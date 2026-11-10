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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 22.58 WIB

7 Alasan Mengapa “Cari Tahu Dulu Sendiri” Merupakan Saran yang Buruk Menurut Psikologi

seseorang yang memberikan saran yang buruk./Magnific/gzorgz - Image

seseorang yang memberikan saran yang buruk./Magnific/gzorgz

JawaPos.com - Ada satu nasihat yang sering kita dengar ketika seseorang mengajukan pertanyaan, meminta bantuan, atau mengaku tidak memahami sesuatu: “Cari tahu dulu sendiri.”

Sekilas, nasihat ini terdengar masuk akal. Kita memang perlu belajar mandiri, berusaha sebelum meminta bantuan, dan tidak selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Kemandirian merupakan keterampilan penting yang perlu dikembangkan setiap individu.

Namun, ada persoalan yang jarang disadari: apakah mencari tahu semuanya sendiri benar-benar selalu menjadi pilihan terbaik?

Dalam banyak situasi, justru sebaliknya. Memaksa seseorang untuk mencari tahu sendiri sebelum mendapatkan bantuan dapat menghambat proses belajar, meningkatkan kecemasan, memperkuat rasa tidak percaya diri, bahkan membuat seseorang semakin kesulitan menyelesaikan masalah.

Psikologi memiliki banyak temuan menarik mengenai perilaku manusia ketika menghadapi ketidakpastian, keterbatasan pengetahuan, kebutuhan akan dukungan sosial, dan proses belajar. Salah satunya adalah bahwa kemampuan untuk meminta bantuan pada waktu yang tepat bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, kemampuan tersebut merupakan bagian penting dari regulasi diri dan kecerdasan dalam menghadapi masalah.

Lalu, mengapa ungkapan “cari tahu dulu sendiri” bisa menjadi nasihat yang buruk?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat tujuh alasannya.

1. Nasihat tersebut mengabaikan keterbatasan kemampuan kognitif manusia

Salah satu asumsi keliru di balik nasihat “cari tahu dulu sendiri” adalah anggapan bahwa setiap orang seharusnya mampu menemukan jawaban jika mau berusaha sedikit lebih keras.

Padahal, manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi.

Editor: Hanny Suwindari
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