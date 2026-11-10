7 Alasan Mengapa Memulihkan Diri Sendiri Bisa Memicu Rasa Bersalah bagi Penyintas Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memulihkan diri setelah mengalami sesuatu yang menyakitkan seharusnya menjadi langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, bagi sebagian penyintas, proses tersebut justru dapat menghadirkan perasaan yang tidak terduga: rasa bersalah.

Ada yang merasa bersalah karena mulai bahagia lagi. Ada yang merasa tidak enak ketika mulai memasang batasan. Ada pula yang merasa egois ketika memilih dirinya sendiri, menjauh dari lingkungan yang menyakitkan, atau berhenti memenuhi harapan orang lain.

Ironisnya, seseorang bisa mengetahui bahwa dirinya berhak pulih, tetapi tetap merasa bersalah ketika benar-benar mulai melakukannya.

Dalam psikologi, hal ini bukan sesuatu yang aneh. Pengalaman yang menyakitkan dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri, orang lain, hubungan, bahkan haknya untuk merasa aman dan bahagia. Ketika selama bertahun-tahun seseorang terbiasa bertahan dalam kondisi tertentu, perubahan menuju kehidupan yang lebih sehat dapat terasa asing.

Pemulihan juga tidak selalu terasa seperti kebebasan sejak awal. Terkadang, kebebasan justru memunculkan konflik batin.

“Apakah saya terlalu mementingkan diri sendiri?”

“Apakah saya meninggalkan orang lain?”

“Bukankah seharusnya saya tetap membantu mereka?”

“Kenapa saya bisa bahagia sementara orang lain masih terluka?”

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu dapat membuat penyintas merasa bersalah ketika sebenarnya mereka sedang belajar menyelamatkan dan merawat dirinya sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa proses memulihkan diri dapat memicu rasa bersalah bagi seorang penyintas.

1. Penyintas Bisa Terbiasa Menganggap Kebutuhan Dirinya Tidak Sepenting Kebutuhan Orang Lain

Salah satu alasan paling mendasar adalah karena seseorang mungkin telah lama belajar untuk mengabaikan dirinya sendiri.

Dalam hubungan atau lingkungan yang tidak sehat, seseorang dapat terbiasa menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang lain demi menghindari konflik, penolakan, kemarahan, atau konsekuensi tertentu.

Lama-kelamaan, perilaku tersebut bisa terasa seperti sesuatu yang normal.

Ia belajar untuk mengatakan “tidak apa-apa” ketika sebenarnya terluka.

Ia belajar meminta maaf meskipun bukan dirinya yang melakukan kesalahan.

Ia belajar mengutamakan perasaan orang lain sebelum memikirkan perasaannya sendiri.

Ia belajar bahwa menjaga kedamaian lebih penting daripada mengungkapkan kebutuhan pribadi.

Ketika pola tersebut berlangsung lama, seseorang dapat mengembangkan keyakinan bahwa menjadi “orang baik” berarti selalu tersedia bagi orang lain.

Akibatnya, ketika mulai memulihkan diri, ia mungkin mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya jarang dilakukan: mengatakan tidak, beristirahat, menjaga jarak, menolak permintaan, atau memilih sesuatu berdasarkan kebutuhannya sendiri.

Secara objektif, tindakan tersebut bisa sangat sehat.

Namun secara emosional, tindakan itu dapat terasa seperti egoisme.

Inilah salah satu paradoks dalam proses pemulihan: hal yang sehat belum tentu langsung terasa nyaman.

Jika seseorang sudah bertahun-tahun mengorbankan dirinya untuk mempertahankan hubungan atau mendapatkan penerimaan, memilih dirinya sendiri dapat memunculkan rasa bersalah.

Padahal, memiliki kebutuhan bukan berarti egois.

Menetapkan batasan bukan berarti tidak peduli.

Beristirahat bukan berarti malas.

Dan memprioritaskan keselamatan diri bukan berarti meninggalkan semua orang.

Pemulihan sering kali membutuhkan proses untuk membangun kembali keyakinan bahwa kebutuhan diri sendiri juga memiliki nilai.

