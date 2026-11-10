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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 22.21 WIB

Ingin Keluar dari "Friend Zone"? Lakukan 6 Cara Efektif Ini Menurut Psikologi

seseorang yang keluar dari friend zone./Magnific/lookstudio - Image

seseorang yang keluar dari friend zone./Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Pernahkah kamu menyukai seseorang, tetapi hubungan kalian justru terasa seperti sahabat biasa? Kamu selalu ada ketika dia membutuhkan teman cerita, menjadi orang pertama yang dihubungi saat dia sedang menghadapi masalah, bahkan sering menghabiskan waktu bersama. Namun, di balik kedekatan tersebut, ada satu hal yang membuatmu merasa tidak nyaman: dia hanya menganggapmu sebagai teman.

Situasi seperti ini sering disebut sebagai friend zone. Istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika seseorang memiliki ketertarikan romantis kepada orang lain, tetapi perasaan itu tidak mendapatkan respons yang sama. Hubungan yang awalnya terasa menyenangkan perlahan bisa berubah menjadi membingungkan karena ada harapan lebih dari salah satu pihak.

Berada di dalam friend zone memang bukan pengalaman yang mudah. Kamu mungkin mulai bertanya-tanya apakah perlu terus bertahan, mengungkapkan perasaan, atau justru menjaga jarak agar tidak semakin terluka.

Namun, keluar dari friend zone bukan berarti kamu harus memaksa seseorang untuk jatuh cinta kepadamu. Psikologi justru mengajarkan bahwa hubungan yang sehat perlu dibangun melalui komunikasi, kejujuran, rasa percaya diri, dan ketertarikan yang muncul secara sukarela dari kedua belah pihak.

Lantas, bagaimana cara mengubah hubungan yang selama ini hanya sebatas pertemanan menjadi hubungan yang berpotensi lebih romantis?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam cara efektif yang bisa kamu coba berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Berhenti Selalu Menempatkan Diri sebagai Orang yang Siap Kapan Saja

Salah satu kebiasaan yang sering membuat seseorang terjebak dalam friend zone adalah selalu berusaha tersedia untuk orang yang disukainya.

Kamu selalu membalas pesannya dengan cepat, mengorbankan waktu pribadi demi menemaninya, bahkan rela mengubah jadwal hanya karena dia membutuhkan bantuan. Tanpa disadari, kamu mungkin mulai mengabaikan kebutuhan sendiri demi mendapatkan perhatian darinya.

Dalam psikologi, hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara memberi dan menerima. Jika satu pihak terus-menerus memberikan perhatian tanpa adanya timbal balik, hubungan tersebut berisiko menjadi tidak seimbang.

Editor: Hanny Suwindari
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