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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 10 November 2026 | 22.23 WIB

7 Kebiasan Sepele yang Sering Dilakukan dan Justru Membuat Anda Terlihat Tidak Peka

Ilustrasi menolak/Pexels - Image

Ilustrasi menolak/Pexels

JawaPos.com - Terkadang, niat baik tidak selalu tersampaikan secara sempurna sebagai bentuk empati.

Ucapan ataupun saran yang anda berikut justru berpotensi membuat seseorang merasa semakin buruk.

Perasaan mereka seolah tidak dianggap, bahkan masalah yang sedang dihadapi terkesan diremehkan. 

Padahal, setiap orang memiliki pengalaman dan daya tahan emosional yang berbeda. Usaha anda untuk membuat mereka menjadi lebih baik, kini justru menjadi sesuatu yang tidak mereka butuhkan. 

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (10/11) terkadang seseorang hanya membutuhkan kehadiran orang lain yang bersedia mendengarkan, mengakui bahwa perasaan mereka wajar, dan meyakinkan bahwa mereka akan selalu ada saat dibutuhkan.

Ada beberapa respon yang mungkin anda anggap sebagai bentuk empati, tetapi justru dapat membuat anda terlihat kurang peka terhadap perasaan orang lain.

Berikut beberapa kebiasaan sepele yang tanpa disadari sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Saat anda terus mengarahkan seseorang untuk melihat sisi positif, bukan berarti hal tersebut dapat membuat mereka merasa lebih baik. 

Kalimat tersebut terkadang dapat mengabaikan perasaan teman anda. Mereka hanya ingin didengar untuk mendapat ruang untuk meluapkan kesedihan. Bukannya dipaksa untuk segera pulih sebelum benar-benar siap. 

Kebanyakan orang sebenarnya sudah memahami pelajaran yang bisa diambil dari kejadian.

Mereka tidak membutuhkan nasehat saat mereka sibuk menenangkan diri. Terkadang, nasihat sama sekali tidak memperbaiki keadaan. Bahkan kemungkinan besar justru membuat situasinya menjadi semakin buruk.

Terkadang, kita memang bisa memahami perasaan seseorang, terutama jika pernah mengalami kejadian yang serupa. Namun, pada akhirnya, tidak ada orang yang merasakan sesuatu dengan cara yang benar-benar sama.

Sayangnya, keinginan untuk terhubung dan menunjukkan empati sering membuat anda terjebak dalam kebiasaan tersebut. 

Anda pada akhirnya justru membuat percakapan tersebut berpusat pada diri sendiri.

Saat anda menganggap sensitivitas seseorang sebagai sesuatu yang buruk, secara tidak langsung anda sedang mengatakan bahwa reaksi mereka salah. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda terhadap tingkat sensitivitas emosional.

Terkadang, menguatkan diri bisa diartikan bahwa seolah-olah anda tidka boleh membicarakan perasaan yang sebenarnya dan setiap ada cerita sedih harus selalu berakhir dengan menunjukkan kekuatan. 

Kebiasaan ini bisa memberikan tekanan karena mereka harus terus-menerus terlihat kuat. Akibatnya, mereka justru berusaha menunjukkan ketangguhan, padahal sebenarnya hanya membutuhkan sedikit dorongan untuk merasakan dan menerima emosi yang sedang dialami. 

Semua orang benar-benar ingin membuat orang yang sedang sedih merasa lebih baik.

Saat tidak mempertimbangkan kondisi dan preferensi mereka, bisa menggambarkan seolah-olah masalah yang sedang mereka hadapi tidak pernah menjadi perhatian anda.

Saat anda menyarankan untuk melupakan masalah, maka secara tidak langsung terlihat seperti tidak memahami seberapa besar masalah yang sedang dihadapi.

Hanya karena suatu persoalan tidak mengganggu pikiran anda, bukan berarti pengalaman anda menjadi satu-satunya respons yang valid.

Tanpa disadari anda justru menambah situasi tambah buruk. Cara tersebut tidak akan membantu memperbaiki keadaan.

Editor: Hanny Suwindari
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