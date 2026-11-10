7 Alasan Mengapa Orang Dewasa Senang Memberikan Uang untuk Anak Kecil Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sebagian orang dewasa begitu senang memberikan uang kepada anak kecil? Entah itu paman, bibi, kakek, nenek, tetangga, atau bahkan orang yang tidak memiliki hubungan keluarga sekalipun.

Ketika bertemu anak kecil, mereka sering kali merasa ingin memberikan uang jajan, menyelipkan sejumlah uang ke tangan anak, atau sekadar memberikan hadiah kecil sebagai bentuk kasih sayang.

Menariknya, kebiasaan ini tidak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi seseorang. Ada orang dewasa yang hidup sederhana, tetapi tetap merasa bahagia ketika bisa memberikan uang kepada anak-anak. Sebaliknya, ada pula orang yang berkecukupan secara finansial, tetapi tidak terlalu tertarik melakukan hal serupa.

Lantas, mengapa memberikan uang kepada anak kecil bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi sebagian orang dewasa?

Menurut psikologi, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan berbagai faktor emosional, sosial, dan perkembangan kepribadian. Memberikan uang kepada anak kecil bukan sekadar tindakan berbagi secara materi, melainkan juga bisa menjadi cara seseorang mengekspresikan kasih sayang, memperoleh kepuasan emosional, membangun kedekatan, hingga menghidupkan kembali kenangan masa kecilnya.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa orang dewasa senang memberikan uang kepada anak kecil.

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1. Merasakan Kebahagiaan dari Membuat Orang Lain Senang

Salah satu alasan paling umum mengapa orang dewasa senang memberikan uang kepada anak kecil adalah karena mereka mendapatkan kebahagiaan ketika melihat orang lain tersenyum.

Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan konsep helper's high, yaitu perasaan positif atau kepuasan emosional yang muncul ketika seseorang melakukan tindakan membantu orang lain.

Ketika orang dewasa memberikan uang kepada anak kecil, mereka biasanya dapat melihat reaksi yang spontan. Anak mungkin tersenyum lebar, mengucapkan terima kasih, melompat kegirangan, atau langsung menunjukkan uang tersebut kepada orang tuanya.

Reaksi sederhana seperti ini dapat memberikan kepuasan emosional tersendiri.

Bagi sebagian orang dewasa, kebahagiaan tersebut bahkan terasa lebih besar daripada nilai uang yang mereka keluarkan. Mereka tidak terlalu memikirkan berapa banyak uang yang diberikan, tetapi lebih menikmati perasaan senang ketika mengetahui bahwa pemberiannya membuat seorang anak bahagia.

Hal ini juga berhubungan dengan perilaku prososial, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain tanpa harus mengharapkan imbalan langsung.

Seseorang yang memiliki kecenderungan prososial biasanya merasa puas ketika bisa membantu, berbagi, atau memberikan sesuatu kepada orang lain.

Menariknya, anak kecil sering menjadi penerima yang menyenangkan karena respons mereka cenderung terlihat spontan dan jujur. Mereka belum terlalu pandai menyembunyikan perasaan, sehingga kebahagiaan mereka mudah terlihat.

Itulah sebabnya, bagi sebagian orang dewasa, memberikan uang kepada anak kecil menjadi salah satu cara sederhana untuk mendapatkan kebahagiaan emosional.

2. Memiliki Naluri Mengasuh dan Melindungi

Alasan berikutnya berkaitan dengan naluri mengasuh atau nurturing instinct.

Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan untuk merawat, melindungi, dan membantu individu yang dianggap lebih rentan atau membutuhkan perhatian. Anak kecil sering kali membangkitkan kecenderungan tersebut karena mereka dipandang masih membutuhkan bantuan orang dewasa dalam banyak hal.

Ketika melihat anak kecil, sebagian orang dewasa secara alami merasa ingin memperhatikan kesejahteraannya. Mereka mungkin ingin membelikan makanan, memberikan mainan, membantu kebutuhan sekolah, atau sekadar memberikan uang jajan.

Perilaku ini tidak hanya dimiliki oleh orang tua kandung. Seseorang yang belum menikah, belum memiliki anak, atau bahkan tidak berencana memiliki anak juga bisa menunjukkan kecenderungan mengasuh yang kuat.

