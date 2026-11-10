6 Tanda Kamu Tidak Cocok untuk Work From Home Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sering dianggap sebagai salah satu bentuk pekerjaan paling ideal. Tidak perlu menghadapi kemacetan, tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam di perjalanan, bisa bekerja dengan pakaian yang lebih santai, dan memiliki fleksibilitas untuk mengatur waktu sendiri.

Bagi sebagian orang, WFH bahkan terdengar seperti gambaran pekerjaan impian. Mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dari kamar, ruang keluarga, kafe, atau tempat lain yang dianggap nyaman. Tidak ada atasan yang terus-menerus mengawasi secara langsung dan tidak ada kewajiban untuk datang ke kantor setiap pagi.

Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian: tidak semua orang cocok bekerja dari rumah.

Di balik berbagai kemudahannya, WFH memiliki tantangan psikologis yang tidak sederhana. Seseorang dituntut memiliki kedisiplinan tinggi, kemampuan mengelola waktu, kemandirian, serta keterampilan mengendalikan diri tanpa pengawasan langsung.

Dalam lingkungan kantor, rutinitas dan suasana kerja biasanya terbentuk secara alami. Ada jam masuk, rekan kerja, ruang khusus untuk bekerja, hingga interaksi sosial yang membantu seseorang tetap berada dalam ritme produktif.

Sebaliknya, ketika bekerja dari rumah, sebagian besar struktur tersebut harus dibangun sendiri.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-regulation atau regulasi diri, yaitu kemampuan seseorang mengatur pikiran, emosi, dan perilakunya untuk mencapai tujuan tertentu.

Orang yang memiliki kemampuan regulasi diri baik biasanya lebih mudah beradaptasi dengan pekerjaan jarak jauh. Sementara itu, orang yang membutuhkan struktur eksternal dan interaksi langsung mungkin merasa lebih kesulitan.

Lantas, apa saja tanda seseorang mungkin tidak cocok dengan sistem work from home?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam tanda yang bisa kamu perhatikan.

1. Kamu Sulit Mendisiplinkan Diri Tanpa Pengawasan Orang Lain

Salah satu tantangan terbesar bekerja dari rumah adalah tidak adanya pengawasan langsung.

Ketika bekerja di kantor, ada lingkungan yang secara tidak langsung mendorong seseorang untuk tetap produktif. Melihat rekan kerja sibuk menyelesaikan tugas, mendengar aktivitas kantor, atau mengetahui bahwa atasan berada tidak jauh dari meja kerja bisa menciptakan dorongan untuk tetap fokus.

Namun, situasinya berbeda ketika bekerja dari rumah.

Tidak ada orang yang melihat ketika kamu membuka media sosial selama satu jam. Tidak ada rekan kerja yang mengetahui ketika kamu menunda pekerjaan. Bahkan, tidak ada yang langsung menegur ketika kamu terlalu lama beristirahat.

Jika kamu termasuk orang yang baru bisa bekerja dengan serius ketika diawasi, WFH mungkin menjadi tantangan tersendiri.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan self-regulation dan self-control. Keduanya membantu seseorang mengendalikan dorongan sesaat demi mencapai tujuan jangka panjang.

Misalnya, kamu memiliki tugas yang harus diselesaikan sebelum pukul 15.00. Namun, karena bekerja di rumah, kamu justru memilih menonton video, bermain gim, atau memeriksa ponsel berkali-kali.

Kamu sebenarnya tahu bahwa pekerjaan tersebut penting. Akan tetapi, keinginan mendapatkan kesenangan instan terasa lebih menarik dibandingkan menyelesaikan tugas.

Pola ini bisa membuat produktivitas menurun.

Perlu dipahami bahwa sulit mendisiplinkan diri bukan berarti seseorang malas atau tidak memiliki kemampuan bekerja. Bisa jadi, ia memang lebih terbantu oleh lingkungan yang memiliki struktur, rutinitas, dan pengawasan yang jelas.

Apa yang bisa dilakukan?

Cobalah membuat jadwal kerja yang konsisten, menentukan target harian, dan menggunakan teknik seperti time blocking. Kamu juga bisa menerapkan sesi kerja 25–50 menit dengan jeda istirahat teratur.

Tujuannya adalah menciptakan struktur eksternal yang biasanya tersedia di lingkungan kantor.

2. Kamu Mudah Merasa Kesepian dan Membutuhkan Interaksi Sosial Secara Langsung

Bekerja dari rumah memang memberikan kebebasan, tetapi ada konsekuensi yang tidak selalu disadari, yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung.

