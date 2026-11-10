8 Kebiasaan Kecil yang Telah Menunjukkan Bahwa Anda Memiliki Self Love yang Kuat

JawaPos.com - Self-love kerap kali dimaknai sebagai upaya untuk menghargai diri sendiri serta memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pencapaian serta validasi eksternal.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (10/11) seseorang yang memiliki rasa self-love cenderung menunjukkan sikap mampu mengambil keputusan nilai dan jati dirinya, bukan semata-mata memenuhi harapan orang lain.

Sikap tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa delapan kebiasaan kecil ini menjadi tanda bahwa anda telah menerapkan self-love sekaligus membantu memperkuat penghargaan terhadap diri sendiri.

Self-compassion

Self-compassion merupakan sikap memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pengertian.

Kebiasaan ini membantu anda memberikan dukungan pada diri sendiri saat menghadapi masa-masa sulit sekaligus menghentikan dialog negatif yang bisa berdampak pada mental health.

Menetapkan boundaries yang realistis

Saat anda mampu menetapkan batasan pribadi, maka orang lain akan memahami bagaimana anda ingin diperlakukan. Saat anda berani membela dan memperjuangkan kebutuhan pribadi, orang-orang yang layak berada di kehidupan anda akan menghargai pilihan anda.

Menolak sesuatu yang dapat mengganggu kesejahteraan menunjukkan bahwa kebutuhan dan kenyamanan anda juga penting.

Menpati janji

Saat anda mampu menepati janji pada diri sendiri, maka anda semakin memiliki bukti bahwa diri sendiri merupakan sosok yang dapat diandalkan.

Cobalah berkomitmen pada tugas sederhana setiap hari, seperti berolahraga ringan ataupun meluangkan waktu untuk menjalani hobi.

Jika mengalami kesulitan menjalankan target yang sudah ditetapkan, cobalah mengevaluasi dan menyesuaikan langkah-langkah agar lebih realistis dan mudah dilakukan.

Self-reward

Merayakan keberhasilan juga dapat memberikan semangat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mengapresiasi sebuah pencapaian membantu anda untuk membangun hubungan yang lebih sehat.

Berani menunjukkan kerentanan

Kerentanan merupakan salah satu bentuk keberanian untuk menunjukkan jati diri yang sebenarnya.

Dengan membagikan perasaan dan pengalaman yang sebenarnya kepada orang-orang yang sudah anda percaya, maka anda telah memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan bermakna.

Saat anda berani menunjukkan kerentanan dalam hubungan aman, maka sikap tersebut dapat membantu anda menerima diri sendiri dengan lebih utuh.

Memprioritaskan self-care

Self-care atau perawatan diri penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional.

Anda perlu memprioritaskan kebutuhan pribadi seperti tidur cukup, memprioritaskan kebutuhan pribadi, dan mengkonsumsi makanan bergizi.

Meluangkan waktu secara rutin untuk menenangkan diri juga menjadi salah satu bentuk self-care yang bermakna.

Mengembangkan growth mindset

Growth mindset bisa anda lakukan dengan mencoba proyek atau aktivitas baru. Selain itu, nilai diri anda tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan. Hal yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba dan mengerahkan usaha.

Bersyukur