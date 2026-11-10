6 Alasan Mengapa Para Pemimpin Kesulitan dalam Menentukan Prioritas, Bukan dalam Manajemen Waktu

JawaPos.com - Banyak pemimpin mengeluhkan hal yang sama: waktu terasa tidak pernah cukup. Agenda rapat semakin padat, pesan terus berdatangan, keputusan harus segera dibuat, sementara pekerjaan strategis yang seharusnya menjadi perhatian utama justru terus tertunda.

Dalam situasi seperti ini, solusi yang paling sering ditawarkan adalah memperbaiki manajemen waktu. Pemimpin disarankan membuat jadwal harian, menggunakan kalender digital, menyusun daftar pekerjaan, menerapkan teknik Pomodoro, atau membagi waktu berdasarkan tingkat urgensi.

Namun, ada satu persoalan mendasar yang sering luput dari perhatian: bisa jadi masalah utama seorang pemimpin bukan ketidakmampuannya mengatur waktu, melainkan ketidakmampuannya menentukan apa yang benar-benar layak mendapatkan waktu tersebut.

Seseorang dapat memiliki kalender yang sangat terorganisasi, tetapi tetap menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan yang tidak memberikan dampak signifikan. Ia bisa menyelesaikan puluhan tugas dalam sehari, tetapi gagal mengerjakan satu keputusan penting yang menentukan masa depan organisasi.

Dalam perspektif psikologi, fenomena ini berkaitan dengan cara manusia memproses informasi, menghadapi ketidakpastian, mengelola emosi, membuat keputusan, dan menentukan apa yang dianggap penting.

Kepemimpinan bukan sekadar kemampuan menyelesaikan banyak pekerjaan. Kepemimpinan juga merupakan kemampuan memilih di antara berbagai kepentingan yang saling bersaing.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa para pemimpin sering kesulitan menentukan prioritas, meskipun sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk mengelola waktu.

1. Terjebak dalam Bias Urgensi: Menganggap yang Mendesak Selalu Lebih Penting

Salah satu kesalahan psikologis yang paling umum dalam kepemimpinan adalah kecenderungan memberikan perhatian lebih besar kepada sesuatu yang mendesak dibandingkan sesuatu yang penting.