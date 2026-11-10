Ingin Mengatasi Kebiasaan Menjelaskan Secara Berlebihan? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa perlu menjelaskan sesuatu secara panjang lebar, bahkan ketika sebenarnya orang lain sudah memahami maksudmu? Atau mungkin kamu sering memberikan terlalu banyak alasan ketika menolak permintaan, merasa harus membuktikan bahwa keputusanmu benar, hingga terus berbicara karena takut disalahpahami?

Jika pernah mengalaminya, bisa jadi kamu memiliki kebiasaan yang dikenal sebagai overexplaining atau menjelaskan sesuatu secara berlebihan.

Sekilas, kebiasaan ini mungkin terlihat seperti bentuk komunikasi yang baik. Kamu ingin memastikan orang lain memahami maksudmu, tidak salah menafsirkan perkataanmu, dan mengetahui alasan di balik setiap keputusan yang kamu ambil. Namun, ketika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut justru bisa melelahkan secara emosional.

Kamu mungkin menghabiskan banyak energi hanya untuk menjelaskan hal-hal sederhana. Bahkan, setelah percakapan selesai, pikiranmu masih dipenuhi pertanyaan seperti, "Apakah tadi penjelasanku sudah cukup jelas?", "Jangan-jangan dia menganggapku tidak sopan?", atau "Bagaimana kalau dia salah memahami maksudku?"

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Dalam psikologi, kebiasaan menjelaskan secara berlebihan dapat berkaitan dengan beberapa faktor, seperti kecemasan sosial, kebutuhan akan penerimaan, rasa tidak aman, pengalaman sering disalahpahami, hingga kesulitan menetapkan batasan pribadi.

Namun, penting dipahami bahwa overexplaining bukanlah diagnosis gangguan mental. Ini merupakan pola perilaku yang bisa muncul dalam situasi tertentu dan dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup seseorang.

Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dikurangi secara bertahap. Kamu tidak harus menjadi pribadi yang dingin, tertutup, atau tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Kamu hanya perlu belajar bahwa tidak semua hal membutuhkan penjelasan panjang.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), jika ingin mengatasi kebiasaan menjelaskan secara berlebihan, berikut enam cara yang bisa kamu praktikkan menurut prinsip-prinsip psikologi.

1. Kenali alasan emosional di balik keinginan untuk terus menjelaskan