6 Alasan Mengapa Kebanyakan Orang Tidak Sanggup Mengelola Bisnis Sendiri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang bermimpi memiliki bisnis sendiri. Mereka ingin menjadi bos bagi diri sendiri, memiliki kebebasan finansial, mengatur waktu tanpa tekanan atasan, dan membangun sesuatu yang bisa diwariskan kepada keluarga. Tidak sedikit pula orang yang merasa bahwa menjadi pengusaha jauh lebih menyenangkan daripada bekerja untuk orang lain.

Namun, ketika seseorang benar-benar terjun ke dunia bisnis, kenyataannya sering kali berbeda dari bayangan.

Mengelola bisnis bukan hanya tentang menjual produk, mendapatkan pelanggan, atau memperoleh keuntungan. Ada tekanan mental, tanggung jawab besar, ketidakpastian, konflik, pengambilan keputusan, hingga tuntutan untuk tetap bertahan ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.

Inilah alasan mengapa banyak orang mampu memulai bisnis, tetapi tidak semuanya sanggup mengelolanya dalam jangka panjang.

Menariknya, persoalan tersebut tidak selalu berkaitan dengan modal, pendidikan, pengalaman, atau kecerdasan seseorang. Dalam perspektif psikologi, kemampuan mengelola bisnis juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian, pengendalian emosi, ketahanan mental, pola pikir, dan kemampuan menghadapi ketidakpastian.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa kebanyakan orang tidak sanggup mengelola bisnis sendiri.

1. Tidak Mampu Mengendalikan Emosi Ketika Menghadapi Tekanan

Salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis adalah menghadapi tekanan yang datang secara terus-menerus.

Ada hari ketika penjualan meningkat dan keuntungan terasa menjanjikan. Namun, ada pula hari ketika pelanggan menghilang, barang tidak laku, karyawan melakukan kesalahan, pemasok menaikkan harga, atau bisnis mengalami kerugian.

Situasi seperti ini menuntut seseorang untuk memiliki kemampuan mengendalikan emosi.

Dalam psikologi, kemampuan tersebut berkaitan dengan emotional regulation atau regulasi emosi. Konsep ini menjelaskan bagaimana seseorang mengenali, mengelola, dan merespons emosi agar tidak dikuasai oleh perasaan sesaat.

Orang yang memiliki regulasi emosi buruk cenderung mengambil keputusan berdasarkan kemarahan, ketakutan, kecemasan, atau kekecewaan.

Contohnya, ketika penjualan menurun, seorang pemilik bisnis langsung merasa gagal. Ia kemudian mengambil keputusan secara terburu-buru, mengganti strategi tanpa evaluasi, menyalahkan karyawan, atau bahkan menutup bisnis karena tidak sanggup menghadapi tekanan.

Padahal, penurunan penjualan tidak selalu berarti bisnis sedang menuju kehancuran. Bisa jadi ada perubahan perilaku konsumen, masalah pemasaran, persaingan harga, atau faktor musiman yang perlu dianalisis.

Masalahnya, tidak semua orang mampu memisahkan perasaan pribadi dari keputusan bisnis.

Seorang pengusaha harus belajar menerima kenyataan tanpa membiarkan emosinya mengambil alih seluruh keputusan.

Ia harus mampu tetap berpikir jernih ketika mengalami kerugian, tetap rendah hati ketika memperoleh keuntungan, dan tetap rasional ketika menghadapi konflik.

Bisnis membutuhkan pikiran yang jernih, bukan sekadar semangat yang tinggi.

Orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya akan mudah kelelahan secara psikologis karena setiap masalah bisnis terasa seperti ancaman terhadap harga diri dan kehidupannya.

2. Tidak Memiliki Disiplin Diri Ketika Tidak Ada yang Mengawasi

Banyak orang ingin memiliki bisnis sendiri karena membayangkan kebebasan.

Mereka berpikir bahwa ketika menjadi pengusaha, tidak perlu lagi bangun pagi karena tuntutan atasan, tidak harus mengikuti perintah orang lain, dan bisa mengatur pekerjaan sesuka hati.

Namun, justru di sinilah salah satu jebakan terbesar dalam berbisnis.

Ketika seseorang bekerja sebagai karyawan, terdapat sistem yang mengatur perilakunya. Ada jam kerja, target, atasan, aturan perusahaan, serta konsekuensi apabila pekerjaan tidak diselesaikan.

Sementara itu, ketika memiliki bisnis sendiri, seseorang harus menjadi orang yang mengatur dirinya sendiri.

Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan self-regulation dan self-discipline.

Disiplin diri merupakan kemampuan untuk mengendalikan perilaku, menunda kesenangan sesaat, dan tetap melakukan sesuatu yang penting meskipun tidak sedang memiliki motivasi.

Seorang pemilik bisnis harus mampu bekerja meskipun sedang tidak bersemangat. Ia harus tetap melakukan evaluasi ketika merasa malas, mengurus pelanggan ketika ingin beristirahat, dan menyelesaikan pekerjaan meskipun tidak ada orang yang mengawasi.

Sayangnya, banyak orang hanya memiliki semangat ketika memulai sesuatu.

Pada awal membuka bisnis, mereka sangat antusias. Mereka rajin mempromosikan produk, membuat rencana, mencari pelanggan, dan membayangkan masa depan yang sukses.

Namun, setelah beberapa bulan, rutinitas mulai terasa membosankan.

Pekerjaan yang awalnya menyenangkan berubah menjadi tanggung jawab yang melelahkan. Tidak ada lagi sensasi kebaruan. Yang tersisa hanyalah pekerjaan sehari-hari yang harus diselesaikan secara konsisten.

Di sinilah perbedaan antara orang yang hanya menyukai ide menjadi pengusaha dan orang yang benar-benar siap menjalankan bisnis.

Pengusaha tidak bisa hanya bekerja ketika sedang termotivasi. Ia harus mampu membangun sistem kerja yang tetap berjalan meskipun motivasinya sedang menurun.

Kebebasan dalam bisnis bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Justru semakin besar kebebasan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri.

3. Terlalu Takut Mengambil Risiko dan Menghadapi Ketidakpastian

Tidak ada bisnis yang sepenuhnya bebas dari risiko.

Setiap keputusan memiliki kemungkinan berhasil maupun gagal. Membeli stok barang, merekrut karyawan, membuka cabang, menaikkan harga, melakukan promosi, hingga memilih pemasok merupakan keputusan yang mengandung ketidakpastian.

Bagi sebagian orang, ketidakpastian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan.

Mereka ingin memiliki bisnis yang selalu menghasilkan keuntungan, pelanggan yang selalu datang, dan kondisi keuangan yang selalu stabil.

Sayangnya, dunia bisnis tidak bekerja seperti itu.

Dalam psikologi perilaku, terdapat konsep loss aversion, yaitu kecenderungan manusia untuk merasakan kerugian lebih kuat dibandingkan kesenangan yang diperoleh dari keuntungan dengan nilai yang sebanding.

Misalnya, seseorang mungkin merasa sangat takut kehilangan Rp5 juta, meskipun memiliki peluang mendapatkan keuntungan Rp10 juta dari keputusan bisnis tertentu.

Akibatnya, ia menjadi terlalu berhati-hati.

Ia takut mencoba strategi pemasaran baru, takut memperkenalkan produk baru, takut merekrut orang, bahkan takut mengeluarkan uang untuk mengembangkan bisnis.

Pada akhirnya, bisnis berjalan di tempat karena pemiliknya terlalu sibuk menghindari risiko.

Namun, ada juga orang yang memiliki masalah sebaliknya. Mereka terlalu berani mengambil risiko tanpa perhitungan.

Mereka menginvestasikan seluruh modal pada satu peluang, mengambil utang berlebihan, atau memperluas bisnis sebelum memiliki sistem operasional yang kuat.

Kedua perilaku tersebut sama-sama berbahaya.

Mengelola bisnis bukan berarti harus berani mengambil semua risiko. Seorang pengusaha harus mampu membedakan risiko yang layak diambil dan risiko yang sebaiknya dihindari.

Ia perlu mengumpulkan informasi, menghitung kemungkinan kerugian, menyiapkan rencana cadangan, dan mengevaluasi hasil keputusan.

Keberanian dalam bisnis bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan mampu mengambil keputusan secara rasional meskipun ketidakpastian tetap ada.

4. Memiliki Ego yang Terlalu Besar dan Sulit Menerima Kritik

Salah satu alasan bisnis sulit berkembang adalah karena pemiliknya merasa selalu benar.

Ketika pelanggan memberikan kritik, ia menganggap pelanggan tidak memahami produknya. Ketika karyawan memberikan masukan, ia merasa sedang ditentang. Ketika bisnis mengalami penurunan, ia lebih mudah menyalahkan keadaan daripada mengevaluasi kesalahan sendiri.

Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan defensive behavior, yaitu kecenderungan seseorang untuk mempertahankan diri ketika merasa harga diri, identitas, atau keyakinannya sedang terancam.

Masalahnya, bisnis merupakan dunia yang terus berubah.

Apa yang berhasil hari ini belum tentu berhasil tahun depan. Selera konsumen berubah, teknologi berkembang, kompetitor menciptakan inovasi, dan kebutuhan pasar mengalami pergeseran.

Pemilik bisnis yang tidak mau menerima kritik akan kesulitan menyesuaikan diri.

Ia mungkin memiliki produk yang bagus, tetapi tidak mau mendengarkan keluhan pelanggan. Ia mungkin memiliki karyawan yang kompeten, tetapi tidak memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat.

Lama-kelamaan, ia menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat.

Karyawan hanya berani mengatakan hal-hal yang ingin didengar oleh pemilik bisnis. Masalah disembunyikan, kesalahan tidak dilaporkan, dan peluang perbaikan terlewatkan.

Dalam psikologi organisasi, kondisi ini berkaitan dengan rendahnya psychological safety, yaitu kurangnya rasa aman bagi anggota kelompok untuk menyampaikan pendapat, mengakui kesalahan, atau mengajukan pertanyaan tanpa takut dipermalukan atau dihukum.

Pengusaha yang matang secara psikologis memahami bahwa kritik tidak selalu merupakan serangan pribadi.

Kritik bisa menjadi sumber informasi untuk memperbaiki kualitas produk, pelayanan, sistem kerja, dan strategi pemasaran.

Ia tidak harus menerima semua pendapat orang lain. Namun, ia harus bersedia mempertimbangkan pendapat tersebut secara objektif.

Bisnis tidak akan berkembang jika pemiliknya lebih sibuk mempertahankan ego daripada memperbaiki kualitas usahanya.

5. Tidak Sanggup Menghadapi Kesepian dan Beban Tanggung Jawab

Menjadi pemilik bisnis sering kali terlihat menyenangkan dari luar.

Orang lain melihat omzet, keuntungan, kebebasan finansial, dan gaya hidup seorang pengusaha. Namun, mereka tidak selalu melihat beban pikiran yang harus ditanggung di balik semua itu.

Ketika bisnis mengalami masalah, pemiliknya sering kali menjadi orang pertama yang harus mencari solusi.

Ketika karyawan membutuhkan gaji, ia harus memikirkan kondisi keuangan perusahaan. Ketika pelanggan kecewa, ia harus bertanggung jawab. Ketika penjualan menurun, ia harus mencari cara agar bisnis tetap bertahan.

Bahkan ketika sedang berada di rumah, pikirannya mungkin masih dipenuhi persoalan pekerjaan.

Dalam psikologi, situasi ini dapat berkaitan dengan role strain atau tekanan akibat tuntutan dari berbagai peran yang harus dijalankan seseorang.

Seorang pengusaha bisa sekaligus berperan sebagai pemimpin, pengambil keputusan, pengelola keuangan, tenaga pemasaran, negosiator, dan pemecah masalah.

Jika bisnis masih kecil, ia bahkan mungkin harus mengerjakan hampir semuanya sendiri.

Akibatnya, batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi semakin kabur.

Ada pula aspek psikologis berupa kesepian dalam kepemimpinan. Pemilik bisnis terkadang merasa tidak memiliki tempat yang tepat untuk menceritakan seluruh masalahnya.

Ia tidak selalu bisa berbagi semua persoalan keuangan dengan karyawan. Ia juga mungkin merasa harus terlihat kuat di hadapan keluarga dan orang-orang di sekitarnya.

Padahal, menyimpan seluruh tekanan sendirian dapat meningkatkan risiko kelelahan mental.

Dalam kondisi tertentu, tekanan berkepanjangan bisa berkontribusi terhadap burnout, yaitu kondisi kelelahan akibat stres kronis yang tidak tertangani dengan baik.

Inilah mengapa mengelola bisnis membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan mencari keuntungan.

Seseorang juga perlu memiliki dukungan sosial, kemampuan mendelegasikan pekerjaan, batas waktu kerja yang sehat, dan keberanian meminta bantuan ketika diperlukan.

Pengusaha yang kuat bukanlah orang yang mengerjakan semuanya sendirian.

Justru salah satu tanda kedewasaan dalam berbisnis adalah kemampuan membangun tim dan sistem yang membuat bisnis tidak sepenuhnya bergantung pada dirinya.

