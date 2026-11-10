Ingin Mengatasi Kebiasaan Menjelaskan Secara Berlebihan? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa perlu menjelaskan sesuatu secara panjang lebar, bahkan ketika sebenarnya orang lain sudah memahami maksudmu? Atau mungkin kamu sering memberikan terlalu banyak alasan ketika menolak permintaan, merasa harus membuktikan bahwa keputusanmu benar, hingga terus berbicara karena takut disalahpahami?

Jika pernah mengalaminya, bisa jadi kamu memiliki kebiasaan yang dikenal sebagai overexplaining atau menjelaskan sesuatu secara berlebihan.

Sekilas, kebiasaan ini mungkin terlihat seperti bentuk komunikasi yang baik. Kamu ingin memastikan orang lain memahami maksudmu, tidak salah menafsirkan perkataanmu, dan mengetahui alasan di balik setiap keputusan yang kamu ambil. Namun, ketika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut justru bisa melelahkan secara emosional.

Kamu mungkin menghabiskan banyak energi hanya untuk menjelaskan hal-hal sederhana. Bahkan, setelah percakapan selesai, pikiranmu masih dipenuhi pertanyaan seperti, "Apakah tadi penjelasanku sudah cukup jelas?", "Jangan-jangan dia menganggapku tidak sopan?", atau "Bagaimana kalau dia salah memahami maksudku?"

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Dalam psikologi, kebiasaan menjelaskan secara berlebihan dapat berkaitan dengan beberapa faktor, seperti kecemasan sosial, kebutuhan akan penerimaan, rasa tidak aman, pengalaman sering disalahpahami, hingga kesulitan menetapkan batasan pribadi.

Namun, penting dipahami bahwa overexplaining bukanlah diagnosis gangguan mental. Ini merupakan pola perilaku yang bisa muncul dalam situasi tertentu dan dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup seseorang.

Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dikurangi secara bertahap. Kamu tidak harus menjadi pribadi yang dingin, tertutup, atau tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Kamu hanya perlu belajar bahwa tidak semua hal membutuhkan penjelasan panjang.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), jika ingin mengatasi kebiasaan menjelaskan secara berlebihan, berikut enam cara yang bisa kamu praktikkan menurut prinsip-prinsip psikologi.

1. Kenali alasan emosional di balik keinginan untuk terus menjelaskan

Langkah pertama untuk mengatasi overexplaining adalah memahami mengapa kamu merasa harus menjelaskan sesuatu secara berlebihan.

Cobalah memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiranmu ketika sedang berbicara dengan orang lain.

Apakah kamu takut dianggap egois ketika menolak permintaan? Apakah kamu merasa bersalah ketika membuat keputusan sendiri? Atau apakah kamu khawatir orang lain akan marah jika tidak mengetahui seluruh alasan di balik tindakanmu?

Sering kali, kebiasaan menjelaskan secara berlebihan bukan semata-mata disebabkan oleh banyaknya informasi yang ingin disampaikan. Ada emosi tertentu yang mendorong seseorang untuk terus berbicara.

Misalnya, seseorang menolak ajakan temannya karena sedang lelah. Sebenarnya, dia cukup mengatakan, "Maaf, hari ini aku tidak bisa ikut karena ingin beristirahat."

Namun, karena takut dianggap tidak menghargai temannya, dia mulai memberikan penjelasan panjang mengenai pekerjaannya, kondisi tubuhnya, kesibukannya selama beberapa hari terakhir, dan berbagai alasan lainnya.

Padahal, keputusan untuk beristirahat merupakan hak pribadi yang tidak selalu membutuhkan pembenaran panjang.

Dalam psikologi, mengenali emosi dan pola pikiran seperti ini berkaitan dengan kesadaran diri atau self-awareness. Dengan memahami pemicu perilaku, kamu bisa mulai membedakan kapan kamu benar-benar perlu memberikan informasi tambahan dan kapan kamu hanya sedang berusaha meredakan kecemasan sendiri.

Cobalah bertanya kepada diri sendiri sebelum memberikan penjelasan panjang:

Apakah orang ini benar-benar membutuhkan informasi tambahan?

Apakah aku sedang menjelaskan untuk memberikan kejelasan atau mencari persetujuan?

Apakah aku takut dinilai buruk jika tidak memberikan alasan lebih banyak?

Apakah penjelasan ini membantu percakapan atau justru membuatnya semakin panjang?

