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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 10 November 2026 | 22.32 WIB

7 Tips Introvert Membangun Networking Tanpa Merasa Kewalahan, Sukses Menjalin Relasi Tanpa Kehabisan

Ilustrasi bersosialisasi/Pexels - Image

Ilustrasi bersosialisasi/Pexels

JawaPos.com - Setiap orang memiliki energi yang tidak sama dalam menghadapi interaksi sosial. Termasuk acara gathering, networking, seminar, rapat, ataupun sekedar bertukar informasi.

Terutama bagi seorang introvert, acara-acara sosial seringkali menjadi tantangan tersendiri. Obrolan biasa, acara ramah tamah, dan berkenalan dengan orang asing bisa terasa sangat menguras energi.

Meski demikian, menjadi introvert bukan berarti anda tidak mampu membangun relasi profesional.  

Menurut informasi dari laman introvertscan yang dikutip pada (8/11) ada sejumlah tips yang dapat dilakukan oleh introvert untuk mendapatkan manfaat dari acara networking tanpa harus menguras social battery. 

Berikut 7 tips yang bisa dilakukan introvert saat menghadiri ke acara-acara sosial ataupun networking.

Sebelum menghadiri acara, sebaiknya anda menentukan tujuan yang ingin anda capai selama mengikutinya. Hal ini membantu anda untuk memprioritaskan kegiatan, diskusi, serta orang-orang yang perlu anda temui.

Saat seorang introvert memiliki tujuan yang jelas, anda tidak perlu memaksakan diri untuk mengikuti seluruh acara dan berat hati untuk berkenalan dengan semua orang.

Acara pembukaan biasanya diisi dengan perkenalan, ramah tamah, dan obrolan ringan. Sebagai introvert anda pasti merasa berat untuk mengikuti rangkaian ini, sebab energi anda bisa cepat terkuras dan lelah.

Jika acara pembuka tidak berpengaruh besar dengan tujuan anda, maka tidak ada salahnya untuk melewatkannya. 

Dengan demikian, seorang introvert bisa menyimpan energi untuk mengikuti sesi diskusi ataupun kegiatan lain yang lebih sesuai.

Seorang introvert perlu mengamati situasi saat menghadiri acara-acara sosial. Anda bisa memperhatikan sesi diskusi dengan topik yang menarik, pembicara yang ingin anda dekati, sampai beberapa peserta yang memiliki ketertarikan yang serupa dengan anda.

Setelah itu, anda bisa menyusun rencana untuk memulai percakapan. Sehingga, anda sebagai seorang introvert memiliki energi yang cukup untuk menghadapi interaksi sosial.

Istirahat tidak harus anda pakai untuk bersosialisasi. Saat merasa kewalahan, anda bisa memanfaatkan waktu untuk beristirahat.

Carilah tempat tenang dan nyaman untuk bersantai dan memulihkan energi. Apabila sudah merasa lebih nyaman, anda bisa kembali bergabung dengan kelompok.

Hadir pada acara networking bukan berarti anda harus mengikuti seluruh rangkaian sampai selesai. 

Periksa jadwal, lalu pilih sesi yang paling sesuai dengan tujuan anda. Pertimbangkan kebutuhan pribadi seperti istirahat, makan, dan persiapan.

Seorang introvert perlu mengatur kehadiran dengan tepat supaya anda bisa memperoleh manfaat tanpa mengabaikan kesejahteraan mental.

Hubungan profesional tidak selalu ditentukan oleh jumlah koneksi. Anda bisa lebih selektif dengan memilih orang-orang yang memiliki minat, pengalaman, dan tujuan yang sama.

Fokuslah membangun percakapan yang bermakna daripada memaksa diri untuk bertemu dengan semua orang. 

Cara ini dapat memberikan peluang bagi introvert untuk membangun hubungan yang lebih berkualitas, sekaligus menjaga energi yang mereka miliki.

Berikan jeda 24-48 jam bagi tubuh anda untuk memulihkan energi setelah menghadiri acara sosial. 

Cara ini bisa anda lakukan dengan sederhana dengan mengurangi pekerjaan berat, menyelesaikan tugas-tugas ringan, sampai me time supaya pikiran lebih rileks. 

Editor: Hanny Suwindari
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