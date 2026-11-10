6 Alasan Mengapa Semakin Banyak Orang Mengalami Burnout di Tempat Kerja Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dulu, burnout sering dianggap sebagai masalah yang dialami oleh orang-orang yang bekerja terlalu keras. Seseorang bekerja berjam-jam, mengambil terlalu banyak tanggung jawab, kurang tidur, lalu akhirnya merasa kelelahan secara fisik dan mental.

Namun, burnout sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar "terlalu banyak bekerja".

Seseorang bisa mengalami burnout meskipun jam kerjanya terlihat normal. Ia bisa datang ke kantor tepat waktu, pulang sesuai jadwal, bahkan masih memiliki waktu untuk keluarga dan kehidupan pribadi. Tetapi di dalam dirinya, ada perasaan lelah yang tidak kunjung hilang, kehilangan motivasi, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan mulai merasa bahwa pekerjaannya tidak lagi memiliki makna.

Dalam psikologi, burnout dipahami sebagai kondisi yang berkaitan dengan stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengategorikan burnout sebagai fenomena yang berkaitan dengan pekerjaan, bukan sebagai kondisi medis tersendiri.

Yang menarik, burnout tidak selalu muncul karena satu penyebab. Biasanya ada akumulasi berbagai tekanan: tuntutan pekerjaan yang tinggi, kurangnya kendali, hubungan kerja yang buruk, ketidakjelasan peran, kurangnya penghargaan, hingga konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Lalu, mengapa semakin banyak orang tampaknya mengalami burnout di tempat kerja?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya dari perspektif psikologi.

1. Batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin kabur

Salah satu perubahan terbesar dalam dunia kerja modern adalah hilangnya batas yang jelas antara "waktu kerja" dan "waktu pribadi".

Dahulu, ketika seseorang meninggalkan kantor, secara relatif pekerjaan juga ikut ditinggalkan. Sekarang, pekerjaan dapat mengikuti seseorang ke mana saja melalui laptop dan smartphone.

Pesan dari atasan bisa masuk malam hari.

Email pekerjaan muncul ketika seseorang sedang makan malam.

Grup kantor tetap aktif ketika seseorang sedang berlibur.

Notifikasi pekerjaan dapat muncul bahkan ketika seseorang sedang berusaha tidur.

Akibatnya, tubuh mungkin sudah meninggalkan tempat kerja, tetapi pikiran belum benar-benar pulang.

Otak membutuhkan waktu untuk benar-benar berhenti bekerja

Secara psikologis, istirahat bukan hanya berarti tidak sedang mengerjakan tugas.

Istirahat juga membutuhkan psychological detachment, yaitu kemampuan untuk melepaskan diri secara mental dari pekerjaan.

Seseorang mungkin sedang duduk di sofa dan tidak membuka laptop, tetapi pikirannya masih memikirkan presentasi besok, kesalahan yang dibuat tadi siang, pesan dari atasan, atau pekerjaan yang belum selesai.

Secara fisik ia sedang beristirahat.

Secara mental, ia masih bekerja.

Jika keadaan seperti ini berlangsung terus-menerus, kesempatan untuk melakukan pemulihan psikologis menjadi semakin sedikit.

Inilah salah satu alasan mengapa seseorang bisa merasa lelah meskipun sebenarnya ia tidak sedang bekerja sepanjang waktu.

Masalahnya bukan hanya jumlah jam kerja.

Masalahnya adalah ketidakmampuan untuk benar-benar berhenti dari pekerjaan.

Kita hidup dalam budaya selalu tersedia

Teknologi membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Tetapi kemudahan tersebut juga menciptakan ekspektasi baru.

Ketika seseorang bisa dihubungi kapan saja, muncul anggapan bahwa ia juga seharusnya siap merespons kapan saja.

Lama-kelamaan, seseorang bisa merasa bersalah ketika tidak segera membalas pesan pekerjaan.

"Kalau saya tidak membalas sekarang, nanti dianggap tidak bertanggung jawab."

"Kalau saya tidak online, mungkin atasan berpikir saya tidak bekerja."