Jangan terburu-buru menghakimi diri sendiri ketika menemukan jawabannya.

Tujuan dari latihan ini bukan membuatmu merasa bersalah, melainkan membantu memahami bahwa terkadang keinginan untuk menjelaskan secara berlebihan muncul karena kamu sedang berusaha mendapatkan rasa aman dari respons orang lain.

2. Belajar merasa nyaman dengan jawaban yang singkat dan jelas

Salah satu kebiasaan yang perlu dilatih untuk mengurangi overexplaining adalah menyampaikan sesuatu secara sederhana.

Banyak orang merasa bahwa jawaban singkat akan membuat mereka terlihat tidak ramah, tidak peduli, atau bahkan sombong. Akibatnya, mereka menambahkan banyak kalimat yang sebenarnya tidak diperlukan.

Padahal, komunikasi yang efektif tidak selalu ditentukan oleh panjangnya penjelasan. Justru, kemampuan menyampaikan inti pesan secara jelas merupakan salah satu keterampilan komunikasi yang penting.

Dalam prinsip komunikasi asertif, seseorang belajar mengungkapkan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan batasan pribadi secara jujur tanpa merendahkan orang lain maupun mengorbankan dirinya sendiri.

Contohnya, ketika seseorang meminta bantuan sementara kamu sedang sibuk, kamu tidak harus memberikan penjelasan panjang untuk membuktikan bahwa kamu memiliki alasan yang masuk akal.

Kamu cukup mengatakan:

"Maaf, kali ini aku belum bisa membantu karena sedang menyelesaikan pekerjaan."

Kalimat tersebut sudah cukup sopan, jelas, dan tidak menyerang siapa pun.

Begitu juga ketika kamu tidak setuju dengan pendapat seseorang. Kamu bisa mengatakan:

"Aku memahami pendapatmu, tetapi menurutku ada sudut pandang lain yang perlu dipertimbangkan."

Tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuktikan bahwa setiap pendapatmu benar.

Mulailah melatih diri menggunakan pola komunikasi sederhana:

Sampaikan inti pesan terlebih dahulu.

Berikan satu atau dua alasan jika memang diperlukan.

Hindari mengulang informasi yang sama.

Berhenti ketika pesan sudah tersampaikan.

Kamu juga bisa melakukan latihan sederhana setiap hari. Ketika ingin menjelaskan sesuatu, cobalah menyampaikan maksudmu dalam dua atau tiga kalimat terlebih dahulu.

Jika orang lain membutuhkan informasi tambahan, mereka bisa bertanya.

Ingat, menjadi komunikator yang baik bukan berarti harus selalu berbicara panjang lebar. Terkadang, kemampuan berhenti pada waktu yang tepat justru menunjukkan bahwa kamu memahami apa yang ingin disampaikan.

3. Berhenti merasa bertanggung jawab atas semua penilaian orang lain

Salah satu pemicu overexplaining adalah keinginan untuk mengendalikan bagaimana orang lain memandang diri kita.

Kamu mungkin ingin memastikan bahwa setiap orang memahami alasanmu, menyetujui keputusanmu, dan tidak memiliki penilaian negatif terhadap dirimu.

Masalahnya, hal tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendalimu.

Sekalipun kamu sudah menjelaskan sesuatu dengan sangat terperinci, orang lain tetap bisa memiliki interpretasi yang berbeda. Mereka mungkin tidak setuju, salah memahami, atau bahkan tetap memberikan penilaian negatif.

Jika kamu terus berusaha mengendalikan semua kemungkinan tersebut, kamu akan mudah kelelahan.

Dalam pendekatan terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT), seseorang diajak mengenali dan mengevaluasi pikiran-pikiran yang tidak membantu, termasuk asumsi berlebihan mengenai apa yang dipikirkan orang lain.

Misalnya, kamu memiliki pikiran:

"Kalau aku tidak menjelaskan semuanya, dia pasti menganggapku tidak peduli."

Cobalah mengevaluasi pikiran tersebut dengan pertanyaan:

"Apakah aku memiliki bukti bahwa dia benar-benar akan berpikir seperti itu?"

"Apakah ada kemungkinan lain selain penilaian negatif?"

"Apakah aku bisa menerima jika seseorang tidak sepenuhnya memahami keputusanku?"

Dengan cara ini, kamu belajar bahwa pikiran negatif yang muncul belum tentu merupakan kenyataan.