Dalam konteks ini, memberikan uang menjadi salah satu bentuk ekspresi kepedulian.

Orang dewasa mungkin berpikir bahwa uang tersebut bisa digunakan anak untuk membeli makanan kesukaan, membeli perlengkapan sekolah, atau menikmati sesuatu yang sebelumnya belum bisa mereka miliki.

Ada perasaan menyenangkan ketika seseorang merasa dapat memberikan kemudahan kepada anak yang masih kecil.

Selain itu, kecenderungan mengasuh juga berkaitan dengan empati. Ketika melihat anak yang tampak membutuhkan sesuatu, orang dewasa dapat membayangkan bagaimana rasanya berada dalam posisi anak tersebut.

Dari sinilah muncul keinginan untuk membantu.

Namun, penting dipahami bahwa naluri mengasuh bukan berarti setiap orang dewasa memiliki keinginan menjadi orang tua. Kepedulian terhadap anak kecil dapat muncul sebagai bagian dari sifat penyayang dan kemampuan seseorang untuk memperhatikan kebutuhan orang lain.

3. Mengingat Kembali Pengalaman Masa Kecil

Tidak semua alasan memberikan uang kepada anak kecil berhubungan dengan kondisi anak yang menerima. Terkadang, tindakan tersebut justru berkaitan dengan pengalaman masa lalu orang dewasa yang memberikannya.

Dalam psikologi, hal ini dapat dipahami melalui konsep nostalgia, yaitu perasaan emosional ketika seseorang mengingat pengalaman masa lalu yang memiliki makna pribadi.

Misalnya, seseorang yang dahulu tumbuh dalam keluarga sederhana mungkin masih mengingat bagaimana bahagianya menerima uang jajan dari orang tua atau kerabat.

Meskipun jumlahnya tidak besar, pemberian tersebut terasa sangat berarti.

Ketika sudah dewasa dan memiliki penghasilan sendiri, orang tersebut mungkin ingin menciptakan pengalaman serupa bagi anak-anak di sekitarnya.

Ia ingin memberikan kebahagiaan sederhana yang dahulu pernah dirasakannya.

Ada pula orang dewasa yang justru memiliki pengalaman masa kecil kurang menyenangkan. Dahulu, mereka jarang mendapatkan uang jajan, tidak pernah dibelikan mainan, atau tidak memiliki banyak kesempatan menikmati hal-hal kecil seperti teman-temannya.

Ketika dewasa, mereka mungkin berusaha memberikan sesuatu yang dahulu mereka inginkan kepada anak-anak.

Dalam keadaan tertentu, perilaku ini dapat menjadi bentuk pemaknaan ulang terhadap pengalaman masa lalu.

Seseorang tidak bisa mengubah masa kecilnya, tetapi ia bisa menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi generasi berikutnya.

Meski demikian, tidak semua orang yang senang memberikan uang kepada anak kecil memiliki pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan. Ada pula yang sekadar ingin meneruskan tradisi kebaikan yang pernah mereka terima.

Dengan kata lain, uang yang diberikan kepada anak kecil terkadang memiliki makna emosional yang jauh lebih besar daripada nominalnya.

4. Ingin Membangun Kedekatan dan Hubungan Emosional

Memberikan uang kepada anak kecil juga bisa menjadi cara orang dewasa membangun kedekatan.

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang dewasa mudah berkomunikasi dengan anak-anak. Ada yang merasa canggung, tidak tahu harus membicarakan apa, atau kesulitan menemukan cara untuk menarik perhatian mereka.

Memberikan uang jajan terkadang menjadi bentuk interaksi sederhana yang membuat suasana lebih akrab.

Misalnya, seorang paman yang jarang bertemu keponakannya memberikan uang ketika mereka berkumpul. Seorang tetangga memberikan uang kepada anak yang sering bermain di sekitar rumahnya. Atau seorang kakek memberikan uang kepada cucunya setiap kali mereka berkunjung.

Tindakan tersebut dapat menjadi simbol perhatian dan kedekatan.

Dalam psikologi sosial, hadiah dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi interpersonal. Artinya, sebuah pemberian tidak selalu hanya menyampaikan nilai material, tetapi juga pesan emosional.

Pesan yang ingin disampaikan mungkin sederhana, seperti:

Saya senang bertemu denganmu.

Saya menyayangimu.

