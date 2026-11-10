Memiliki 8 Tanda Ini pada Dirimu? Mungkin Kamu Sedang Mati Rasa secara Emosional Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa hidup berjalan seperti biasanya, tetapi ada sesuatu di dalam dirimu yang terasa berbeda?

Kamu masih bangun pagi, menjalani pekerjaan, berbicara dengan orang lain, tertawa ketika ada sesuatu yang lucu, bahkan sesekali berkumpul bersama teman-teman. Namun, jauh di dalam hati, kamu merasa seperti sedang menjalani kehidupan tanpa benar-benar merasakannya.

Hal-hal yang dahulu membuatmu bahagia kini terasa biasa saja. Sesuatu yang seharusnya membuatmu sedih tidak lagi mampu mengeluarkan air mata. Kamu mungkin juga tidak terlalu bersemangat ketika mendapatkan kabar baik, tidak terlalu kecewa ketika mengalami kegagalan, dan tidak lagi memiliki dorongan kuat untuk mengejar sesuatu yang dahulu sangat kamu inginkan.

Kamu tidak selalu merasa sedih, tetapi juga tidak benar-benar merasa bahagia.

Seolah-olah ada bagian dari dirimu yang perlahan-lahan berhenti merespons kehidupan.

Dalam psikologi, pengalaman seperti ini sering dikaitkan dengan istilah emotional numbness atau mati rasa secara emosional. Kondisi ini menggambarkan keadaan ketika seseorang mengalami penurunan kemampuan untuk merasakan, mengenali, atau mengekspresikan emosi seperti biasanya.

Mati rasa emosional bukan berarti seseorang tidak memiliki perasaan. Sebaliknya, kondisi ini bisa menjadi respons psikologis ketika seseorang terlalu lama menghadapi tekanan, pengalaman menyakitkan, stres berkepanjangan, atau beban emosional yang sulit diproses.

Terkadang, pikiran dan tubuh seolah-olah mencoba melindungi diri dengan mengurangi intensitas perasaan. Sayangnya, ketika perasaan negatif menjadi lebih sulit dirasakan, perasaan positif seperti kebahagiaan, antusiasme, dan kedekatan dengan orang lain juga bisa ikut memudar.

Hal yang membuat kondisi ini sulit dikenali adalah seseorang masih bisa terlihat baik-baik saja dari luar. Orang lain mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami pergulatan emosional.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), jika kamu belakangan merasa semakin jauh dari perasaanmu sendiri, berikut delapan tanda yang mungkin menunjukkan bahwa kamu sedang mengalami mati rasa secara emosional menurut perspektif psikologi.

1. Kamu Tidak Lagi Merasakan Kebahagiaan dari Hal-Hal yang Dahulu Kamu Sukai

Salah satu tanda yang cukup umum dari mati rasa emosional adalah berkurangnya kemampuan untuk menikmati sesuatu yang sebelumnya membuatmu bahagia.

Dahulu, kamu mungkin sangat menyukai kegiatan sederhana seperti mendengarkan musik, menonton film, membaca buku, berjalan-jalan, mencoba makanan baru, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.

Namun, sekarang semua kegiatan tersebut terasa biasa saja.

Kamu masih melakukannya, tetapi tidak mendapatkan kepuasan emosional seperti dahulu. Bahkan, terkadang kamu bertanya-tanya mengapa sesuatu yang sebelumnya begitu menyenangkan kini terasa begitu hambar.

Dalam psikologi, berkurangnya kemampuan menikmati aktivitas yang menyenangkan dikenal sebagai anhedonia.

Anhedonia dapat muncul dalam berbagai kondisi psikologis, termasuk depresi. Meskipun demikian, tidak semua orang yang mengalami mati rasa emosional mengalami anhedonia, dan tidak semua anhedonia berarti seseorang mengalami mati rasa emosional.

Perasaan ini bisa membuat kehidupan terasa monoton. Kamu tidak benar-benar membenci aktivitas yang dilakukan, tetapi juga tidak memiliki antusiasme untuk menikmatinya.

Misalnya, kamu mendapatkan kesempatan untuk pergi berlibur ke tempat yang sudah lama ingin dikunjungi. Seharusnya kamu merasa bersemangat, tetapi yang muncul justru perasaan datar.

Kamu datang, menikmati pemandangan, mengambil foto, dan pulang. Namun, ketika mengingat pengalaman tersebut, tidak banyak kebahagiaan yang bisa kamu rasakan.

