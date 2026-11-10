9 Frasa Orang yang Terus Bicara demi Menghindari Keheningan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, jeda dan keheningan dalam percakapan santai sebenarnya memberi ruang bagi seseorang untuk berpikir sebelum berbicara.

Keheningan yang diterima dengan tenang juga membuat lawan bicara lebih nyaman mengekspresikan diri, sehingga pendengar aktif mampu membuat orang merasa didengar.

Meski begitu, ada orang yang terus berbicara demi menghindari keheningan dan kerap memakai frasa sehari-hari tertentu untuk mengisi kekosongan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (10/11), berikut sembilan frasa sehari-hari yang sering muncul dalam percakapan santai orang yang berusaha menghindari keheningan.

1. “Nah, ada kabar baru apa?”

Banyak orang mendambakan percakapan mendalam bahkan dengan orang yang baru dikenal, tetapi sedikit yang tahu cara mencapainya tanpa membagikan terlalu banyak hal pribadi.

Mereka terus kembali pada pertanyaan klise seperti ini untuk mengisi kesunyian, tanpa menunjukkan rasa ingin tahu yang benar-benar tulus terhadap lawan bicara.

Mereka tidak sanggup menghadapi rasa tidak nyaman atau memberi ruang bagi orang lain untuk berpikir tanpa terus berbicara sepanjang waktu.

Akibatnya, kebiasaan itu justru menjadi penghalang bagi kedalaman hubungan yang sebenarnya sedang mereka dambakan dalam setiap percakapan.