Saya ingin kamu bahagia.

Saya peduli terhadapmu.

Saya ingin kamu merasa diperhatikan.

Bagi anak kecil, perhatian seperti ini bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Mereka merasa diingat, disambut, dan dianggap sebagai bagian penting dalam hubungan keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Namun, kedekatan yang sehat tentu tidak hanya dibangun melalui uang. Perhatian, waktu, komunikasi, dan keterlibatan emosional tetap menjadi bagian yang jauh lebih penting.

Uang hanyalah salah satu bentuk ekspresi kasih sayang yang dapat digunakan seseorang.

5. Mendapatkan Kepuasan karena Merasa Bermanfaat

Ada orang dewasa yang merasa sangat bahagia ketika dirinya bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep warm-glow giving, yaitu kepuasan emosional yang muncul ketika seseorang melakukan tindakan memberi.

Menariknya, seseorang tidak harus memberikan uang dalam jumlah besar untuk merasakan kepuasan tersebut.

Memberikan uang lima ribu atau sepuluh ribu rupiah kepada seorang anak mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi orang yang memberikannya, tindakan itu bisa menimbulkan perasaan bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang baik.

Perasaan bermanfaat ini dapat memperkuat harga diri dan memberikan makna positif terhadap diri sendiri.

Misalnya, seorang pekerja yang menjalani rutinitas melelahkan mungkin merasa senang ketika bisa berbagi sedikit rezeki dengan anak-anak di lingkungan rumahnya.

Ia mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial yang besar. Akan tetapi, memberikan uang jajan kepada anak kecil menjadi tindakan sederhana yang membuatnya merasa berguna.

Hal ini juga menunjukkan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan penghargaan dalam bentuk materi. Banyak orang membutuhkan perasaan bahwa keberadaan mereka membawa manfaat bagi orang lain.

Memberikan sesuatu kepada anak kecil dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan psikologis tersebut.

Namun, ada perbedaan antara merasa bahagia karena bisa bermanfaat dan merasa harus selalu memberi agar dianggap sebagai orang baik.

Jika seseorang merasa bersalah berlebihan ketika tidak mampu memberikan uang, perilaku tersebut mungkin sudah berkaitan dengan kebutuhan emosional yang perlu dipahami lebih jauh.

6. Menganggap Anak Kecil sebagai Sosok yang Tulus dan Tidak Banyak Menuntut

Sebagian orang dewasa merasa lebih nyaman memberikan sesuatu kepada anak kecil karena mereka menganggap anak-anak memiliki respons yang lebih spontan dan sederhana.

Berbeda dengan interaksi antardewasa yang terkadang melibatkan kepentingan, perhitungan sosial, atau harapan tertentu, interaksi dengan anak kecil sering terasa lebih ringan.

Ketika diberikan uang, seorang anak mungkin langsung tersenyum dan mengucapkan terima kasih tanpa memikirkan hal-hal yang lebih rumit.

Reaksi tersebut dapat membuat orang dewasa merasa bahwa pemberiannya benar-benar diterima dengan bahagia.

Dalam psikologi sosial, pengalaman seperti ini dapat dikaitkan dengan persepsi terhadap ketulusan dan penghargaan sosial.

Orang dewasa mungkin merasa bahwa anak kecil belum terlalu banyak mempertimbangkan status, pekerjaan, kekayaan, atau kedudukan seseorang.

Mereka menerima pemberian berdasarkan pengalaman sederhana yang mereka rasakan saat itu.

Hal tersebut dapat memberikan pengalaman emosional yang menyenangkan bagi orang dewasa.

Ada pula kemungkinan bahwa sebagian orang merasa lebih nyaman memberikan sesuatu kepada anak-anak karena mereka tidak mengharapkan balasan yang sepadan.

Mereka tidak perlu memikirkan apakah suatu saat anak tersebut akan membalas pemberian mereka atau memberikan keuntungan tertentu.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa anak-anak juga memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Tidak semua anak selalu menunjukkan rasa terima kasih dengan cara yang sama.

Karena itu, alasan ini lebih tepat dipahami sebagai persepsi sebagian orang dewasa terhadap interaksi dengan anak kecil, bukan sebagai sifat universal semua anak.