Jika hal seperti ini berlangsung terus-menerus, penting untuk memperhatikan kondisi emosionalmu.

Sebab, kehilangan kemampuan menikmati hal-hal sederhana bukanlah sesuatu yang harus selalu dianggap sebagai bagian normal dari bertambahnya usia atau kesibukan.

2. Kamu Merasa Sulit Menangis, Bahkan Ketika Mengalami Sesuatu yang Menyakitkan

Menangis merupakan salah satu bentuk ekspresi emosional manusia. Melalui tangisan, seseorang dapat mengekspresikan kesedihan, kehilangan, kekecewaan, rasa sakit, bahkan kelegaan.

Namun, ketika mengalami mati rasa emosional, seseorang terkadang merasa kesulitan untuk menangis.

Bukan karena tidak ada masalah. Bukan pula karena hidupnya selalu baik-baik saja. Justru, ada banyak hal yang mungkin sedang membebani pikirannya.

Akan tetapi, ketika menghadapi sesuatu yang menyakitkan, respons emosionalnya terasa sangat datar.

Kamu mungkin mengalami kehilangan seseorang, menghadapi kegagalan besar, atau mendengar perkataan yang menyakitkan. Namun, alih-alih menangis, kamu hanya diam dan menerima semuanya seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang berarti.

Bahkan, terkadang kamu ingin menangis, tetapi air mata tidak kunjung keluar.

Kondisi ini bisa membuat seseorang merasa aneh terhadap dirinya sendiri.

Ia mulai bertanya, mengapa dirinya tidak bisa menangis? Apakah dirinya sudah terlalu kuat? Apakah dirinya sudah tidak peduli? Atau apakah ada sesuatu yang salah dengan perasaannya?

Dalam perspektif psikologi, kesulitan mengekspresikan kesedihan dapat berkaitan dengan penekanan emosi, stres berkepanjangan, pengalaman traumatis, atau mekanisme perlindungan psikologis.

Namun, penting dipahami bahwa tidak menangis bukan berarti seseorang tidak memiliki perasaan. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam merespons kesedihan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah perubahan dari pola emosionalmu sebelumnya. Jika dahulu kamu mampu mengekspresikan kesedihan, tetapi sekarang hampir semua pengalaman menyakitkan terasa datar, mungkin ada sesuatu yang perlu kamu pahami lebih dalam.

3. Kamu Mulai Menjauh dari Orang-Orang yang Sebenarnya Kamu Sayangi

Mati rasa emosional juga dapat memengaruhi hubungan sosial seseorang.

Kamu mungkin dahulu senang mengobrol dengan teman, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau berbagi cerita dengan orang yang kamu percaya.

Namun, belakangan ini kamu justru lebih memilih menyendiri.

Pesan dari teman sering kamu biarkan tanpa balasan. Ajakan berkumpul terasa melelahkan. Percakapan sederhana pun terkadang membutuhkan energi yang cukup besar.

Bukan berarti kamu membenci mereka.

Kamu masih menyayangi orang-orang tersebut, tetapi rasanya sulit untuk membangun hubungan emosional seperti sebelumnya.

Bahkan ketika sedang bersama orang lain, kamu bisa merasa sendirian.

Kamu mendengarkan cerita mereka, memberikan respons seperlunya, dan sesekali tersenyum. Namun, ada jarak emosional yang membuatmu merasa tidak benar-benar terhubung.

Dalam psikologi, pengalaman ini dapat berkaitan dengan penarikan diri secara sosial atau social withdrawal.

Penarikan diri dapat terjadi ketika seseorang merasa kewalahan secara emosional, mengalami stres, atau sedang menghadapi masalah psikologis tertentu.

Ketika energi mental terasa semakin terbatas, interaksi sosial yang dahulu menyenangkan bisa berubah menjadi sesuatu yang melelahkan.

Kamu mungkin juga merasa tidak ingin menjelaskan keadaanmu kepada siapa pun karena tidak tahu harus mulai dari mana.

Akhirnya, kamu memilih diam.

Kamu merasa lebih mudah menghadapi semuanya sendirian daripada harus menjelaskan sesuatu yang bahkan sulit kamu pahami sendiri.

Namun, perlu diingat bahwa menyendiri sesekali bukanlah masalah. Setiap orang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.

Yang perlu diperhatikan adalah ketika keinginan menyendiri mulai membuatmu kehilangan hubungan yang sebenarnya penting dalam hidupmu.

