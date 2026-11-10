Ingin Keluar dari Pikiranmu Sendiri yang Negatif? Lakukan 7 Strategi Efektif Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa lelah dengan pikiranmu sendiri? Baru saja bangun tidur, pikiran sudah dipenuhi kekhawatiran. Ketika sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba muncul bayangan tentang kegagalan, kesalahan masa lalu, atau ketakutan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Bahkan, ketika keadaan sebenarnya baik-baik saja, pikiran negatif seolah selalu menemukan alasan untuk membuatmu merasa tidak tenang.

Kamu mungkin pernah mengatakan kepada diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, semakin berusaha menghilangkan pikiran negatif, semakin kuat pula pikiran tersebut muncul. Kamu mencoba mengalihkan perhatian, tetapi beberapa menit kemudian pikiran yang sama kembali menghantui.

Jika pernah mengalami hal seperti ini, kamu tidak sendirian.

Dalam psikologi, kecenderungan memikirkan sesuatu secara berulang, terutama hal-hal yang membuat kita merasa cemas, sedih, atau bersalah, dikenal sebagai rumination atau perenungan berlebihan. Kondisi ini dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran pemikiran yang sulit dihentikan.

Pikiran negatif sebenarnya merupakan bagian alami dari cara kerja otak manusia. Otak memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan ancaman, kemungkinan buruk, dan pengalaman tidak menyenangkan. Mekanisme ini dahulu membantu manusia bertahan hidup. Namun, dalam kehidupan modern, mekanisme tersebut terkadang membuat kita terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi.

Kabar baiknya, kamu tidak harus selalu mengikuti setiap pikiran yang muncul di kepala. Kamu bisa belajar mengubah hubunganmu dengan pikiran tersebut, memahami emosi yang menyertainya, dan mengembangkan pola berpikir yang lebih sehat.

Keluar dari pikiran negatif bukan berarti memaksakan diri untuk selalu bahagia atau mengabaikan kenyataan yang sulit. Sebaliknya, ini tentang belajar melihat sesuatu secara lebih seimbang, menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berkembang.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), terdapat tujuh strategi efektif berdasarkan pendekatan psikologi yang bisa kamu praktikkan untuk keluar dari perangkap pikiran negatif.

1. Sadari bahwa Tidak Semua Pikiranmu Adalah Fakta

Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan manusia adalah mempercayai setiap pikiran yang muncul di dalam kepalanya.

Ketika kamu berpikir bahwa dirimu tidak cukup baik, kamu mungkin langsung mempercayainya. Ketika muncul pikiran bahwa orang lain sedang membicarakan keburukanmu, kamu bisa langsung merasa cemas. Ketika melakukan kesalahan kecil, kamu mungkin menyimpulkan bahwa seluruh hidupmu berantakan.

Padahal, pikiran bukanlah fakta.

Dalam pendekatan terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT), seseorang diajak untuk mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilakunya. Pikiran yang tidak akurat dapat memengaruhi emosi dan mendorong seseorang mengambil keputusan yang kurang tepat.

Misalnya, kamu mengirim pesan kepada seorang teman, tetapi dia tidak segera membalasnya. Pikiran negatif mungkin langsung muncul:

Dia pasti sedang marah kepadaku.

Mungkin aku mengatakan sesuatu yang salah.

Dia sudah tidak menganggapku penting.

Sepertinya semua orang mulai menjauh dariku.

Padahal, ada banyak kemungkinan lain. Temanmu mungkin sedang sibuk, sedang beristirahat, atau belum sempat membuka ponselnya.

Inilah pentingnya membedakan antara fakta dan interpretasi.

Ketika pikiran negatif muncul, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri:

Apakah aku memiliki bukti kuat bahwa pikiran ini benar?

Apakah ada penjelasan lain yang lebih masuk akal?

Apakah aku sedang membayangkan kemungkinan terburuk?

Jika sahabatku mengalami hal yang sama, apa yang akan kukatakan kepadanya?

Latihan sederhana ini membantu menciptakan jarak antara dirimu dan pikiran yang muncul.

Kamu tidak harus melawan pikiran negatif dengan paksa. Cukup belajar mengamatinya tanpa langsung mempercayainya.

Ingat, memiliki pikiran buruk tidak otomatis membuat sesuatu menjadi kenyataan. Kamu berhak mempertanyakan pikiranmu sendiri sebelum membiarkannya mengendalikan hidupmu.