Kamu juga perlu memahami perbedaan antara tanggung jawab dan keinginan untuk menyenangkan semua orang.

Kamu bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jujur, menghormati orang lain, dan memperbaiki kesalahan ketika memang diperlukan.

Namun, kamu tidak bertanggung jawab untuk memastikan semua orang selalu menyukai keputusanmu.

Ada kalanya seseorang tidak setuju denganmu, dan itu bukan berarti kamu telah melakukan sesuatu yang salah.

Semakin kamu menerima kenyataan tersebut, semakin kecil kebutuhanmu untuk memberikan pembenaran panjang terhadap setiap keputusan.

4. Latih kemampuan menetapkan batasan pribadi atau personal boundaries

Kebiasaan menjelaskan secara berlebihan juga dapat berkaitan dengan kesulitan menetapkan batasan pribadi.

Orang yang kesulitan mengatakan tidak sering merasa harus memberikan alasan yang sangat lengkap agar penolakannya bisa diterima.

Mereka takut mengecewakan orang lain, memicu konflik, atau dianggap sebagai pribadi yang egois.

Akibatnya, setiap kali menolak sesuatu, mereka merasa perlu menyampaikan banyak pembenaran.

Padahal, memiliki batasan pribadi merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.

Batasan pribadi membantu seseorang memahami apa yang bisa diterima, apa yang tidak bisa diterima, dan sejauh mana dirinya bersedia memenuhi kebutuhan orang lain.

Contohnya, ketika seseorang terus meminta waktumu untuk membicarakan masalahnya, sementara kamu sedang membutuhkan waktu sendiri, kamu berhak mengatakan:

"Aku ingin mendengarkan ceritamu, tetapi sekarang aku belum punya energi. Kita bisa membicarakannya lain waktu."

Kamu tidak harus menjelaskan seluruh kondisi emosionalmu agar kebutuhan tersebut dianggap sah.

Untuk melatih batasan pribadi, mulailah dari hal-hal sederhana:

Pertama, biasakan mengatakan tidak tanpa meminta maaf secara berlebihan.

Kamu boleh meminta maaf ketika memang melakukan kesalahan, tetapi tidak perlu merasa bersalah hanya karena memiliki keterbatasan.

Kedua, jangan langsung memberikan jawaban ketika mendapatkan permintaan.

Katakan, "Aku pikirkan dulu, ya." Berikan dirimu waktu untuk mempertimbangkan apakah kamu benar-benar mampu dan bersedia melakukannya.

Ketiga, hindari memberikan alasan yang sebenarnya tidak ingin kamu bagikan.

Tidak semua orang berhak mengetahui seluruh detail kehidupan pribadimu.

Keempat, tetap konsisten dengan keputusan yang sudah dibuat.

Jika kamu sudah menyampaikan batasan dengan jelas, jangan merasa harus terus mengulang pembenaran hanya karena orang lain belum menyetujuinya.

Perlu diingat, menetapkan batasan bukan berarti tidak menghargai orang lain. Justru, batasan yang sehat membantu menciptakan hubungan yang lebih jujur dan seimbang.

5. Belajar mengelola kecemasan ketika tidak mendapatkan respons yang diharapkan

Pernahkah kamu menjelaskan sesuatu kepada seseorang, tetapi dia hanya menjawab singkat?

Misalnya, kamu sudah memberikan penjelasan panjang, tetapi orang tersebut hanya mengatakan, "Oh, begitu."

Kemudian, kamu mulai merasa tidak nyaman.

Kamu bertanya-tanya apakah penjelasanmu kurang lengkap, apakah dia sedang marah, atau apakah ada sesuatu yang membuatnya tidak menyukai jawabanmu.

Akhirnya, kamu kembali menjelaskan hal yang sama dengan kalimat berbeda.

Jika sering mengalami hal seperti ini, cobalah melatih kemampuan mengelola kecemasan ketika menghadapi ketidakpastian.

Dalam psikologi, toleransi terhadap ketidakpastian merupakan kemampuan seseorang untuk menghadapi situasi yang belum memiliki jawaban pasti tanpa harus segera menghilangkan rasa tidak nyaman.

Kamu perlu memahami bahwa tidak semua percakapan harus berakhir dengan respons yang memuaskan.

