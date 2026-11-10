6 Alasan Mengapa Perilaku Kekerasan Meningkat saat Memasuki Usia Remaja Menurut Psikologi

seseorang yang berperilaku kekerasan./Magnific/rawpixel.com
JawaPos.com - Masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan manusia yang penuh dengan perubahan. Pada periode ini, seseorang tidak hanya mengalami perubahan fisik akibat pubertas, tetapi juga menghadapi perkembangan emosional, sosial, kognitif, dan psikologis yang cukup kompleks.
Remaja mulai mencari identitas diri, menginginkan kebebasan, membangun hubungan sosial yang lebih luas, serta berusaha mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya.
Namun, di balik proses perkembangan tersebut, sebagian remaja juga mulai menunjukkan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Salah satunya adalah meningkatnya kecenderungan melakukan perilaku agresif atau kekerasan, baik secara verbal maupun fisik.
Perilaku kekerasan pada remaja dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti membentak, menghina, mengancam, melakukan perundungan (bullying), berkelahi, merusak barang, hingga melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain.
Dalam beberapa situasi, perilaku tersebut bahkan dapat berkembang menjadi tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sosialnya.
Lantas, mengapa perilaku kekerasan bisa meningkat ketika seseorang memasuki usia remaja?
Menurut psikologi, perilaku kekerasan pada remaja tidak muncul karena satu penyebab tunggal. Ada berbagai faktor perkembangan otak, kondisi emosional, pola asuh, lingkungan pergaulan, serta pengalaman hidup yang saling berinteraksi dan memengaruhi cara remaja mengendalikan perilakunya.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat enam alasan mengapa perilaku kekerasan dapat meningkat saat memasuki usia remaja menurut perspektif psikologi.
1. Perkembangan Otak yang Belum Sempurna dalam Mengendalikan Emosi dan Impuls
Salah satu alasan psikologis mengapa sebagian remaja lebih rentan menunjukkan perilaku agresif adalah karena perkembangan otaknya masih berlangsung, khususnya pada bagian yang berperan dalam pengendalian diri dan pengambilan keputusan.
Dalam ilmu psikologi perkembangan dan neurosains, korteks prefrontal (prefrontal cortex) merupakan bagian otak yang memiliki peran penting dalam mengatur perilaku. Bagian ini terlibat dalam kemampuan mempertimbangkan konsekuensi, mengendalikan impuls, merencanakan tindakan, serta mengambil keputusan secara rasional.
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Jawa Pos
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