"Kalau orang lain masih bekerja, saya juga seharusnya bekerja."

Pikiran-pikiran semacam ini dapat membuat seseorang terus berada dalam kondisi siaga.

Dan tubuh manusia tidak dirancang untuk berada dalam kondisi siaga tanpa henti.

2. Beban kerja semakin besar, tetapi sumber daya psikologis tidak selalu bertambah

Burnout sering muncul ketika tuntutan pekerjaan jauh lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki seseorang untuk menghadapinya.

Dalam psikologi kerja, kita dapat membayangkan pekerjaan sebagai keseimbangan antara job demands dan job resources.

Job demands adalah berbagai tuntutan yang menguras energi, seperti:

tenggat waktu yang ketat,

volume pekerjaan yang tinggi,

tekanan dari pelanggan,

konflik dengan rekan kerja,

target yang agresif,

pekerjaan yang kompleks,

jam kerja panjang,

dan kebutuhan untuk terus beradaptasi.

Sementara itu, job resources adalah hal-hal yang membantu seseorang menghadapi tuntutan tersebut, seperti:

dukungan dari atasan,

bantuan dari rekan kerja,

waktu yang cukup,

otonomi dalam bekerja,

penghargaan,

kejelasan tugas,

pelatihan,

serta sumber daya yang memadai.

Masalah muncul ketika tuntutan terus meningkat sementara sumber daya tetap sama atau bahkan berkurang.

Bukan sekadar "sibuk"

Ada perbedaan antara sibuk dan mengalami beban kerja yang tidak sehat.

Seseorang bisa bekerja keras selama periode tertentu dan tetap merasa baik-baik saja jika ia memiliki kendali, dukungan, tujuan yang jelas, serta kesempatan untuk memulihkan diri.

Sebaliknya, pekerjaan yang secara objektif tidak terlalu berat pun bisa terasa sangat menguras energi jika seseorang tidak memiliki kendali terhadap pekerjaannya.

Bayangkan seseorang diberi sepuluh tugas.

Jika ia memiliki waktu yang cukup, prioritas yang jelas, bantuan dari tim, dan kebebasan menentukan cara menyelesaikannya, sepuluh tugas tersebut mungkin masih terasa dapat dikelola.

Tetapi jika ia diberikan sepuluh tugas dengan tenggat waktu yang hampir bersamaan, instruksi yang terus berubah, sumber daya yang terbatas, dan atasan yang selalu menambahkan pekerjaan baru, pengalaman psikologisnya akan sangat berbeda.

Karena itu, burnout tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga oleh bagaimana pekerjaan tersebut dialami oleh individu.

3. Banyak orang merasa tidak memiliki kendali atas pekerjaannya

Manusia membutuhkan rasa memiliki kendali terhadap kehidupannya.

Kita ingin merasa bahwa keputusan yang kita ambil memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi pada diri kita.

Di tempat kerja, kebutuhan tersebut muncul dalam bentuk otonomi.

Misalnya:

memiliki kebebasan menentukan cara menyelesaikan tugas,

dapat memberikan pendapat,

dapat mengatur prioritas tertentu,

memiliki ruang untuk mengambil keputusan,

dan merasa dipercaya oleh organisasi.

Ketika seseorang terus-menerus merasa bahwa segala sesuatu ditentukan oleh orang lain, tekanan psikologis dapat meningkat.

Bekerja keras berbeda dengan merasa tidak berdaya

Bayangkan dua orang memiliki beban kerja yang sama.

Orang pertama memiliki kebebasan mengatur jadwal dan cara bekerja.

Orang kedua harus mengikuti aturan yang sangat ketat, sering mendapatkan perubahan instruksi, tidak bisa menentukan prioritas, dan setiap keputusan kecil harus menunggu persetujuan.

Secara objektif, beban kerjanya mungkin sama.

Namun pengalaman psikologisnya berbeda.

Orang kedua dapat mengalami apa yang disebut sebagai low perceived control, yaitu rendahnya persepsi terhadap kendali.

