6 Alasan Mengapa Prediksi Para Ahli Sering Kali Gagal dan Keliru Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Kita hidup di dunia yang dipenuhi oleh prediksi. Para ahli ekonomi memperkirakan arah pertumbuhan ekonomi, pakar politik memprediksi hasil pemilihan umum, ilmuwan memperkirakan perkembangan teknologi, ahli kesehatan memperkirakan penyebaran penyakit, hingga analis bisnis mencoba membaca masa depan pasar.

Dengan pengalaman, pengetahuan, data, dan kemampuan analisis yang mereka miliki, para ahli sering dianggap sebagai orang-orang yang paling mampu memahami apa yang akan terjadi di masa depan.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa prediksi para ahli tidak selalu menjadi kenyataan. Bahkan, dalam sejumlah situasi, prediksi yang disampaikan dengan penuh keyakinan justru meleset jauh dari apa yang benar-benar terjadi.

Ada ahli ekonomi yang gagal memperkirakan krisis keuangan. Ada analis politik yang keliru membaca arah pilihan masyarakat. Ada pakar teknologi yang meremehkan kemunculan inovasi baru. Bahkan, orang-orang dengan pengalaman puluhan tahun terkadang tidak mampu memperkirakan perubahan yang sebenarnya sudah mulai terlihat.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan menarik: mengapa orang yang memiliki pengetahuan luas, pengalaman panjang, dan kemampuan analisis yang tinggi masih bisa salah dalam memprediksi masa depan?

Menurut psikologi, kegagalan prediksi tidak selalu disebabkan oleh kurangnya kecerdasan atau ketidakmampuan seseorang dalam memahami informasi. Ada berbagai mekanisme mental yang memengaruhi cara manusia mengolah data, menilai kemungkinan, dan membayangkan apa yang akan terjadi.

Otak manusia tidak bekerja seperti mesin penghitung yang selalu objektif. Sebaliknya, otak sering menggunakan jalan pintas mental, dipengaruhi pengalaman masa lalu, terjebak dalam keyakinan pribadi, dan kesulitan memahami ketidakpastian.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa prediksi para ahli sering kali gagal dan keliru.

1. Bias Konfirmasi Membuat Ahli Terlalu Percaya pada Keyakinannya Sendiri

Salah satu alasan utama mengapa prediksi para ahli bisa keliru adalah adanya confirmation bias atau bias konfirmasi.

Bias konfirmasi merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk lebih memperhatikan, mencari, dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimilikinya. Sebaliknya, informasi yang bertentangan dengan keyakinan tersebut sering kali diabaikan, dianggap tidak relevan, atau bahkan ditolak.

Fenomena ini tidak hanya terjadi pada orang awam. Individu yang memiliki pendidikan tinggi, pengalaman profesional, dan kemampuan intelektual yang baik juga dapat mengalaminya.

Sebagai contoh, seorang analis ekonomi mungkin sangat yakin bahwa harga suatu aset akan terus meningkat. Ketika menemukan laporan pertumbuhan pasar, peningkatan permintaan, atau optimisme investor, ia akan menganggap informasi tersebut sebagai bukti bahwa prediksinya benar.

Namun, ketika muncul laporan mengenai risiko gelembung ekonomi, penurunan daya beli, atau ketidakstabilan pasar, ia mungkin menganggapnya sebagai gangguan sementara yang tidak perlu terlalu diperhatikan.

Akibatnya, proses analisis yang seharusnya mempertimbangkan berbagai kemungkinan justru berubah menjadi usaha untuk membenarkan pendapat sendiri.

Dalam psikologi, kecenderungan ini berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk mempertahankan konsistensi keyakinan. Mengakui bahwa pandangan yang selama ini dianggap benar ternyata salah dapat menimbulkan ketidaknyamanan psikologis.

Karena itulah, seseorang terkadang lebih memilih mempertahankan pendapat daripada mengubahnya berdasarkan bukti baru.

Masalahnya, prediksi masa depan membutuhkan keterbukaan terhadap kemungkinan yang tidak sesuai dengan asumsi awal. Jika seorang ahli hanya mengumpulkan informasi yang mendukung pandangannya, ia berisiko membangun kesimpulan berdasarkan gambaran yang tidak lengkap.

