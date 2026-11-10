7 Cara Mencapai Tingkat Keingintahuan yang Lebih Tinggi Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Keingintahuan atau curiosity merupakan salah satu aspek psikologis yang memiliki peran penting dalam perkembangan manusia.

Rasa ingin tahu mendorong seseorang untuk mencari informasi, mempelajari hal-hal baru, memahami sesuatu secara lebih mendalam, serta menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Tanpa keingintahuan, seseorang cenderung mudah merasa puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan kurang terdorong untuk mengeksplorasi hal-hal di luar kebiasaannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, keingintahuan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan belajar atau pendidikan. Sikap ini juga berpengaruh terhadap cara seseorang menghadapi masalah, membangun hubungan sosial, mengambil keputusan, hingga mengembangkan kreativitas.

Orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi biasanya lebih terbuka terhadap pengalaman baru, tidak mudah menerima informasi begitu saja, dan memiliki dorongan untuk memahami alasan di balik suatu peristiwa.

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Menurut psikologi, keingintahuan merupakan dorongan internal yang membuat manusia ingin memperoleh pengetahuan baru untuk mengurangi ketidakpastian atau memahami sesuatu yang belum diketahui. Rasa ingin tahu juga berhubungan dengan motivasi intrinsik, keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience), serta kemampuan berpikir kritis.

Kabar baiknya, keingintahuan bukanlah sifat yang sepenuhnya ditentukan sejak lahir. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui kebiasaan, pengalaman, dan latihan mental yang dilakukan secara konsisten.

Lantas, bagaimana cara meningkatkan rasa ingin tahu agar kita menjadi pribadi yang lebih aktif dalam belajar dan memahami dunia?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat tujuh cara mencapai tingkat keingintahuan yang lebih tinggi menurut perspektif psikologi.

1. Biasakan Mengajukan Pertanyaan terhadap Hal-Hal Sederhana

Salah satu cara paling mendasar untuk meningkatkan keingintahuan adalah membiasakan diri mengajukan pertanyaan. Dalam psikologi kognitif, pertanyaan merupakan salah satu mekanisme yang membantu otak mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan yang sudah dimiliki dan informasi yang belum diketahui.

Banyak orang menjalani aktivitas sehari-hari secara otomatis tanpa benar-benar memperhatikan alasan di balik sesuatu. Misalnya, ketika melihat seseorang berhasil dalam pekerjaannya, kita mungkin hanya berpikir bahwa orang tersebut memang berbakat. Padahal, ada banyak pertanyaan menarik yang dapat diajukan: Bagaimana proses belajarnya? Kebiasaan apa yang membantunya berkembang? Kesulitan apa yang pernah dihadapinya?

Kebiasaan bertanya membuat seseorang tidak hanya menerima informasi di permukaan, tetapi juga berusaha memahami suatu hal secara lebih mendalam.

Dalam teori pembelajaran, proses mengajukan pertanyaan dapat membantu mengaktifkan pemikiran reflektif dan mendorong seseorang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya.

Cara menerapkannya:

Biasakan bertanya mengapa, bagaimana, dan apa yang akan terjadi jika terhadap suatu fenomena.

Jangan langsung menerima informasi tanpa memahami alasan di baliknya.

Ketika menemukan sesuatu yang menarik, tuliskan minimal tiga pertanyaan tentang hal tersebut.

Cobalah mencari jawaban dari sumber yang dapat dipercaya.

Sebagai contoh, ketika membaca berita tentang perkembangan teknologi kecerdasan buatan, jangan hanya berhenti pada informasi mengenai teknologi tersebut. Cobalah mencari tahu bagaimana cara kerjanya, mengapa teknologi itu berkembang pesat, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia.

Semakin sering seseorang bertanya, semakin terbiasa pula pikirannya untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan.

2. Keluar dari Zona Nyaman dan Cobalah Pengalaman Baru

Keingintahuan sering kali tumbuh ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang berbeda dari pengalaman sebelumnya. Sebaliknya, rutinitas yang terlalu monoton dapat membuat seseorang jarang menemukan rangsangan baru untuk dipelajari.

Dalam psikologi kepribadian, terdapat konsep openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman. Konsep ini merupakan salah satu dimensi dalam model kepribadian Big Five. Individu dengan tingkat keterbukaan yang tinggi cenderung memiliki ketertarikan terhadap ide baru, pengalaman berbeda, kreativitas, dan eksplorasi intelektual.

