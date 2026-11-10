7 Alasan Mengapa Program Kesejahteraan di Perusahaan Terus Meleset dari Sasaran Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak perusahaan hari ini semakin serius membicarakan kesejahteraan karyawan (employee wellbeing).

Ada program kesehatan mental, seminar motivasi, olahraga bersama, konseling, flexible working, employee assistance program, mindfulness, outing, sampai berbagai benefit tambahan yang terlihat menarik di atas kertas.

Namun ada sebuah pertanyaan yang sering luput:

Apakah program-program tersebut benar-benar membuat karyawan lebih sejahtera?

Tidak sedikit perusahaan yang sudah mengeluarkan anggaran besar untuk program kesejahteraan, tetapi tingkat stres tetap tinggi, burnout masih terjadi, engagement tidak banyak berubah, dan karyawan tetap merasa bahwa perusahaan sebenarnya tidak memahami kebutuhan mereka.

Masalahnya mungkin bukan karena programnya kurang bagus.

Bisa jadi masalahnya adalah perusahaan salah memahami cara manusia berpikir, merasa, dan berperilaku.

Dalam psikologi, kesejahteraan manusia tidak hanya ditentukan oleh apa yang diberikan kepadanya, tetapi juga oleh bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungan, memiliki kendali atas pekerjaannya, mendapatkan dukungan sosial, merasakan keadilan, menemukan makna, dan mampu memenuhi kebutuhan psikologis dasarnya.

Karena itu, program wellbeing yang terlihat sangat bagus dari sudut pandang perusahaan belum tentu dirasakan sebagai sesuatu yang bernilai oleh karyawan.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa program kesejahteraan di perusahaan sering kali meleset dari sasaran.

1. Perusahaan Mengobati Gejala, Bukan Sumber Masalah

Ini mungkin kesalahan paling umum.

Ketika karyawan mengalami stres, perusahaan membuat seminar manajemen stres.

Ketika banyak karyawan mengalami burnout, perusahaan mengadakan sesi mindfulness.

Ketika engagement menurun, perusahaan membuat employee gathering.

Ketika karyawan terlihat tidak bahagia, perusahaan menambahkan fasilitas hiburan di kantor.

Sekilas semuanya masuk akal.

Namun ada masalah mendasar:

Apakah stres tersebut benar-benar berasal dari ketidakmampuan karyawan mengelola stres?

Bayangkan seorang karyawan memiliki beban kerja yang terlalu besar, target yang tidak realistis, atasan yang sulit diajak berkomunikasi, jam kerja yang tidak jelas, dan harus terus menerima pesan pekerjaan di luar jam kantor.

Kemudian perusahaan mengundangnya ke seminar:

"Mari belajar mengelola stres dengan lebih baik."

Secara psikologis, pesan yang diterima karyawan bisa sangat berbeda dari yang dimaksud perusahaan.

Alih-alih merasa dibantu, ia mungkin berpikir:

"Saya stres karena sistem kerja ini. Mengapa saya yang harus belajar mengelola stres?"

Inilah perbedaan antara intervensi pada individu dan intervensi pada sistem.

Program wellbeing sering kali berfokus pada individu karena lebih mudah dilakukan.

Mengadakan seminar lebih mudah daripada mendesain ulang beban kerja.

Menyediakan aplikasi meditasi lebih mudah daripada mengevaluasi gaya kepemimpinan.

Mengadakan olahraga bersama lebih mudah daripada memperbaiki budaya kerja yang membuat orang takut mengatakan "tidak".

Padahal, dalam psikologi organisasi, lingkungan kerja memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman psikologis seseorang.

Jika sumber masalahnya adalah desain pekerjaan, maka program yang hanya mengajarkan karyawan untuk menjadi lebih tahan terhadap tekanan mungkin tidak akan menyelesaikan masalah.

Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan

Sebelum membuat program wellbeing, jangan hanya bertanya:

"Apa yang bisa kita berikan kepada karyawan?"

Tanyakan juga:

"Apa yang dalam sistem kerja kita yang membuat karyawan membutuhkan program ini?"