6. Memiliki Pola Pikir Jangka Pendek dan Tidak Sabar Menjalani Proses

Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah ketidaksabaran.

Banyak orang masuk ke dunia bisnis dengan harapan mendapatkan hasil yang cepat.

Mereka melihat cerita pengusaha sukses, omzet besar, kehidupan mewah, dan pencapaian finansial yang mengesankan. Namun, mereka sering kali tidak melihat proses panjang yang terjadi di balik kesuksesan tersebut.

Ketika bisnis baru berjalan beberapa bulan dan belum menghasilkan keuntungan sesuai harapan, mereka mulai kecewa.

Mereka menganggap bisnisnya tidak potensial. Mereka merasa salah memilih produk. Mereka membandingkan diri dengan kompetitor yang terlihat lebih sukses.

Tidak sedikit pula yang akhirnya berpindah-pindah jenis usaha karena selalu berharap menemukan bisnis yang bisa menghasilkan uang dengan cepat.

Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan delay of gratification, yaitu kemampuan menunda kepuasan demi memperoleh hasil yang lebih besar pada masa depan.

Orang yang memiliki kemampuan menunda kepuasan cenderung lebih mampu bertahan menjalankan proses yang membutuhkan waktu.

Mereka memahami bahwa hasil besar tidak selalu datang secara langsung.

Dalam bisnis, membangun kepercayaan pelanggan membutuhkan waktu. Menciptakan sistem operasional yang baik membutuhkan proses. Mengembangkan merek membutuhkan konsistensi. Bahkan membangun tim yang solid tidak bisa dilakukan dalam semalam.

Seorang pengusaha perlu memiliki orientasi jangka panjang.

Ia harus mampu melihat bahwa keuntungan kecil hari ini bisa menjadi fondasi pertumbuhan pada masa mendatang.

Ia juga perlu memahami perbedaan antara kesabaran dan keras kepala.

Kesabaran berarti bersedia menjalani proses sambil terus belajar dan mengevaluasi strategi. Sementara keras kepala berarti terus melakukan hal yang sama meskipun bukti menunjukkan bahwa strategi tersebut tidak berhasil.

Pengusaha yang baik tidak sekadar bertahan. Ia juga harus mampu beradaptasi.

Kesuksesan bisnis bukan hanya tentang siapa yang paling cepat memulai, tetapi juga tentang siapa yang mampu belajar, memperbaiki diri, dan bertahan secara konsisten.

Kesimpulan: Mengelola Bisnis Membutuhkan Kedewasaan Psikologis

Dari keenam alasan di atas, kita bisa memahami bahwa mengelola bisnis sendiri bukan sekadar persoalan modal, produk, atau kemampuan menjual.

Ada faktor psikologis yang sangat menentukan kemampuan seseorang dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Keenam faktor tersebut meliputi:

Tidak mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi tekanan.

Tidak memiliki disiplin diri ketika tidak ada yang mengawasi.

Terlalu takut mengambil risiko dan menghadapi ketidakpastian.

Memiliki ego terlalu besar dan sulit menerima kritik.

Tidak sanggup menghadapi kesepian dan beban tanggung jawab.

Memiliki pola pikir jangka pendek dan tidak sabar menjalani proses.

Namun, penting untuk dipahami bahwa keenam hal tersebut bukanlah sifat permanen yang tidak bisa diubah. Kemampuan mengelola emosi, membangun disiplin, menghadapi risiko, menerima kritik, dan berpikir jangka panjang dapat dilatih melalui pengalaman, pembelajaran, refleksi diri, serta kebiasaan yang konsisten.

Seseorang tidak harus terlahir sebagai pengusaha untuk bisa menjadi pengusaha yang baik.

Ia bisa belajar menjadi lebih matang secara emosional, lebih disiplin, lebih terbuka terhadap masukan, dan lebih siap menghadapi ketidakpastian.

Pada akhirnya, bisnis bukan hanya menguji kemampuan seseorang dalam menghasilkan uang. Bisnis juga menguji bagaimana seseorang mengelola dirinya sendiri.

Sebab, sebelum mampu mengelola karyawan, pelanggan, keuangan, dan perusahaan, seseorang harus terlebih dahulu belajar mengelola pikiran, emosi, ego, waktu, serta perilakunya sendiri.

Musuh terbesar dalam menjalankan bisnis terkadang bukan kompetitor, bukan keadaan ekonomi, dan bukan kurangnya modal. Melainkan ketidakmampuan diri sendiri dalam menghadapi tekanan, mengendalikan keinginan, dan tetap berpikir jernih ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.