2. Berhenti Melawan Pikiran Negatif dan Belajarlah Menerimanya

Terdengar sedikit bertentangan, bukan?

Jika ingin keluar dari pikiran negatif, bukankah seharusnya kamu berusaha menghilangkannya?

Tidak selalu demikian.

Dalam psikologi, terdapat konsep yang disebut thought suppression, yaitu usaha menekan atau menghindari pikiran tertentu secara sengaja. Ironisnya, semakin keras seseorang berusaha untuk tidak memikirkan sesuatu, terkadang semakin sering pikiran tersebut kembali muncul.

Misalnya, cobalah untuk tidak memikirkan seekor gajah berwarna merah muda selama beberapa detik.

Kemungkinan besar, justru gambaran gajah tersebut muncul di kepalamu.

Hal serupa bisa terjadi ketika kamu berusaha keras menghilangkan kekhawatiran. Semakin kamu memeriksa apakah pikiran negatif itu sudah hilang, semakin besar kemungkinan perhatianmu kembali tertuju kepadanya.

Pendekatan terapi penerimaan dan komitmen atau Acceptance and Commitment Therapy (ACT) mengajarkan bahwa seseorang dapat belajar menerima keberadaan pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan tanpa harus dikendalikan olehnya.

Artinya, kamu boleh merasa takut tanpa harus membiarkan ketakutan menentukan keputusanmu. Kamu boleh merasa sedih tanpa menganggap hidupmu tidak memiliki harapan. Kamu juga boleh merasa kecewa tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri.

Cobalah mengatakan kepada diri sendiri:

"Aku sedang memiliki pikiran bahwa aku tidak akan berhasil. Namun, pikiran ini hanyalah sesuatu yang sedang muncul di dalam pikiranku, bukan kepastian tentang masa depanku."

Perhatikan perbedaannya.

Kamu tidak menyangkal perasaan yang sedang dialami, tetapi juga tidak membiarkan perasaan tersebut mendefinisikan siapa dirimu.

Ketika pikiran negatif muncul, tarik napas perlahan, kenali apa yang sedang kamu rasakan, dan biarkan pikiran tersebut hadir tanpa harus mengikuti setiap ceritanya.

Terkadang, cara terbaik untuk berhenti terjebak dalam pikiran sendiri bukanlah dengan berusaha mengusirnya, melainkan dengan berhenti memberinya kendali.

3. Ubah Kebiasaan Overthinking dengan Mengarahkan Perhatian pada Saat Ini

Salah satu penyebab seseorang sulit keluar dari pikiran negatif adalah terlalu sering hidup di masa lalu atau masa depan.

Kamu mungkin menghabiskan waktu berjam-jam mengingat kesalahan yang sudah terjadi. Kamu memikirkan perkataan seseorang, menyesali keputusan yang pernah dibuat, atau membayangkan bagaimana seharusnya kamu bertindak.

Di sisi lain, kamu juga mungkin terlalu sibuk mengkhawatirkan masa depan.

Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika orang-orang kecewa? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi?

Akibatnya, kamu kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang sedang berlangsung.

Psikologi mengenal praktik mindfulness, yaitu kemampuan memberikan perhatian secara sengaja pada pengalaman saat ini tanpa menghakiminya secara berlebihan.

Mindfulness bukan berarti mengosongkan pikiran atau memaksakan diri agar tidak memikirkan apa pun. Sebaliknya, mindfulness membantu kamu menyadari apa yang sedang terjadi di dalam pikiran, tubuh, dan lingkungan sekitar.

Kamu bisa memulainya dengan latihan sederhana selama lima menit.

Latihan mindfulness lima menit:

Duduklah dengan nyaman di tempat yang relatif tenang.

Tarik napas perlahan dan rasakan udara yang masuk melalui hidung.

Perhatikan gerakan dada dan perut ketika bernapas.

Jika pikiran mulai mengembara, sadari tanpa menyalahkan diri sendiri.

Perlahan, arahkan kembali perhatian pada napas.

Kamu juga bisa melatih kesadaran melalui aktivitas sehari-hari.

Ketika minum kopi, rasakan aromanya. Ketika berjalan, perhatikan langkah kaki. Ketika makan, nikmati rasa dan tekstur makanan. Ketika berbicara dengan seseorang, berikan perhatian penuh pada percakapan tersebut.

Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi keterlibatan dalam pikiran yang berulang dan meningkatkan kesadaran terhadap pengalaman saat ini.

Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh masalah hidup hari ini. Terkadang, yang perlu kamu lakukan hanyalah hadir sepenuhnya dalam satu momen yang sedang kamu jalani.

4. Berhenti Terlalu Keras kepada Diri Sendiri dan Kembangkan Self-Compassion

Pernahkah kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan cara yang tidak akan pernah kamu lakukan kepada orang lain?

Ketika seorang teman melakukan kesalahan, kamu mungkin akan memahaminya. Kamu mengatakan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan dan bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan.

Namun, ketika dirimu sendiri melakukan kesalahan, kamu justru menjadi orang pertama yang menghakimi.

Kamu mengatakan bahwa dirimu bodoh, tidak berguna, tidak kompeten, atau selalu gagal. Bahkan, kesalahan kecil bisa menjadi alasan untuk merendahkan diri sendiri selama berhari-hari.

Kebiasaan ini dapat memperkuat pola pikir negatif.

Salah satu pendekatan yang dapat membantu adalah self-compassion, yaitu kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, pemahaman, dan penerimaan ketika menghadapi kesulitan.

Psikolog Kristin Neff menjelaskan bahwa self-compassion memiliki tiga komponen utama:

Pertama, self-kindness atau kebaikan terhadap diri sendiri.

Belajarlah berbicara kepada diri sendiri dengan lebih lembut. Jangan terus-menerus menghukum diri hanya karena kamu belum mencapai sesuatu yang diinginkan.

Kedua, common humanity atau kemanusiaan bersama.

Sadari bahwa kesulitan, kegagalan, dan ketidaksempurnaan merupakan bagian dari pengalaman manusia. Kamu bukan satu-satunya orang yang mengalami masa sulit.

Ketiga, mindfulness atau kesadaran penuh.

Akui rasa sakit yang sedang dialami tanpa membesar-besarkannya atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.

Misalnya, ketika kamu gagal mencapai target pekerjaan, jangan langsung mengatakan:

"Aku memang tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar."

Cobalah menggantinya dengan:

"Aku kecewa karena hasilnya tidak sesuai harapan. Namun, kegagalan ini tidak menentukan seluruh kemampuanku. Aku masih bisa belajar dan mencoba kembali."

Perubahan bahasa seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat membantu mengurangi kebiasaan menghakimi diri sendiri.

Ingat, bersikap baik kepada diri sendiri bukan berarti memanjakan diri atau menghindari tanggung jawab. Justru, kamu sedang membangun kondisi emosional yang lebih sehat agar mampu memperbaiki kesalahan tanpa menghancurkan harga diri.

5. Batasi Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Kehidupan Orang Lain

Salah satu sumber pikiran negatif yang sering tidak disadari adalah kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.

Kamu melihat seseorang berhasil membangun bisnis, memiliki rumah bagus, mendapatkan pekerjaan impian, atau menjalani hubungan yang terlihat bahagia.

Tanpa sadar, muncul pertanyaan:

"Mengapa hidupku tidak seperti mereka?"

"Apa yang salah denganku?"

"Mengapa orang lain bisa berkembang lebih cepat, sementara aku masih berada di tempat yang sama?"

Perbandingan seperti ini dapat membuat kamu merasa tertinggal, tidak berharga, dan tidak pernah cukup baik.

Dalam psikologi sosial, perilaku tersebut berkaitan dengan konsep social comparison atau perbandingan sosial. Teori ini diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger.

Manusia secara alami memiliki kecenderungan membandingkan dirinya dengan orang lain untuk mengevaluasi kemampuan, pencapaian, dan posisi sosialnya.

Namun, masalah muncul ketika perbandingan dilakukan secara terus-menerus dan hanya berfokus pada kekurangan diri sendiri.

Terlebih lagi, media sosial sering menampilkan potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Kamu melihat keberhasilan mereka, tetapi tidak selalu mengetahui kegagalan, perjuangan, kecemasan, atau masalah yang mereka hadapi di balik layar.

Kamu membandingkan seluruh kehidupanmu dengan sebagian kecil kehidupan orang lain.

Itu bukan perbandingan yang adil.

Untuk mengubah kebiasaan ini, cobalah beberapa langkah berikut:

Kurangi mengikuti akun yang membuatmu terus merasa tidak percaya diri.