Ketika bekerja di kantor, percakapan sederhana seperti menyapa rekan kerja, makan siang bersama, berdiskusi di ruang rapat, atau sekadar mengobrol di sela pekerjaan bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Interaksi tersebut mungkin terlihat sepele. Namun, bagi sebagian orang, hubungan sosial merupakan salah satu sumber energi emosional.

Ketika bekerja dari rumah, interaksi tersebut sering kali digantikan oleh pesan singkat, panggilan video, dan komunikasi melalui aplikasi pekerjaan.

Masalahnya, komunikasi digital tidak selalu memberikan pengalaman emosional yang sama dengan pertemuan langsung.

Jika kamu sering merasa kesepian, kehilangan semangat, atau merasa terputus dari lingkungan sosial ketika bekerja sendirian, WFH mungkin bukan pilihan yang paling ideal.

Dalam psikologi, kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis.

Teori Self-Determination Theory yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan tiga kebutuhan psikologis dasar manusia, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial (relatedness).

Keterhubungan sosial berarti kebutuhan untuk merasa dekat, diterima, dan memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain.

Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang dapat mengalami penurunan kesejahteraan psikologis.

Contohnya, kamu mungkin awalnya senang bekerja dari rumah karena tidak perlu bertemu banyak orang. Namun, setelah beberapa minggu, kamu mulai merasa hari-harimu monoton.

Kamu merindukan percakapan spontan, suasana kantor, bahkan obrolan ringan yang sebelumnya dianggap mengganggu.

Jika hal tersebut terjadi, bukan berarti kamu tidak bisa bekerja secara mandiri. Bisa jadi, kamu membutuhkan lingkungan sosial sebagai bagian dari keseimbangan hidup.

Apa yang bisa dilakukan?

Jika tetap ingin menjalani WFH, cobalah bekerja beberapa hari dari coworking space, mengadakan pertemuan langsung dengan rekan kerja, atau membuat jadwal interaksi sosial di luar jam kerja.

Bekerja dari rumah tidak harus berarti mengisolasi diri sepenuhnya.

3. Kamu Sulit Memisahkan Kehidupan Pribadi dan Pekerjaan

Salah satu keunggulan WFH adalah fleksibilitas. Namun, fleksibilitas juga bisa menjadi masalah ketika seseorang tidak mampu menetapkan batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Ketika kantor berada di rumah, batas antara dua dunia tersebut menjadi semakin kabur.

Kamu bisa saja sedang makan bersama keluarga, tetapi pikiran masih tertuju pada pekerjaan. Kamu mungkin sedang beristirahat, tetapi tetap merasa harus membalas pesan dari atasan.

Bahkan, ada orang yang terus membuka laptop pada malam hari hanya karena merasa pekerjaannya belum benar-benar selesai.

Jika kamu mengalami hal seperti ini secara terus-menerus, WFH berpotensi membuat kehidupan terasa seperti pekerjaan tanpa akhir.

Dalam psikologi organisasi, kondisi tersebut berkaitan dengan konsep work-life boundary atau batas antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi.

Batas ini penting agar seseorang dapat melakukan pemulihan psikologis setelah menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketika batas tersebut terlalu kabur, proses pemulihan menjadi terganggu.

Misalnya, kamu sudah menyelesaikan pekerjaan pukul 17.00. Namun, karena laptop berada di dekat tempat tidur, kamu terus memeriksa email dan pesan pekerjaan hingga larut malam.

Secara fisik kamu mungkin sudah tidak bekerja, tetapi secara mental kamu masih berada dalam situasi kerja.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kerja atau burnout, terutama ketika tuntutan pekerjaan tinggi dan waktu pemulihan tidak memadai.

Apa yang bisa dilakukan?

Buatlah batas waktu kerja yang tegas. Tentukan jam mulai dan jam selesai, siapkan ruang atau area khusus untuk bekerja, serta biasakan menutup laptop setelah jam kerja berakhir.

Jika memungkinkan, hindari menjadikan tempat tidur sebagai ruang kerja.

Ingat, fleksibilitas bukan berarti kamu harus selalu tersedia untuk pekerjaan.

4. Kamu Mudah Terdistraksi oleh Hal-Hal Kecil di Rumah

Rumah sering dianggap sebagai tempat paling nyaman untuk bekerja. Namun, kenyamanan tersebut tidak selalu mendukung produktivitas.

Ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian ketika seseorang bekerja dari rumah.

Mulai dari televisi, notifikasi ponsel, pekerjaan rumah tangga, anggota keluarga, hewan peliharaan, hingga keinginan untuk sekadar berbaring sebentar.

