6 Alasan Mengapa Para Pemimpin Kesulitan dalam Menentukan Prioritas, Bukan dalam Manajemen Waktu

JawaPos.com - Banyak pemimpin mengeluhkan hal yang sama: waktu terasa tidak pernah cukup. Agenda rapat semakin padat, pesan terus berdatangan, keputusan harus segera dibuat, sementara pekerjaan strategis yang seharusnya menjadi perhatian utama justru terus tertunda.

Dalam situasi seperti ini, solusi yang paling sering ditawarkan adalah memperbaiki manajemen waktu. Pemimpin disarankan membuat jadwal harian, menggunakan kalender digital, menyusun daftar pekerjaan, menerapkan teknik Pomodoro, atau membagi waktu berdasarkan tingkat urgensi.

Namun, ada satu persoalan mendasar yang sering luput dari perhatian: bisa jadi masalah utama seorang pemimpin bukan ketidakmampuannya mengatur waktu, melainkan ketidakmampuannya menentukan apa yang benar-benar layak mendapatkan waktu tersebut.

Seseorang dapat memiliki kalender yang sangat terorganisasi, tetapi tetap menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan yang tidak memberikan dampak signifikan. Ia bisa menyelesaikan puluhan tugas dalam sehari, tetapi gagal mengerjakan satu keputusan penting yang menentukan masa depan organisasi.

Dalam perspektif psikologi, fenomena ini berkaitan dengan cara manusia memproses informasi, menghadapi ketidakpastian, mengelola emosi, membuat keputusan, dan menentukan apa yang dianggap penting.

Kepemimpinan bukan sekadar kemampuan menyelesaikan banyak pekerjaan. Kepemimpinan juga merupakan kemampuan memilih di antara berbagai kepentingan yang saling bersaing.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa para pemimpin sering kesulitan menentukan prioritas, meskipun sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk mengelola waktu.

1. Terjebak dalam Bias Urgensi: Menganggap yang Mendesak Selalu Lebih Penting

Salah satu kesalahan psikologis yang paling umum dalam kepemimpinan adalah kecenderungan memberikan perhatian lebih besar kepada sesuatu yang mendesak dibandingkan sesuatu yang penting.

Fenomena ini berkaitan dengan urgency bias, yaitu kecenderungan manusia memberikan respons terhadap hal-hal yang menuntut perhatian segera, meskipun hal tersebut belum tentu memiliki nilai atau dampak jangka panjang yang besar.

Dalam lingkungan organisasi, sesuatu yang mendesak biasanya datang dalam bentuk yang sangat terlihat: keluhan pelanggan, pesan dari atasan, permintaan mendadak, masalah operasional, laporan yang harus segera dikirim, atau konflik antarkaryawan.

Sebaliknya, pekerjaan penting sering kali tidak memiliki tekanan waktu yang langsung terlihat. Misalnya, membangun budaya organisasi, mengembangkan kompetensi tim, merancang strategi bisnis, memperbaiki sistem kerja, atau mempersiapkan regenerasi kepemimpinan.

Akibatnya, pemimpin lebih mudah terdorong menyelesaikan persoalan yang berteriak paling keras daripada mengerjakan persoalan yang paling menentukan masa depan.

Mengapa hal ini terjadi menurut psikologi?

Otak manusia memiliki kecenderungan memberikan perhatian lebih besar kepada stimulus yang menonjol, dekat, dan membutuhkan respons segera. Sesuatu yang menghasilkan tekanan langsung dapat terasa lebih penting karena konsekuensinya tampak lebih nyata.

Sementara itu, manfaat dari pekerjaan strategis sering kali bersifat abstrak dan baru terlihat dalam jangka panjang.

Ada perbedaan psikologis antara menghadapi masalah yang terasa sekarang dan mencegah masalah yang mungkin muncul enam bulan kemudian.

Masalah pertama menciptakan tekanan emosional. Masalah kedua membutuhkan kemampuan berpikir ke depan.

Contoh dalam kepemimpinan

Seorang direktur menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk memeriksa laporan harian, menyetujui pengeluaran kecil, menjawab pesan, dan menyelesaikan persoalan teknis.

Ia merasa sangat produktif karena selalu sibuk.