Ketika tuntutan tinggi bertemu dengan kendali yang rendah, pekerjaan dapat terasa jauh lebih melelahkan.

Seseorang tidak hanya merasa "saya punya banyak pekerjaan".

Ia mulai merasa:

"Apa pun yang saya lakukan tidak akan mengubah keadaan."

Perasaan seperti ini sangat berbahaya bagi motivasi.

Sebab manusia bukan hanya membutuhkan energi untuk bekerja. Kita juga membutuhkan keyakinan bahwa usaha kita memiliki pengaruh.

4. Pekerjaan kehilangan makna, tetapi tuntutannya tetap tinggi

Ini adalah salah satu bentuk burnout yang sering tidak terlihat.

Ada orang yang tidak terlalu kelelahan secara fisik, tetapi merasa kosong secara psikologis.

Ia datang bekerja.

Menyelesaikan tugas.

Mendapat gaji.

Pulang.

Lalu mengulanginya lagi.

Hari demi hari.

Masalahnya bukan selalu karena pekerjaannya terlalu berat.

Kadang-kadang masalahnya adalah pekerjaan tersebut mulai terasa tidak bermakna.

Manusia membutuhkan lebih dari sekadar aktivitas

Bagi banyak orang, pekerjaan bukan hanya sarana mendapatkan penghasilan.

Pekerjaan juga berkaitan dengan identitas, kompetensi, kontribusi, pencapaian, dan perasaan bahwa dirinya berguna.

Ketika seseorang tidak lagi melihat hubungan antara pekerjaannya dan sesuatu yang dianggap penting, motivasi intrinsiknya dapat menurun.

Misalnya seseorang awalnya bekerja karena ingin belajar dan berkembang.

Setelah beberapa tahun, pekerjaannya berubah menjadi rutinitas administratif yang sama setiap hari.

Ia tidak mendapatkan kesempatan belajar.

Tidak mendapatkan tantangan baru.

Tidak merasa kontribusinya dihargai.

Tidak mengetahui bagaimana pekerjaannya membantu tujuan yang lebih besar.

Pada titik tertentu, ia mungkin mulai bertanya:

"Untuk apa saya melakukan semua ini?"

Pertanyaan tersebut dapat menjadi tanda bahwa hubungan psikologis seseorang dengan pekerjaannya sedang berubah.

Burnout dapat membuat seseorang menjadi sinis

Salah satu karakteristik burnout adalah munculnya sikap sinis atau menjaga jarak secara emosional dari pekerjaan.

Seseorang yang dulu peduli mungkin mulai berkata:

"Yang penting pekerjaan selesai."

"Percuma berusaha lebih."

"Toh tidak ada yang menghargai."

"Saya bekerja hanya untuk mendapatkan gaji."

Sikap tersebut terkadang dianggap sebagai kemalasan.

Padahal, dalam konteks burnout, sinisme dapat menjadi bentuk perlindungan psikologis.

Ketika seseorang terlalu lama mengeluarkan energi tanpa mendapatkan pemulihan, ia dapat secara tidak sadar menciptakan jarak emosional agar dirinya tidak semakin terkuras.

5. Budaya kerja membuat orang merasa harus selalu terlihat produktif

Ada perbedaan antara menjadi produktif dan terlihat produktif.

Dalam beberapa lingkungan kerja, seseorang bukan hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan.

Ia juga merasa harus menunjukkan bahwa dirinya sibuk.

Harus cepat membalas pesan.

Harus selalu online.

Harus menghadiri banyak rapat.

Harus terlihat sibuk.

Harus menunjukkan bahwa dirinya "berkontribusi".

Masalahnya, budaya seperti ini dapat membuat seseorang merasa tidak pernah benar-benar selesai bekerja.

Kesibukan menjadi simbol nilai diri

Secara psikologis, seseorang dapat mulai menghubungkan produktivitas dengan harga dirinya.

"Saya sibuk berarti saya penting."

"Saya banyak pekerjaan berarti saya dibutuhkan."

"Saya harus terus bekerja supaya dianggap berharga."