2. Rasa Bersalah Bisa Muncul karena Penyintas Merasa “Seharusnya” Lebih Banyak Melakukan Sesuatu

Ada bentuk rasa bersalah yang berkaitan dengan pikiran tentang apa yang seharusnya dilakukan.

“Seharusnya saya melawan.”

“Seharusnya saya pergi lebih cepat.”

“Seharusnya saya menyadari tanda-tandanya.”

“Seharusnya saya membantu orang lain.”

“Seharusnya saya lebih kuat.”

Kata “seharusnya” terlihat sederhana, tetapi dapat menjadi sangat berat bagi seseorang yang sedang mencoba memahami pengalaman traumatis atau menyakitkan.

Pikiran seperti ini sering membuat seseorang menilai masa lalu menggunakan pengetahuan yang baru dimilikinya sekarang.

Padahal, dirinya yang berada di masa lalu mungkin tidak memiliki informasi, sumber daya, dukungan, kekuatan, atau pilihan yang sama seperti dirinya sekarang.

Dalam psikologi, kecenderungan menyalahkan diri sendiri setelah pengalaman buruk dapat berkaitan dengan upaya otak untuk mencari penjelasan dan rasa kendali.

Jika seseorang percaya bahwa semuanya terjadi karena kesalahannya, dunia bisa terasa lebih mudah dipahami:

“Kalau saya melakukan sesuatu secara berbeda, semuanya mungkin tidak akan terjadi.”

Masalahnya, keyakinan tersebut dapat memberikan ilusi kendali atas sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali.

Akibatnya, ketika mulai pulih, seseorang mungkin justru kembali memeriksa masa lalunya dan menemukan banyak hal yang menurutnya “seharusnya” dilakukan.

Rasa bersalah pun muncul.

Padahal, memahami bahwa dirinya memiliki keterbatasan pada saat itu bukan berarti menyangkal pengalaman atau menghindari tanggung jawab. Justru hal tersebut dapat menjadi bagian dari proses membangun perspektif yang lebih realistis terhadap masa lalu.

3. Mulai Bahagia Lagi Bisa Membuat Penyintas Merasa Bersalah

Ini mungkin salah satu bentuk rasa bersalah yang paling membingungkan.

Seseorang mulai tertawa lagi.

Mulai menikmati hidup.

Mulai memiliki teman baru.

Mulai mencintai seseorang.

Mulai memiliki impian.

Mulai merasa dirinya baik-baik saja.

Tetapi tiba-tiba muncul pikiran:

“Apakah saya pantas bahagia setelah semua yang terjadi?”

Atau:

“Bagaimana saya bisa menikmati hidup sementara masih ada bagian dari diri saya yang terluka?”

Pada sebagian penyintas, kebahagiaan dapat terasa seperti bentuk pengkhianatan terhadap masa lalu.

Ada pula yang merasa bahwa jika dirinya benar-benar bahagia, berarti pengalaman buruk yang pernah dialaminya menjadi tidak penting.

Padahal, pulih bukan berarti melupakan.

Bahagia bukan berarti pengalaman tersebut tidak pernah terjadi.

Dan melanjutkan hidup bukan berarti seseorang membenarkan apa yang telah dilakukan kepadanya.

Pemulihan justru dapat berarti memberikan ruang bagi kehidupan untuk memiliki lebih banyak warna daripada sekadar pengalaman menyakitkan.

Seseorang dapat mengakui bahwa dirinya pernah terluka sekaligus mengizinkan dirinya menikmati hari ini.

Dua hal tersebut tidak bertentangan.

Trauma tidak harus menjadi identitas permanen seseorang.

Seorang penyintas tetap berhak memiliki kehidupan yang penuh dengan hubungan sehat, pengalaman menyenangkan, pencapaian, tawa, dan harapan.

4. Menetapkan Batasan Baru Bisa Terasa Seperti Menyakiti Orang Lain

Pemulihan sering kali membutuhkan batasan.

Batasan dapat berupa mengatakan tidak, mengurangi interaksi, menjaga privasi, berhenti menjelaskan diri secara berlebihan, atau meninggalkan situasi yang terus-menerus membuat seseorang merasa tidak aman.