4. Kamu Merasa Seperti Sedang Menjalani Hidup dengan Mode Otomatis

Pernahkah kamu menjalani satu hari penuh, tetapi ketika malam tiba, kamu kesulitan mengingat apa saja yang sudah dilakukan?

Kamu bangun, mandi, bekerja, makan, menyelesaikan berbagai tugas, lalu tidur kembali.

Besoknya, semuanya terulang.

Kehidupan terasa seperti sebuah rutinitas yang berjalan otomatis tanpa keterlibatan emosional yang berarti.

Kamu melakukan banyak hal, tetapi tidak benar-benar merasa hadir dalam kehidupanmu sendiri.

Ketika seseorang berbicara, kamu mendengarkan, tetapi pikiranmu terasa jauh. Ketika sedang makan, kamu menghabiskan makanan tanpa benar-benar menikmati rasanya. Ketika berjalan di suatu tempat, kamu melihat lingkungan sekitar tanpa merasakan hubungan emosional dengan pengalaman tersebut.

Dalam beberapa kasus, pengalaman ini dapat berkaitan dengan stres berkepanjangan, kelelahan mental, atau gejala disosiatif.

Disosiasi merupakan pengalaman ketika seseorang merasa terputus dari pikiran, perasaan, ingatan, tubuh, atau lingkungan sekitarnya.

Salah satu bentuk pengalaman disosiatif adalah depersonalisasi, yaitu ketika seseorang merasa terasing dari dirinya sendiri. Ada pula derealisasi, yaitu ketika lingkungan sekitar terasa tidak nyata atau seperti mimpi.

Namun, menjalani hari dengan mode otomatis tidak otomatis berarti seseorang mengalami gangguan disosiatif.

Terkadang, rutinitas yang monoton, kurang istirahat, dan tekanan pekerjaan juga dapat membuat seseorang merasa kurang hadir secara emosional.

Jika pengalaman ini semakin sering muncul, berlangsung lama, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, ada baiknya mencari bantuan profesional.

Sebab, hidup bukan sekadar tentang menyelesaikan tugas dan melewati hari. Kamu juga berhak merasakan dan menikmati kehidupan yang sedang dijalani.

5. Kamu Tidak Lagi Terlalu Peduli terhadap Hal-Hal yang Dahulu Membuatmu Khawatir

Ada perbedaan antara menjadi pribadi yang lebih tenang dan kehilangan kemampuan untuk merasakan kepedulian.

Seseorang yang semakin dewasa mungkin belajar untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil. Ia mampu menerima sesuatu yang tidak bisa dikendalikan dan tidak mudah terbawa emosi.

Namun, pada kondisi mati rasa emosional, ketidakpedulian bisa muncul dengan cara yang berbeda.

Kamu mungkin tidak lagi merasa khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya penting. Masalah yang dahulu membuatmu berpikir sepanjang malam sekarang terasa seperti tidak berarti.

Ketika seseorang mengecewakanmu, kamu tidak terlalu marah. Ketika mengalami kegagalan, kamu tidak terlalu kecewa. Bahkan ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan keputusan penting, kamu merasa tidak memiliki dorongan untuk memikirkannya.

Kamu mungkin mengatakan kepada diri sendiri, "Terserah, mau terjadi apa juga tidak masalah."

Sekilas, sikap seperti ini terlihat seperti kedewasaan atau kemampuan mengendalikan emosi.

Namun, ada kemungkinan bahwa kamu sebenarnya sedang mengalami kelelahan emosional.

Ketika seseorang terlalu lama menghadapi tekanan, ia bisa mengalami penurunan respons emosional. Hal-hal yang sebelumnya dianggap penting mungkin tidak lagi memunculkan reaksi yang sama.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan kelelahan emosional atau emotional exhaustion.

Kelelahan emosional sering dikaitkan dengan stres berkepanjangan, tuntutan yang terus-menerus, serta perasaan bahwa seseorang tidak memiliki cukup sumber daya psikologis untuk menghadapi situasi yang dialami.

Kamu bukan selalu menjadi lebih kuat ketika tidak lagi merasa khawatir.

Terkadang, kamu hanya sudah terlalu lelah untuk terus memberikan respons emosional terhadap segala sesuatu.

