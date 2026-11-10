8 Kebiasaan Kecil yang Telah Menunjukkan Bahwa Anda Memiliki Self Love yang Kuat

Ilustrasi self-care/Pexels
JawaPos.com - Self-love kerap kali dimaknai sebagai upaya untuk menghargai diri sendiri serta memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pencapaian serta validasi eksternal.
Menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (10/11) seseorang yang memiliki rasa self-love cenderung menunjukkan sikap mampu mengambil keputusan nilai dan jati dirinya, bukan semata-mata memenuhi harapan orang lain.
Sikap tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa delapan kebiasaan kecil ini menjadi tanda bahwa anda telah menerapkan self-love sekaligus membantu memperkuat penghargaan terhadap diri sendiri.
Self-compassion
Self-compassion merupakan sikap memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pengertian.
Kebiasaan ini membantu anda memberikan dukungan pada diri sendiri saat menghadapi masa-masa sulit sekaligus menghentikan dialog negatif yang bisa berdampak pada mental health.
Menetapkan boundaries yang realistis
Saat anda mampu menetapkan batasan pribadi, maka orang lain akan memahami bagaimana anda ingin diperlakukan. Saat anda berani membela dan memperjuangkan kebutuhan pribadi, orang-orang yang layak berada di kehidupan anda akan menghargai pilihan anda.
Menolak sesuatu yang dapat mengganggu kesejahteraan menunjukkan bahwa kebutuhan dan kenyamanan anda juga penting.
Menpati janji
Saat anda mampu menepati janji pada diri sendiri, maka anda semakin memiliki bukti bahwa diri sendiri merupakan sosok yang dapat diandalkan.
Cobalah berkomitmen pada tugas sederhana setiap hari, seperti berolahraga ringan ataupun meluangkan waktu untuk menjalani hobi.
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Jawa Pos
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