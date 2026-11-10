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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 22.52 WIB

7 Alasan Mengapa Memulihkan Diri Sendiri Bisa Memicu Rasa Bersalah bagi Penyintas Menurut Psikologi

seseorang yang memulihkan diri sendiri./Magnific/magnific - Image

seseorang yang memulihkan diri sendiri./Magnific/magnific

JawaPos.com - Memulihkan diri setelah mengalami sesuatu yang menyakitkan seharusnya menjadi langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, bagi sebagian penyintas, proses tersebut justru dapat menghadirkan perasaan yang tidak terduga: rasa bersalah.

Ada yang merasa bersalah karena mulai bahagia lagi. Ada yang merasa tidak enak ketika mulai memasang batasan. Ada pula yang merasa egois ketika memilih dirinya sendiri, menjauh dari lingkungan yang menyakitkan, atau berhenti memenuhi harapan orang lain.

Ironisnya, seseorang bisa mengetahui bahwa dirinya berhak pulih, tetapi tetap merasa bersalah ketika benar-benar mulai melakukannya.

Dalam psikologi, hal ini bukan sesuatu yang aneh. Pengalaman yang menyakitkan dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri, orang lain, hubungan, bahkan haknya untuk merasa aman dan bahagia. Ketika selama bertahun-tahun seseorang terbiasa bertahan dalam kondisi tertentu, perubahan menuju kehidupan yang lebih sehat dapat terasa asing.

Pemulihan juga tidak selalu terasa seperti kebebasan sejak awal. Terkadang, kebebasan justru memunculkan konflik batin.

“Apakah saya terlalu mementingkan diri sendiri?”

“Apakah saya meninggalkan orang lain?”

“Bukankah seharusnya saya tetap membantu mereka?”

“Kenapa saya bisa bahagia sementara orang lain masih terluka?”

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu dapat membuat penyintas merasa bersalah ketika sebenarnya mereka sedang belajar menyelamatkan dan merawat dirinya sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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