Mengapa hal ini membuat prediksi gagal?

Karena masa depan tidak selalu bergerak mengikuti keyakinan seseorang. Informasi yang paling penting justru terkadang berasal dari hal-hal yang bertentangan dengan perkiraan awal.

Seorang ahli yang mampu menerima kemungkinan bahwa dirinya salah biasanya memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan prediksi yang realistis dibandingkan seseorang yang hanya mencari pembenaran atas pendapatnya sendiri.

Dengan kata lain, kecerdasan tidak otomatis membuat seseorang bebas dari bias. Bahkan, kemampuan berpikir yang tinggi terkadang justru digunakan untuk mempertahankan keyakinan yang keliru dengan argumentasi yang terlihat meyakinkan.

2. Terlalu Percaya Diri Membuat Ahli Meremehkan Ketidakpastian

Alasan kedua adalah overconfidence bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk memiliki keyakinan yang berlebihan terhadap pengetahuan, kemampuan, dan ketepatan penilaiannya sendiri.

Dalam kehidupan profesional, kepercayaan diri sering dianggap sebagai kualitas penting. Seorang ahli diharapkan mampu memberikan penjelasan, mengambil keputusan, dan menyampaikan pendapat secara tegas.

Namun, kepercayaan diri yang terlalu tinggi dapat menjadi masalah ketika seseorang harus memprediksi sesuatu yang belum terjadi.

Seseorang mungkin memiliki pengetahuan mendalam mengenai suatu bidang, tetapi hal tersebut tidak berarti ia mampu mengetahui seluruh faktor yang akan memengaruhi masa depan.

Misalnya, seorang pakar politik memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mengamati perilaku pemilih. Ia memahami karakter partai, strategi kampanye, dinamika masyarakat, dan hasil survei.

Karena merasa sangat memahami situasi politik, ia kemudian menyampaikan prediksi dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi.

Padahal, hasil pemilihan umum dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit diperkirakan, seperti perubahan sentimen masyarakat, peristiwa mendadak, strategi komunikasi lawan, hingga keputusan individu pada saat terakhir.

Kepercayaan diri yang berlebihan membuat seseorang cenderung mengecilkan kemungkinan terjadinya perubahan tersebut.

Dalam psikologi, overconfidence dapat muncul dalam beberapa bentuk, antara lain:

- Overestimation: melebih-lebihkan kemampuan atau ketepatan diri sendiri.

- Overplacement: menganggap kemampuan diri lebih baik dibandingkan orang lain.

- Overprecision: terlalu yakin bahwa penilaian atau perkiraan yang dibuat memiliki tingkat ketepatan tinggi.

Bentuk ketiga sangat relevan dalam kegiatan prediksi. Seseorang mungkin bukan hanya yakin bahwa suatu peristiwa akan terjadi, tetapi juga merasa sangat yakin mengenai waktu, skala, dan bentuk terjadinya peristiwa tersebut.

Padahal, semakin jauh seseorang mencoba memprediksi masa depan, semakin banyak variabel yang dapat mengubah hasil akhirnya.

Mengapa hal ini membuat prediksi gagal?

Karena rasa percaya diri dapat membuat seorang ahli menganggap ketidakpastian sebagai sesuatu yang kecil, padahal kenyataannya sangat besar.

Prediksi yang baik seharusnya tidak hanya menjelaskan kemungkinan yang paling diyakini, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan alternatif dan tingkat ketidakpastian yang menyertainya.

Seorang ahli yang mengatakan bahwa suatu peristiwa memiliki peluang 60 persen untuk terjadi sebenarnya sedang memberikan gambaran yang lebih realistis daripada seseorang yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut pasti terjadi.

Masa depan bukan sesuatu yang bisa dikendalikan hanya dengan keyakinan yang kuat.

3. Pengalaman Masa Lalu Membuat Ahli Terjebak dalam Pola Lama

Pengalaman merupakan salah satu sumber pengetahuan yang sangat berharga. Semakin sering seseorang menghadapi suatu situasi, semakin banyak pola yang dapat dikenali dan dipelajari.

