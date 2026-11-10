6 Alasan Mengapa Perilaku Kekerasan Meningkat saat Memasuki Usia Remaja Menurut Psikologi

JawaPos.com - Masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan manusia yang penuh dengan perubahan. Pada periode ini, seseorang tidak hanya mengalami perubahan fisik akibat pubertas, tetapi juga menghadapi perkembangan emosional, sosial, kognitif, dan psikologis yang cukup kompleks.

Remaja mulai mencari identitas diri, menginginkan kebebasan, membangun hubungan sosial yang lebih luas, serta berusaha mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya.

Namun, di balik proses perkembangan tersebut, sebagian remaja juga mulai menunjukkan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Salah satunya adalah meningkatnya kecenderungan melakukan perilaku agresif atau kekerasan, baik secara verbal maupun fisik.

Perilaku kekerasan pada remaja dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti membentak, menghina, mengancam, melakukan perundungan (bullying), berkelahi, merusak barang, hingga melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain.

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Dalam beberapa situasi, perilaku tersebut bahkan dapat berkembang menjadi tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sosialnya.

Lantas, mengapa perilaku kekerasan bisa meningkat ketika seseorang memasuki usia remaja?

Menurut psikologi, perilaku kekerasan pada remaja tidak muncul karena satu penyebab tunggal. Ada berbagai faktor perkembangan otak, kondisi emosional, pola asuh, lingkungan pergaulan, serta pengalaman hidup yang saling berinteraksi dan memengaruhi cara remaja mengendalikan perilakunya.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam alasan mengapa perilaku kekerasan dapat meningkat saat memasuki usia remaja menurut perspektif psikologi.

1. Perkembangan Otak yang Belum Sempurna dalam Mengendalikan Emosi dan Impuls

Salah satu alasan psikologis mengapa sebagian remaja lebih rentan menunjukkan perilaku agresif adalah karena perkembangan otaknya masih berlangsung, khususnya pada bagian yang berperan dalam pengendalian diri dan pengambilan keputusan.

Dalam ilmu psikologi perkembangan dan neurosains, korteks prefrontal (prefrontal cortex) merupakan bagian otak yang memiliki peran penting dalam mengatur perilaku. Bagian ini terlibat dalam kemampuan mempertimbangkan konsekuensi, mengendalikan impuls, merencanakan tindakan, serta mengambil keputusan secara rasional.

Pada masa remaja, perkembangan korteks prefrontal belum mencapai kematangan seperti pada orang dewasa. Sementara itu, sistem otak yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan penghargaan sosial mengalami perubahan besar selama masa pubertas.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya ketidakseimbangan sementara antara dorongan emosional dan kemampuan mengendalikan perilaku.

Sebagai contoh, seorang remaja mungkin merasa sangat tersinggung ketika diejek oleh temannya. Dalam situasi tersebut, ia dapat langsung membalas dengan kata-kata kasar atau bahkan melakukan kekerasan fisik tanpa terlebih dahulu memikirkan akibat dari tindakannya.

Pada orang yang memiliki kemampuan pengendalian diri lebih matang, situasi serupa mungkin dapat dihadapi dengan mempertimbangkan berbagai pilihan respons.

Hal ini bukan berarti semua remaja tidak mampu mengendalikan diri. Perkembangan otak setiap individu berbeda, dan kemampuan regulasi emosi juga dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, lingkungan, serta kebiasaan yang terbentuk sejak kecil.

Dengan demikian, perkembangan otak yang belum matang sepenuhnya dapat menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian remaja lebih rentan bertindak impulsif, terutama ketika berada dalam situasi penuh tekanan atau konflik.

2. Perubahan Hormon saat Pubertas Memengaruhi Kondisi Emosional

Memasuki masa remaja, tubuh mengalami perubahan hormonal yang cukup signifikan. Proses pubertas melibatkan peningkatan dan perubahan aktivitas berbagai hormon, seperti testosteron, estrogen, serta hormon lain yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan fungsi biologis.

Perubahan hormon tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi tubuh, tetapi juga berinteraksi dengan perkembangan otak dan sistem pengaturan emosi.

