10 Alasan Mengapa Sulit Menerima Penolakan dari Pasanganmu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan asmara, tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Ada kalanya kita ingin menghabiskan waktu bersama pasangan, tetapi ia justru memilih untuk sendiri.

Ada saatnya kita mengharapkan perhatian, kasih sayang, atau respons yang hangat, tetapi pasangan tidak mampu memberikan hal tersebut sesuai harapan.

Bahkan, dalam situasi tertentu, kita mungkin harus menghadapi kenyataan bahwa pasangan menolak keinginan, pendapat, atau keputusan yang kita ajukan.

Bagi sebagian orang, penolakan seperti ini mungkin terlihat sebagai sesuatu yang biasa. Mereka bisa menerimanya dengan tenang, memahami alasan pasangan, lalu melanjutkan aktivitas seperti biasanya.

Namun, bagi orang lain, penolakan justru bisa terasa sangat menyakitkan. Mereka mungkin merasa tidak dihargai, tidak dicintai, bahkan mulai mempertanyakan apakah dirinya masih berarti bagi pasangan.

Menariknya, kesulitan menerima penolakan dari pasangan tidak selalu berkaitan dengan sikap manja, egois, atau terlalu sensitif. Dalam psikologi, terdapat sejumlah faktor emosional dan pengalaman masa lalu yang dapat memengaruhi cara seseorang merespons penolakan.

Hubungan dengan orang tua, pengalaman traumatis, rasa percaya diri, pola keterikatan emosional, hingga kebutuhan akan validasi bisa memainkan peran penting.

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Lantas, mengapa seseorang bisa begitu sulit menerima penolakan dari pasangan sendiri?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat 10 alasan mengapa sulit menerima penolakan dari pasanganmu menurut perspektif psikologi.