Jika banyak orang mengalami burnout, jangan berhenti pada pertanyaan:

"Bagaimana membuat karyawan lebih resilien?"

Tambahkan pertanyaan:

"Apa yang terus-menerus menguras energi mereka?"

Itulah titik awal program kesejahteraan yang lebih serius.

2. Perusahaan Menganggap Semua Karyawan Membutuhkan Hal yang Sama

Salah satu kesalahan psikologis berikutnya adalah menganggap karyawan sebagai satu kelompok yang homogen.

Perusahaan mungkin melakukan survei:

"Program wellbeing apa yang Anda inginkan?"

Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas memilih olahraga, seminar kesehatan, atau konseling.

Program pun dibuat berdasarkan pilihan mayoritas.

Masalahnya, kebutuhan manusia tidak seragam.

Seorang karyawan berusia 23 tahun yang baru memasuki dunia kerja mungkin memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda dari karyawan berusia 45 tahun yang sedang mengurus keluarga.

Karyawan yang bekerja dari rumah mungkin memiliki tantangan berbeda dari karyawan yang setiap hari berada di lapangan.

Manajer mungkin mengalami tekanan karena tanggung jawab terhadap orang lain, sedangkan staf junior mungkin mengalami tekanan karena kurangnya otonomi dan rasa aman untuk menyampaikan pendapat.

Bahkan dua orang yang memiliki jabatan sama dapat memiliki kebutuhan yang berbeda.

Psikologi mengenal konsep individual differences: manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian, kebutuhan, pengalaman, nilai, kemampuan coping, kondisi sosial, dan persepsi terhadap lingkungan.

Karena itu, satu program untuk semua orang sering kali menghasilkan dampak yang rata-rata—tetapi tidak selalu bermakna.

Contohnya

Perusahaan menyediakan gym.

Bagi sebagian karyawan:

"Wah, bagus sekali."

Tetapi bagi karyawan lain:

"Saya sebenarnya tidak punya masalah dengan olahraga. Saya justru kesulitan karena jam kerja saya tidak bisa diprediksi."

Perusahaan menyediakan seminar kesehatan mental.

Sebagian karyawan merasa terbantu.

Yang lain mungkin berpikir:

"Saya tidak membutuhkan seminar. Saya membutuhkan manajer yang berhenti menghubungi saya jam 11 malam."

Ini menunjukkan bahwa wellbeing bukan sekadar daftar fasilitas.

Wellbeing adalah pengalaman psikologis yang sangat dipengaruhi oleh konteks.

Solusinya

Alih-alih hanya membuat satu program besar untuk semua orang, perusahaan sebaiknya memahami beberapa kelompok kebutuhan.

Misalnya:

karyawan baru;

pekerja dengan beban kerja tinggi;

middle manager;

pekerja lapangan;

pekerja remote;

orang tua yang bekerja;

karyawan yang sedang menghadapi perubahan organisasi.

Dengan begitu, program tidak lagi berbasis asumsi.

Ia menjadi lebih berbasis kebutuhan nyata.

3. Program Terlalu Fokus pada "Feel Good", tetapi Mengabaikan "Function Well"

Ada perbedaan antara merasa nyaman dan berfungsi dengan baik.

Perusahaan sering mengukur wellbeing berdasarkan apakah karyawan terlihat bahagia.

Ada acara yang menyenangkan.

Ada makanan gratis.

Ada games.

Ada hadiah.

Ada outing.

Ada dekorasi kantor yang menarik.

Semua itu dapat meningkatkan mood dalam jangka pendek.

Tetapi wellbeing psikologis jauh lebih kompleks.

Seseorang dapat merasa senang selama satu sore tetapi tetap mengalami kelelahan kronis sepanjang bulan.

Sebaliknya, pekerjaan yang menantang tidak selalu membuat seseorang merasa nyaman setiap saat, tetapi dapat memberikan rasa kompetensi, pencapaian, dan makna.

Dalam psikologi, manusia tidak hanya membutuhkan kesenangan.