Dalam perspektif psikologi biologis, perubahan hormonal dapat berkaitan dengan perubahan suasana hati, sensitivitas emosional, motivasi, dan respons seseorang terhadap lingkungan sosial.

Sebagian remaja mungkin menjadi lebih mudah merasa tersinggung, frustrasi, gelisah, atau mengalami perubahan suasana hati. Ketika kemampuan mengelola emosi belum berkembang dengan baik, perasaan tersebut dapat lebih mudah diekspresikan melalui perilaku negatif.

Misalnya, seorang remaja yang sedang mengalami tekanan emosional mungkin bereaksi secara berlebihan ketika mendapatkan teguran dari orang tua. Teguran yang sebenarnya bertujuan mengingatkan dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan atau pengekangan.

Akibatnya, remaja tersebut bisa membalas dengan membentak, membanting pintu, melempar barang, atau menunjukkan sikap agresif lainnya.

Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa hormon bukan penyebab langsung atau satu-satunya penyebab perilaku kekerasan. Tidak semua remaja yang mengalami perubahan hormonal akan menjadi agresif.

Perilaku agresif lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor biologis, kondisi psikologis, pengalaman sosial, dan kemampuan individu dalam mengendalikan emosinya.

3. Keinginan untuk Mendapatkan Pengakuan dan Status Sosial dari Teman Sebaya

Masa remaja merupakan periode ketika hubungan dengan teman sebaya mulai memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang.

Jika pada masa kanak-kanak keluarga menjadi lingkungan sosial yang dominan, ketika memasuki remaja, individu mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap penerimaan, pengakuan, dan penilaian dari teman-temannya.

Dalam psikologi perkembangan, fenomena ini berkaitan dengan kebutuhan akan penerimaan sosial dan pembentukan identitas diri.

Remaja ingin dianggap menarik, kuat, berani, populer, serta memiliki posisi yang diperhitungkan dalam kelompok pergaulannya. Sayangnya, dalam lingkungan tertentu, nilai-nilai tersebut dapat dikaitkan dengan perilaku agresif.

Sebagai contoh, seorang remaja mungkin merasa perlu menunjukkan keberanian dengan cara menantang teman, membalas ejekan menggunakan kekerasan, atau ikut terlibat dalam perkelahian kelompok.

Ia mungkin menganggap bahwa menghindari konflik merupakan tanda kelemahan, sementara membalas perlakuan orang lain dengan kekerasan dianggap sebagai bentuk keberanian.

Tekanan teman sebaya atau peer pressure juga dapat memperkuat perilaku tersebut.

Ketika seorang remaja berada dalam kelompok yang terbiasa melakukan perundungan, intimidasi, atau perkelahian, ia mungkin terdorong untuk melakukan hal serupa agar tidak dikucilkan.

Dalam psikologi sosial, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konformitas, yaitu kecenderungan individu menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan norma kelompok.

Bahkan, penelitian perkembangan menunjukkan bahwa kehadiran teman sebaya dapat meningkatkan kecenderungan remaja mengambil risiko dalam situasi tertentu.

Oleh karena itu, kebutuhan untuk diterima secara sosial dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya perilaku kekerasan, khususnya ketika remaja berada dalam lingkungan pergaulan yang menganggap agresivitas sebagai sesuatu yang wajar atau membanggakan.

4. Kesulitan Mengelola Emosi dan Menghadapi Tekanan Psikologis

Tidak semua remaja memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi yang mereka rasakan.

Sebagian remaja belum mengetahui cara yang sehat untuk mengekspresikan kemarahan, kekecewaan, rasa malu, kecemburuan, atau kesedihan.

Dalam psikologi, kemampuan tersebut dikenal sebagai regulasi emosi (emotion regulation).

Regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan perasaan secara tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Ketika kemampuan regulasi emosi belum berkembang dengan baik, perasaan negatif dapat lebih mudah berubah menjadi tindakan agresif.

Sebagai contoh, seorang remaja yang mendapatkan nilai buruk di sekolah mungkin merasa kecewa dan malu. Jika ia tidak mampu mengelola perasaan tersebut, rasa frustrasi itu bisa dilampiaskan kepada orang lain.