Jika pola tersebut semakin kuat, istirahat bahkan dapat terasa seperti sesuatu yang harus diperoleh setelah seseorang "cukup produktif".

Akibatnya, orang sulit beristirahat tanpa merasa bersalah.

Hari libur tidak lagi terasa sebagai kebutuhan.

Ia terasa seperti hadiah.

Padahal, pemulihan bukanlah hadiah karena sudah bekerja keras.

Pemulihan adalah bagian dari kemampuan untuk terus bekerja secara sehat.

Teknologi juga memperkuat ilusi produktivitas

Banyak pekerjaan modern menghasilkan aktivitas yang terlihat sangat sibuk tetapi tidak selalu menghasilkan kemajuan yang sebanding.

Rapat bertambah.

Pesan bertambah.

Email bertambah.

Notifikasi bertambah.

Laporan bertambah.

Seseorang dapat menghabiskan satu hari penuh dalam berbagai aktivitas pekerjaan tetapi tetap merasa tidak menyelesaikan hal yang benar-benar penting.

Kondisi ini menciptakan frustrasi:

"Saya bekerja seharian, tetapi mengapa rasanya tidak ada yang selesai?"

Jika terjadi berulang kali, rasa lelah mental dapat meningkat.

6. Banyak orang mengabaikan tanda-tanda burnout sampai tubuh dan pikirannya tidak sanggup lagi

Alasan terakhir mungkin justru yang paling penting.

Burnout biasanya tidak muncul dalam satu malam.

Ia sering berkembang secara perlahan.

Awalnya seseorang hanya merasa sedikit lebih lelah.

Kemudian menjadi lebih mudah marah.

Lalu mulai kehilangan motivasi.

Kemudian mulai sulit berkonsentrasi.

Setelah itu, pekerjaan yang dulu terasa biasa mulai terasa sangat berat.

Namun karena perubahan tersebut terjadi perlahan, seseorang sering tidak menyadarinya.

Kita terbiasa menormalisasi kelelahan

Dalam budaya kerja tertentu, kelelahan bahkan dianggap sebagai tanda dedikasi.

"Namanya juga kerja."

"Semua orang juga capek."

"Nanti juga terbiasa."

"Kalau mau sukses memang harus berkorban."

Masalahnya, tidak semua kelelahan adalah sesuatu yang harus dinormalisasi.

Kelelahan setelah menyelesaikan proyek besar mungkin merupakan respons normal.

Tetapi jika seseorang merasa lelah terus-menerus, kehilangan minat, menjadi sinis, sulit berkonsentrasi, dan merasa tidak mampu menghadapi pekerjaan yang sebelumnya dapat ia lakukan, kondisi tersebut perlu diperhatikan.

Banyak orang baru berhenti ketika tubuh memaksa mereka

Ini merupakan pola yang cukup umum.

Seseorang terus bekerja meskipun sudah lelah.

Ia mengabaikan tidur.

Mengabaikan kebutuhan sosial.

Mengabaikan waktu bersama keluarga.

Mengabaikan hobi.

Mengabaikan sinyal tubuh.

Sampai akhirnya tubuh atau pikirannya memaksa untuk berhenti.

Ironisnya, banyak orang baru menganggap serius kesehatan mental setelah produktivitas mereka mulai terganggu.

Padahal, kesehatan psikologis seharusnya tidak perlu menunggu sampai seseorang benar-benar "jatuh".

Burnout Bukan Sekadar Masalah Individu

Ketika seseorang mengalami burnout, respons yang sering muncul adalah:

"Kamu harus lebih pandai mengatur waktu."

Atau:

"Kamu perlu belajar lebih santai."

Nasihat tersebut terkadang memang membantu.

Tetapi psikologi kerja menunjukkan bahwa kita juga perlu melihat lingkungan tempat seseorang bekerja.

Jika sebuah organisasi terus-menerus memberikan beban kerja yang tidak realistis, tidak memberikan kendali, tidak menghargai kontribusi, menciptakan konflik, dan mengharapkan karyawan selalu tersedia, maka masalahnya tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada kemampuan individu untuk mengelola stres.