Manusia juga membutuhkan pengalaman seperti:

memiliki kendali;

merasa kompeten;

merasa dihargai;

memiliki hubungan sosial yang sehat;

merasa pekerjaannya bermakna;

memiliki kesempatan berkembang;

merasa diperlakukan secara adil.

Karena itu, perusahaan perlu membedakan:

hedonic wellbeing — pengalaman positif dan kesenangan,

dengan

eudaimonic wellbeing — perasaan bahwa seseorang berkembang, memiliki tujuan, kompeten, dan hidup/berfungsi sesuai nilai yang dianggap penting.

Keduanya penting.

Masalah muncul ketika perusahaan hanya mengejar yang pertama.

Contoh sederhana

Bayangkan perusahaan mengadakan employee outing yang sangat menyenangkan.

Karyawan tertawa.

Makan bersama.

Bermain.

Berfoto.

Kemudian Senin pagi mereka kembali ke lingkungan kerja yang sama:

target masih tidak realistis;

komunikasi masih buruk;

keputusan masih sangat top-down;

atasan masih micromanaging;

beban kerja masih berlebihan.

Dalam kondisi seperti ini, outing mungkin memberikan pengalaman positif.

Tetapi ia tidak menyentuh struktur psikologis yang menyebabkan masalah.

Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan:

"Apakah karyawan senang mengikuti program kita?"

Melainkan:

"Apakah program ini membantu mereka berfungsi lebih sehat dalam kehidupan kerja sehari-hari?"

4. Karyawan Tidak Merasa Aman untuk Mengatakan Apa yang Sebenarnya Mereka Butuhkan

Ini adalah masalah yang sangat penting.

Perusahaan sering mengatakan:

"Kami terbuka terhadap feedback."

Tetapi secara psikologis, karyawan mungkin tidak percaya bahwa berbicara secara jujur benar-benar aman.

Misalnya perusahaan melakukan survei:

"Apa yang membuat Anda stres di tempat kerja?"

Namun karyawan tahu bahwa hasil survei mungkin dapat dilacak.

Atau ia pernah memberikan kritik sebelumnya dan kemudian mendapat respons negatif dari atasannya.

Akibatnya, ia belajar satu hal:

lebih aman untuk diam.

Konsep ini berhubungan dengan psychological safety, yaitu persepsi bahwa seseorang dapat menyampaikan pendapat, pertanyaan, kekhawatiran, atau kesalahan tanpa takut dipermalukan atau mendapatkan konsekuensi interpersonal yang merugikan.

Jika psychological safety rendah, data yang diperoleh perusahaan bisa menyesatkan.

Bukan karena karyawan tidak punya masalah.

Tetapi karena mereka tidak merasa aman untuk menceritakannya.

Akibatnya

Manajemen bertanya:

"Apakah Anda puas dengan program wellbeing?"

Karyawan menjawab:

"Ya."

Tetapi yang sebenarnya mereka pikirkan:

"Percuma saya mengeluh."

Inilah salah satu alasan mengapa survei engagement kadang terlihat cukup baik sementara turnover atau burnout tetap tinggi.

Perusahaan mungkin sedang mengukur apa yang berani dikatakan karyawan, bukan apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Maka, program wellbeing membutuhkan kepercayaan

Karyawan perlu percaya bahwa:

feedback mereka tidak akan digunakan untuk menghukum mereka;

kritik tidak otomatis dianggap sebagai ketidakloyalan;

masalah dapat dibicarakan tanpa stigma;

perusahaan benar-benar akan melakukan sesuatu setelah mendengar keluhan.

Tanpa kepercayaan, bahkan survei terbaik sekalipun bisa menghasilkan data yang dangkal.

5. Perusahaan Mengabaikan "Middle Manager"

Banyak program wellbeing dibuat oleh HR dan ditujukan kepada seluruh karyawan.

Namun ada satu kelompok yang sering terlupakan:

manajer lini pertama dan middle manager.

Padahal mereka adalah orang yang menerjemahkan kebijakan perusahaan menjadi pengalaman sehari-hari karyawan.

Perusahaan bisa memiliki kebijakan:

"Kami mendukung work-life balance."