Contoh lainnya adalah remaja yang mengalami konflik keluarga, tekanan akademik, masalah pertemanan, atau perundungan. Berbagai tekanan tersebut dapat menumpuk dan memengaruhi kestabilan emosionalnya.

Dalam kondisi tertentu, perilaku agresif dapat menjadi bentuk pelampiasan emosi yang tidak mampu diungkapkan melalui komunikasi yang sehat.

Bahkan, beberapa remaja mungkin menggunakan kekerasan sebagai mekanisme pertahanan untuk menyembunyikan perasaan takut, tidak percaya diri, atau merasa tidak berdaya.

Misalnya, remaja yang sebenarnya merasa rendah diri dapat menunjukkan sikap dominan dan suka mengintimidasi orang lain untuk menciptakan kesan bahwa dirinya kuat.

Namun, perilaku tersebut tidak menyelesaikan masalah psikologis yang mendasarinya. Sebaliknya, kebiasaan melampiaskan emosi melalui kekerasan dapat memperburuk hubungan sosial dan meningkatkan risiko konflik.

Karena itu, kemampuan mengelola emosi menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dikembangkan selama masa remaja.

5. Pengaruh Pola Asuh Keluarga dan Pengalaman Kekerasan di Lingkungan Rumah

Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang belajar mengenai hubungan sosial, komunikasi, pengendalian emosi, serta cara menyelesaikan konflik.

Pola interaksi yang berlangsung di dalam keluarga dapat memengaruhi bagaimana seorang anak memahami dan mengekspresikan perilakunya ketika memasuki masa remaja.

Dalam teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura, seseorang dapat mempelajari perilaku melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap orang lain.

Artinya, anak dan remaja dapat mempelajari cara menyelesaikan masalah dengan mengamati perilaku orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya.

Apabila seorang remaja tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sering memperlihatkan bentakan, ancaman, penghinaan, atau kekerasan fisik, ia berisiko menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal.

Misalnya, ketika seorang anak sering melihat orang tuanya menyelesaikan konflik dengan berteriak dan melakukan kekerasan, ia mungkin mempelajari bahwa kemarahan memang harus diekspresikan melalui tindakan agresif.

Selain itu, pola asuh yang terlalu keras, penuh hukuman, tidak konsisten, atau kurang memberikan perhatian emosional juga dapat meningkatkan risiko munculnya masalah perilaku pada sebagian remaja.

Di sisi lain, pola asuh yang terlalu permisif tanpa batasan yang jelas juga dapat membuat anak kesulitan memahami konsekuensi dari tindakannya.

Remaja membutuhkan keseimbangan antara kebebasan, pengawasan, komunikasi, dan aturan yang konsisten.

Penting juga dipahami bahwa tidak semua remaja yang tumbuh dalam keluarga dengan konflik akan menjadi pelaku kekerasan. Pengaruh keluarga dapat berbeda-beda bergantung pada faktor perlindungan lainnya, seperti dukungan sosial, hubungan positif dengan orang dewasa, dan lingkungan sekolah yang aman.

Dengan demikian, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk cara remaja mengelola emosi dan menghadapi konflik.

6. Pengaruh Media Digital, Konten Kekerasan, dan Lingkungan Sosial

Perkembangan teknologi digital membuat remaja semakin mudah mengakses berbagai jenis informasi dan hiburan melalui internet.

Media sosial, video pendek, film, permainan digital, hingga berbagai konten viral dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja.

Di satu sisi, teknologi memberikan manfaat besar untuk pendidikan, komunikasi, dan pengembangan kreativitas. Namun, di sisi lain, paparan terhadap konten yang mengandung kekerasan dapat menjadi salah satu faktor lingkungan yang perlu diperhatikan.

Menurut teori belajar sosial, seseorang dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan terhadap tindakan orang lain, termasuk melalui media.

Jika seorang remaja berulang kali melihat tindakan kekerasan yang digambarkan sebagai sesuatu yang keren, lucu, menghibur, atau efektif untuk mendapatkan penghormatan, ia dapat membentuk persepsi yang keliru mengenai perilaku tersebut.

Misalnya, konten yang memperlihatkan perkelahian sebagai cara untuk mempertahankan harga diri dapat memengaruhi cara sebagian remaja memahami konflik.

Selain media digital, lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap perkembangan perilaku remaja.