Namun, selama beberapa bulan, ia tidak pernah memiliki waktu untuk mengevaluasi arah bisnis, mengembangkan pemimpin lapis kedua, atau membangun strategi menghadapi perubahan pasar.

Secara operasional, ia terlihat bekerja keras. Namun, secara strategis, organisasi mungkin sedang kehilangan arah.

Apa yang harus dilakukan pemimpin?

Pemimpin perlu membedakan dua pertanyaan:

Apa yang membutuhkan perhatian saya sekarang?

Apa yang paling menentukan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang?

Keduanya tidak selalu memiliki jawaban yang sama.

Sebelum merespons sebuah permintaan, pemimpin dapat bertanya: apakah persoalan ini benar-benar penting bagi tujuan organisasi, atau hanya terasa mendesak karena seseorang sedang menuntut perhatian?

Kemampuan membedakan urgensi dan kepentingan merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan strategis.

2. Mengalami Overload Kognitif: Terlalu Banyak Informasi Membuat Prioritas Semakin Kabur

Pemimpin modern hidup dalam lingkungan yang penuh informasi. Mereka harus membaca laporan, memahami data, mendengarkan berbagai pendapat, mengevaluasi risiko, mempertimbangkan kebutuhan karyawan, serta memperhatikan perubahan pasar.

Masalahnya, kemampuan kognitif manusia memiliki keterbatasan.

Ketika terlalu banyak informasi masuk dalam waktu bersamaan, kemampuan seseorang untuk memproses, mengelompokkan, dan mengevaluasi informasi dapat menurun.

Fenomena ini dikenal sebagai cognitive overload atau beban kognitif berlebihan.

Mengapa hal ini terjadi menurut psikologi?

Teori Cognitive Load menjelaskan bahwa kapasitas memori kerja manusia terbatas. Memori kerja merupakan sistem mental yang membantu kita menyimpan dan memanipulasi informasi sementara ketika sedang berpikir atau mengambil keputusan.

Ketika terlalu banyak informasi harus diproses sekaligus, kapasitas tersebut menjadi terbebani.

Akibatnya, seseorang lebih sulit melihat hubungan antara berbagai persoalan, membandingkan alternatif, dan menentukan tindakan yang paling tepat.

Dalam kepemimpinan, kondisi ini dapat menciptakan ilusi bahwa semua persoalan sama pentingnya.

Pemimpin menerima begitu banyak masukan sehingga kehilangan kemampuan untuk melihat gambaran besar.

Contoh dalam kepemimpinan

Bayangkan seorang CEO yang setiap hari menerima:

Laporan keuangan dari departemen keuangan.

Evaluasi kinerja dari bagian sumber daya manusia.

Keluhan pelanggan dari bagian pelayanan.

Target penjualan dari bagian pemasaran.

Permasalahan operasional dari manajer lapangan.

Usulan investasi dari tim pengembangan bisnis.

Setiap laporan membawa kepentingan dan urgensinya sendiri.

Jika pemimpin berusaha memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh informasi, ia berisiko kehilangan fokus terhadap persoalan yang paling menentukan keberhasilan organisasi.

Bukan karena ia tidak cerdas, melainkan karena kapasitas perhatian dan pemrosesan informasi manusia memang terbatas.

Apa yang harus dilakukan pemimpin?

Pemimpin perlu membangun sistem penyaringan informasi.

Tidak semua informasi harus diterima secara langsung, tidak semua laporan harus dibaca secara terperinci, dan tidak semua persoalan membutuhkan keterlibatan pemimpin tertinggi.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

Menetapkan indikator kinerja utama yang benar-benar relevan dengan tujuan organisasi.

Meminta laporan dalam format ringkas dan berbasis pengecualian atau masalah penting.

Mendelegasikan pengumpulan dan analisis informasi kepada orang yang kompeten.

Memisahkan informasi strategis, operasional, dan administratif.

Menentukan waktu khusus untuk memikirkan persoalan besar tanpa gangguan.

Pemimpin yang efektif bukanlah orang yang mengetahui semua hal, melainkan orang yang mampu mengidentifikasi informasi mana yang benar-benar dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

3. Takut Kehilangan Peluang: Sulit Mengatakan Tidak kepada Banyak Hal

Salah satu tantangan terbesar dalam menentukan prioritas adalah keberanian untuk mengatakan tidak.