Dengan kata lain, burnout bukan hanya persoalan:

"Mengapa orang ini tidak kuat?"

Pertanyaan yang lebih sehat adalah:

"Apa yang terjadi di lingkungan kerja sehingga orang ini terus-menerus harus menggunakan energinya tanpa mendapatkan kesempatan yang cukup untuk memulihkan diri?"

Ini merupakan perubahan cara pandang yang penting.

Sebab jika akar masalahnya berada pada sistem kerja, menyuruh seseorang "lebih kuat" tidak akan menyelesaikan persoalannya.

Jadi, Mengapa Semakin Banyak Orang Mengalami Burnout?

Jika keenam faktor di atas digabungkan, kita dapat melihat sebuah pola.

Banyak orang sekarang bekerja dalam lingkungan yang:

membuat batas kerja dan kehidupan pribadi semakin kabur;

meningkatkan tuntutan tanpa selalu meningkatkan sumber daya;

memberikan sedikit kendali terhadap cara bekerja;

membuat pekerjaan kehilangan makna;

menciptakan budaya selalu produktif dan selalu tersedia;

serta membuat kelelahan kronis terlihat seperti sesuatu yang normal.

Ketika kondisi tersebut berlangsung cukup lama, seseorang bukan hanya menjadi lelah.

Ia bisa mulai kehilangan hubungan emosional dengan pekerjaannya.

Ia tidak lagi merasa bersemangat.

Ia mulai menjaga jarak.

Ia mulai sinis.

Dan yang paling menyedihkan, ia mungkin mulai menganggap bahwa dirinya sendiri yang bermasalah.

Padahal, terkadang yang perlu diubah bukan hanya cara seseorang bekerja.

Yang perlu diperiksa adalah sistem tempat ia bekerja.

Burnout Bukan Tanda Bahwa Anda Lemah

Ada kesalahpahaman bahwa orang yang mengalami burnout adalah orang yang tidak cukup kuat menghadapi tekanan.

Padahal, seseorang dapat menjadi sangat kompeten, bertanggung jawab, disiplin, dan berdedikasi—namun tetap mengalami burnout jika terus berada dalam kondisi kerja yang menguras energi tanpa pemulihan yang memadai.

Justru orang yang sangat bertanggung jawab terkadang berisiko mengabaikan batas dirinya sendiri.

Ia terus berkata:

"Sebentar lagi selesai."

"Saya tahan dulu."

"Setelah proyek ini selesai saya istirahat."

"Nanti kalau sudah lebih tenang saya akan mengurus diri sendiri."

Tetapi proyek berikutnya datang.

Target berikutnya datang.

Masalah berikutnya datang.

Dan waktu untuk berhenti tidak pernah benar-benar tiba.

Pada akhirnya, seseorang dapat menyadari bahwa selama ini ia bukan sedang mengejar kesuksesan.

Ia sedang berusaha bertahan.

Penutup

Burnout sering kali bukan hasil dari satu hari yang buruk.

Ia merupakan hasil dari terlalu banyak hari yang dijalani dalam kondisi yang tidak memberikan cukup ruang untuk pulih.

Karena itu, mengatasi burnout tidak cukup hanya dengan mengambil cuti beberapa hari, tidur lebih lama di akhir pekan, atau belajar mengatur jadwal.

Hal-hal tersebut dapat membantu, tetapi perubahan yang lebih mendasar membutuhkan perhatian terhadap beban kerja, kendali, dukungan sosial, penghargaan, makna pekerjaan, serta batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan.

Yang tidak kalah penting, kita perlu berhenti menganggap bahwa kelelahan kronis adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi orang sukses.

Kerja keras memang penting.

Tetapi manusia bukan mesin yang bisa terus menghasilkan tanpa mengisi ulang energi.

Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukanlah:

"Seberapa banyak yang masih bisa saya kerjakan?"

Melainkan:

"Apakah cara saya bekerja saat ini masih memungkinkan saya menjalani hidup dengan sehat?"

Karena pekerjaan seharusnya menjadi bagian dari kehidupan.