentifikasi berbagai konsekuensi, termasuk tekanan kognitif, penurunan produktivitas, dan memburuknya kualitas pengambilan keputusan.

Dengan demikian, menyuruh seseorang mencari tahu sendiri tanpa memberikan arahan yang jelas tidak selalu membantu mengurangi masalah.

Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut justru menambah beban yang harus ditanggung.

5. Nasihat tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman untuk bertanya

Alasan kelima berkaitan dengan konsep psychological safety atau keamanan psikologis.

Konsep ini banyak dibahas dalam psikologi organisasi dan penelitian mengenai dinamika kelompok.

Secara sederhana, keamanan psikologis merupakan kondisi ketika seseorang merasa cukup aman untuk mengajukan pertanyaan, mengakui kesalahan, menyampaikan ketidakpastian, dan meminta bantuan tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara sosial.

Konsep ini sangat penting dalam lingkungan kerja, pendidikan, maupun hubungan interpersonal.

Bayangkan sebuah tim kerja yang anggotanya selalu mendapatkan respons negatif ketika mengajukan pertanyaan.

Setiap kali seseorang mengaku tidak memahami suatu tugas, ia diminta mencari tahu sendiri. Ketika melakukan kesalahan, ia disalahkan karena dianggap tidak cukup berinisiatif.

Dalam jangka panjang, anggota tim mungkin mulai menyembunyikan ketidaktahuan mereka.

Mereka tidak lagi bertanya ketika menemukan masalah. Mereka lebih memilih menebak, mencoba menyelesaikannya diam-diam, atau berpura-pura memahami sesuatu.

Padahal, perilaku tersebut dapat menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar.

Kesalahan kecil yang sebenarnya bisa diperbaiki melalui diskusi berpotensi berkembang menjadi kesalahan serius karena tidak ada komunikasi yang terbuka.

Penelitian Amy Edmondson pada 1999 mengenai keamanan psikologis dan perilaku belajar dalam tim menunjukkan pentingnya lingkungan yang memungkinkan anggota kelompok mengakui kesalahan, mengajukan pertanyaan, dan meminta bantuan.

Temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa lingkungan yang menghargai keterbukaan dapat mendukung proses belajar dan pemecahan masalah.

Dengan demikian, masalah dari ungkapan “cari tahu dulu sendiri” bukan hanya terletak pada kalimatnya.

Masalah yang lebih besar muncul ketika ungkapan tersebut menjadi budaya dalam suatu lingkungan.

Jika setiap orang dituntut untuk selalu mengetahui jawabannya sendiri, tidak mengherankan apabila orang-orang akhirnya berhenti bertanya.

Lingkungan yang baik bukanlah lingkungan yang membuat semua orang terlihat pintar, melainkan lingkungan yang memungkinkan semua orang belajar tanpa takut dipermalukan.

6. Nasihat tersebut menyamakan kemandirian dengan penolakan terhadap bantuan

Ini mungkin merupakan kesalahan paling mendasar dari nasihat “cari tahu dulu sendiri”.

Ada kecenderungan untuk menganggap bahwa seseorang yang mandiri adalah seseorang yang tidak membutuhkan bantuan orang lain.

Padahal, kedua hal tersebut tidak sama.

Dalam psikologi, terdapat perbedaan antara adaptive help-seeking dan dependent help-seeking.

Adaptive help-seeking merupakan perilaku mencari bantuan secara strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menyelesaikan masalah.

Sementara itu, dependent atau executive help-seeking mengacu pada perilaku mencari jawaban atau penyelesaian secara langsung tanpa berusaha memahami prosesnya.

Contohnya cukup sederhana.

Seseorang yang meminta temannya mengerjakan seluruh tugas tanpa ingin mempelajarinya menunjukkan ketergantungan.

Sebaliknya, seseorang yang bertanya mengenai bagian yang tidak dipahaminya, meminta contoh, kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri sedang menggunakan bantuan sebagai sarana pembelajaran.

Keduanya sama-sama meminta bantuan, tetapi memiliki tujuan yang berbeda.

Inilah mengapa meminta bantuan tidak otomatis membuat seseorang menjadi tidak mandiri.

Justru, kemampuan untuk mengenali keterbatasan diri, menentukan bantuan yang dibutuhkan, memilih sumber informasi yang tepat, dan menggunakan bantuan tersebut untuk menyelesaikan masalah merupakan bagian dari regulasi diri.

Penelitian mengenai self-regulated learning menempatkan perilaku mencari bantuan sebagai salah satu strategi penting dalam mengelola proses belajar.

Seseorang yang mampu mengidentifikasi kapan ia membutuhkan bantuan menunjukkan adanya kesadaran terhadap kemampuan dan keterbatasan dirinya.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya melakukan hal ini terus-menerus.

Kita berkonsultasi dengan dokter ketika menghadapi masalah kesehatan. Kita bertanya kepada mekanik ketika tidak memahami kerusakan kendaraan. Kita meminta pendapat orang yang lebih berpengalaman ketika menghadapi keputusan penting.

Tidak ada yang menganggap semua tindakan tersebut sebagai bukti bahwa seseorang tidak mandiri.

Lalu, mengapa ketika seseorang meminta penjelasan dalam konteks lain, ia justru dianggap kurang berusaha?

Kemandirian yang sehat bukanlah kemampuan untuk melakukan semuanya sendirian.

Kemandirian yang sehat adalah kemampuan mengetahui apa yang bisa dilakukan sendiri dan kapan perlu memanfaatkan bantuan orang lain.