Tetapi jika seorang atasan mengirim pesan kerja pukul 23.00 dan mengharapkan respons cepat, karyawan akan lebih percaya pada perilaku atasannya daripada slogan perusahaan.

Perusahaan bisa mengatakan:

"Kami mendukung kesehatan mental."

Tetapi jika manajer mempermalukan seseorang karena mengambil cuti ketika sedang tidak sehat, pesan sebenarnya yang diterima karyawan adalah:

"Kesehatan mental bukan prioritas."

Inilah yang disebut behavioral inconsistency atau ketidaksesuaian antara pesan dan perilaku.

Manusia sangat sensitif terhadap ketidakkonsistenan.

Apa yang dikatakan perusahaan penting.

Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan langsung terhadap karyawan sering kali jauh lebih menentukan.

Mengapa middle manager juga bermasalah?

Karena mereka sendiri sering berada dalam posisi sulit.

Mereka harus memenuhi target dari atas sambil mengelola kebutuhan tim di bawah.

Akibatnya, mereka dapat mengalami tekanan besar.

Jika perusahaan hanya memberi pelatihan wellbeing kepada staf tetapi tidak membekali manajer dengan kemampuan:

memberikan feedback;

mengelola konflik;

menetapkan prioritas;

mendistribusikan beban kerja;

mengenali tanda kelelahan;

memberikan otonomi;

berkomunikasi secara sehat;

maka program wellbeing akan sulit menghasilkan perubahan yang konsisten.

Manager behavior adalah bagian dari wellbeing.

Bukan sekadar faktor administratif.

6. Perusahaan Mengukur Aktivitas, Bukan Dampak

Ini adalah jebakan klasik dalam program HR.

Perusahaan merasa program sukses karena:

500 orang mengikuti seminar;

80% karyawan mengunduh aplikasi wellbeing;

300 orang mengikuti webinar;

90% peserta mengatakan acara menarik;

95% peserta memberikan rating 4 atau 5.

Semua angka tersebut terlihat bagus.

Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting:

Apa yang berubah setelah program tersebut?

Apakah tingkat burnout turun?

Apakah kualitas tidur membaik?

Apakah absensi karena stres menurun?

Apakah karyawan merasa memiliki kontrol lebih besar terhadap pekerjaan?

Apakah hubungan dengan atasan membaik?

Apakah turnover sukarela menurun?

Apakah psychological safety meningkat?

Apakah produktivitas menjadi lebih sehat, bukan sekadar lebih tinggi?

Perusahaan sering mengukur output program, bukan outcome psikologis.

Padahal:

Attendance is not impact.

Seseorang menghadiri seminar tidak berarti ia mengalami perubahan.

Seseorang mengunduh aplikasi meditasi tidak berarti ia menggunakannya.

Seseorang mengatakan acara menyenangkan tidak berarti sumber stresnya telah berkurang.

Gunakan model pengukuran yang lebih lengkap

Misalnya:

Input → Participation → Psychological Change → Behavioral Change → Organizational Outcome

Contohnya:

Program pelatihan manajemen stres

↓

Karyawan mengikuti pelatihan

↓

Pemahaman tentang stres meningkat

↓

Strategi coping berubah

↓

Perceived stress menurun

↓

Absensi dan burnout menurun

Dengan model seperti ini, perusahaan dapat mengetahui di mana program berhenti bekerja.

7. Perusahaan Menganggap Wellbeing sebagai Program, Bukan sebagai Sistem

Ini mungkin alasan yang paling fundamental.

Banyak organisasi melihat wellbeing sebagai:

"program yang dimiliki HR."

Padahal wellbeing seharusnya lebih dekat dengan cara organisasi bekerja.

Bayangkan sebuah perusahaan memiliki:

Program kesehatan mental: sangat bagus.

Tetapi:

Beban kerja: tidak terkendali.

Kepemimpinan: buruk.

Sistem penghargaan: tidak adil.

Komunikasi: tidak transparan.

Otonomi: rendah.

Target: terus berubah.

Jam kerja: tidak jelas.

Dalam kondisi seperti itu, program wellbeing akan selalu bekerja melawan sistem.

Dan sistem biasanya menang.