6. Kamu Sulit Mengenali dan Menjelaskan Apa yang Sebenarnya Kamu Rasakan

Salah satu pengalaman yang cukup membingungkan dalam mati rasa emosional adalah kesulitan memahami perasaan sendiri.

Ketika seseorang bertanya, "Kamu sedang sedih?" kamu mungkin tidak tahu harus menjawab apa.

Ketika ditanya apakah kamu bahagia, jawabannya juga tidak begitu jelas.

Kamu tidak merasa benar-benar sedih, tetapi juga tidak bahagia. Kamu tidak merasa marah, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu.

Semuanya terasa bercampur, samar, dan sulit dijelaskan.

Kamu mungkin hanya mampu mengatakan, "Aku tidak tahu, rasanya biasa saja."

Dalam psikologi, kesulitan mengenali dan menggambarkan emosi berkaitan dengan konsep alexithymia.

Alexithymia bukan sekadar tidak pandai mengungkapkan perasaan. Konsep ini menggambarkan kesulitan dalam mengidentifikasi emosi, membedakan perasaan dengan sensasi tubuh, serta menjelaskan pengalaman emosional kepada orang lain.

Sebagai contoh, ketika mengalami tekanan, seseorang mungkin hanya menyadari bahwa dadanya terasa sesak atau tubuhnya lelah, tanpa memahami apakah dirinya sedang cemas, sedih, kecewa, atau marah.

Hal ini dapat membuat komunikasi emosional menjadi lebih sulit.

Kamu mungkin ingin menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam dirimu, tetapi tidak menemukan kata-kata yang tepat.

Akibatnya, kamu memilih diam karena merasa tidak ada gunanya menjelaskan sesuatu yang bahkan belum kamu pahami.

Jika mengalami hal seperti ini, cobalah mulai memperhatikan perasaan secara perlahan.

Kamu tidak harus langsung memahami seluruh emosi yang muncul. Terkadang, memulai dengan pertanyaan sederhana seperti "Apa yang sedang aku rasakan sekarang?" sudah menjadi langkah yang berarti.

7. Kamu Merasa Tidak Terhubung dengan Diri Sendiri

Pernahkah kamu melihat dirimu sendiri dan merasa seperti tidak benar-benar mengenal siapa dirimu sekarang?

Kamu mungkin masih memiliki nama, pekerjaan, keluarga, teman, dan berbagai tanggung jawab. Namun, ketika mencoba memahami apa yang sebenarnya kamu inginkan, semuanya terasa kosong.

Dahulu kamu memiliki banyak impian. Kamu tahu apa yang ingin dicapai, hal-hal yang disukai, dan kehidupan seperti apa yang ingin dibangun.

Namun, sekarang semuanya terasa kabur.

Kamu tidak tahu apakah masih menginginkan hal yang sama. Kamu tidak yakin apa yang membuatmu bahagia. Bahkan, terkadang kamu merasa seperti sedang menjalani kehidupan berdasarkan harapan orang lain.

Perasaan ini dapat berkaitan dengan keterputusan emosional atau pengalaman keterasingan dari diri sendiri.

Dalam kondisi tertentu, seseorang bisa merasa terpisah dari pikiran, perasaan, atau identitas dirinya.

Ada pula pengalaman depersonalisasi, ketika seseorang merasa seperti sedang mengamati dirinya sendiri dari luar atau merasa tidak sepenuhnya menjadi dirinya.

Namun, perubahan tujuan hidup atau kebingungan mengenai identitas tidak selalu menunjukkan gangguan psikologis. Perubahan kehidupan, tekanan, pengalaman kehilangan, dan masa transisi juga dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya.

Yang perlu diperhatikan adalah apakah perasaan terasing tersebut terus berulang dan membuatmu kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari.

Terkadang, seseorang terlalu lama berusaha menjadi kuat, memenuhi tuntutan orang lain, dan mengabaikan kebutuhannya sendiri sampai akhirnya kehilangan hubungan dengan apa yang sebenarnya ia rasakan.

Kamu mungkin terlalu sibuk menjalani kehidupan yang harus dijalani hingga lupa bertanya apakah kehidupan tersebut benar-benar sesuai dengan dirimu.

8. Kamu Merasa Kosong, Bahkan Ketika Tidak Ada Masalah yang Terlihat

Ini mungkin menjadi salah satu tanda yang paling sulit dijelaskan.

Dari luar, kehidupanmu mungkin terlihat baik-baik saja.