7. Nasihat tersebut dapat membuang waktu dan meningkatkan risiko kesalahan

Alasan terakhir adalah bahwa mencari tahu sendiri tidak selalu merupakan pilihan yang paling efisien.

Waktu, energi, dan ketepatan informasi merupakan sumber daya yang penting dalam menyelesaikan masalah.

Dalam beberapa situasi, seseorang memang dapat menemukan jawaban melalui pencarian mandiri. Namun, dalam situasi lainnya, bantuan dari orang yang kompeten dapat memberikan solusi yang jauh lebih cepat dan akurat.

Bayangkan seseorang yang baru pertama kali menangani persoalan administratif yang cukup rumit.

Ia belum memahami prosedur, persyaratan, maupun kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang diambil.

Jika ia hanya mencari informasi secara mandiri, ada kemungkinan ia menemukan sumber yang sudah tidak relevan, salah memahami instruksi, atau mengikuti saran dari pihak yang tidak memiliki kompetensi.

Akibatnya, waktu yang dihabiskan menjadi lebih banyak dan risiko kesalahan meningkat.

Situasi serupa dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, hukum, keuangan, keselamatan kerja, dan teknologi.

Dalam konteks tersebut, meminta bantuan dari tenaga profesional bukan sekadar pilihan praktis. Terkadang, hal itu merupakan tindakan yang jauh lebih bertanggung jawab.

Psikologi pengambilan keputusan juga mengingatkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam mengevaluasi informasi dan memperkirakan konsekuensi dari setiap pilihan.

Ketika menghadapi masalah yang berada di luar kompetensinya, seseorang dapat memiliki pemahaman yang tidak memadai untuk menilai apakah solusi yang ditemukan benar-benar tepat.

Karena itu, meminta pendapat orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dapat membantu mengurangi ketidakpastian.

Tentu saja, bantuan orang lain juga tidak selalu benar. Kita tetap perlu mengevaluasi kredibilitas sumber, membandingkan informasi, dan menggunakan pertimbangan pribadi.

Namun, hal tersebut berbeda dengan menganggap bahwa semua orang harus menemukan jawaban sendiri sebelum berhak mendapatkan bantuan.

Dalam banyak kasus, bertanya kepada orang yang tepat justru merupakan cara paling rasional untuk menghindari pemborosan waktu dan kesalahan yang sebenarnya dapat dicegah.

Jadi, apakah kita tidak perlu mencari tahu sendiri?

Tentu saja bukan begitu maksudnya.

Mencari informasi secara mandiri tetap merupakan keterampilan yang penting. Kita perlu mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, inisiatif, dan kemampuan memecahkan masalah.

Namun, ada perbedaan antara mendorong seseorang untuk belajar mandiri dan menolak memberikan bantuan kepadanya.

Keduanya tidak boleh disamakan.

Nasihat yang lebih sehat bukanlah:

“Cari tahu dulu sendiri.”

Melainkan:

“Coba kita pahami dulu bagian mana yang belum kamu mengerti. Kalau ada yang sulit, saya bisa bantu menjelaskan.”

Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar.

Kalimat pertama berpotensi membuat seseorang merasa bahwa ia harus menyelesaikan masalahnya sendirian sebelum pantas mendapatkan bantuan.

Sementara itu, kalimat kedua tetap mendorong inisiatif, tetapi tidak menghilangkan dukungan yang dibutuhkan.

Pendekatan yang lebih baik adalah membantu seseorang mengembangkan kemampuan berpikirnya, bukan sekadar memberikan jawaban jadi.

Misalnya, ketika seseorang bertanya tentang suatu hal, kita bisa:

Menanyakan bagian mana yang sudah ia pahami.

Membantu mengidentifikasi sumber kesulitannya.

Memberikan petunjuk atau informasi awal.

Menjelaskan konsep yang belum dipahami.

Membiarkannya mencoba menyelesaikan masalah dengan pemahaman yang baru diperoleh.

Dengan cara ini, bantuan tidak menciptakan ketergantungan, tetapi justru membantu membangun kemandirian.

Dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial, pendekatan semacam ini jauh lebih konstruktif daripada sekadar menyuruh seseorang mencari tahu sendiri.

Kesimpulan: Meminta bantuan adalah bagian dari kecerdasan, bukan tanda kelemahan

Ungkapan “cari tahu dulu sendiri” memang tidak selalu salah. Dalam situasi tertentu, nasihat tersebut bisa mendorong seseorang untuk lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya.

Namun, menjadikannya sebagai respons otomatis terhadap setiap pertanyaan merupakan pendekatan yang kurang bijaksana.

Psikologi menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan kognitif, kebutuhan sosial, serta kemampuan belajar yang berkembang melalui interaksi dengan lingkungan.

Menghindari bantuan ketika benar-benar membutuhkannya dapat menghambat pembelajaran, memperbesar kecemasan, mengurangi kepercayaan diri, dan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman untuk bertanya.

Hal yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak semua orang membutuhkan jawaban langsung. Terkadang, mereka hanya membutuhkan petunjuk awal, penjelasan sederhana, atau seseorang yang bersedia menunjukkan arah.

Kita tidak perlu selalu menyelesaikan masalah orang lain. Namun, kita juga tidak harus menjadikan kemandirian sebagai alasan untuk menolak membantu mereka.

Sebab, tujuan dari membantu seseorang bukan membuatnya terus bergantung kepada kita, melainkan membantunya sampai ia mampu melakukan sesuatu dengan lebih baik secara mandiri.