Namun, keterbukaan terhadap pengalaman bukan berarti seseorang harus selalu melakukan sesuatu yang ekstrem. Perubahan sederhana dalam aktivitas sehari-hari juga dapat memberikan kesempatan bagi otak untuk menerima informasi baru.

Misalnya, seseorang yang biasanya hanya membaca buku tentang bisnis dapat mencoba membaca buku psikologi, sejarah, sains, atau filsafat. Seseorang yang terbiasa bekerja sendiri juga dapat mencoba berdiskusi dengan orang-orang dari bidang pekerjaan yang berbeda.

Pengalaman baru memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melihat dunia melalui sudut pandang yang sebelumnya belum pernah dipertimbangkan.

Cara menerapkannya:

Pelajari satu bidang pengetahuan yang belum pernah Anda tekuni.

Kunjungi tempat baru dan amati hal-hal yang sebelumnya tidak diperhatikan.

Cobalah aktivitas yang berbeda dari rutinitas sehari-hari.

Berinteraksi dengan orang yang memiliki latar belakang dan pemikiran berbeda.

Jangan langsung menolak sesuatu hanya karena terasa asing.

Dengan memperluas pengalaman, seseorang dapat menemukan lebih banyak hal yang menarik untuk dipelajari. Hal ini secara bertahap dapat memperkuat rasa ingin tahu.

3. Kembangkan Pola Pikir Terbuka dan Hindari Merasa Paling Tahu

Salah satu hambatan terbesar dalam mengembangkan keingintahuan adalah keyakinan bahwa diri sendiri sudah mengetahui segalanya.

Ketika seseorang merasa paling benar atau terlalu yakin terhadap pengetahuannya, ia cenderung kurang tertarik mendengarkan pendapat lain. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh informasi dan perspektif baru menjadi semakin terbatas.

Dalam psikologi, sikap yang berlawanan dengan kecenderungan tersebut dapat dikaitkan dengan intellectual humility atau kerendahan hati intelektual.

Kerendahan hati intelektual merupakan kemampuan untuk menyadari bahwa pengetahuan dan pemahaman seseorang memiliki keterbatasan. Orang yang memiliki sikap ini tidak menganggap ketidaktahuan sebagai kelemahan, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar.

Sikap tersebut juga membantu seseorang menerima kemungkinan bahwa keyakinannya dapat berubah ketika menemukan bukti atau informasi yang lebih kuat.

Misalnya, ketika berdiskusi dengan seseorang yang memiliki pandangan berbeda, jangan langsung berusaha membuktikan bahwa pendapat sendiri paling benar. Cobalah memahami alasan yang mendasari pandangan orang tersebut.

Bisa jadi, terdapat informasi yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya.

Cara menerapkannya:

Akui ketika Anda tidak mengetahui suatu hal.

Dengarkan pendapat orang lain tanpa terburu-buru memberikan penilaian.

Bersedia mengubah pandangan ketika menemukan bukti yang lebih kuat.

Hindari menganggap pengetahuan yang dimiliki sebagai satu-satunya kebenaran.

Jadikan perbedaan pendapat sebagai kesempatan untuk belajar.

Dengan pola pikir terbuka, seseorang akan lebih mudah menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

4. Biasakan Membaca dan Mengeksplorasi Berbagai Sumber Pengetahuan

Membaca merupakan salah satu kegiatan yang efektif untuk memperluas wawasan sekaligus merangsang keingintahuan.

Ketika membaca, seseorang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membangun hubungan antara berbagai konsep, memahami sudut pandang berbeda, dan menemukan pertanyaan baru.

Dalam perspektif psikologi pembelajaran, proses tersebut berkaitan dengan aktivitas kognitif yang membantu manusia membangun serta memperbarui struktur pengetahuannya.

Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin banyak pula hal yang dapat dihubungkan dan dipertanyakan. Misalnya, ketika membaca buku tentang psikologi, seseorang mungkin menemukan konsep motivasi. Dari sana, muncul keingintahuan mengenai hubungan motivasi dengan kebiasaan, produktivitas, emosi, dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, satu informasi dapat menjadi pintu masuk menuju pengetahuan lainnya.

Agar kegiatan membaca tidak terasa membosankan, penting untuk memilih topik yang benar-benar menarik perhatian. Tidak harus selalu membaca buku akademis atau materi yang berat. Artikel populer, biografi, jurnal ilmiah, dokumenter, dan tulisan edukatif juga dapat menjadi sumber pembelajaran.

