Punya Kebiasaan Menulis di Buku Catatan? Ini 10 Karakter yang Bisa Menggambarkan Dirimu

JawaPos.com – Kemajuan teknologi membuat aktivitas mencatat semakin praktis. Kini, berbagai informasi bisa disimpan hanya dengan mengetik melalui ponsel, laptop, maupun perangkat digital lainnya.

Meski begitu, tidak semua orang nyaman menggunakan keyboard untuk menuangkan gagasan. Sebagian justru merasa lebih leluasa ketika memegang pulpen dan menuliskan pikiran mereka di atas lembaran kertas.

Kebiasaan tersebut ternyata bukan hanya soal selera atau kenyamanan pribadi. Menulis menggunakan tangan melibatkan aktivitas motorik dan proses berpikir yang dapat mendukung konsentrasi, pemahaman informasi, serta kemampuan mengingat.

Dilansir dari Geediting, kebiasaan menulis secara manual dikaitkan dengan sejumlah kemampuan kognitif, terutama yang berhubungan dengan memori, perhatian, dan pengolahan informasi. Tidak mengherankan jika metode ini masih banyak digunakan oleh pelajar, akademisi, pekerja kreatif, hingga orang-orang yang gemar menuangkan ide dalam buku catatan.

Lantas, karakter apa saja yang sering dikaitkan dengan orang yang lebih memilih menulis menggunakan tangan dibandingkan mengetik? Berikut sepuluh di antaranya.

1. Mampu Menjaga Konsentrasi dengan Lebih Baik

Menulis tangan mengharuskan seseorang memperhatikan setiap kata yang dituangkan ke dalam kertas. Proses tersebut membuat aktivitas mencatat berlangsung lebih terarah karena penulis perlu mengatur gerakan tangan sekaligus memikirkan informasi yang ingin disampaikan.

Orang yang terbiasa menggunakan metode ini sering merasa lebih nyaman ketika bekerja tanpa banyak gangguan dari perangkat digital.

Berbeda dengan mengetik melalui ponsel atau laptop yang terkadang disertai notifikasi, menulis di buku catatan memberikan suasana yang relatif minim distraksi.