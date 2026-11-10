10 Alasan Mengapa Sulit Menerima Penolakan dari Pasanganmu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan asmara, tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Ada kalanya kita ingin menghabiskan waktu bersama pasangan, tetapi ia justru memilih untuk sendiri.

Ada saatnya kita mengharapkan perhatian, kasih sayang, atau respons yang hangat, tetapi pasangan tidak mampu memberikan hal tersebut sesuai harapan.

Bahkan, dalam situasi tertentu, kita mungkin harus menghadapi kenyataan bahwa pasangan menolak keinginan, pendapat, atau keputusan yang kita ajukan.

Bagi sebagian orang, penolakan seperti ini mungkin terlihat sebagai sesuatu yang biasa. Mereka bisa menerimanya dengan tenang, memahami alasan pasangan, lalu melanjutkan aktivitas seperti biasanya.

Namun, bagi orang lain, penolakan justru bisa terasa sangat menyakitkan. Mereka mungkin merasa tidak dihargai, tidak dicintai, bahkan mulai mempertanyakan apakah dirinya masih berarti bagi pasangan.

Menariknya, kesulitan menerima penolakan dari pasangan tidak selalu berkaitan dengan sikap manja, egois, atau terlalu sensitif. Dalam psikologi, terdapat sejumlah faktor emosional dan pengalaman masa lalu yang dapat memengaruhi cara seseorang merespons penolakan.

Hubungan dengan orang tua, pengalaman traumatis, rasa percaya diri, pola keterikatan emosional, hingga kebutuhan akan validasi bisa memainkan peran penting.

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Lantas, mengapa seseorang bisa begitu sulit menerima penolakan dari pasangan sendiri?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat 10 alasan mengapa sulit menerima penolakan dari pasanganmu menurut perspektif psikologi.

1. Takut Kehilangan Orang yang Dicintai

Salah satu alasan utama seseorang sulit menerima penolakan dari pasangan adalah adanya ketakutan kehilangan orang yang dicintai.

Ketika seseorang sudah memiliki keterikatan emosional yang kuat, pasangan sering kali menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kehadirannya memberikan rasa nyaman, aman, dan kebahagiaan. Karena itu, ketika pasangan menolak suatu permintaan, seseorang bisa langsung mengartikannya sebagai tanda bahwa hubungan mereka sedang terancam.

Misalnya, ketika kamu mengajak pasangan bertemu, tetapi ia menolak karena sedang lelah, kamu mungkin merasa kecewa secara berlebihan. Pikiranmu mulai dipenuhi berbagai pertanyaan seperti, "Apakah dia sudah bosan denganku?", "Apakah perasaannya mulai berubah?", atau "Apakah dia sedang mencari alasan untuk menjauh?"

Padahal, penolakan tersebut belum tentu berkaitan dengan perasaan pasangan terhadapmu.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan anxious attachment atau pola keterikatan cemas. Individu dengan kecenderungan ini biasanya memiliki kebutuhan besar terhadap kepastian emosional dan lebih sensitif terhadap kemungkinan ditinggalkan.

Akibatnya, penolakan kecil bisa terasa seperti ancaman besar terhadap hubungan.

Mereka mungkin membutuhkan perhatian lebih, sering meminta kepastian, atau merasa gelisah ketika pasangan tidak memberikan respons sesuai harapan.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus selalu mendapatkan persetujuannya. Pasangan tetap memiliki hak untuk menolak tanpa harus dianggap sedang mengurangi rasa cintanya.

2. Memiliki Harga Diri yang Bergantung pada Penerimaan Orang Lain

Alasan berikutnya adalah harga diri yang terlalu bergantung pada penerimaan orang lain.

Sebagian orang menilai dirinya berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Ketika mendapatkan pujian, perhatian, dan kasih sayang, mereka merasa berharga. Sebaliknya, ketika menghadapi penolakan, mereka langsung merasa tidak cukup baik.

Dalam hubungan asmara, pola ini bisa menjadi sangat kuat karena pasangan merupakan salah satu sumber validasi emosional.

Contohnya, ketika kamu mengajak pasangan melakukan sesuatu dan ia menolak, kamu mungkin tidak hanya merasa kecewa terhadap keputusannya. Kamu justru mulai mempertanyakan nilai dirimu sendiri.

Kamu mungkin berpikir bahwa dirimu kurang menarik, kurang menyenangkan, atau tidak cukup penting untuk diprioritaskan.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep contingent self-esteem, yaitu harga diri yang bergantung pada kondisi atau penilaian eksternal.