Cara menerapkannya:

Luangkan waktu sekitar 15–30 menit setiap hari untuk membaca.

Pilih topik yang menarik sekaligus sesekali eksplorasi bidang baru.

Gunakan sumber informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Catat informasi yang memunculkan pertanyaan baru.

Bandingkan beberapa sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh.

Membaca secara konsisten dapat membentuk kebiasaan belajar sepanjang hayat (lifelong learning). Kebiasaan ini membantu seseorang tetap memiliki dorongan untuk mengetahui dan memahami berbagai perkembangan di sekitarnya.

5. Latih Kemampuan Berpikir Kritis dan Jangan Mudah Menerima Informasi

Keingintahuan yang tinggi tidak hanya ditandai dengan keinginan untuk mengetahui banyak hal, tetapi juga kemampuan mengevaluasi informasi yang ditemukan.

Seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang besar, tetapi jika tidak disertai pemikiran kritis, ia berisiko mudah mempercayai informasi yang salah atau menyesatkan.

Dalam psikologi kognitif, berpikir kritis melibatkan kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi bukti, mengenali asumsi, serta menarik kesimpulan secara logis.

Kemampuan ini membuat proses pencarian pengetahuan menjadi lebih bermakna. Seseorang tidak sekadar mengumpulkan fakta, tetapi berusaha memahami apakah informasi tersebut benar, relevan, dan memiliki dasar yang kuat.

Sebagai contoh, ketika menemukan informasi di media sosial mengenai suatu metode untuk meningkatkan kecerdasan, jangan langsung mempercayainya. Periksa siapa yang menyampaikan informasi tersebut, apakah terdapat penelitian yang mendukungnya, dan apakah kesimpulan yang disampaikan sesuai dengan bukti ilmiah.

Kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang lebih teliti sekaligus mendorong munculnya pertanyaan yang lebih mendalam.

Cara menerapkannya:

Periksa sumber informasi sebelum mempercayainya.

Bedakan fakta, opini, asumsi, dan interpretasi.

Cari bukti yang mendukung maupun yang bertentangan dengan suatu klaim.

Pertimbangkan kemungkinan adanya bias dalam informasi.

Jangan takut mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap benar.

Dengan berpikir kritis, rasa ingin tahu tidak hanya menghasilkan lebih banyak informasi, tetapi juga membantu seseorang membangun pemahaman yang lebih akurat.

6. Berinteraksi dengan Orang yang Memiliki Pengetahuan dan Perspektif Berbeda

Manusia merupakan makhluk sosial yang banyak belajar melalui interaksi dengan orang lain. Percakapan, diskusi, dan pertukaran pengalaman dapat menjadi sumber keingintahuan yang sangat besar.

Ketika berinteraksi dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda, seseorang berkesempatan menemukan sudut pandang yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya.

Dalam psikologi sosial, proses pertukaran informasi dan perspektif dapat membantu memperluas pemahaman seseorang terhadap lingkungan sosialnya.

Misalnya, seorang pekerja di bidang pemasaran berdiskusi dengan seseorang yang bekerja di bidang teknologi. Keduanya mungkin memiliki cara berpikir yang berbeda ketika membahas suatu permasalahan. Namun, perbedaan tersebut justru dapat menghasilkan pemahaman baru yang lebih luas.

Percakapan yang berkualitas juga dapat memunculkan pertanyaan lanjutan. Ketika seseorang menjelaskan pengalaman atau keahliannya, kita mungkin menemukan banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui.

Akan tetapi, penting untuk membangun interaksi yang didasarkan pada keinginan memahami, bukan sekadar keinginan memenangkan perdebatan.

Cara menerapkannya:

Ikuti diskusi atau komunitas yang membahas topik menarik.

Berbicara dengan orang dari profesi dan latar belakang berbeda.

Ajukan pertanyaan yang mendorong percakapan lebih mendalam.

Dengarkan pengalaman orang lain dengan penuh perhatian.

Jangan membatasi pergaulan hanya dengan orang yang memiliki pemikiran serupa.

Melalui interaksi sosial, seseorang dapat memahami bahwa dunia memiliki banyak perspektif. Kesadaran ini menjadi salah satu pendorong penting untuk terus belajar.

7. Jadikan Keingintahuan sebagai Kebiasaan, Bukan Sekadar Dorongan Sesaat

Cara terakhir untuk meningkatkan keingintahuan adalah menjadikannya bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Rasa ingin tahu terkadang muncul secara spontan ketika seseorang menemukan sesuatu yang menarik. Namun, jika tidak diikuti dengan tindakan nyata, dorongan tersebut dapat menghilang begitu saja.