Namun bagi penyintas yang terbiasa menjaga perasaan orang lain, batasan dapat terasa menakutkan.

Ketika mengatakan:

“Saya tidak bisa melakukan itu.”

“Saya membutuhkan waktu sendiri.”

“Saya tidak ingin membicarakan hal tersebut.”

“Jangan memperlakukan saya seperti itu.”

mungkin muncul rasa bersalah.

Mengapa?

Karena selama ini ia mungkin mengasosiasikan penolakan dengan sesuatu yang buruk.

Ia mungkin pernah belajar bahwa ketika seseorang kecewa, dirinya adalah penyebab kekecewaan tersebut.

Akibatnya, setiap kali membuat batasan, sistem emosionalnya dapat memberikan sinyal seolah-olah ia sedang melakukan kesalahan.

Padahal, batasan bukan hukuman.

Batasan adalah cara seseorang menentukan bagaimana dirinya ingin diperlakukan dan apa yang mampu ia berikan.

Orang lain mungkin memang kecewa ketika batasan dibuat. Tetapi kekecewaan orang lain tidak selalu berarti kita telah melakukan sesuatu yang salah.

Ini adalah pelajaran penting dalam proses pemulihan:

Tidak semua ketidaknyamanan orang lain adalah tanggung jawab kita untuk diperbaiki.

Bagi seseorang yang sebelumnya terbiasa bertanggung jawab atas emosi orang lain, memahami hal ini dapat membutuhkan waktu.

5. Penyintas Bisa Merasa Bersalah karena “Meninggalkan” Versi Dirinya yang Dulu

Pemulihan berarti perubahan.

Seseorang mungkin mulai menjadi lebih tegas, lebih mandiri, lebih selektif dalam hubungan, atau lebih mampu mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan.

Namun perubahan tersebut kadang menimbulkan konflik dengan identitas lama.

“Aku dulu tidak seperti ini.”

“Kenapa sekarang aku berubah?”

“Apakah aku menjadi orang yang berbeda?”

Bahkan ada kemungkinan seseorang merasa bersalah karena merasa sudah meninggalkan versi dirinya yang dulu.

Padahal, perubahan setelah pengalaman hidup yang berat tidak selalu berarti kehilangan diri.

Bisa jadi seseorang sedang menemukan kembali bagian dirinya yang sebelumnya harus ditekan agar dapat bertahan.

Ketika berada dalam situasi yang tidak aman, seseorang mungkin mengembangkan berbagai strategi untuk bertahan. Menyenangkan orang lain, diam, menghindari konflik, selalu waspada, atau menekan emosi dapat menjadi cara untuk menghadapi keadaan.

Strategi tersebut mungkin pernah membantu seseorang bertahan.

Tetapi strategi yang berguna pada satu fase kehidupan belum tentu tetap diperlukan selamanya.

Pemulihan berarti belajar membedakan antara:

“Dulu saya membutuhkan cara ini untuk bertahan”

dan

“Sekarang saya mungkin memiliki pilihan lain.”

Karena itu, meninggalkan pola lama tidak harus dianggap sebagai pengkhianatan terhadap diri sendiri.

Justru bisa menjadi bentuk penghormatan terhadap perjalanan diri.

6. Rasa Bersalah Dapat Muncul ketika Penyintas Mulai Menyadari Bahwa Dirinya Tidak Bertanggung Jawab atas Segalanya

Ada paradoks lain dalam pemulihan.

Semakin seseorang memahami pengalaman yang dialaminya, semakin ia mungkin menyadari bahwa banyak hal sebenarnya berada di luar kendalinya.

Kesadaran tersebut bisa terasa melegakan.

Namun pada saat yang sama, hal itu juga bisa menyakitkan.

Mengapa?

Karena mengakui bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas sesuatu berarti harus menerima kenyataan bahwa ia memang pernah berada dalam situasi yang tidak dapat ia kendalikan.

Bagi sebagian orang, lebih mudah mengatakan:

“Ini semua salah saya.”

daripada menerima:

“Saya memang tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan orang lain kepada saya.”