Orang dengan pola tersebut cenderung merasa dirinya berharga ketika mendapatkan respons positif dari orang lain. Akibatnya, penolakan bisa memunculkan perasaan rendah diri.

Padahal, keputusan pasangan tidak selalu mencerminkan kualitas dirimu.

Pasangan bisa menolak ajakan karena memiliki kesibukan, kebutuhan pribadi, keterbatasan energi, atau alasan lain yang tidak berhubungan dengan seberapa berharganya kamu.

Belajar membedakan antara penolakan terhadap suatu permintaan dan penolakan terhadap diri sendiri merupakan langkah penting untuk membangun harga diri yang lebih sehat.

3. Mengalami Pengalaman Penolakan di Masa Lalu

Pengalaman masa lalu juga dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi penolakan dalam hubungan saat ini.

Seseorang yang pernah mengalami penolakan berulang kali, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun hubungan asmara sebelumnya, mungkin memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap situasi serupa.

Misalnya, seseorang yang tumbuh dengan orang tua yang kurang memberikan perhatian emosional bisa membawa pengalaman tersebut hingga dewasa.

Ketika masih kecil, ia mungkin sering merasa diabaikan, tidak didengarkan, atau harus berusaha keras agar mendapatkan kasih sayang.

Pengalaman seperti ini dapat membentuk keyakinan bahwa dirinya harus selalu berusaha mendapatkan penerimaan agar tidak kehilangan orang-orang yang dicintainya.

Ketika menjalin hubungan asmara, pengalaman tersebut bisa muncul kembali.

Penolakan sederhana dari pasangan dapat membangkitkan perasaan lama yang sebenarnya berasal dari pengalaman masa kecil atau hubungan sebelumnya.

Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan rejection sensitivity, yaitu kecenderungan untuk mengantisipasi, dengan mudah mengenali, dan bereaksi kuat terhadap kemungkinan penolakan.

Orang yang memiliki sensitivitas penolakan tinggi mungkin lebih mudah salah mengartikan sikap pasangan. Respons singkat dianggap sebagai tanda kemarahan, kesibukan dianggap sebagai pengabaian, dan penolakan dianggap sebagai bukti bahwa dirinya tidak lagi diinginkan.

Dengan kata lain, terkadang rasa sakit yang muncul bukan hanya berasal dari kejadian saat ini, melainkan juga dari luka emosional yang belum sepenuhnya terselesaikan.

4. Menganggap Penolakan sebagai Bentuk Tidak Dihargai

Dalam hubungan romantis, setiap orang tentu ingin merasa dihargai dan dianggap penting.

Namun, masalah muncul ketika seseorang menganggap bahwa setiap keinginannya harus dipenuhi sebagai bukti bahwa dirinya dihargai oleh pasangan.

Misalnya, kamu meminta pasangan untuk selalu membalas pesan dengan cepat. Ketika ia tidak melakukannya, kamu merasa tidak dihormati. Kamu mungkin menganggap bahwa pasangan yang benar-benar mencintai seharusnya selalu menyediakan waktu untuk merespons pesanmu.

Padahal, setiap orang memiliki kesibukan, prioritas, dan kebutuhan pribadi yang berbeda.

Dalam perspektif psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan interpretasi personal terhadap perilaku orang lain. Seseorang tidak hanya menilai tindakan pasangan berdasarkan kenyataan, tetapi juga berdasarkan makna yang ia berikan terhadap tindakan tersebut.

Penolakan yang sebenarnya bersifat situasional bisa diterjemahkan menjadi penilaian personal.

Contohnya:

- Pasangan menolak ajakan bertemu dianggap tidak menghargai hubungan.

- Pasangan meminta waktu sendiri dianggap tidak membutuhkan kehadiranmu.

- Pasangan tidak menyetujui pendapatmu dianggap meremehkan kemampuanmu.

- Pasangan menolak permintaan tertentu dianggap tidak mau berkorban.

Jika pola berpikir seperti ini terus berlangsung, hubungan bisa dipenuhi konflik yang sebenarnya dapat dihindari.

Penting untuk memahami bahwa menghargai seseorang tidak sama dengan selalu menyetujui semua keinginannya. Justru, hubungan yang sehat memberikan ruang bagi kedua pihak untuk memiliki pendapat dan batasan masing-masing.

5. Terlalu Menggantungkan Kebahagiaan kepada Pasangan

Ketika seseorang menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, penolakan bisa terasa jauh lebih menyakitkan.

