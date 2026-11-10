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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 22.54 WIB

7 Cara Mencapai Tingkat Keingintahuan yang Lebih Tinggi Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang mencapai keingintahuan yang tinggi./Magnific/rosshelenphoto - Image

seseorang yang mencapai keingintahuan yang tinggi./Magnific/rosshelenphoto

JawaPos.com - Keingintahuan atau curiosity merupakan salah satu aspek psikologis yang memiliki peran penting dalam perkembangan manusia.

Rasa ingin tahu mendorong seseorang untuk mencari informasi, mempelajari hal-hal baru, memahami sesuatu secara lebih mendalam, serta menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Tanpa keingintahuan, seseorang cenderung mudah merasa puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan kurang terdorong untuk mengeksplorasi hal-hal di luar kebiasaannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, keingintahuan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan belajar atau pendidikan. Sikap ini juga berpengaruh terhadap cara seseorang menghadapi masalah, membangun hubungan sosial, mengambil keputusan, hingga mengembangkan kreativitas.

Orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi biasanya lebih terbuka terhadap pengalaman baru, tidak mudah menerima informasi begitu saja, dan memiliki dorongan untuk memahami alasan di balik suatu peristiwa.

Menurut psikologi, keingintahuan merupakan dorongan internal yang membuat manusia ingin memperoleh pengetahuan baru untuk mengurangi ketidakpastian atau memahami sesuatu yang belum diketahui. Rasa ingin tahu juga berhubungan dengan motivasi intrinsik, keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience), serta kemampuan berpikir kritis.

Kabar baiknya, keingintahuan bukanlah sifat yang sepenuhnya ditentukan sejak lahir. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui kebiasaan, pengalaman, dan latihan mental yang dilakukan secara konsisten.

Lantas, bagaimana cara meningkatkan rasa ingin tahu agar kita menjadi pribadi yang lebih aktif dalam belajar dan memahami dunia?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat tujuh cara mencapai tingkat keingintahuan yang lebih tinggi menurut perspektif psikologi.

1. Biasakan Mengajukan Pertanyaan terhadap Hal-Hal Sederhana

Salah satu cara paling mendasar untuk meningkatkan keingintahuan adalah membiasakan diri mengajukan pertanyaan. Dalam psikologi kognitif, pertanyaan merupakan salah satu mekanisme yang membantu otak mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan yang sudah dimiliki dan informasi yang belum diketahui.

Editor: Hanny Suwindari
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