Tidak semua orang akan memberikan reaksi sesuai harapanmu. Ada yang memang sedang sibuk, ada yang tidak terlalu memikirkan percakapan tersebut, dan ada pula yang membutuhkan waktu untuk memahami informasi.

Respons singkat tidak otomatis berarti penolakan.

Cobalah melakukan latihan berikut:

Berhenti sejenak sebelum menambahkan penjelasan.

Ketika merasa ingin kembali menjelaskan sesuatu, tarik napas perlahan dan berikan jeda beberapa detik.

Perhatikan dorongan emosional yang muncul.

Katakan dalam hati, "Aku sedang merasa cemas karena tidak mendapatkan respons yang kuharapkan."

Jangan langsung bertindak berdasarkan kecemasan.

Biarkan perasaan tidak nyaman itu hadir tanpa harus segera membalasnya dengan penjelasan tambahan.

Evaluasi apakah memang ada informasi yang belum disampaikan.

Jika tidak ada, biarkan percakapan berakhir secara alami.

Latihan ini membantu membangun kebiasaan baru: kamu tidak harus selalu melakukan sesuatu untuk menghilangkan rasa cemas.

Terkadang, kamu hanya perlu membiarkan perasaan tersebut berlalu.

6. Bangun rasa percaya diri tanpa harus terus-menerus mencari validasi

Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan terhadap diri sendiri.

Orang yang sering melakukan overexplaining terkadang merasa bahwa keputusan, pendapat, atau tindakannya baru bisa dianggap benar setelah mendapatkan persetujuan orang lain.

Mereka membutuhkan pengakuan bahwa dirinya tidak salah, tidak egois, tidak buruk, dan tidak mengecewakan.

Karena itulah, mereka terus memberikan penjelasan tambahan untuk mendapatkan penerimaan.

Padahal, rasa percaya diri yang sehat tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada penilaian orang lain.

Dalam psikologi, konsep self-validation berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengakui dan menghargai pengalaman, perasaan, serta kebutuhannya sendiri tanpa selalu menunggu pengakuan eksternal.

Misalnya, kamu memutuskan untuk tidak menghadiri sebuah acara karena ingin beristirahat.

Mungkin ada orang yang menganggap keputusanmu berlebihan. Namun, jika kamu mengetahui bahwa tubuh dan pikiranmu memang membutuhkan istirahat, kamu tidak harus mengubah keputusan hanya demi mendapatkan persetujuan mereka.

Untuk membangun kepercayaan terhadap diri sendiri, cobalah beberapa kebiasaan berikut:

Hargai keputusan yang sudah kamu pertimbangkan dengan matang.

Berhenti membandingkan setiap pilihan hidupmu dengan orang lain.

Akui bahwa melakukan kesalahan tidak membuatmu menjadi manusia yang buruk.

Berikan penghargaan kepada diri sendiri ketika berhasil menyampaikan sesuatu secara sederhana.

Biasakan menerima bahwa tidak semua orang akan memahami dirimu sepenuhnya.

Kamu juga bisa menggunakan afirmasi sederhana seperti:

"Aku tidak harus menjelaskan semuanya agar keputusanku dianggap valid."

"Aku boleh memiliki batasan tanpa merasa bersalah."

"Aku bertanggung jawab atas perkataanku, tetapi bukan atas semua penilaian orang lain."

"Aku tidak harus mendapatkan persetujuan semua orang untuk menghargai diriku sendiri."

Semakin kamu membangun rasa percaya diri dari dalam, semakin sedikit kebutuhan untuk terus mencari pengakuan melalui penjelasan yang panjang.

Mengapa kebiasaan overexplaining perlu dikurangi?

Menjelaskan sesuatu secara berlebihan mungkin terlihat seperti masalah kecil. Namun, jika terus dilakukan, kebiasaan ini bisa memberikan dampak terhadap kehidupan sehari-hari.

Berikut beberapa dampak yang mungkin muncul:

1. Menguras energi mental

Kamu bisa menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan bagaimana orang lain memahami perkataanmu. Bahkan, setelah percakapan berakhir, kamu masih mengulang-ulang kejadian tersebut di dalam pikiran.

2. Membuat komunikasi menjadi kurang efektif

Terlalu banyak informasi dapat membuat inti pembicaraan menjadi kabur. Orang lain mungkin justru kesulitan memahami pesan utama karena terlalu banyak detail tambahan.