Orang tersebut mungkin merasa bahwa hidupnya hanya menyenangkan ketika bersama pasangan. Ia membutuhkan kehadiran, perhatian, dan persetujuan pasangan untuk merasa tenang.

Akibatnya, ketika pasangan tidak bisa memenuhi keinginannya, ia kehilangan sumber kenyamanan emosional.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan emotional dependency atau ketergantungan emosional.

Ketergantungan emosional membuat seseorang kesulitan mengelola perasaannya secara mandiri. Ia cenderung mengandalkan pasangan untuk meredakan kecemasan, mengatasi kesedihan, dan membangun rasa percaya diri.

Sebagai contoh, ketika pasangan menolak menghabiskan akhir pekan bersama, seseorang mungkin merasa seluruh rencana dan kebahagiaannya hancur.

Ia kesulitan menikmati waktu sendiri karena terbiasa menjadikan pasangan sebagai pusat kehidupannya.

Padahal, hubungan yang sehat seharusnya menjadi bagian dari kehidupan yang membahagiakan, bukan satu-satunya sumber kebahagiaan.

Memiliki kehidupan pribadi, hobi, pertemanan, dan tujuan hidup di luar hubungan asmara dapat membantu seseorang menjadi lebih mandiri secara emosional.

Dengan begitu, penolakan pasangan tidak lagi terasa seperti kehilangan seluruh kebahagiaan.

6. Memiliki Ekspektasi yang Terlalu Tinggi terhadap Pasangan

Ekspektasi merupakan bagian alami dari setiap hubungan. Kita tentu memiliki harapan tentang bagaimana pasangan seharusnya memperlakukan kita.

Namun, ekspektasi yang terlalu tinggi dan tidak realistis dapat membuat seseorang kesulitan menerima penolakan.

Misalnya, kamu berharap pasangan selalu memahami perasaanmu tanpa perlu dijelaskan. Kamu ingin ia mengetahui apa yang kamu butuhkan, selalu mengutamakanmu, dan bersedia melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia.

Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan tersebut, kamu mungkin merasa kecewa dan menganggap pasangan tidak cukup mencintaimu.

Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan cognitive distortions atau distorsi kognitif, yaitu pola berpikir yang kurang akurat dalam menafsirkan suatu situasi.

Salah satu contohnya adalah pola pikir hitam-putih.

Seseorang mungkin berpikir bahwa pasangan yang benar-benar mencintainya harus selalu menyetujui keinginannya. Jika sekali saja menolak, berarti pasangan tidak cukup mencintainya.

Padahal, hubungan romantis tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Pasangan bukan seseorang yang harus selalu memenuhi kebutuhan emosional kita. Ia juga manusia yang memiliki keterbatasan, keinginan, dan prioritas sendiri.

Menurunkan ekspektasi yang tidak realistis bukan berarti mengurangi standar hubungan. Sebaliknya, hal tersebut membantu kita membangun harapan yang lebih masuk akal dan saling menghargai.

7. Kesulitan Mengendalikan Emosi Ketika Keinginannya Tidak Terpenuhi

Tidak semua orang memiliki kemampuan regulasi emosi yang sama.

Sebagian orang mampu mengelola rasa kecewa dengan baik. Mereka bisa memahami situasi, menenangkan diri, dan membicarakan perasaannya tanpa harus menyalahkan pasangan.

Namun, ada pula orang yang langsung bereaksi secara emosional ketika menghadapi penolakan.

Mereka mungkin marah, menangis, mendiamkan pasangan, mengucapkan kata-kata menyakitkan, atau terus memaksa agar keinginannya dipenuhi.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan emotion regulation atau kemampuan mengatur respons emosional.

Ketika kemampuan regulasi emosi belum berkembang dengan baik, seseorang bisa mengalami kesulitan menghadapi perasaan negatif seperti kecewa, sedih, takut, dan frustrasi.

Contohnya, pasangan mengatakan bahwa ia tidak bisa menelepon malam ini karena sedang memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan.

Alih-alih memahami situasi, seseorang langsung merasa ditinggalkan. Ia kemudian mengirimkan pesan berkali-kali, menuntut penjelasan, atau menganggap pasangan tidak peduli.

Reaksi tersebut sering kali muncul karena seseorang belum mampu memisahkan perasaan yang sedang dialami dari kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Padahal, merasa kecewa merupakan hal yang wajar. Namun, perasaan kecewa tidak harus selalu diwujudkan melalui tindakan yang menyakiti orang lain.

Belajar mengambil jeda sebelum merespons, mengenali emosi, dan menyampaikan kebutuhan secara tenang dapat membantu memperbaiki pola komunikasi dalam hubungan.