Menyalahkan diri sendiri terkadang memberikan perasaan seolah-olah seseorang masih memiliki kendali atas masa lalu.

Jika kesalahan ada pada dirinya, ia dapat berpikir bahwa seandainya dirinya lebih pintar, lebih kuat, atau lebih berhati-hati, semuanya akan berbeda.

Namun ketika ia menyadari bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan, muncul perasaan rentan.

Pemulihan karena itu bukan hanya tentang berhenti menyalahkan diri sendiri.

Ia juga tentang belajar menerima keterbatasan kendali.

Kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri, tetapi kita tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan, emosi, keputusan, atau perlakuan orang lain.

Membedakan kedua hal tersebut dapat menjadi proses yang panjang.

7. Penyintas Bisa Merasa Bersalah karena Merasa “Tidak Lagi Membutuhkan” Orang atau Lingkungan yang Dulu Menjadi Bagian dari Hidupnya

Ketika seseorang mulai pulih, hubungan-hubungannya juga dapat berubah.

Ia mungkin tidak lagi mencari validasi dari orang tertentu.

Tidak lagi merasa harus menjelaskan semua keputusan.

Tidak lagi takut kehilangan seseorang hanya karena mengatakan apa yang sebenarnya ia butuhkan.

Bahkan, ia mungkin menyadari bahwa beberapa hubungan dalam hidupnya tidak lagi sehat untuk dipertahankan.

Kesadaran ini dapat memunculkan rasa bersalah.

“Apa saya terlalu berubah?”

“Apakah saya tidak tahu berterima kasih?”

“Bukankah mereka sudah ada untuk saya?”

“Apakah saya jahat jika memilih pergi?”

Rasa bersalah semacam ini dapat menjadi sangat kompleks karena hubungan manusia jarang sepenuhnya hitam dan putih.

Seseorang bisa berterima kasih atas kebaikan yang pernah diterimanya sekaligus menyadari bahwa hubungan tersebut tidak lagi sehat baginya.

Seseorang bisa mencintai orang lain sekaligus membutuhkan jarak.

Seseorang bisa menghargai masa lalu tanpa harus terus tinggal di dalamnya.

Pemulihan tidak selalu berarti memutus semua hubungan.

Tetapi terkadang pemulihan memang mengubah cara seseorang berhubungan dengan orang lain.

Dan perubahan tersebut tidak otomatis membuat seseorang menjadi tidak baik.

Mengapa Rasa Bersalah Tidak Selalu Berarti Kita Melakukan Kesalahan?

Ini adalah bagian penting yang sering dilupakan.

Rasa bersalah adalah sebuah emosi. Emosi memberikan informasi mengenai pengalaman subjektif seseorang, tetapi kemunculan suatu emosi tidak selalu membuktikan bahwa seseorang memang melakukan kesalahan.

Seseorang dapat merasa bersalah ketika melakukan sesuatu yang sebenarnya sehat.

Misalnya, seseorang merasa bersalah setelah berkata tidak kepada permintaan yang tidak mampu ia penuhi.

Rasa bersalah tersebut nyata.

Namun keberadaan rasa bersalah tidak otomatis berarti keputusan mengatakan tidak itu salah.

Demikian pula seorang penyintas dapat merasa bersalah karena memilih dirinya sendiri.

Perasaan itu valid sebagai pengalaman emosional, tetapi bukan berarti keputusan untuk merawat diri merupakan tindakan yang salah.

Karena itu, dalam proses pemulihan, penting untuk belajar bertanya:

“Apakah saya benar-benar melakukan sesuatu yang salah, atau saya hanya merasa tidak nyaman karena melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak biasa saya lakukan?”

Pertanyaan tersebut dapat membuka ruang untuk membedakan antara kesalahan nyata dan rasa bersalah yang berasal dari pola lama.

Memulihkan Diri Tidak Berarti Menjadi Egois

Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang terlalu fokus pada dirinya sendiri, ia akan berubah menjadi egois.

Namun merawat diri dan menjadi egois bukanlah hal yang sama.

Egoisme berarti mengabaikan kebutuhan dan hak orang lain demi kepentingan diri sendiri.