Oleh karena itu, penting untuk membangun rutinitas yang memberikan ruang bagi eksplorasi dan pembelajaran.

Dalam psikologi motivasi, motivasi intrinsik memiliki peran penting dalam mendorong seseorang melakukan aktivitas karena adanya ketertarikan dan kepuasan dari aktivitas itu sendiri, bukan semata-mata karena hadiah atau tekanan dari luar.

Seseorang yang belajar karena benar-benar ingin memahami sesuatu biasanya memiliki alasan internal untuk terus mengeksplorasi topik tersebut.

Untuk membangun kebiasaan ini, tidak perlu menetapkan target yang terlalu besar. Mulailah dari aktivitas sederhana yang dapat dilakukan secara konsisten.

Cara menerapkannya:

Buat daftar pertanyaan menarik yang ingin Anda temukan jawabannya.

Tentukan satu topik baru untuk dipelajari setiap minggu.

Sisihkan waktu khusus untuk membaca atau melakukan eksplorasi.

Tuliskan hal-hal baru yang dipelajari setiap hari.

Evaluasi perkembangan pengetahuan dan pertanyaan yang muncul.

Anda juga dapat menerapkan metode sederhana berupa satu pertanyaan baru setiap hari. Pertanyaan tersebut bisa berkaitan dengan psikologi, teknologi, kesehatan, sejarah, hubungan sosial, atau fenomena yang terjadi di sekitar.

Contohnya, mengapa manusia mudah membentuk kebiasaan? Bagaimana otak menyimpan ingatan? Mengapa sebagian orang lebih mudah mengendalikan emosi dibandingkan orang lain?

Dengan membiasakan diri mencari jawaban, keingintahuan akan berkembang menjadi bagian dari pola pikir dan gaya hidup.

Mengapa Keingintahuan Penting bagi Kesehatan Psikologis dan Perkembangan Diri?

Keingintahuan bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan. Dalam berbagai kajian psikologi, rasa ingin tahu juga berkaitan dengan sejumlah aspek penting dalam perkembangan manusia.

Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh ketika seseorang memiliki keingintahuan yang sehat.

1. Meningkatkan kemampuan belajar

Keingintahuan dapat mendorong seseorang untuk lebih aktif mencari dan memahami informasi. Ketertarikan terhadap suatu topik juga dapat membuat proses belajar terasa lebih bermakna.

2. Mendorong kreativitas

Orang yang memiliki rasa ingin tahu cenderung mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Mereka lebih terbuka untuk menghubungkan ide-ide berbeda dan menemukan pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah.

3. Membantu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah

Keingintahuan membuat seseorang terdorong untuk memahami penyebab suatu permasalahan sebelum menentukan solusi. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat menjadi lebih terarah.

4. Memperluas wawasan dan perspektif

Keinginan untuk mempelajari sesuatu yang berbeda membantu seseorang memahami dunia secara lebih luas. Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan memahami sudut pandang orang lain.

5. Mendukung perkembangan diri sepanjang hayat

Keingintahuan membuat proses belajar tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan pendidikan formal. Selalu ada kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan memperoleh pengetahuan baru.

Kesimpulan

Meningkatkan keingintahuan merupakan salah satu langkah penting untuk mengembangkan kualitas diri, kemampuan berpikir, dan wawasan. Menurut perspektif psikologi, rasa ingin tahu berkaitan dengan motivasi intrinsik, keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan kognitif, serta dorongan manusia untuk memahami hal-hal yang belum diketahui.

Tujuh cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keingintahuan adalah membiasakan diri mengajukan pertanyaan, mencoba pengalaman baru, mengembangkan pola pikir terbuka, memperbanyak membaca, melatih pemikiran kritis, berinteraksi dengan orang yang memiliki perspektif berbeda, serta menjadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari.

Hal yang perlu dipahami adalah keingintahuan tidak harus selalu dimulai dari pertanyaan besar atau topik yang rumit. Terkadang, perubahan pola pikir justru dimulai dari keberanian untuk mempertanyakan hal-hal sederhana yang selama ini dianggap biasa.

Jangan takut untuk mengakui bahwa masih banyak hal yang belum diketahui. Sebab, kesadaran terhadap keterbatasan pengetahuan merupakan salah satu pintu menuju pembelajaran yang lebih luas.