Kamu memiliki pekerjaan, keluarga, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari yang terpenuhi. Tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Namun, entah mengapa, kamu tetap merasa kosong.

Kamu tidak tahu apa yang kurang.

Kamu mencoba mencari hiburan, membeli sesuatu yang disukai, pergi ke tempat baru, atau menghabiskan waktu bersama orang lain. Namun, setelah semuanya selesai, perasaan kosong itu kembali muncul.

Seolah-olah ada ruang dalam dirimu yang tidak bisa diisi oleh apa pun.

Dalam psikologi, perasaan kosong dapat muncul dalam berbagai kondisi, termasuk depresi, pengalaman traumatis, kesepian, dan kesulitan regulasi emosi.

Perasaan kosong juga bisa muncul sebagai pengalaman emosional tersendiri yang tidak selalu memiliki satu penyebab tertentu.

Salah satu hal yang membuatnya melelahkan adalah seseorang sering kali merasa bersalah karena tidak mampu menikmati kehidupan yang sebenarnya terlihat baik.

Ia mungkin berpikir, "Seharusnya aku bersyukur. Mengapa aku masih merasa seperti ini?"

Namun, perasaan bukan sesuatu yang selalu bisa dikendalikan hanya dengan mengingat hal-hal positif.

Kamu bisa bersyukur atas apa yang dimiliki sekaligus merasa lelah secara emosional. Kedua hal tersebut dapat terjadi secara bersamaan.

Jangan terlalu cepat menyalahkan diri sendiri hanya karena kamu belum mampu merasa bahagia seperti yang diharapkan orang lain.

Terkadang, yang kamu butuhkan bukanlah lebih banyak alasan untuk bersyukur, melainkan kesempatan untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam dirimu.

Mengapa Seseorang Bisa Mengalami Mati Rasa Emosional?

Mati rasa emosional tidak muncul begitu saja tanpa alasan. Ada berbagai faktor psikologis dan situasional yang dapat berkontribusi terhadap pengalaman tersebut.

Berikut beberapa kemungkinan penyebabnya.

1. Stres yang berlangsung terlalu lama

Ketika seseorang terus-menerus menghadapi tekanan, tubuh dan pikiran harus bekerja keras untuk beradaptasi.

Jika tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri, tekanan berkepanjangan dapat memengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan kemampuan merespons emosi.

2. Pengalaman traumatis

Pengalaman yang sangat menyakitkan, seperti kehilangan, kekerasan, pengkhianatan, atau peristiwa traumatis lainnya, dapat membuat seseorang merasa terputus dari emosinya.

Mati rasa emosional terkadang menjadi salah satu respons yang berkaitan dengan trauma dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).

3. Depresi

Depresi tidak selalu ditandai dengan kesedihan yang terus-menerus.

Sebagian orang justru mengalami kekosongan, kehilangan minat, berkurangnya kemampuan menikmati aktivitas, dan perasaan seolah-olah tidak merasakan apa pun.

4. Kelelahan emosional

Terlalu lama menghadapi tuntutan pekerjaan, konflik hubungan, tanggung jawab keluarga, atau tekanan kehidupan dapat menguras energi psikologis.

Akibatnya, seseorang mungkin merasa tidak memiliki cukup energi untuk merespons berbagai pengalaman emosional.

5. Kebiasaan menekan perasaan

Sebagian orang terbiasa menyembunyikan kesedihan, menahan kemarahan, atau berpura-pura baik-baik saja karena takut dianggap lemah.

Jika berlangsung lama, kebiasaan ini dapat membuat seseorang semakin sulit mengenali dan mengekspresikan emosinya.

6. Faktor kesehatan dan pengobatan

Kondisi kesehatan tertentu, gangguan tidur, penggunaan zat, dan efek samping beberapa jenis obat juga dapat memengaruhi pengalaman emosional.

Karena itu, perubahan emosi yang menetap sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai masalah psikologis tanpa mempertimbangkan faktor lainnya.

Bagaimana Cara Mengatasi Mati Rasa Emosional?

Jika kamu merasa mengalami beberapa tanda di atas, jangan langsung menghakimi dirimu sendiri.

Mati rasa emosional bukan bukti bahwa kamu adalah orang yang dingin, tidak memiliki empati, atau tidak mampu mencintai orang lain.

Ada beberapa langkah yang dapat membantu kamu mulai membangun kembali hubungan dengan perasaanmu.