Karena manusia mengalami organisasi bukan melalui poster HR.

Mereka mengalaminya melalui:

pekerjaan yang harus diselesaikan;

percakapan dengan atasan;

keputusan yang memengaruhi mereka;

jumlah meeting;

deadline;

sistem penghargaan;

kesempatan berkembang;

keamanan psikologis;

hubungan dengan rekan kerja;

dan sejauh mana mereka memiliki kendali atas pekerjaan.

Dengan kata lain:

Employee wellbeing bukan hanya sesuatu yang dilakukan perusahaan. Employee wellbeing adalah sesuatu yang dialami karyawan dari cara perusahaan beroperasi.

Lalu, Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan?

Jika program wellbeing terus meleset, jangan buru-buru mengganti vendor atau membuat program baru.

Mulailah dengan mengubah pertanyaannya.

Bukan:

"Program apa yang belum kita punya?"

Tetapi:

"Pengalaman psikologis apa yang sebenarnya dialami karyawan setiap hari?"

Kemudian lihat wellbeing dari beberapa lapisan.

Lapisan pertama: Individu

Apa yang dibutuhkan karyawan untuk mengelola dirinya?

Misalnya:

keterampilan coping;

literasi kesehatan mental;

tidur;

aktivitas fisik;

kemampuan mengatur batas.

Lapisan kedua: Pekerjaan

Bagaimana desain pekerjaannya?

Apakah beban kerja realistis?

Apakah prioritas jelas?

Apakah orang memiliki otonomi?

Apakah target dapat dicapai?

Apakah jam kerja masuk akal?

Lapisan ketiga: Relasi

Bagaimana hubungan sosial di tempat kerja?

Apakah atasan suportif?

Apakah feedback aman?

Apakah konflik dikelola?

Apakah karyawan merasa dihargai?

Lapisan keempat: Organisasi

Bagaimana sistem perusahaan memengaruhi wellbeing?

Apakah keputusan dianggap adil?

Apakah penghargaan transparan?

Apakah promosi masuk akal?

Apakah nilai perusahaan konsisten dengan perilaku?

Lapisan kelima: Budaya

Apa yang sebenarnya dihargai oleh organisasi?

Karena perusahaan dapat menulis:

"Kami menghargai work-life balance."

Tetapi jika orang yang bekerja sampai tengah malam justru mendapatkan penghargaan paling besar, budaya yang sesungguhnya mungkin mengatakan:

"Pengorbanan waktu pribadi adalah tanda komitmen."

Karyawan akan mengikuti budaya yang mereka lihat, bukan hanya nilai yang tertulis di dinding.

Kesimpulan: Wellbeing Tidak Bisa Dibangun dengan Menambahkan Program Saja

Program kesejahteraan bukan sesuatu yang buruk.

Seminar, konseling, olahraga, mindfulness, flexible working, employee assistance program, dan berbagai benefit lainnya dapat memberikan manfaat.

Tetapi program-program tersebut menjadi jauh lebih efektif ketika ditempatkan di dalam sistem kerja yang sehat.

Jika perusahaan memiliki masalah struktural, jangan berharap program wellbeing dapat menjadi plester untuk semua luka.

Jika beban kerja terlalu tinggi, perbaiki desain kerja.

Jika manajer menjadi sumber stres, perbaiki kualitas kepemimpinan.

Jika karyawan takut bicara, bangun psychological safety.

Jika orang merasa tidak dihargai, evaluasi sistem penghargaan.

Jika program tidak digunakan, jangan langsung menyimpulkan bahwa karyawan tidak peduli.

Mungkin program tersebut memang tidak menjawab kebutuhan mereka.

Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan:

"Berapa banyak program wellbeing yang dimiliki perusahaan kita?"

Tetapi:

"Seperti apa rasanya bekerja di perusahaan kita setiap hari?"

Karena dari sudut pandang psikologi, kesejahteraan bukan hanya sesuatu yang diberikan kepada karyawan.

Wellbeing adalah pengalaman yang muncul dari interaksi antara manusia, pekerjaan, pemimpin, hubungan sosial, dan sistem organisasi.