Berhenti menjadikan pencapaian orang lain sebagai ukuran harga dirimu.

Fokus pada perkembangan pribadi dibandingkan kondisi dirimu beberapa bulan sebelumnya.

Catat kemajuan kecil yang sudah berhasil kamu capai.

Belajarlah mengapresiasi keberhasilan orang lain tanpa merendahkan perjalananmu sendiri.

Ingat bahwa setiap orang memiliki waktu, kemampuan, kondisi, dan perjalanan hidup yang berbeda.

Kamu tidak harus memenangkan perlombaan yang bahkan tidak pernah kamu pilih.

Fokuslah membangun kehidupan yang benar-benar bermakna bagimu, bukan kehidupan yang sekadar terlihat mengesankan di mata orang lain.

6. Gerakkan Tubuh dan Bangun Rutinitas yang Mendukung Kesehatan Mental

Ketika pikiran negatif terus berputar, banyak orang memilih mengurung diri, berbaring sepanjang hari, atau menghindari aktivitas yang sebelumnya mereka sukai.

Sayangnya, terlalu lama berada dalam kondisi pasif dapat membuat suasana hati semakin sulit membaik.

Salah satu strategi yang dapat membantu adalah behavioral activation atau aktivasi perilaku.

Pendekatan ini banyak digunakan dalam terapi untuk depresi. Prinsipnya adalah membantu seseorang kembali melakukan aktivitas yang bermakna, menyenangkan, atau memberikan rasa pencapaian, meskipun motivasi belum muncul.

Mengapa pendekatan ini penting?

Karena terkadang kita menunggu suasana hati membaik sebelum mulai melakukan sesuatu. Padahal, melakukan aktivitas yang tepat justru dapat membantu memperbaiki suasana hati.

Kamu tidak harus menunggu merasa bersemangat untuk mulai bergerak.

Mulailah dari tindakan sederhana.

Misalnya:

Berjalan kaki selama 15–30 menit.

Merapikan kamar atau meja kerja.

Mandi dan mengganti pakaian meskipun tidak memiliki agenda khusus.

Memasak makanan sederhana.

Menghabiskan waktu di luar rumah.

Melakukan hobi yang sudah lama ditinggalkan.

Berolahraga ringan secara teratur.

Aktivitas fisik juga memiliki manfaat bagi kesehatan mental. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi serta meningkatkan suasana hati.

Selain itu, jangan mengabaikan kualitas tidur.

Kurang tidur dapat memengaruhi regulasi emosi, konsentrasi, dan kemampuan menghadapi tekanan. Karena itu, usahakan memiliki jadwal tidur yang konsisten dan menciptakan lingkungan istirahat yang nyaman.

Hal yang perlu diingat adalah kamu tidak harus mengubah seluruh rutinitas dalam satu hari.

Mulailah dengan satu aktivitas kecil yang realistis.

Jika hari ini kamu hanya mampu berjalan selama sepuluh menit, itu tetap merupakan kemajuan. Jika kamu berhasil merapikan tempat tidur setelah beberapa hari merasa kehilangan semangat, hargai usaha tersebut.

Perubahan besar sering kali dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.

7. Ubah Fokus dari Hal-Hal yang Tidak Bisa Dikendalikan ke Hal yang Bisa Kamu Lakukan

Banyak pikiran negatif muncul karena kita menghabiskan terlalu banyak energi untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali.

Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Kamu tidak bisa mengubah keputusan yang sudah terjadi. Kamu juga tidak bisa memastikan bahwa masa depan akan berjalan sesuai rencana.

Namun, kamu masih bisa mengendalikan respons, pilihan, dan tindakanmu sendiri.

Dalam psikologi, kemampuan menghadapi tekanan melalui cara berpikir dan tindakan tertentu berkaitan dengan konsep coping strategies atau strategi koping.

Salah satu pendekatan yang berguna adalah membedakan antara hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan.

Misalnya, kamu sedang menghadapi masalah pekerjaan.

Hal yang tidak bisa kamu kendalikan:

Pendapat semua rekan kerja tentang dirimu.

Keputusan akhir yang dibuat oleh atasan.

Kesalahan yang sudah terjadi.

Perubahan situasi perusahaan.

Hal yang masih bisa kamu kendalikan:

Kualitas pekerjaan yang kamu hasilkan.