1. Berhenti memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja

Kamu tidak harus selalu tersenyum, menjadi kuat, atau menunjukkan bahwa semuanya berjalan dengan baik.

Berikan ruang bagi dirimu untuk mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja.

Mengakui perasaan bukan berarti menyerah. Justru, hal tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memahami kebutuhan emosionalmu.

2. Mulailah mengenali emosi melalui hal-hal sederhana

Luangkan beberapa menit setiap hari untuk bertanya kepada diri sendiri:

Apa yang aku rasakan hari ini?

Apakah ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman?

Apa yang sebenarnya sedang aku butuhkan?

Kapan terakhir kali aku merasa benar-benar bahagia?

Jika kesulitan menemukan jawabannya, kamu bisa menuliskan sensasi tubuh, pikiran, atau kejadian yang paling berkesan hari itu.

Tidak perlu memaksakan jawaban yang sempurna.

3. Bangun kembali hubungan dengan aktivitas sederhana

Cobalah melakukan aktivitas yang dahulu kamu sukai tanpa menuntut diri untuk langsung merasa bahagia.

Berjalan santai, mendengarkan musik, memasak, berkebun, membaca, atau menikmati udara pagi dapat menjadi cara untuk kembali terhubung dengan pengalaman sehari-hari.

Tujuannya bukan memaksa emosi positif muncul, melainkan memberikan kesempatan kepada dirimu untuk mengalami kehidupan secara perlahan.

4. Jangan mengisolasi diri sepenuhnya

Meskipun terkadang menyendiri terasa lebih nyaman, tetaplah berusaha menjaga hubungan dengan orang-orang yang membuatmu merasa aman.

Kamu tidak harus menceritakan semuanya.

Terkadang, duduk bersama seseorang yang dipercaya tanpa harus banyak berbicara sudah cukup membantu mengurangi perasaan terasing.

5. Perhatikan kebutuhan fisikmu

Kesehatan fisik dan kondisi psikologis saling berkaitan.

Usahakan memiliki waktu tidur yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan, serta menjaga rutinitas yang lebih teratur.

Hal-hal sederhana tersebut tidak selalu langsung mengatasi mati rasa emosional, tetapi dapat membantu mendukung pemulihan kondisi secara keseluruhan.

6. Pertimbangkan bantuan psikolog atau psikiater

Jika perasaan kosong, kehilangan minat, atau keterputusan emosional berlangsung selama beberapa minggu, semakin berat, atau mengganggu pekerjaan dan hubungan sosial, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional kesehatan mental.

Psikolog dapat membantu memahami pola emosi dan pengalaman yang mendasarinya. Psikiater dapat melakukan evaluasi medis dan mempertimbangkan penanganan yang sesuai jika diperlukan.

Kamu tidak perlu menunggu sampai kondisimu menjadi sangat buruk untuk meminta bantuan.

Jika mati rasa disertai pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup, segera cari bantuan darurat dan hubungi orang tepercaya agar kamu tidak menghadapinya sendirian.

Penutup: Kamu Tidak Harus Kehilangan Perasaan untuk Bisa Bertahan Hidup

Ada kalanya kehidupan membuat seseorang terlalu lelah untuk merasakan apa pun.

Terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak hal yang harus dipendam, hingga akhirnya muncul perasaan bahwa tidak merasakan apa-apa jauh lebih mudah daripada terus-menerus terluka.

Namun, jangan sampai kamu menganggap mati rasa sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup.

Kamu tetap berhak merasakan kebahagiaan, menikmati hal-hal sederhana, mencintai seseorang, tertawa tanpa beban, dan memiliki harapan terhadap masa depan.

Jika belakangan ini kamu merasa kehilangan hubungan dengan emosimu sendiri, cobalah untuk tidak terburu-buru memaksa dirimu kembali seperti dahulu.

Pemulihan tidak selalu berlangsung cepat. Ada kalanya kamu membutuhkan waktu, lingkungan yang lebih sehat, dukungan orang-orang terdekat, dan bantuan profesional untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Ingatlah bahwa kamu bukanlah orang yang rusak hanya karena sedang kesulitan merasakan sesuatu.

Kamu adalah manusia yang mungkin sedang membutuhkan perhatian, pemahaman, dan kesempatan untuk memulihkan diri.

Sebab, tujuan hidup bukan hanya tentang bertahan melewati setiap hari, tetapi juga tentang kembali menemukan alasan untuk benar-benar menikmati kehidupan.