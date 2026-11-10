6 Alasan Mengapa Kebanyakan Orang Tidak Sanggup Mengelola Bisnis Sendiri Menurut Psikologi

seseorang yang tidak bisa mengelola bisnis sendiri./Magnific/user6699736
JawaPos.com - Banyak orang bermimpi memiliki bisnis sendiri. Mereka ingin menjadi bos bagi diri sendiri, memiliki kebebasan finansial, mengatur waktu tanpa tekanan atasan, dan membangun sesuatu yang bisa diwariskan kepada keluarga. Tidak sedikit pula orang yang merasa bahwa menjadi pengusaha jauh lebih menyenangkan daripada bekerja untuk orang lain.
Namun, ketika seseorang benar-benar terjun ke dunia bisnis, kenyataannya sering kali berbeda dari bayangan.
Mengelola bisnis bukan hanya tentang menjual produk, mendapatkan pelanggan, atau memperoleh keuntungan. Ada tekanan mental, tanggung jawab besar, ketidakpastian, konflik, pengambilan keputusan, hingga tuntutan untuk tetap bertahan ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.
Inilah alasan mengapa banyak orang mampu memulai bisnis, tetapi tidak semuanya sanggup mengelolanya dalam jangka panjang.
Menariknya, persoalan tersebut tidak selalu berkaitan dengan modal, pendidikan, pengalaman, atau kecerdasan seseorang. Dalam perspektif psikologi, kemampuan mengelola bisnis juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian, pengendalian emosi, ketahanan mental, pola pikir, dan kemampuan menghadapi ketidakpastian.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa kebanyakan orang tidak sanggup mengelola bisnis sendiri.
1. Tidak Mampu Mengendalikan Emosi Ketika Menghadapi Tekanan
Salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis adalah menghadapi tekanan yang datang secara terus-menerus.
Ada hari ketika penjualan meningkat dan keuntungan terasa menjanjikan. Namun, ada pula hari ketika pelanggan menghilang, barang tidak laku, karyawan melakukan kesalahan, pemasok menaikkan harga, atau bisnis mengalami kerugian.
Situasi seperti ini menuntut seseorang untuk memiliki kemampuan mengendalikan emosi.
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Jawa Pos
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