Banyak pemimpin memahami bahwa waktu dan sumber daya organisasi terbatas. Namun, mereka tetap kesulitan menolak proyek, undangan rapat, peluang bisnis, permintaan kolaborasi, atau ide baru.

Mereka khawatir bahwa menolak satu kesempatan berarti kehilangan potensi keuntungan di masa depan.

Dalam psikologi perilaku, kecenderungan ini dapat dikaitkan dengan Fear of Missing Out (FOMO), serta konsep loss aversion atau keengganan terhadap kehilangan.

Mengapa hal ini terjadi menurut psikologi?

Dalam teori Prospect Theory yang dikembangkan Daniel Kahneman dan Amos Tversky, manusia cenderung merasakan dampak psikologis dari kehilangan lebih kuat daripada kesenangan yang diperoleh dari keuntungan dengan nilai yang sebanding.

Dengan kata lain, kehilangan peluang dapat terasa lebih menyakitkan daripada manfaat yang diperoleh dari memilih satu peluang lain.

Bagi pemimpin, kecenderungan ini dapat membuat setiap peluang terlihat terlalu berharga untuk dilepaskan.

Mereka ingin mengambil semua kesempatan karena takut suatu kesempatan yang ditolak ternyata menjadi sesuatu yang besar.

Namun, ada konsekuensi yang sering tidak disadari: setiap keputusan untuk mengatakan ya kepada satu hal berarti mengurangi waktu, perhatian, dan sumber daya yang tersedia untuk hal lainnya.

Contoh dalam kepemimpinan

Seorang pemimpin memiliki tiga agenda utama: meningkatkan kualitas produk, memperkuat kompetensi karyawan, dan memperluas pasar.

Namun, ketika datang tawaran proyek baru, ia langsung menyetujuinya.

Ketika ada undangan menjadi pembicara, ia menerimanya.

Ketika ada ide ekspansi baru, ia juga ingin menjalankannya.

Pada akhirnya, organisasi menjalankan terlalu banyak inisiatif sekaligus, tetapi tidak ada satu pun yang mendapatkan perhatian dan sumber daya secara optimal.

Masalahnya bukan kekurangan kesempatan, melainkan terlalu banyak komitmen tanpa seleksi yang jelas.

Apa yang harus dilakukan pemimpin?

Pemimpin perlu memahami bahwa strategi bukan hanya tentang menentukan apa yang harus dilakukan, tetapi juga menentukan apa yang tidak akan dilakukan.

Cobalah menggunakan pertanyaan berikut sebelum menyetujui suatu peluang:

Apakah peluang ini mendukung tujuan strategis organisasi?

Apakah organisasi memiliki sumber daya yang cukup?

Apa konsekuensinya jika peluang ini diterima?

Pekerjaan penting apa yang harus dikorbankan jika saya menyetujuinya?

Pertanyaan terakhir sangat penting karena setiap keputusan memiliki biaya peluang atau opportunity cost.

Pemimpin yang matang bukanlah pemimpin yang menerima semua peluang, melainkan pemimpin yang mampu memilih peluang yang paling sesuai dengan arah strategis organisasi.

4. Terlalu Ingin Mengendalikan Semuanya: Kesulitan Melepaskan Pekerjaan kepada Orang Lain

Ada pemimpin yang sulit menentukan prioritas karena merasa harus terlibat dalam hampir semua pekerjaan.

Mereka ingin mengetahui setiap perkembangan, memeriksa setiap keputusan, menyetujui setiap tindakan, dan memastikan semua hal berjalan sesuai standar pribadi.

Sekilas, perilaku ini terlihat sebagai bentuk tanggung jawab.

Namun, dalam jangka panjang, kecenderungan tersebut dapat menjadi hambatan bagi efektivitas kepemimpinan.

Mengapa hal ini terjadi menurut psikologi?

Perilaku ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan kontrol, perfeksionisme, dan rendahnya toleransi terhadap ketidakpastian.

Sebagian pemimpin merasa lebih aman ketika segala sesuatu berada dalam pengawasan langsung mereka.

Mereka mungkin khawatir bahwa pekerjaan tidak akan selesai dengan baik apabila diserahkan kepada orang lain.

Ada pula pemimpin yang menghubungkan keterlibatan langsung dengan nilai diri. Mereka merasa harus selalu menjadi orang yang paling tahu, paling mampu, dan paling dibutuhkan.

