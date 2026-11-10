9 Frasa Orang yang Terus Bicara demi Menghindari Keheningan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, jeda dan keheningan dalam percakapan santai sebenarnya memberi ruang bagi seseorang untuk berpikir sebelum berbicara.

Keheningan yang diterima dengan tenang juga membuat lawan bicara lebih nyaman mengekspresikan diri, sehingga pendengar aktif mampu membuat orang merasa didengar.

Meski begitu, ada orang yang terus berbicara demi menghindari keheningan dan kerap memakai frasa sehari-hari tertentu untuk mengisi kekosongan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (10/11), berikut sembilan frasa sehari-hari yang sering muncul dalam percakapan santai orang yang berusaha menghindari keheningan.

1. “Nah, ada kabar baru apa?”

Banyak orang mendambakan percakapan mendalam bahkan dengan orang yang baru dikenal, tetapi sedikit yang tahu cara mencapainya tanpa membagikan terlalu banyak hal pribadi.

Mereka terus kembali pada pertanyaan klise seperti ini untuk mengisi kesunyian, tanpa menunjukkan rasa ingin tahu yang benar-benar tulus terhadap lawan bicara.

Mereka tidak sanggup menghadapi rasa tidak nyaman atau memberi ruang bagi orang lain untuk berpikir tanpa terus berbicara sepanjang waktu.

Akibatnya, kebiasaan itu justru menjadi penghalang bagi kedalaman hubungan yang sebenarnya sedang mereka dambakan dalam setiap percakapan.

2. “Jadi...”

Ketika seseorang berusaha mengendalikan percakapan dan menghindari hening dengan terus berbicara, hal itu sering menyingkap gejolak batin yang sedang mereka rasakan.

Mereka tidak nyaman dengan keheningan karena belum nyaman menghadapi ketidakpastian yang selalu menyertai jalannya sebuah percakapan.

Kata “jadi” memang tampak seperti ungkapan klasik tanpa makna, padahal bisa menjadi pertanda kegelisahan saat obrolan ringan atau ketika percakapan hampir berakhir.

Ungkapan tersebut juga dapat menandakan bahwa pembicara sedang berusaha merebut kembali kendali atas arah percakapan yang mulai kehilangan ritmenya.

3. “Aku capek banget”

Banyak orang yang merasa tidak aman mendahului anggapan yang mereka kira sedang dibentuk orang lain tentang diri mereka melalui ungkapan seperti ini.

Mereka mencari alasan atas perilaku yang dianggap canggung sebelum ada yang berkomentar, karena hal itu membuat mereka merasa mengendalikan narasi tentang dirinya.

Ungkapan seperti “aku lagi tidak fokus” atau “aku capek banget” membantu mereka merasa lebih nyaman ketika percakapan mulai hambar dan kehilangan arah.

Dengan cara itu, mereka menemukan jalan untuk membenarkan ketidaknyamanan yang sangat mengganggu perasaan mereka sendiri dalam situasi sosial.

4. “Cuacanya gila banget”

Membicarakan cuaca untuk lolos dari situasi canggung merupakan langkah klasik, misalnya saat mengantre bersama kasir yang cerewet atau ketika kehabisan pertanyaan pada kencan pertama.

Dalam situasi seperti itu, lingkungan sekitar memang terasa sebagai topik paling mudah dijangkau oleh siapa pun yang sedang kehabisan bahan obrolan.

Topik ini mungkin terkesan klise dan bahkan dapat membuat percakapan semakin canggung, namun tetap terasa lebih aman bagi mereka.

Bagi orang yang sedang menghindari rasa tidak aman dalam dirinya, pilihan topik netral ini menjadi tempat berlindung yang sangat praktis.

5. “Bagus”

Sebagian orang yang bergulat dengan rasa canggung mungkin memproyeksikan ketidaknyamanan batin mereka kepada orang lain melalui jawaban singkat seperti ini.

Jawaban satu kata semacam itu membuat lawan bicara merasa tidak diminati, padahal pembicara hanya kesulitan menikmati keheningan di antara keduanya.

Terkadang, tidak mengatakan apa pun justru lebih baik daripada mengucapkan sesuatu yang kurang berarti hanya demi mengisi ruang kosong dalam percakapan.

Menggantikan jawaban satu kata dengan bahasa tubuh yang meneguhkan dapat menjaga ruang aman dalam percakapan sekaligus mengurangi terjadinya kesalahpahaman.

6. “Nah, senang bertemu denganmu”

Percakapan biasanya tidak pernah berakhir tepat ketika kita menginginkannya, terutama dengan orang asing atau saat menahan obrolan ringan dengan seseorang yang kurang menarik minat.

Namun, sebagian orang menjadikan tindakan menciptakan jarak dan pergi dari percakapan sebagai mekanisme untuk mengatasi kecemasan sosial yang mereka rasakan.

Mereka lebih memilih mengarang alasan untuk pergi daripada duduk dalam keheningan bersama orang lain dan menghadapi kecemasan sendiri.

Saat dibiarkan dengan pikirannya sendiri, mereka merasa terdesak sehingga ungkapan perpisahan tersebut berfungsi sebagai jalan keluar yang terasa cepat dan aman.

7. “Ngomong-ngomong”

Kata “ngomong-ngomong” merupakan cara klasik untuk mengganti topik ketika percakapan jelas akan berakhir atau mulai canggung karena adanya jeda yang cukup panjang.

Sebagian orang cukup percaya diri untuk berhenti di situ, tetapi mereka yang perlu mengoceh agar merasa aman akan terus memakai kata pengisi tersebut.

Mereka tidak ingin menjadi pihak yang membiarkan percakapan mengendap dalam keheningan, sehingga berusaha memancing obrolan baru meski sebenarnya tidak selalu diperlukan.

Kebiasaan ini membuat jeda alami yang sebenarnya wajar justru selalu terputus oleh ungkapan pengalih yang muncul berulang kali.

8. “Ada rencana seru akhir pekan ini?”

Orang menyukai pembicaraan tentang dirinya sendiri, dan itulah sebabnya mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan yang disengaja cenderung meningkatkan kesukaan orang terhadap seseorang.

Namun, pada lingkungan tertentu keheningan justru lebih baik daripada pertanyaan, karena sebagian orang hanya ingin hadir tanpa harus menyiapkan jawaban.

Mereka juga tidak selalu ingin terlihat tertarik pada obrolan ringan, apalagi bila pertanyaan diajukan sekadar untuk mengisi hening dan menenangkan diri penanya.

Jika penanya tidak sungguh-sungguh mendengarkan jawabannya, percakapan tersebut sebenarnya lebih membutuhkan ruang kosong daripada tambahan pertanyaan yang tidak tulus.

9. “Sudah lihat ini belum?”

Sebagian orang yang hanya merasa menarik berdasarkan informasi tentang orang lain tidak mampu menahan diri untuk memecah keheningan dengan pertanyaan semacam ini.

Informasi yang dibawa bisa berupa kabar budaya populer dan hiburan, atau gosip nyata tentang rekan kerja yang tidak sengaja mereka dengar.

Apa pun bahan yang dibawa ke dalam obrolan, mereka sebenarnya sedang mencari-cari topik dengan terburu-buru agar percakapan tidak terhenti.