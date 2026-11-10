Tak Perlu Banyak Kata, 7 Gestur Ini Bisa Mengungkap Ketertarikan Seseorang

JawaPos.com – Pernah merasa penasaran apakah seseorang diam-diam memiliki ketertarikan kepada Anda? Situasi seperti ini sering membuat seseorang memperhatikan setiap ucapan, pesan, hingga perubahan sikap orang yang sedang dekat dengannya.

Namun, perasaan tertarik tidak selalu disampaikan melalui kata-kata secara langsung. Dalam beberapa situasi, bahasa tubuh justru dapat memberikan gambaran mengenai kenyamanan dan perhatian seseorang ketika berada di dekat orang yang disukainya.

Gerakan sederhana seperti arah kaki, posisi tubuh, tatapan mata, hingga kebiasaan merapikan penampilan terkadang muncul secara spontan tanpa disadari. Hal tersebut bisa menjadi petunjuk mengenai respons seseorang terhadap lingkungan dan lawan bicaranya.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh gestur bawah sadar yang kerap dikaitkan dengan ketertarikan seseorang kepada orang lain. Meski demikian, bahasa tubuh bukan bukti pasti mengenai perasaan seseorang karena setiap gerakan juga dapat dipengaruhi situasi dan kebiasaan pribadi.

1. Posisi Kakinya Sering Mengarah kepada Anda

Salah satu bahasa tubuh yang menarik untuk diperhatikan adalah arah posisi kaki ketika seseorang sedang berinteraksi.

Dalam situasi tertentu, seseorang yang merasa nyaman atau tertarik dengan lawan bicaranya cenderung mengarahkan tubuh, termasuk bagian kaki, ke arah orang tersebut.

Misalnya, ketika berada dalam sebuah kelompok, ia mungkin tetap memosisikan kakinya menghadap Anda meskipun sedang berbicara dengan beberapa orang lainnya.

Gerakan ini dapat menjadi petunjuk mengenai arah perhatian seseorang. Namun, jangan langsung menganggapnya sebagai tanda ketertarikan romantis karena posisi kaki juga bisa dipengaruhi oleh tata letak ruangan dan kenyamanan berdiri.

2. Tanpa Sadar Mengikuti Gerakan Tubuh Anda

Pernah memperhatikan seseorang yang melakukan gerakan hampir sama dengan apa yang Anda lakukan? Fenomena ini dikenal sebagai mirroring atau pencerminan bahasa tubuh.

Contohnya, ketika Anda menyilangkan kaki, lawan bicara kemudian melakukan gerakan serupa. Bisa juga ketika Anda sedikit mencondongkan tubuh, ia ikut menyesuaikan posisi tubuhnya.

Perilaku tersebut terkadang muncul secara spontan ketika dua orang merasa nyaman dan memiliki hubungan interaksi yang baik.

Dalam psikologi sosial, pencerminan gerakan dapat berkaitan dengan proses membangun kedekatan dan keselarasan dalam komunikasi.

Karena itu, jika seseorang sering menunjukkan gerakan serupa dengan Anda, hal tersebut bisa menjadi salah satu petunjuk adanya kenyamanan atau ketertarikan.

3. Pupil Matanya Tampak Membesar Ketika Melihat Anda

Mata sering menjadi bagian tubuh yang sulit menyembunyikan respons alami seseorang. Salah satu perubahan yang bisa terjadi adalah membesarnya ukuran pupil ketika melihat sesuatu yang menarik perhatian.

Pupil merupakan bagian mata yang ukurannya dapat berubah mengikuti kondisi pencahayaan dan aktivitas sistem saraf.

Dalam situasi tertentu, respons emosional seperti rasa antusias atau ketertarikan juga dapat memengaruhi perubahan ukuran pupil.

Karena itu, ketika seseorang sedang berbicara dengan Anda, perubahan pada pupil matanya mungkin menjadi salah satu respons yang menarik untuk diamati.

Meski demikian, tanda ini cukup sulit dijadikan patokan karena pencahayaan, kondisi kesehatan, serta berbagai faktor lain juga dapat menyebabkan pupil membesar.

4. Sering Mencari Kesempatan untuk Melakukan Sentuhan Ringan

Bahasa tubuh lainnya yang bisa menunjukkan kedekatan adalah sentuhan fisik sederhana.

Seseorang yang merasa nyaman dengan Anda mungkin sesekali menyentuh lengan ketika tertawa, memberikan tepukan ringan di bahu, atau melakukan kontak fisik singkat saat menyapa.

Sentuhan tersebut terkadang menjadi bagian dari cara seseorang membangun kedekatan emosional dan menunjukkan keakraban.

Namun, setiap orang mempunyai batas kenyamanan yang berbeda dalam berinteraksi secara fisik. Ada yang memang terbiasa menyentuh ketika berbicara, sementara orang lain lebih menjaga jarak.

Oleh sebab itu, perhatikan konteks dan respons kedua belah pihak. Ketertarikan yang sehat tetap harus disertai sikap saling menghormati batasan pribadi.

5. Tubuhnya Cenderung Condong ke Arah Anda

Ketika seseorang benar-benar memperhatikan pembicaraan, posisi tubuhnya terkadang ikut menunjukkan arah perhatian tersebut.

Salah satu contohnya adalah gerakan mencondongkan badan ke depan saat Anda sedang berbicara.

Posisi ini dapat menggambarkan bahwa ia sedang berusaha terlibat lebih aktif dalam percakapan. Selain itu, gerakan tersebut juga bisa menunjukkan rasa nyaman dan keinginan untuk mendengarkan dengan lebih saksama.

Dalam interaksi yang menyenangkan, seseorang biasanya tidak terlalu menjaga jarak secara kaku dan lebih terbuka terhadap lawan bicaranya.

Jika gerakan ini muncul bersamaan dengan kontak mata, senyuman, dan respons percakapan yang positif, kemungkinan besar ia menikmati interaksi tersebut.

6. Nada Suaranya Berubah Ketika Berbicara dengan Anda

Perubahan suara juga bisa menjadi bagian dari respons seseorang ketika berinteraksi dengan orang yang dianggap menarik.

Ada orang yang berbicara lebih lembut, mengatur tempo percakapan, atau menggunakan intonasi yang berbeda ketika berada di dekat seseorang yang membuatnya nyaman.

Sebagian orang mungkin terdengar lebih bersemangat, sedangkan yang lainnya justru menjadi lebih tenang dan berhati-hati dalam memilih kata.

Perubahan tersebut dapat berkaitan dengan kondisi emosional, suasana hati, maupun usaha seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicara.

Karena setiap individu memiliki kebiasaan komunikasi yang berbeda, perubahan nada suara sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai perasaan seseorang.

7. Sering Merapikan Penampilan Ketika Berada di Dekat Anda

Pernah melihat seseorang tiba-tiba merapikan rambut, membetulkan kerah baju, atau memperbaiki posisi duduk ketika Anda datang?

Perilaku tersebut bisa menjadi bentuk perhatian spontan terhadap penampilan diri.

Dalam psikologi sosial, tindakan merapikan penampilan terkadang berkaitan dengan keinginan untuk memberikan kesan baik kepada orang lain.

Seseorang mungkin tanpa sadar ingin terlihat lebih rapi dan menarik ketika berada di dekat individu yang membuatnya terkesan.

Gerakan kecil seperti menyentuh rambut, merapikan pakaian, atau memperbaiki postur tubuh dapat menjadi bagian dari perilaku tersebut.