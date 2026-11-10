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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 22.57 WIB

6 Tanda Kamu Tidak Cocok untuk Work From Home Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang tidak cocok work from home./Magnific/diana.grytsku - Image

seseorang yang tidak cocok work from home./Magnific/diana.grytsku

JawaPos.com - Bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sering dianggap sebagai salah satu bentuk pekerjaan paling ideal. Tidak perlu menghadapi kemacetan, tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam di perjalanan, bisa bekerja dengan pakaian yang lebih santai, dan memiliki fleksibilitas untuk mengatur waktu sendiri.

Bagi sebagian orang, WFH bahkan terdengar seperti gambaran pekerjaan impian. Mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dari kamar, ruang keluarga, kafe, atau tempat lain yang dianggap nyaman. Tidak ada atasan yang terus-menerus mengawasi secara langsung dan tidak ada kewajiban untuk datang ke kantor setiap pagi.

Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian: tidak semua orang cocok bekerja dari rumah.

Di balik berbagai kemudahannya, WFH memiliki tantangan psikologis yang tidak sederhana. Seseorang dituntut memiliki kedisiplinan tinggi, kemampuan mengelola waktu, kemandirian, serta keterampilan mengendalikan diri tanpa pengawasan langsung.

Dalam lingkungan kantor, rutinitas dan suasana kerja biasanya terbentuk secara alami. Ada jam masuk, rekan kerja, ruang khusus untuk bekerja, hingga interaksi sosial yang membantu seseorang tetap berada dalam ritme produktif.

Sebaliknya, ketika bekerja dari rumah, sebagian besar struktur tersebut harus dibangun sendiri.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-regulation atau regulasi diri, yaitu kemampuan seseorang mengatur pikiran, emosi, dan perilakunya untuk mencapai tujuan tertentu.

Orang yang memiliki kemampuan regulasi diri baik biasanya lebih mudah beradaptasi dengan pekerjaan jarak jauh. Sementara itu, orang yang membutuhkan struktur eksternal dan interaksi langsung mungkin merasa lebih kesulitan.

Lantas, apa saja tanda seseorang mungkin tidak cocok dengan sistem work from home?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam tanda yang bisa kamu perhatikan.

Editor: Hanny Suwindari
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