Bukan Sekadar Kebiasaan, Tidur dengan Pintu Tertutup Bisa Mencerminkan 7 Sifat Kepribadian Ini

ilustrasi orang yang tidur. Sumber foto: TOI JawaPos.com - Kebiasaan setiap orang sebelum tidur memang berbeda-beda. Ada yang merasa lebih nyaman ketika pintu kamar dibiarkan terbuka, tetapi tidak sedikit pula yang selalu memastikan pintunya tertutup rapat sebelum memejamkan mata. Meski terlihat seperti kebiasaan sederhana, pilihan tersebut ternyata bisa berkaitan dengan kebutuhan psikologis seseorang. Cara individu menciptakan suasana nyaman ketika beristirahat terkadang mencerminkan bagaimana mereka memandang keamanan, privasi, hingga hubungan dengan lingkungan sekitar. Dilansir dari Geediting, kebiasaan tidur dengan pintu kamar tertutup dikaitkan dengan sejumlah karakteristik kepribadian. Setidaknya ada tujuh sifat yang menarik untuk diketahui. Baca Juga:Punya Kebiasaan Menulis di Buku Catatan? Ini 10 Karakter yang Bisa Menggambarkan Dirimu 1. Mengutamakan Rasa Aman Bagi sebagian orang, menutup pintu kamar sebelum tidur merupakan cara sederhana untuk menciptakan rasa aman. Mereka merasa lebih tenang ketika memiliki pembatas antara ruang pribadi dan lingkungan luar. Kondisi tersebut membuat mereka lebih mudah bersantai tanpa harus terlalu memikirkan suara atau aktivitas yang berasal dari luar kamar. Kebutuhan akan rasa aman menjadi salah satu hal yang penting bagi mereka, terutama ketika ingin mendapatkan waktu istirahat yang berkualitas. 2. Memahami Pentingnya Batasan Pribadi Orang yang terbiasa tidur dengan pintu tertutup mungkin juga memiliki perhatian besar terhadap batasan pribadi. Mereka memahami bahwa setiap orang membutuhkan ruang untuk dirinya sendiri. Tidak semua urusan harus dicampuradukkan, termasuk antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan waktu pribadi. Karena itu, mereka cenderung berusaha menjaga keseimbangan agar kehidupan sehari-hari tetap terasa nyaman. 3. Menyukai Kendali atas Lingkungan Sekitar Kebiasaan menutup pintu kamar juga dapat menggambarkan keinginan seseorang untuk mengatur lingkungan sesuai kenyamanannya.