8 Perilaku yang Tanpa Disadari Dapat Merusak Harga Diri Anda, Sering Dianggap Wajar

JawaPos.com - Jangan biarkan orang lain memperlakukan anda dengan buruk. Sadari bahwa anda juga berharga.

Hal tersebut dapat dimulai dari bagaimana anda memandang dan memperlakukan diri sendiri.

Tanpa disadari, ada sejumlah perilaku yang sering dilakukan seseorang justru membuat dirinya kurang dihargai oleh orang lain.

Kebiasaan tersebut dapat mengikis martabat diri, mendorong seorang menjadi people pleaser, sampai membuat mereka bertahan dalam hubungan toxic.

Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (10/11) seseorang yang tumbuh dalam lingkungan sulit, seperti mengalami kekerasan atau penelantaran sejak kecil, kelompok disabilitas, anak-anak, dan orang-orang yang dianggap kurang produktif, dapat terbiasa menganggap bahwa kasih sayang harus diperoleh melalui pencapaian ataupun tindakan tertentu.

Perilaku tersebut juga dapat membuat seseorang mengukur nilai dirinya berdasarkan produktivitas dan manfaat yang bisa diberikan pada orang lain.

Padahal, setiap manusia termasuk anak-anak,kelompok disabilitas, tetap layak dihormati.

Berikut sejumlah tanda-tanda yang perlu anda kenali agar tidak terus merendahkan martabat diri sendiri.

Terlalu sering meminta maaf

Orang yang kurang menghargai diri sendiri sering kali meminta maaf bukan karena mereka melakukan kesalahan.

Saat terus meminta maaf, tanpa disadari anda sedang merusak martabat karena anda seolah mengajarkan kepada orang lain bahwa keberadaan dan kebutuhan anda merupakan sesuatu yang merepotkan. Bahkan, kebiasaan tersebut dapat membuat mereka ikut melihat anda dengan cara yang sama.

Mengabaikan prinsip hidup

Hanya karena sekelompok orang menyetujui sesuatu, bukan berarti mereka selalu benar. Mob mentality bisa jadi cara yang salah saat harus menghadapi situasi yang sulit.

Seperti saat anda mengikuti banyak hal dalam suatu kelompok yang membuat diri anda akhirnya merasa tidak nyaman.

Mencari pengakuan

Seorang yang memiliki sikap baik biasanya tidak akan membuat orang lain harus berusaha keras demi mendapatkan penghormatan.

Saat seseorang berusaha membuat anda harus membuktikan diri hanya untuk mendapatkan penghormatan dasar, maka tidak salahnya memilih untuk menjauh.

Membela keputusan pribadi

Saat anda terus menjelaskan keputusan, anda memberikan kesempatan pada orang lain untuk membantah alasan tersebut dan mencari agar anda berubah pikiran.

Menertawakan diri sendiri

Candaan tidak lagi bisa dianggap sebagai lelucon saat sengaja digunakan untuk menyakiti, menyinggung rasa tidak aman, ataupun membuat orang lain merasa rendah diri.

Hal itu bukan hanya sekadar humor, melainkan perilaku yang menyerang secara personal. Jangan biarkan orang lain menjadikan anda sebagai bahan lelucon untuk merendahkan diri sendiri.

Melanggar boundaries

Banyak orang kesulitan menetapkan boundaries karena menganggap batasan sebagai jarak yang dibangun untuk menjauhkan orang lain.

Orang yang benar-benar menghargai anda tidak akan ingin membuat anda merasa tidak nyaman ataupun bersalah. Sebaliknya, mereka akan mendukung anda dalam menjaga martabat diri sendiri.

Saat anda menyampaikan batasan yang wajar, mereka akan mempertimbangkan informasi tersebut dan menyesuaikan perilakunya.

Bertahan dalam hubungan toxic

Anda tidak bisa berharap seseorang yang sejak awal tidak memiliki keinginan untuk menghargai anda akan secara tiba-tiba berubah hanya karena sudah diberi boundaries.

Seseorang yang menganggap wajar memperlakukan orang lain dengan buruk memiliki persoalan lebih mendalam yang perlu diselesaikan. Tidak semua hal tersebut bisa anda ubah melalui usaha sendiri.

Kualitas diri tergantung validasi

Orang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga sulit, seperti mengalami kekerasan atau penelantaran sejak kecil, terkadang terbiasa meyakini bahwa mereka harus berusaha mendapatkan penghormatan dan kasih sayang.

Pola pikir ini akhirnya membuat seseorang terus merendahkan diri sendiri melalui perilaku people pleasing, kesibukan tanpa henti, memaksakan diri meski kelelahan, serta selalu menempatkan kebutuhan orang lain.