Akibatnya, delegasi terasa seperti kehilangan kendali, bukan sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas organisasi.

Padahal, kemampuan manusia untuk mengerjakan banyak hal secara bersamaan sangat terbatas. Ketika seorang pemimpin mengambil terlalu banyak tanggung jawab operasional, ruang mental untuk berpikir strategis menjadi semakin sempit.

Contoh dalam kepemimpinan

Seorang manajer harusnya memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah tim, mengembangkan anggota, dan mengevaluasi pencapaian.

Namun, ia justru sibuk memeriksa desain presentasi, mengoreksi email staf, menyetujui pembelian perlengkapan, dan menyelesaikan pekerjaan administratif yang sebenarnya bisa dilakukan anggota tim.

Ia merasa semua pekerjaan harus melewati dirinya agar hasilnya berkualitas.

Lama-kelamaan, tim menjadi terlalu bergantung kepada pemimpin. Bahkan keputusan sederhana pun harus menunggu persetujuannya.

Pemimpin kehilangan waktu untuk memimpin karena terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dapat didelegasikan.

Apa yang harus dilakukan pemimpin?

Pemimpin perlu mengubah pola pikir dari being the person who does everything menjadi being the person who enables others to perform.

Artinya, keberhasilan seorang pemimpin tidak lagi diukur dari seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikannya sendiri, tetapi dari seberapa baik ia membangun sistem dan orang-orang yang mampu bekerja secara mandiri.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Identifikasi pekerjaan yang benar-benar membutuhkan keputusan pemimpin.

Delegasikan pekerjaan operasional yang dapat ditangani oleh anggota tim.

Berikan batas kewenangan dan indikator keberhasilan yang jelas.

Bangun kepercayaan melalui evaluasi, bukan pengawasan berlebihan.

Terima bahwa orang lain mungkin menyelesaikan pekerjaan dengan cara berbeda selama hasilnya memenuhi standar.

Ketika pemimpin mampu melepaskan pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawab utamanya, ia memiliki lebih banyak ruang untuk mengerjakan hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemimpin.

5. Mengalami Decision Fatigue: Kelelahan Mengambil Keputusan Membuat Fokus Mudah Berubah

Seorang pemimpin dapat mengambil puluhan bahkan ratusan keputusan dalam satu hari.

Sebagian keputusan bersifat sederhana, seperti menentukan jadwal rapat atau menyetujui dokumen. Sebagian lainnya memiliki dampak besar, seperti merekrut eksekutif, mengalokasikan anggaran, mengubah strategi, atau menangani konflik organisasi.

Semua keputusan tersebut membutuhkan perhatian dan pertimbangan mental.

Ketika seseorang terus-menerus menghadapi tuntutan untuk memilih, proses pengambilan keputusan dapat menjadi semakin berat.

Fenomena ini sering disebut decision fatigue.

Mengapa hal ini terjadi menurut psikologi?

Decision fatigue menggambarkan kondisi ketika tuntutan pengambilan keputusan yang berulang dapat membuat seseorang mengalami kelelahan mental dan kesulitan mempertahankan kualitas pertimbangannya.

Namun, penting untuk dipahami bahwa penelitian tentang decision fatigue dan gagasan bahwa setiap keputusan secara langsung menguras satu cadangan energi mental masih menjadi bahan perdebatan ilmiah.

Meski demikian, beban keputusan, stres, gangguan perhatian, dan keterbatasan kapasitas kognitif merupakan faktor yang relevan dalam memahami mengapa keputusan seseorang dapat menjadi kurang konsisten ketika tuntutan mental meningkat.

Dalam konteks kepemimpinan, masalahnya bukan hanya jumlah keputusan, tetapi juga jenis keputusan yang harus dihadapi sepanjang hari.

Ketika perhatian terus-menerus berpindah dari satu masalah ke masalah lainnya, pemimpin dapat kehilangan kejernihan dalam menentukan mana yang benar-benar penting.

Contoh dalam kepemimpinan

Seorang direktur memulai hari dengan rapat evaluasi, kemudian menyelesaikan persoalan anggaran, menangani konflik antardepartemen, menyetujui beberapa permintaan, dan menjawab berbagai pertanyaan dari tim.

