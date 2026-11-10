7 Kebiasan Sepele yang Sering Dilakukan dan Justru Membuat Anda Terlihat Tidak Peka

Ilustrasi menolak/Pexels
JawaPos.com - Terkadang, niat baik tidak selalu tersampaikan secara sempurna sebagai bentuk empati.
Ucapan ataupun saran yang anda berikut justru berpotensi membuat seseorang merasa semakin buruk.
Perasaan mereka seolah tidak dianggap, bahkan masalah yang sedang dihadapi terkesan diremehkan.
Padahal, setiap orang memiliki pengalaman dan daya tahan emosional yang berbeda. Usaha anda untuk membuat mereka menjadi lebih baik, kini justru menjadi sesuatu yang tidak mereka butuhkan.
Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (10/11) terkadang seseorang hanya membutuhkan kehadiran orang lain yang bersedia mendengarkan, mengakui bahwa perasaan mereka wajar, dan meyakinkan bahwa mereka akan selalu ada saat dibutuhkan.
Ada beberapa respon yang mungkin anda anggap sebagai bentuk empati, tetapi justru dapat membuat anda terlihat kurang peka terhadap perasaan orang lain.
Berkata “lihat sisi positifnya”
Saat anda terus mengarahkan seseorang untuk melihat sisi positif, bukan berarti hal tersebut dapat membuat mereka merasa lebih baik.
Kalimat tersebut terkadang dapat mengabaikan perasaan teman anda. Mereka hanya ingin didengar untuk mendapat ruang untuk meluapkan kesedihan. Bukannya dipaksa untuk segera pulih sebelum benar-benar siap.
Buru-buru menasehati
Kebanyakan orang sebenarnya sudah memahami pelajaran yang bisa diambil dari kejadian.
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