Sementara pemulihan dapat berarti mengakui bahwa kebutuhan diri sendiri juga penting.

Ada perbedaan antara:

“Saya tidak peduli pada siapa pun.”

dan

“Saya peduli pada orang lain, tetapi saya juga perlu menjaga diri.”

Ada perbedaan antara:

“Saya tidak mau membantu siapa pun.”

dan

“Saya tidak bisa terus membantu jika hal itu menghancurkan diri saya.”

Ada perbedaan antara:

“Saya tidak membutuhkan siapa pun.”

dan

“Saya tidak harus kehilangan diri sendiri agar bisa mempertahankan sebuah hubungan.”

Pemulihan yang sehat bukan tentang berhenti peduli.

Pemulihan adalah tentang belajar peduli tanpa terus-menerus mengorbankan diri.

Rasa Bersalah Bisa Menjadi Bagian dari Proses Belajar Menjadi Aman

Bagi sebagian penyintas, hidup dalam kondisi penuh tekanan membuat tubuh dan pikiran terbiasa dengan kewaspadaan.

Ketika akhirnya keadaan mulai lebih aman, seseorang mungkin belum langsung merasa nyaman.

Ini karena rasa aman bukan hanya tentang keadaan di luar diri, tetapi juga tentang bagaimana seseorang belajar merespons keadaan tersebut.

Karena itu, pemulihan dapat berlangsung secara bertahap.

Hari ini seseorang mungkin berhasil mengatakan tidak, tetapi merasa bersalah setelahnya.

Besok ia mungkin kembali meragukan dirinya.

Beberapa waktu kemudian, ia mungkin mulai memahami bahwa mengatakan tidak tidak membuatnya menjadi orang jahat.

Kemajuan tidak selalu terlihat seperti merasa baik setiap saat.

Kadang-kadang kemajuan terlihat seperti:

“Saya masih merasa bersalah, tetapi saya tahu saya tidak melakukan kesalahan.”

Itu sudah merupakan perubahan besar.

Seseorang tidak harus menunggu sampai rasa bersalah hilang sepenuhnya untuk mulai menjalani hidup yang lebih sehat.

Penutup: Kamu Boleh Pulih Tanpa Harus Meminta Maaf

Bagi penyintas, pemulihan bukan sekadar proses menjadi “baik-baik saja”.

Ia bisa menjadi proses belajar kembali bahwa diri sendiri memiliki nilai.

Bahwa kebutuhan diri penting.

Bahwa batasan diperbolehkan.

Bahwa mengatakan tidak bukan dosa.

Bahwa kebahagiaan bukan pengkhianatan.

Bahwa masa lalu tidak harus menentukan seluruh masa depan.

Dan yang paling penting, bahwa seseorang tidak perlu terus menderita untuk membuktikan bahwa apa yang pernah terjadi kepadanya memang menyakitkan.

Rasa bersalah mungkin masih muncul ketika seseorang mulai memilih dirinya sendiri. Itu tidak selalu berarti ia sedang menjadi egois atau melakukan sesuatu yang salah.

Terkadang, rasa bersalah hanya menunjukkan bahwa seseorang sedang melakukan sesuatu yang baru.

Sesuatu yang sebelumnya tidak ia izinkan untuk dirinya sendiri.

Memulihkan diri berarti perlahan-lahan belajar bahwa hidup tidak harus selalu diatur oleh rasa takut, kewajiban, atau kebutuhan untuk menyenangkan orang lain.

Dan mungkin, salah satu bentuk keberanian terbesar seorang penyintas adalah mengatakan kepada dirinya sendiri:

“Saya tidak harus merasa bersalah hanya karena akhirnya ingin hidup dengan lebih tenang.”

Pemulihan tidak harus dilakukan dengan sempurna. Tidak ada keharusan untuk segera melupakan masa lalu, segera memaafkan siapa pun, atau segera merasa kuat.

Setiap orang memiliki waktunya sendiri.

Yang penting adalah memberi diri sendiri kesempatan untuk bergerak maju—dengan perlahan, dengan batasan yang sehat, dan tanpa menganggap bahwa merawat diri merupakan sesuatu yang harus selalu meminta izin kepada orang lain.