Menjelang sore, ia harus membuat keputusan penting mengenai investasi perusahaan.

Namun, setelah menjalani berbagai tuntutan mental, ia mungkin tidak lagi memiliki kondisi perhatian yang optimal untuk mengevaluasi keputusan tersebut.

Ia bisa memilih solusi yang paling mudah, menunda keputusan, atau terlalu cepat menyetujui alternatif yang terlihat sederhana.

Apa yang harus dilakukan pemimpin?

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah mengurangi jumlah keputusan kecil yang harus dibuat secara langsung.

Caranya:

Membuat standar operasional untuk keputusan yang berulang.

Menetapkan batas kewenangan setiap level manajemen.

Mengelompokkan keputusan berdasarkan tingkat dampak dan risikonya.

Menjadwalkan keputusan strategis pada waktu ketika kondisi mental relatif segar.

Menghindari rapat yang tidak memiliki tujuan keputusan yang jelas.

Pemimpin juga perlu membedakan keputusan yang dapat dibatalkan dengan mudah dan keputusan yang memiliki konsekuensi besar serta sulit diperbaiki.

Tidak semua keputusan membutuhkan tingkat perhatian yang sama.

Dengan membangun sistem pengambilan keputusan, pemimpin dapat menghemat perhatian untuk persoalan yang benar-benar membutuhkan penilaian strategis.

6. Tidak Memiliki Kejelasan Tujuan: Sulit Menentukan Prioritas Ketika Arah Tidak Jelas

Alasan terakhir, sekaligus salah satu yang paling mendasar, adalah tidak adanya kejelasan mengenai tujuan.

Seseorang akan kesulitan menentukan apa yang harus didahulukan apabila ia tidak memahami hasil akhir yang ingin dicapai.

Dalam organisasi, masalah ini sering muncul ketika visi dan strategi hanya menjadi pernyataan formal, tetapi tidak diterjemahkan menjadi pilihan dan tindakan sehari-hari.

Pemimpin mengatakan bahwa perusahaan ingin berkembang, meningkatkan kualitas, memperkuat budaya kerja, memperluas pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Semua tujuan tersebut terdengar baik.

Namun, ketika semuanya dianggap sama pentingnya, organisasi kehilangan fokus.

Mengapa hal ini terjadi menurut psikologi?

Dalam psikologi motivasi, teori Goal-Setting yang dikembangkan Edwin Locke dan Gary Latham menjelaskan pentingnya tujuan yang spesifik dan menantang dalam mengarahkan perilaku serta meningkatkan kinerja, dengan mempertimbangkan komitmen dan kondisi pendukung lainnya.

Tujuan memberikan arah bagi perhatian, usaha, dan tindakan seseorang.

Tanpa tujuan yang jelas, manusia cenderung lebih mudah terdistraksi oleh aktivitas yang memberikan kepuasan langsung atau terlihat menghasilkan sesuatu.

Sebaliknya, ketika tujuan sudah jelas, seseorang memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi apakah suatu aktivitas benar-benar mendukung pencapaian yang diinginkan.

Dalam kepemimpinan, kejelasan tujuan berfungsi sebagai kompas dalam menentukan prioritas.

Contoh dalam kepemimpinan

Sebuah perusahaan memiliki banyak program: meningkatkan penjualan, memperbaiki layanan, melakukan digitalisasi, mengembangkan SDM, dan memperluas jaringan bisnis.

Semua program berjalan bersamaan.

Namun, perusahaan tidak menentukan mana yang menjadi fokus utama dalam periode tertentu.

Akibatnya, setiap departemen menganggap programnya paling penting. Sumber daya terbagi, perhatian manajemen terpecah, dan hasil yang diperoleh tidak maksimal.

Persoalannya bukan karena perusahaan tidak memiliki aktivitas, melainkan karena aktivitas tersebut tidak memiliki urutan kepentingan yang jelas.

Apa yang harus dilakukan pemimpin?

Pemimpin harus mampu menerjemahkan visi besar menjadi sasaran strategis yang lebih konkret.

Misalnya:

Apa tiga hasil terpenting yang harus dicapai organisasi dalam satu tahun?

Apa satu atau dua prioritas utama yang harus diselesaikan dalam tiga bulan ke depan?