8. Menganggap Cinta Harus Selalu Dibuktikan dengan Pengorbanan

Sebagian orang memiliki keyakinan bahwa cinta sejati berarti selalu bersedia mengorbankan apa pun demi pasangan.

Mereka menganggap bahwa seseorang yang benar-benar mencintai seharusnya tidak pernah menolak permintaan orang yang dicintainya.

Akibatnya, ketika pasangan mengatakan tidak, mereka merasa cintanya sedang dipertanyakan.

Misalnya, kamu meminta pasangan membatalkan rencananya bersama teman-teman demi menghabiskan waktu bersamamu. Ketika ia menolak, kamu merasa dirinya lebih mementingkan orang lain daripada hubungan kalian.

Padahal, memiliki kehidupan sosial dan kepentingan pribadi bukan berarti seseorang tidak serius dalam hubungan.

Dalam psikologi hubungan, kondisi ini dapat berkaitan dengan keyakinan romantis yang tidak realistis atau romantic beliefs.

Seseorang mungkin memiliki gambaran bahwa cinta seharusnya selalu sempurna, tanpa batas, dan penuh pengorbanan.

Keyakinan tersebut bisa membuatnya sulit memahami bahwa cinta yang sehat tetap membutuhkan batasan.

Pasangan yang baik bukan berarti pasangan yang selalu mengatakan iya. Ia juga harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan ketidaknyamanan, menolak sesuatu, dan mempertahankan kebutuhan pribadinya.

Justru, kemampuan mengatakan tidak dengan tetap menghormati perasaan pasangan merupakan bagian penting dari hubungan yang dewasa.

Cinta tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghilangkan identitas dan kebebasan seseorang.

9. Memiliki Ketakutan bahwa Dirinya Tidak Lagi Dibutuhkan

Ada orang yang merasa sangat bahagia ketika bisa membantu, memberikan perhatian, atau memenuhi kebutuhan pasangannya.

Mereka merasa memiliki peran penting ketika pasangan membutuhkan kehadirannya.

Namun, ketika pasangan menolak bantuan atau memilih menyelesaikan masalah sendiri, mereka justru merasa tidak dibutuhkan.

Misalnya, kamu menawarkan bantuan kepada pasangan yang sedang menghadapi masalah pekerjaan. Namun, pasangan mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikannya sendiri.

Alih-alih menghargai keputusannya, kamu mungkin merasa tersinggung dan berpikir bahwa pasangan tidak mempercayaimu.

Perasaan ini dapat berkaitan dengan kebutuhan psikologis untuk merasa berarti dan dibutuhkan oleh orang lain.

Dalam teori kebutuhan dasar psikologis, manusia memiliki kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain dan memiliki hubungan yang bermakna.

Namun, kebutuhan tersebut bisa menjadi tidak sehat apabila seseorang hanya merasa berharga ketika terus-menerus dibutuhkan oleh pasangannya.

Akibatnya, penolakan terhadap bantuan dianggap sebagai penolakan terhadap keberadaan dirinya.

Padahal, pasangan yang mandiri bukan berarti tidak membutuhkanmu. Bisa jadi, ia hanya sedang ingin belajar menyelesaikan masalahnya sendiri.

Hubungan yang sehat tidak mengharuskan kedua orang selalu bergantung satu sama lain. Sebaliknya, keduanya dapat saling mendukung tanpa kehilangan kemandirian.

10. Belum Memahami Perbedaan antara Cinta dan Kepemilikan

Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah kesulitan membedakan cinta dengan rasa memiliki secara berlebihan.

Ketika seseorang mencintai pasangannya, ia mungkin ingin selalu dekat, mengetahui aktivitasnya, mendapatkan perhatiannya, dan menjadi prioritas dalam kehidupannya.

Keinginan tersebut sebenarnya cukup manusiawi.

Namun, masalah muncul ketika keinginan untuk dekat berubah menjadi tuntutan agar pasangan selalu mengikuti kehendaknya.

Seseorang mungkin merasa berhak menentukan bagaimana pasangan menggunakan waktunya, dengan siapa ia berteman, atau keputusan apa yang harus diambil.

Ketika pasangan menolak, ia merasa kehilangan kendali dan menganggap penolakan tersebut sebagai bentuk ketidaksetiaan.

Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan kontrol dan kesulitan menghargai otonomi pasangan.

Padahal, mencintai seseorang tidak berarti memiliki kendali penuh atas kehidupannya.

