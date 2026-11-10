7 Alasan Mengapa Program Kesejahteraan di Perusahaan Terus Meleset dari Sasaran Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak perusahaan hari ini semakin serius membicarakan kesejahteraan karyawan (employee wellbeing).

Ada program kesehatan mental, seminar motivasi, olahraga bersama, konseling, flexible working, employee assistance program, mindfulness, outing, sampai berbagai benefit tambahan yang terlihat menarik di atas kertas.

Namun ada sebuah pertanyaan yang sering luput:

Apakah program-program tersebut benar-benar membuat karyawan lebih sejahtera?

Tidak sedikit perusahaan yang sudah mengeluarkan anggaran besar untuk program kesejahteraan, tetapi tingkat stres tetap tinggi, burnout masih terjadi, engagement tidak banyak berubah, dan karyawan tetap merasa bahwa perusahaan sebenarnya tidak memahami kebutuhan mereka.

Masalahnya mungkin bukan karena programnya kurang bagus.

Bisa jadi masalahnya adalah perusahaan salah memahami cara manusia berpikir, merasa, dan berperilaku.

Dalam psikologi, kesejahteraan manusia tidak hanya ditentukan oleh apa yang diberikan kepadanya, tetapi juga oleh bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungan, memiliki kendali atas pekerjaannya, mendapatkan dukungan sosial, merasakan keadilan, menemukan makna, dan mampu memenuhi kebutuhan psikologis dasarnya.

Karena itu, program wellbeing yang terlihat sangat bagus dari sudut pandang perusahaan belum tentu dirasakan sebagai sesuatu yang bernilai oleh karyawan.