Aktivitas apa yang paling berkontribusi terhadap pencapaian tersebut?

Apa yang harus dihentikan karena tidak lagi mendukung arah organisasi?

Pemimpin juga perlu memastikan bahwa setiap departemen memahami bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi terhadap tujuan bersama.

Ketika tujuan menjadi jelas, proses menentukan prioritas akan lebih mudah karena setiap keputusan memiliki ukuran yang dapat dievaluasi.

Bagaimana Pemimpin Dapat Melatih Kemampuan Menentukan Prioritas?

Memahami keenam faktor psikologis tersebut merupakan langkah awal. Namun, pemimpin juga membutuhkan kebiasaan praktis untuk mengembangkan kemampuan menentukan prioritas.

Berikut lima pendekatan yang dapat diterapkan.

1. Gunakan Prinsip Strategic Prioritization

Jangan memulai hari dengan bertanya, "Apa saja yang harus saya kerjakan hari ini?"

Mulailah dengan bertanya, "Apa hasil paling penting yang harus saya capai hari ini?"

Perubahan pertanyaan ini membantu menggeser perhatian dari sekadar aktivitas menuju hasil.

2. Terapkan Aturan Tiga Prioritas

Tentukan maksimal tiga prioritas utama setiap hari.

Ketiga prioritas tersebut harus memiliki hubungan dengan sasaran strategis, bukan sekadar pekerjaan yang paling mudah diselesaikan.

Tugas lainnya dapat didelegasikan, dijadwalkan ulang, atau dihapus jika tidak memberikan nilai yang berarti.

3. Bedakan Pekerjaan Strategis dan Operasional

Pemimpin perlu menyadari bahwa tidak semua pekerjaan memiliki nilai yang sama.

Pekerjaan operasional menjaga organisasi tetap berjalan, sedangkan pekerjaan strategis menentukan ke mana organisasi akan bergerak.

Keduanya penting, tetapi pemimpin harus memastikan bahwa pekerjaan operasional tidak menghabiskan seluruh kapasitasnya.

4. Bangun Sistem Delegasi dan Pengambilan Keputusan

Jangan menjadikan diri sendiri sebagai pusat seluruh keputusan.

Berikan kewenangan kepada orang yang tepat, tentukan batas tanggung jawab, dan buat standar evaluasi yang jelas.

Organisasi yang sehat tidak bergantung pada satu orang untuk menyelesaikan semua persoalan.

5. Lakukan Evaluasi Prioritas Secara Berkala

Setiap akhir minggu, luangkan waktu untuk mengevaluasi:

Apa hasil terpenting yang berhasil dicapai?

Apakah waktu lebih banyak digunakan untuk pekerjaan strategis atau pekerjaan reaktif?

Apa yang seharusnya didelegasikan?

Apa yang perlu dihentikan?

Apakah prioritas minggu berikutnya masih sesuai dengan tujuan organisasi?

Evaluasi ini membantu pemimpin mengenali pola perilaku yang membuat perhatian mereka terus teralihkan.

Kesimpulan: Pemimpin yang Hebat Bukan yang Paling Sibuk, tetapi yang Paling Tepat Memilih

Manajemen waktu memang penting dalam kepemimpinan. Namun, kemampuan mengatur waktu tidak akan memberikan hasil maksimal apabila seseorang tidak mampu menentukan prioritas yang tepat.

Seorang pemimpin dapat memiliki kalender yang rapi, jadwal yang terstruktur, dan daftar pekerjaan yang lengkap. Namun, semua itu tidak menjamin bahwa ia sedang mengerjakan hal-hal yang paling penting.

Dari perspektif psikologi, kesulitan menentukan prioritas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari bias urgensi, beban kognitif, ketakutan kehilangan peluang, kebutuhan akan kontrol, kelelahan dalam mengambil keputusan, hingga ketidakjelasan tujuan.

Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa menentukan prioritas bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan cara berpikir, mengelola perhatian, mengendalikan respons emosional, dan membuat pilihan.

Pada akhirnya, kepemimpinan yang efektif bukan tentang seberapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu hari.

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memahami apa yang benar-benar penting, berani mengabaikan hal-hal yang tidak memberikan nilai strategis, serta mengarahkan waktu, energi, dan sumber daya kepada tujuan yang paling berarti.