Namun, pengalaman juga memiliki sisi negatif ketika seseorang terlalu mengandalkan kejadian masa lalu untuk memperkirakan masa depan.

Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan availability heuristic atau heuristik ketersediaan.

Heuristik ketersediaan merupakan jalan pintas mental ketika seseorang memperkirakan kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudah contoh peristiwa tersebut muncul dalam ingatannya.

Informasi yang mudah diingat sering dianggap lebih umum, lebih mungkin terjadi, atau lebih relevan daripada kenyataannya.

Sebagai contoh, seorang ahli ekonomi yang pernah mengalami krisis keuangan besar mungkin cenderung melihat berbagai gejala ekonomi baru melalui pengalaman krisis tersebut.

Ketika menemukan kenaikan harga aset, peningkatan utang, dan aktivitas spekulatif, ia mungkin langsung memperkirakan bahwa krisis serupa akan segera terjadi.

Sebaliknya, seorang ahli yang pernah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang panjang mungkin terlalu optimistis dan menganggap bahwa kondisi positif akan terus berlanjut.

Kedua orang tersebut sama-sama menggunakan pengalaman. Namun, pengalaman mereka dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda karena ingatan manusia tidak selalu menjadi gambaran objektif mengenai seluruh kemungkinan.

Selain itu, dunia terus mengalami perubahan.

Pola yang berlaku pada masa lalu belum tentu berlaku pada masa sekarang. Perubahan teknologi, budaya, kebijakan pemerintah, kondisi sosial, dan perilaku masyarakat dapat menciptakan situasi yang benar-benar berbeda.

Misalnya, seorang ahli bisnis yang terbiasa menganalisis perilaku konsumen pada era sebelum internet mungkin kesulitan memperkirakan perubahan yang ditimbulkan oleh perdagangan digital, media sosial, dan kecerdasan buatan.

Ia mungkin masih menggunakan asumsi lama untuk menjelaskan perilaku konsumen yang sebenarnya sudah berubah.

Dalam konteks ini, pengalaman bisa menjadi sumber kebijaksanaan, tetapi juga dapat menjadi perangkap ketika tidak diperbarui dengan informasi baru.

Mengapa hal ini membuat prediksi gagal?

Karena masa depan tidak selalu merupakan pengulangan dari masa lalu.

Pengalaman membantu manusia mengenali pola, tetapi tidak menjamin bahwa pola tersebut akan terus berlaku.

Para ahli perlu membedakan antara pola yang benar-benar konsisten dan pola yang hanya kebetulan terjadi dalam kondisi tertentu.

Semakin cepat dunia berubah, semakin penting kemampuan untuk mempertanyakan kembali pengalaman dan asumsi lama.

4. Kompleksitas Dunia Membuat Manusia Sulit Memperhitungkan Semua Variabel

Alasan keempat berkaitan dengan keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami sistem yang kompleks.

Banyak orang membayangkan bahwa prediksi yang akurat hanya membutuhkan data yang cukup banyak, metode analisis yang tepat, dan seorang ahli yang berpengalaman.

Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.

Banyak peristiwa penting di dunia dipengaruhi oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan faktor yang saling berhubungan.

Sebagai contoh, harga suatu komoditas tidak hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Harga tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, konflik internasional, perubahan iklim, biaya transportasi, nilai tukar mata uang, perkembangan teknologi, serta keputusan perusahaan besar.

Satu perubahan kecil dalam salah satu faktor tersebut dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar ketika berinteraksi dengan faktor lainnya.

Dalam psikologi kognitif, persoalan ini berkaitan dengan keterbatasan pemrosesan informasi manusia atau bounded rationality.

Konsep yang dipopulerkan oleh Herbert Simon ini menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memperoleh, mengolah, dan mengevaluasi seluruh informasi yang tersedia ketika mengambil keputusan.

Meskipun seorang ahli memiliki akses terhadap banyak data, ia tetap tidak mungkin memahami seluruh variabel yang memengaruhi suatu peristiwa.

Otak manusia memiliki kapasitas perhatian dan memori yang terbatas. Karena itu, manusia cenderung menyederhanakan persoalan yang kompleks agar lebih mudah dipahami.