7. Menjalankan Nilai Keluarga, Tradisi, dan Kebiasaan Berbagi

Alasan terakhir adalah pengaruh nilai keluarga, budaya, serta kebiasaan sosial yang sudah terbentuk sejak lama.

Dalam banyak keluarga dan masyarakat, memberikan uang kepada anak kecil merupakan bentuk tradisi yang dianggap wajar dan menyenangkan.

Contohnya dapat ditemukan ketika Lebaran, perayaan ulang tahun, acara keluarga, kunjungan ke rumah kerabat, atau ketika anak-anak datang berkunjung.

Orang dewasa sering merasa kurang lengkap jika tidak memberikan uang jajan kepada anak-anak yang hadir.

Kebiasaan ini tidak selalu muncul karena keinginan pribadi semata. Bisa jadi, seseorang melakukannya karena sejak kecil sudah melihat orang tua dan anggota keluarga lainnya melakukan hal serupa.

Dalam psikologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui proses pembelajaran sosial atau social learning.

Seseorang mempelajari perilaku dengan mengamati tindakan orang lain, kemudian menirunya ketika berada dalam situasi yang serupa.

Misalnya, seorang anak yang tumbuh dengan kebiasaan menerima uang dari kakek dan neneknya mungkin akan melakukan hal yang sama ketika sudah dewasa.

Ia menganggap memberikan uang kepada anak kecil sebagai bentuk kasih sayang yang normal dan positif.

Selain itu, tradisi berbagi juga dapat memperkuat rasa kebersamaan antargenerasi.

Kakek, nenek, paman, bibi, dan kerabat lainnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan perhatian kepada anak-anak dalam keluarga.

Bagi sebagian orang, memberikan uang bukan hanya soal membantu anak membeli sesuatu, tetapi juga menjaga tradisi keluarga agar tetap hidup.

Hal ini memperlihatkan bahwa perilaku memberi dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Apakah Senang Memberikan Uang kepada Anak Kecil Menandakan Kepribadian yang Baik?

Secara umum, senang memberikan uang kepada anak kecil dapat mencerminkan sejumlah kecenderungan positif, seperti kemurahan hati, empati, kepedulian, dan keinginan untuk membantu orang lain.

Namun, psikologi tidak menilai kepribadian seseorang hanya berdasarkan satu perilaku.

Ada orang yang senang memberikan uang karena benar-benar ingin membantu. Ada yang melakukannya karena tradisi keluarga. Ada pula yang mendapatkan kepuasan emosional ketika melihat orang lain bahagia.

Semua motivasi tersebut bisa muncul secara bersamaan.

Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang memahami batasan dalam memberi.

Memberikan uang sebaiknya dilakukan secara sukarela, sesuai kemampuan finansial, dan tanpa mengharapkan sesuatu yang tidak wajar sebagai balasannya.

Selain itu, orang dewasa perlu memperhatikan persetujuan orang tua atau wali, terutama ketika memberikan uang kepada anak yang bukan anggota keluarganya.

Anak-anak juga perlu diajarkan untuk menghargai pemberian, memahami nilai uang, dan tidak menjadikan pemberian orang lain sebagai sesuatu yang wajib mereka terima.

Dengan begitu, kebiasaan berbagi dapat menjadi pengalaman yang positif bagi pemberi maupun penerima.

Kesimpulan

Ada banyak alasan mengapa orang dewasa senang memberikan uang kepada anak kecil. Mulai dari mendapatkan kebahagiaan ketika melihat anak tersenyum, memiliki naluri mengasuh, mengenang masa kecil, membangun kedekatan emosional, merasa bermanfaat, menikmati interaksi yang sederhana, hingga menjalankan tradisi keluarga.

Ketujuh alasan tersebut menunjukkan bahwa tindakan memberikan uang tidak selalu berkaitan dengan nilai materi. Di balik sejumlah uang yang diberikan, terkadang terdapat perasaan sayang, empati, kenangan, dan keinginan sederhana untuk membuat orang lain bahagia.

Bagi sebagian orang dewasa, melihat anak kecil tersenyum setelah menerima uang jajan mungkin merupakan kebahagiaan kecil yang sulit digantikan oleh hal lain.

Pada akhirnya, memberi bukan hanya tentang seberapa besar uang yang dikeluarkan, tetapi juga tentang makna dan ketulusan di balik tindakan tersebut.