Cara berkomunikasi dengan rekan kerja.

Kesediaan untuk belajar.

Persiapan menghadapi kemungkinan berikutnya.

Keputusan untuk mencari peluang baru.

Setiap kali pikiran negatif mulai mendominasi, tanyakan kepada diri sendiri:

"Apakah hal yang sedang kupikirkan ini berada dalam kendaliku?"

Jika jawabannya tidak, belajarlah melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan semuanya.

Jika jawabannya iya, pikirkan satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan sekarang.

Misalnya, daripada menghabiskan waktu berjam-jam mengkhawatirkan masa depan karier, kamu bisa menggunakan waktu tersebut untuk memperbarui CV, mengikuti pelatihan, atau mencari informasi pekerjaan.

Daripada terus menyesali kesalahan masa lalu, kamu bisa mengambil pelajaran dan memperbaiki tindakan berikutnya.

Kamu mungkin tidak memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi dalam hidup, tetapi kamu tetap memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana akan meresponsnya.

Itulah salah satu bentuk kekuatan psikologis yang penting untuk dikembangkan.

Mengapa Pikiran Negatif Terus Muncul Meskipun Kamu Sudah Berusaha Menghentikannya?

Sebelum menerapkan ketujuh strategi tersebut, penting untuk memahami bahwa pikiran negatif tidak selalu menghilang dalam waktu singkat.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa terus terjebak dalam pola pikir negatif.

1. Otak memiliki kecenderungan memperhatikan ancaman.

Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai negativity bias. Manusia cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif yang setara. Akibatnya, satu kritik terkadang terasa lebih membekas daripada sepuluh pujian.

2. Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara berpikir saat ini.

Pengalaman buruk, kegagalan, penolakan, atau hubungan yang tidak sehat dapat membentuk pola keyakinan tertentu. Ketika menghadapi situasi serupa, pola tersebut bisa muncul kembali.

3. Stres dapat memperburuk pola pikir negatif.

Ketika seseorang mengalami tekanan berkepanjangan, kemampuan untuk mengatur emosi dan mempertimbangkan situasi secara objektif bisa terganggu.

4. Kebiasaan overthinking dapat menjadi pola yang berulang.

Semakin sering seseorang menghabiskan waktu untuk memikirkan masalah tanpa menemukan langkah penyelesaian, semakin mudah pola perenungan tersebut muncul kembali.

Karena itu, jangan menganggap dirimu gagal hanya karena pikiran negatif masih datang meskipun kamu sudah berusaha memperbaiki diri.

Proses mengembangkan kesehatan mental membutuhkan waktu, latihan, dan kesabaran.

Jika pikiran negatif berlangsung terus-menerus, mengganggu pekerjaan, hubungan, tidur, atau aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental profesional. Kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian.

Penutup: Kamu Tidak Harus Mempercayai Semua yang Dikatakan Pikiranmu

Pada akhirnya, salah satu hal terpenting yang perlu kamu pahami adalah bahwa pikiranmu bukanlah identitasmu.

Kamu bukan kegagalan yang pernah kamu alami. Kamu bukan kesalahan yang pernah kamu buat. Kamu juga bukan kumpulan kekhawatiran yang muncul setiap kali menghadapi ketidakpastian.

Pikiran negatif bisa datang kapan saja, bahkan ketika kamu sedang berusaha menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Namun, kamu selalu memiliki kesempatan untuk belajar meresponsnya secara berbeda.

Mulailah dengan menyadari bahwa pikiran bukan fakta. Belajarlah menerima emosi tanpa harus melawannya. Latih perhatian pada saat ini, perlakukan diri sendiri dengan lebih penuh kasih, kurangi kebiasaan membandingkan diri, gerakkan tubuh, dan fokuslah pada hal-hal yang masih bisa kamu kendalikan.

Jangan menuntut dirimu untuk berubah dalam semalam.

Jika hari ini kamu berhasil menghentikan satu kebiasaan menyalahkan diri sendiri, itu adalah kemajuan. Jika besok kamu berhasil menghadapi satu kekhawatiran tanpa membiarkannya menguasai seluruh harimu, itu juga merupakan kemajuan.

Kesehatan mental bukan tentang memiliki pikiran yang selalu positif. Kesehatan mental juga tentang kemampuan menghadapi pikiran yang sulit tanpa kehilangan kendali atas kehidupan sendiri.