Penyederhanaan tersebut memang membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi terkadang membuat seseorang melewatkan faktor yang justru menentukan hasil akhir.

Contohnya dapat dilihat dalam prediksi mengenai perkembangan ekonomi.

Seorang analis mungkin memperkirakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan konsumsi masyarakat, investasi, inflasi, dan kebijakan suku bunga.

Namun, tiba-tiba terjadi konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasok global. Harga energi meningkat, biaya produksi naik, dan daya beli masyarakat melemah.

Akibatnya, seluruh perhitungan yang sebelumnya dianggap masuk akal menjadi tidak lagi sesuai dengan kenyataan.

Hal tersebut bukan selalu berarti analis tidak kompeten. Bisa jadi, ada variabel penting yang tidak diperhitungkan atau perubahan eksternal yang memang sulit diprediksi.

Mengapa hal ini membuat prediksi gagal?

Karena semakin kompleks suatu sistem, semakin sulit memastikan hubungan sebab-akibat di dalamnya.

Manusia sering kali mampu memahami satu faktor secara mendalam, tetapi kesulitan memahami bagaimana faktor tersebut berinteraksi dengan berbagai faktor lainnya.

Inilah sebabnya prediksi mengenai sistem yang kompleks, seperti ekonomi global, politik internasional, perubahan sosial, dan perkembangan teknologi, sering kali memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Keahlian dalam satu bidang tidak otomatis memberikan kemampuan untuk memperkirakan seluruh konsekuensi yang muncul dari sistem yang saling terhubung.

5. Tekanan Sosial dan Reputasi Membuat Ahli Sulit Mengakui Kesalahan

Tidak semua prediksi yang keliru disebabkan oleh kesalahan dalam proses berpikir. Terkadang, ada tekanan sosial dan profesional yang memengaruhi cara seorang ahli menyampaikan pendapat.

Seorang ahli tidak hanya berhadapan dengan data dan fakta. Ia juga berhadapan dengan reputasi, ekspektasi publik, tuntutan pekerjaan, dan kepentingan institusi.

Ketika seseorang sudah dikenal sebagai pakar yang memiliki pandangan tertentu, ia mungkin merasa perlu mempertahankan pandangan tersebut agar tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.

Fenomena ini berkaitan dengan konsep psikologi sosial, seperti social conformity atau konformitas sosial, serta tekanan untuk mempertahankan citra diri.

Konformitas sosial merupakan kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan sikap atau perilakunya dengan norma dan ekspektasi kelompok.

Dalam lingkungan profesional, seorang ahli terkadang harus mempertimbangkan bagaimana pendapatnya akan diterima oleh kolega, lembaga, perusahaan, atau masyarakat luas.

Misalnya, seorang analis investasi yang bekerja di perusahaan besar mungkin merasa tidak nyaman menyampaikan prediksi bahwa kondisi pasar sedang menuju penurunan.

Mengapa?

Karena pandangan tersebut mungkin bertentangan dengan optimisme perusahaan, strategi bisnis yang sedang dijalankan, atau ekspektasi para klien.

Akibatnya, ia bisa saja menyampaikan analisis yang lebih aman secara sosial, meskipun sebenarnya memiliki keraguan terhadap kesimpulan tersebut.

Selain itu, terdapat pula fenomena yang dikenal sebagai cognitive dissonance atau disonansi kognitif.

Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger. Disonansi kognitif terjadi ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan psikologis akibat adanya pertentangan antara keyakinan, sikap, dan informasi yang diterimanya.

Sebagai contoh, seorang ahli sudah bertahun-tahun mempertahankan prediksi bahwa suatu teknologi tidak akan berkembang pesat.

Namun, seiring berjalannya waktu, bukti-bukti menunjukkan bahwa teknologi tersebut justru mengalami kemajuan luar biasa.

Mengakui kesalahan berarti ia harus menghadapi kenyataan bahwa pandangannya selama ini tidak tepat.

Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, seseorang mungkin mencari alasan untuk mempertahankan pendapat lama, seperti menganggap perkembangan tersebut hanya tren sesaat atau tidak akan bertahan lama.