3. Membuatmu sulit menetapkan batasan

Jika selalu merasa perlu memberikan alasan panjang ketika menolak sesuatu, kamu mungkin semakin sulit mempertahankan keputusan pribadi.

4. Meningkatkan ketergantungan pada validasi

Kamu bisa terbiasa mengukur apakah keputusanmu benar berdasarkan respons orang lain, bukan berdasarkan pertimbangan dan nilai yang kamu yakini.

5. Membuat hubungan terasa tidak seimbang

Ketika selalu berusaha memastikan orang lain memahami dirimu, kamu mungkin lupa bahwa komunikasi yang sehat juga membutuhkan ruang untuk kebutuhan dan perasaanmu sendiri.

Namun, perlu diingat bahwa memberikan penjelasan panjang tidak selalu buruk. Dalam pekerjaan, pendidikan, hubungan profesional, atau situasi yang membutuhkan transparansi, penjelasan terperinci justru bisa sangat diperlukan.

Yang perlu dikurangi adalah penjelasan tambahan yang muncul karena ketakutan, rasa bersalah, atau kebutuhan mendapatkan persetujuan, bukan penjelasan yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah.

Cara sederhana melatih diri agar tidak lagi overexplaining

Selain menerapkan enam cara di atas, kamu bisa mencoba latihan selama tujuh hari untuk mulai mengubah pola komunikasi.

Hari pertama: Kenali kebiasaanmu.

Perhatikan berapa kali kamu memberikan penjelasan tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan.

Hari kedua: Latih jawaban singkat.

Cobalah menyampaikan maksudmu dalam dua atau tiga kalimat.

Hari ketiga: Belajar mengatakan tidak.

Tolak satu permintaan yang memang tidak bisa kamu penuhi dengan kalimat sederhana dan sopan.

Hari keempat: Berikan jeda sebelum menjelaskan.

Ketika muncul dorongan untuk berbicara lebih banyak, berhenti sejenak dan tanyakan apakah informasi tambahan memang diperlukan.

Hari kelima: Kurangi kebutuhan mendapatkan persetujuan.

Biarkan orang lain memiliki pendapat berbeda tanpa merasa harus langsung mengubah pikiran mereka.

Hari keenam: Latih penerimaan diri.

Ingatkan dirimu bahwa kamu tetap berharga meskipun tidak semua orang memahami keputusanmu.

Hari ketujuh: Evaluasi perkembangan.

Perhatikan apakah kamu mulai merasa lebih nyaman dengan percakapan singkat, penolakan sederhana, dan perbedaan pendapat.

Jangan berharap seluruh kebiasaan tersebut berubah hanya dalam tujuh hari. Tujuan latihan ini adalah membangun kesadaran dan konsistensi.

Jika kebiasaan menjelaskan secara berlebihan disertai kecemasan yang intens, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau berkaitan dengan pengalaman emosional yang berat, berbicara dengan psikolog dapat menjadi langkah yang membantu.

Kesimpulan: Kamu Tidak Harus Menjelaskan Segalanya untuk Membuat Orang Lain Memahami Dirimu

Mengatasi kebiasaan overexplaining bukan berarti kamu harus berhenti memberikan penjelasan kepada orang lain. Bukan pula berarti kamu harus menjadi pribadi yang cuek, dingin, atau tidak peduli terhadap perasaan orang di sekitarmu.

Sebaliknya, ini merupakan proses belajar membedakan kapan penjelasan memang dibutuhkan dan kapan kamu hanya sedang berusaha mendapatkan penerimaan.

Kamu boleh menjelaskan keputusanmu, tetapi tidak harus terus-menerus membuktikan bahwa keputusan tersebut benar.

Kamu boleh meminta maaf ketika melakukan kesalahan, tetapi tidak perlu merasa bersalah hanya karena memiliki batasan.

Kamu boleh berharap orang lain memahami dirimu, tetapi tidak harus mengendalikan setiap penilaian mereka.

Mulailah dengan enam langkah sederhana: mengenali pemicu emosional, membiasakan jawaban singkat, berhenti mengendalikan penilaian orang lain, menetapkan batasan pribadi, mengelola kecemasan, dan membangun kepercayaan diri.

Pada akhirnya, komunikasi yang sehat bukan tentang seberapa banyak kamu mampu menjelaskan sesuatu, melainkan seberapa jelas kamu menyampaikan maksud tanpa kehilangan ketenangan dan penghargaan terhadap diri sendiri.