Pasangan tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan, menjaga privasi, memiliki ruang pribadi, dan mengatakan tidak terhadap sesuatu yang membuatnya tidak nyaman.

Hubungan yang sehat dibangun melalui rasa percaya, bukan pengawasan berlebihan. Dibangun melalui kesepakatan, bukan paksaan.

Memahami bahwa pasangan adalah individu yang utuh dengan kebutuhan dan kebebasannya sendiri merupakan salah satu tanda kedewasaan emosional.

Bagaimana Cara Belajar Menerima Penolakan dari Pasangan?

Setelah memahami berbagai alasan di atas, penting untuk mengetahui bahwa kemampuan menerima penolakan merupakan bagian dari kedewasaan emosional.

Kamu tidak harus selalu merasa baik-baik saja ketika pasangan menolak sesuatu. Merasa kecewa, sedih, atau tidak nyaman merupakan respons yang manusiawi.

Namun, kamu perlu belajar agar perasaan tersebut tidak membuatmu kehilangan kendali atau merusak hubungan.

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan.

1. Pisahkan penolakan dari harga dirimu.

Ingat bahwa ketika pasangan menolak suatu permintaan, bukan berarti ia sedang menolak dirimu sebagai individu. Cobalah melihat alasan di balik penolakannya sebelum membuat kesimpulan.

2. Belajar menerima bahwa pasangan memiliki batasan.

Setiap orang memiliki kebutuhan pribadi. Pasangan tidak harus selalu tersedia, selalu setuju, atau selalu memenuhi keinginanmu.

3. Jangan langsung mengambil kesimpulan negatif.

Ketika pasangan menolak, hindari langsung berpikir bahwa ia sudah bosan atau tidak mencintaimu. Tanyakan alasan sebenarnya dengan komunikasi yang baik.

4. Bangun kebahagiaan dari dalam diri sendiri.

Jangan menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Miliki kegiatan, pertemanan, dan tujuan hidup yang tetap bisa kamu nikmati secara mandiri.

5. Belajar mengelola emosi sebelum bereaksi.

Ketika merasa kecewa, berikan waktu kepada dirimu untuk menenangkan pikiran. Hindari mengirim pesan penuh kemarahan atau mengucapkan sesuatu yang mungkin akan disesali.

6. Komunikasikan perasaan tanpa menyalahkan pasangan.

Kamu bisa mengatakan, "Aku sebenarnya sedikit kecewa karena berharap kita bisa menghabiskan waktu bersama. Tapi aku juga ingin memahami alasanmu."

Kalimat seperti ini lebih sehat dibandingkan menuduh pasangan tidak peduli atau tidak mencintaimu.

7. Evaluasi pola hubungan secara keseluruhan.

Menerima penolakan bukan berarti harus selalu memaklumi perilaku pasangan. Jika pasangan terus-menerus merendahkan, mengabaikan, memanipulasi, atau memperlakukanmu dengan buruk, masalahnya bukan sekadar kemampuanmu menerima penolakan. Kamu juga berhak memiliki batasan dan hubungan yang saling menghormati.

Kesimpulan

Sulit menerima penolakan dari pasangan bukan selalu menunjukkan bahwa seseorang memiliki sifat egois atau terlalu manja. Dalam perspektif psikologi, respons tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketakutan kehilangan, harga diri yang bergantung pada validasi, pengalaman penolakan di masa lalu, ketergantungan emosional, hingga kesulitan mengelola emosi.

Sering kali, penolakan yang terjadi dalam hubungan saat ini juga membangkitkan ketakutan dan luka emosional yang sudah ada sebelumnya.

Namun, penting untuk menyadari bahwa hubungan asmara tidak dibangun dengan kewajiban untuk selalu memenuhi keinginan satu sama lain.

Pasangan yang mencintaimu tetap memiliki hak untuk mengatakan tidak, sebagaimana kamu juga memiliki hak yang sama.

Cinta yang dewasa bukan tentang seberapa sering seseorang mengiyakan permintaan pasangannya, melainkan tentang bagaimana kedua orang mampu menghargai kebutuhan, perasaan, dan batasan masing-masing.

Pada akhirnya, belajar menerima penolakan bukan berarti berhenti mengharapkan perhatian atau kasih sayang. Ini tentang memahami bahwa dirimu tetap berharga meskipun pasangan tidak selalu bisa memberikan apa yang kamu inginkan.

Sebab, hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak pernah mengalami penolakan, melainkan hubungan yang mampu menghadapi perbedaan tanpa kehilangan rasa hormat dan kasih sayang.