Dengan demikian, reputasi dan kebutuhan untuk menjaga konsistensi diri dapat menghalangi seseorang untuk memperbarui penilaiannya.

Mengapa hal ini membuat prediksi gagal?

Karena prediksi yang disampaikan kepada publik tidak selalu mencerminkan penilaian pribadi yang paling jujur dari seorang ahli.

Terkadang, pendapat yang disampaikan lebih dipengaruhi oleh kepentingan reputasi, tekanan lingkungan, dan kebutuhan untuk terlihat konsisten.

Padahal, mengubah pendapat setelah menemukan bukti baru bukanlah tanda kelemahan intelektual.

Justru, kesediaan untuk mengakui kesalahan merupakan salah satu ciri penting dari pemikiran ilmiah yang sehat.

6. Manusia Cenderung Meremehkan Peristiwa Langka dan Perubahan yang Tidak Terduga

Alasan terakhir adalah kecenderungan manusia untuk meremehkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang jarang terjadi, tetapi memiliki dampak sangat besar.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia lebih mudah memperkirakan sesuatu berdasarkan pengalaman yang sering ditemukan.

Kita terbiasa memperkirakan bahwa hari esok akan berjalan relatif normal, pasar akan bergerak mengikuti pola sebelumnya, dan kondisi sosial akan berubah secara bertahap.

Namun, kenyataan tidak selalu mengikuti pola tersebut.

Terkadang, satu peristiwa yang jarang terjadi dapat mengubah situasi secara drastis.

Dalam ilmu psikologi dan pengambilan keputusan, fenomena ini berkaitan dengan normalcy bias atau bias normalitas.

Bias normalitas merupakan kecenderungan manusia untuk menganggap bahwa keadaan akan tetap berjalan seperti biasanya, bahkan ketika terdapat tanda-tanda bahwa situasi sedang berubah secara serius.

Sebagai contoh, sebelum terjadi bencana besar, sebagian orang mungkin mengabaikan tanda-tanda peringatan karena menganggap kondisi masih terkendali.

Dalam dunia ekonomi, bias serupa dapat muncul ketika para analis menganggap bahwa pasar akan terus bergerak stabil karena selama bertahun-tahun sebelumnya tidak terjadi gangguan besar.

Selain bias normalitas, terdapat pula persoalan yang dibahas oleh Nassim Nicholas Taleb melalui konsep Black Swan.

Black Swan merujuk pada peristiwa yang sangat jarang terjadi, memiliki dampak luar biasa besar, dan sering kali baru dianggap dapat dijelaskan setelah peristiwa tersebut terjadi.

Contohnya adalah krisis keuangan besar, pandemi global, atau perubahan teknologi yang secara drastis mengubah struktur industri.

Peristiwa semacam ini sering kali sulit diperkirakan secara tepat karena muncul dari kombinasi faktor yang tidak biasa.

Menariknya, setelah sebuah peristiwa terjadi, manusia cenderung merasa bahwa kejadian tersebut sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal.

Fenomena ini dikenal sebagai hindsight bias atau bias melihat ke belakang.

Hindsight bias membuat seseorang merasa bahwa hasil suatu peristiwa lebih mudah diperkirakan daripada kenyataannya sebelum peristiwa tersebut terjadi.

Misalnya, setelah sebuah perusahaan besar mengalami kebangkrutan, banyak orang mulai mengatakan bahwa tanda-tandanya sudah jelas terlihat.

Padahal, sebelum kebangkrutan terjadi, belum tentu banyak orang yang benar-benar memperkirakan bahwa perusahaan tersebut akan runtuh.

Hal ini dapat menciptakan ilusi bahwa prediksi manusia sebenarnya jauh lebih akurat daripada kenyataannya.

Mengapa hal ini membuat prediksi gagal?

Karena manusia sering kali terlalu mengandalkan pola normal dan mengabaikan kemungkinan terjadinya perubahan ekstrem.

Prediksi yang hanya berfokus pada kondisi paling umum dapat gagal ketika dunia menghadapi peristiwa yang berada di luar perkiraan.