Awalnya mungkin hanya ingin beristirahat selama lima menit. Namun, tanpa disadari, waktu berlalu hingga setengah jam.

Jika kamu sering kehilangan fokus karena berbagai gangguan kecil, WFH bisa menjadi lingkungan kerja yang cukup menantang.

Dalam psikologi kognitif, perhatian manusia memiliki kapasitas yang terbatas. Ketika perhatian terus-menerus berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain, seseorang membutuhkan waktu dan usaha untuk kembali berkonsentrasi.

Fenomena ini berkaitan dengan attention residue, yaitu sisa perhatian dari aktivitas sebelumnya yang dapat mengganggu fokus pada tugas berikutnya.

Misalnya, kamu sedang mengerjakan laporan penting. Kemudian, seseorang di rumah meminta bantuan. Setelah menyelesaikan urusan tersebut, kamu kembali membuka laptop.

Namun, pikiranmu belum sepenuhnya kembali pada pekerjaan sebelumnya.

Hal ini dapat membuat proses kerja menjadi lebih lambat dan melelahkan.

Masalahnya bukan semata-mata rumah yang terlalu ramai. Ada juga orang yang mudah terdistraksi meskipun bekerja sendirian di ruangan yang tenang.

Mereka kesulitan mempertahankan perhatian dalam waktu lama dan mudah tergoda melakukan aktivitas lain.

Apa yang bisa dilakukan?

Ciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan. Letakkan ponsel di tempat yang tidak mudah dijangkau, gunakan headphone jika diperlukan, dan komunikasikan jam kerja kepada anggota keluarga.

Jika kondisi rumah memang tidak mendukung, coworking space atau kantor bisa menjadi alternatif yang lebih baik.

5. Kamu Membutuhkan Struktur dan Rutinitas yang Jelas untuk Bisa Produktif

Tidak semua orang nyaman dengan kebebasan dalam mengatur pekerjaan.

Bagi sebagian orang, rutinitas justru menjadi fondasi penting untuk menjaga produktivitas.

Mereka lebih mudah bekerja ketika memiliki jadwal yang jelas, mengetahui tugas yang harus diselesaikan, dan berada di lingkungan yang memiliki pola aktivitas teratur.

Ketika bekerja dari rumah, struktur tersebut sering kali harus dibuat sendiri.

Kamu harus menentukan kapan bangun, kapan mulai bekerja, kapan beristirahat, kapan makan siang, hingga kapan menyelesaikan pekerjaan.

Bagi orang yang menyukai fleksibilitas, hal ini mungkin menyenangkan. Namun, bagi orang yang membutuhkan arahan dan struktur eksternal, situasi tersebut dapat menimbulkan kebingungan.

Dalam psikologi, perbedaan ini dapat dikaitkan dengan karakteristik kepribadian, kebutuhan terhadap struktur, serta kemampuan mengatur perilaku.

Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki kemampuan profesional yang sangat baik. Ia mampu menyelesaikan tugas dengan kualitas tinggi ketika bekerja di kantor.

Namun, ketika bekerja dari rumah, ia justru kesulitan menentukan prioritas.

Hari-harinya terasa tidak teratur. Pekerjaan sering tertunda karena tidak ada jadwal yang benar-benar mengikat.

Pada akhirnya, ia baru mulai bekerja secara serius ketika tenggat waktu sudah dekat.

Orang dengan kecenderungan seperti ini mungkin lebih nyaman bekerja dalam sistem yang memiliki prosedur, jadwal, dan koordinasi langsung.

Bukan berarti mereka tidak bisa beradaptasi dengan WFH. Mereka hanya membutuhkan struktur yang lebih kuat agar dapat bekerja secara optimal.

Apa yang bisa dilakukan?

Buat rutinitas harian yang menyerupai suasana kantor. Misalnya, bangun pada jam yang sama, mandi sebelum bekerja, mengenakan pakaian kerja, dan memulai aktivitas pada waktu yang sudah ditentukan.

Gunakan daftar prioritas agar kamu mengetahui pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Semakin jelas struktur harianmu, semakin kecil kemungkinan pekerjaan menjadi tidak terarah.

6. Kamu Merasa Kehilangan Motivasi Ketika Tidak Berada di Lingkungan Kerja

Ada orang yang justru mendapatkan energi ketika berada di lingkungan kerja.

Melihat rekan kerja beraktivitas, berdiskusi secara langsung, mendapatkan arahan dari atasan, dan merasakan suasana kantor dapat membuat mereka lebih bersemangat.