Remaja yang hidup dalam lingkungan dengan tingkat konflik tinggi, perundungan, kekerasan, atau minimnya pengawasan sosial mungkin lebih sering terpapar pada perilaku agresif.

Dalam kondisi tertentu, kekerasan dapat dianggap sebagai sesuatu yang biasa karena sering disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, hubungan antara paparan media dan perilaku kekerasan tidak bersifat sederhana. Melihat konten kekerasan tidak otomatis membuat seseorang menjadi pelaku kekerasan. Pengaruhnya dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk karakter individu, pola asuh, kondisi psikologis, konteks sosial, serta jenis dan intensitas paparan.

Oleh sebab itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk membantu remaja mengembangkan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman mengenai dampak tindakan kekerasan.

Bagaimana Cara Mencegah Perilaku Kekerasan pada Remaja?

Setelah memahami berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko perilaku kekerasan, langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana cara mencegahnya.

Dalam perspektif psikologi, pencegahan perilaku agresif tidak cukup dilakukan dengan memberikan hukuman. Remaja juga perlu mendapatkan pendampingan, pemahaman emosional, dan lingkungan perkembangan yang mendukung.

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.

1. Mengembangkan kemampuan regulasi emosi

Remaja perlu belajar mengenali perasaan yang muncul, memahami penyebab kemarahan, dan memilih respons yang tidak merugikan orang lain.

Orang tua dan guru dapat mengajarkan cara menenangkan diri, mengambil jeda ketika marah, serta mengomunikasikan perasaan dengan baik.

2. Membangun komunikasi yang terbuka dalam keluarga

Orang tua perlu menciptakan lingkungan yang membuat remaja merasa aman untuk bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapi.

Komunikasi yang terbuka dapat membantu orang tua memahami tekanan psikologis yang dialami anak sebelum masalah berkembang menjadi perilaku yang lebih serius.

3. Memberikan batasan dan konsekuensi yang konsisten

Remaja membutuhkan aturan yang jelas mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Ketika terjadi tindakan kekerasan, orang tua perlu memberikan konsekuensi yang mendidik, tegas, dan proporsional, tanpa menggunakan kekerasan sebagai bentuk hukuman.

4. Mengarahkan remaja pada lingkungan pergaulan yang positif

Kegiatan olahraga, organisasi, seni, komunitas, dan aktivitas sosial dapat membantu remaja menyalurkan energi serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

5. Mengajarkan penyelesaian konflik tanpa kekerasan

Remaja perlu memahami bahwa konflik merupakan bagian normal dari hubungan sosial. Namun, konflik tidak harus diselesaikan melalui ancaman, intimidasi, atau kekerasan fisik.

Kemampuan bernegosiasi, berempati, dan menghargai perbedaan pendapat perlu dilatih sejak dini.

6. Mencari bantuan profesional ketika perilaku semakin mengkhawatirkan

Jika remaja menunjukkan perilaku agresif yang berulang, semakin berat, sulit dikendalikan, atau membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri, orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional yang kompeten.

Pendampingan profesional dapat membantu mengidentifikasi faktor yang mendasari perilaku tersebut dan menentukan intervensi yang sesuai.

Kesimpulan

Meningkatnya perilaku kekerasan pada sebagian remaja merupakan fenomena psikologis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor perkembangan dan lingkungan.

Enam faktor yang dapat meningkatkan risiko perilaku tersebut meliputi perkembangan otak yang masih berlangsung, perubahan hormonal saat pubertas, kebutuhan akan pengakuan sosial, kesulitan mengelola emosi, pengaruh pola asuh keluarga, serta paparan media digital dan lingkungan sosial.

Namun, penting untuk diingat bahwa masa remaja bukanlah masa ketika seseorang pasti menjadi agresif atau melakukan kekerasan. Sebagian besar remaja mampu melewati periode perkembangan ini tanpa melakukan tindakan kekerasan.

Perilaku agresif juga bukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Dengan dukungan keluarga, pendidikan emosional, lingkungan sosial yang sehat, dan pendampingan yang tepat, remaja dapat mengembangkan kemampuan pengendalian diri serta membangun hubungan sosial yang lebih positif.