Seorang ahli yang baik bukan hanya harus memahami kemungkinan yang paling besar, tetapi juga perlu mempertimbangkan risiko yang jarang terjadi dan dampaknya sangat serius.

Masa depan tidak hanya dibentuk oleh apa yang biasanya terjadi, tetapi juga oleh kejadian tidak biasa yang mampu mengubah segalanya.

Bagaimana Cara Menilai Prediksi Para Ahli Secara Lebih Kritis?

Setelah memahami keenam alasan tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah kita harus berhenti mempercayai prediksi para ahli?

Tentu saja tidak.

Keahlian, penelitian, pengalaman, dan metode ilmiah tetap memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami kemungkinan yang akan terjadi.

Namun, kita perlu memahami bahwa keahlian bukanlah kemampuan untuk mengetahui masa depan secara pasti.

Ada beberapa cara untuk menilai prediksi secara lebih rasional.

1. Perhatikan dasar data dan bukti yang digunakan

Jangan hanya menilai prediksi berdasarkan siapa yang menyampaikannya. Perhatikan apakah kesimpulan tersebut didukung oleh data, penelitian, dan metode analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Perhatikan tingkat keyakinannya

Prediksi yang baik biasanya menjelaskan tingkat ketidakpastian. Waspadai pernyataan yang terlalu mutlak, terutama ketika membahas persoalan yang kompleks.

3. Cari kemungkinan yang bertentangan

Jangan hanya membaca analisis yang mendukung satu kesimpulan. Cobalah mencari pendapat dan bukti yang menunjukkan kemungkinan berbeda.

4. Perhatikan rekam jejak prediksi sebelumnya

Ahli yang benar-benar memiliki kemampuan prediksi seharusnya dapat menunjukkan hasil penilaian sebelumnya, bukan hanya mengingat keberhasilannya.

5. Bedakan antara fakta, opini, dan spekulasi

Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh orang terkenal belum tentu merupakan fakta. Perhatikan apakah ia sedang menjelaskan hasil penelitian, memberikan pendapat pribadi, atau sekadar memperkirakan kemungkinan.

6. Jangan menganggap pengalaman sebagai jaminan kebenaran

Pengalaman memang penting, tetapi seseorang tetap perlu memperbarui pengetahuan dan menyesuaikan analisisnya dengan perubahan zaman.

Kesimpulan

Prediksi para ahli sering kali gagal bukan semata-mata karena mereka kurang pintar, kurang berpengalaman, atau tidak memahami bidang yang sedang dibahas.

Menurut psikologi, terdapat berbagai keterbatasan dan kecenderungan mental yang dapat memengaruhi proses manusia dalam memperkirakan masa depan.

Bias konfirmasi membuat seseorang hanya memperhatikan informasi yang mendukung keyakinannya. Overconfidence membuatnya terlalu percaya diri terhadap penilaiannya sendiri. Heuristik ketersediaan membuat pengalaman masa lalu terlalu memengaruhi perkiraan. Keterbatasan kognitif membuat manusia kesulitan memahami sistem yang kompleks. Tekanan sosial membuat sebagian ahli enggan mengakui kesalahan. Sementara itu, bias normalitas dan kesulitan memperkirakan peristiwa langka membuat manusia sering tidak siap menghadapi perubahan besar.

Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan dan pengetahuan yang luas tidak secara otomatis membuat seseorang mampu memprediksi masa depan dengan akurat.

Bahkan, semakin seseorang merasa yakin bahwa dirinya memahami segala sesuatu, semakin besar kemungkinan ia mengabaikan informasi yang dapat membuktikan bahwa dirinya keliru.

Hal terpenting yang dapat kita pelajari adalah bahwa prediksi seharusnya diperlakukan sebagai perkiraan berdasarkan informasi yang tersedia, bukan sebagai kebenaran yang pasti terjadi.

Kita boleh menghargai pendapat para ahli, tetapi tidak perlu menyerahkan seluruh kemampuan berpikir kritis kepada mereka.

Sebab, orang yang benar-benar berpikir rasional bukanlah orang yang selalu yakin terhadap pendapatnya sendiri, melainkan orang yang bersedia mengubah pendapat ketika menemukan bukti yang lebih kuat.