Sebaliknya, ketika bekerja sendirian di rumah, motivasi mereka perlahan menurun.

Pekerjaan terasa monoton. Tidak ada suasana yang mendorong mereka untuk bergerak lebih cepat. Bahkan, tugas sederhana bisa terasa jauh lebih berat untuk diselesaikan.

Jika kamu mengalami hal ini, mungkin kamu termasuk orang yang sangat terbantu oleh stimulasi lingkungan.

Dalam psikologi motivasi, terdapat konsep motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

Motivasi intrinsik muncul dari dorongan internal, seperti rasa tertarik, kepuasan, dan keinginan untuk mengembangkan kemampuan.

Sementara itu, motivasi ekstrinsik berkaitan dengan faktor dari luar diri, seperti penghargaan, pengakuan, arahan, dan kondisi lingkungan.

Keduanya sama-sama dapat berperan dalam mendorong seseorang bekerja.

Namun, ketika seseorang terlalu bergantung pada dorongan eksternal, bekerja sendirian bisa menjadi tantangan.

Contohnya, kamu mungkin merasa sangat produktif ketika bekerja bersama tim di kantor. Namun, ketika harus mengerjakan tugas yang sama dari rumah, semangatmu justru menghilang.

Kamu merasa tidak memiliki dorongan untuk segera menyelesaikan pekerjaan.

Hal ini tidak selalu berarti kamu tidak memiliki motivasi. Bisa jadi, lingkungan sosial dan suasana kerja merupakan faktor penting yang membantu mengaktifkan motivasimu.

Apa yang bisa dilakukan?

Cobalah membuat sistem motivasi sendiri. Tetapkan target harian, berikan penghargaan kecil setelah menyelesaikan tugas, dan lakukan koordinasi rutin dengan rekan kerja.

Kamu juga bisa mencoba metode body doubling, yaitu bekerja bersamaan dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui panggilan video.

Kehadiran orang lain dapat membantu sebagian individu mempertahankan fokus dan konsistensi.

Apakah Artinya Kamu Harus Berhenti Work From Home?

Tidak selalu.

Enam tanda di atas bukan diagnosis psikologis dan bukan pula alat untuk menentukan apakah seseorang cocok atau tidak cocok bekerja dari rumah secara mutlak.

Kecocokan terhadap WFH dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kepribadian, jenis pekerjaan, kondisi rumah, kebutuhan sosial, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan mengelola diri.

Seseorang yang kesulitan fokus di rumah belum tentu tidak cocok dengan pekerjaan jarak jauh. Bisa jadi, ia hanya membutuhkan ruang kerja yang lebih kondusif.

Begitu pula seseorang yang mudah merasa kesepian belum tentu harus kembali bekerja di kantor setiap hari. Ia mungkin hanya membutuhkan interaksi sosial yang lebih teratur.

Hal terpenting adalah memahami kondisi diri sendiri.

Jika kamu merasa lebih produktif di kantor, tidak ada yang salah dengan pilihan tersebut. Jika kamu lebih nyaman bekerja dari rumah, itu juga bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan.

Bahkan, sistem kerja hybrid bisa menjadi jalan tengah bagi orang-orang yang membutuhkan fleksibilitas sekaligus interaksi sosial.

Pada akhirnya, tujuan bekerja bukan sekadar mengikuti tren atau memilih sistem kerja yang terlihat paling menyenangkan.

Tujuannya adalah menemukan lingkungan yang memungkinkan kamu bekerja dengan sehat, produktif, dan tetap memiliki kehidupan pribadi yang seimbang.

Kesimpulan

Work from home memang menawarkan banyak keuntungan, tetapi tidak semua orang memiliki kebutuhan psikologis dan pola kerja yang sama.

Sulit mendisiplinkan diri, mudah merasa kesepian, tidak mampu memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi, mudah terdistraksi, membutuhkan rutinitas yang jelas, serta kehilangan motivasi ketika bekerja sendirian merupakan beberapa tanda bahwa sistem WFH mungkin kurang sesuai dengan kebutuhanmu saat ini.

Namun, jangan buru-buru memberi label bahwa dirimu tidak cocok bekerja dari rumah.

Kenali terlebih dahulu penyebab kesulitannya. Apakah masalahnya berasal dari lingkungan kerja, kebiasaan sehari-hari, kurangnya interaksi sosial, atau kesulitan mengatur waktu?

Sebab, terkadang yang perlu diubah bukan jenis pekerjaannya, melainkan cara kamu membangun sistem kerja.