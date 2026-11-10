Bukan Sekadar Penunjuk Tanggal, Orang yang Suka Kalender Kertas Biasanya Punya 10 Sifat Ini

JawaPos.com - Kemajuan teknologi membuat berbagai kebutuhan sehari-hari semakin mudah dilakukan melalui smartphone. Mulai dari melihat tanggal, menyusun agenda, hingga memasang pengingat kegiatan, semuanya bisa diakses hanya melalui satu perangkat.

Meski begitu, tidak semua orang meninggalkan kebiasaan menggunakan kalender konvensional. Sebagian masih senang menggantung kalender di dinding, meletakkannya di meja, atau menyediakan satu kalender khusus untuk mencatat berbagai agenda penting.

Kebiasaan yang terlihat sederhana ini ternyata bisa menggambarkan sejumlah kecenderungan karakter seseorang. Bagi sebagian orang, kalender fisik bukan hanya alat untuk mengetahui tanggal, melainkan juga media untuk mengatur aktivitas, menikmati tampilan visual, hingga menyimpan kenangan tertentu.

Dilansir dari Geediting, orang-orang yang masih mempertahankan kalender kertas di rumah kerap dikaitkan dengan 10 karakter dan kecenderungan kepribadian berikut ini.

1. Memiliki Ketertarikan terhadap Keindahan Visual

Salah satu alasan seseorang tetap menggunakan kalender kertas adalah karena menyukai tampilan desainnya. Perpaduan warna, gambar, ilustrasi, hingga tema tertentu bisa menjadi daya tarik tersendiri.

Kecenderungan ini dapat menunjukkan bahwa mereka cukup memperhatikan unsur estetika dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, benda yang memiliki tampilan menarik bisa memberikan suasana lebih menyenangkan di dalam rumah.

2. Menghargai Kenangan dan Masa Lalu

Kalender terkadang memiliki nilai emosional yang lebih besar daripada sekadar penunjuk tanggal. Ada yang menyimpannya karena merupakan pemberian orang terdekat, hadiah dari tempat kerja, atau kenang-kenangan dari suatu acara.

Orang dengan kecenderungan ini biasanya memiliki penghargaan tersendiri terhadap pengalaman masa lalu. Mereka tidak mudah melupakan benda-benda sederhana yang menyimpan cerita atau mengingatkan pada momen tertentu.

3. Lebih Nyaman dengan Informasi yang Bisa Dilihat Langsung

Tidak semua orang merasa praktis menggunakan aplikasi digital untuk mengatur jadwal. Sebagian justru lebih mudah memahami informasi ketika dapat melihatnya secara langsung dalam bentuk tulisan atau tampilan fisik.

Kalender yang terpajang di tempat terbuka memungkinkan mereka mengetahui tanggal dan agenda tanpa harus membuka ponsel. Cara ini juga membantu memberikan gambaran mengenai kegiatan yang sudah direncanakan.

4. Terbiasa Mengatur Waktu Secara Mandiri

Memiliki kalender fisik dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga keteraturan aktivitas. Mereka bisa menandai hari penting, menulis jadwal pertemuan, atau mencatat berbagai rencana tanpa harus selalu mengandalkan aplikasi.

Kebiasaan tersebut memperlihatkan kecenderungan untuk mengelola waktu secara mandiri. Mereka tetap bisa memanfaatkan teknologi, tetapi tidak merasa seluruh aktivitas harus bergantung pada perangkat digital.

5. Menikmati Rutinitas Kecil dalam Kehidupan

Mengganti lembar kalender ketika memasuki bulan baru atau memberikan tanda pada tanggal tertentu mungkin terlihat sepele. Namun, bagi sebagian orang, kegiatan tersebut justru memberikan kepuasan tersendiri.

Rutinitas sederhana seperti ini bisa menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang terasa nyaman. Mereka cenderung menikmati aktivitas kecil yang memberikan rasa teratur dan membantu menjalani hari dengan lebih terencana.

6. Cenderung Menyukai Suasana Tenang untuk Berpikir

Berbeda dengan aplikasi digital yang kerap menghadirkan pemberitahuan, kalender kertas hanya menampilkan informasi yang dibutuhkan tanpa gangguan tambahan.

Orang yang menyukai media fisik mungkin merasa lebih nyaman dengan cara tersebut. Mereka dapat memperhatikan jadwal, memikirkan rencana, dan mengevaluasi kegiatan tanpa harus terus-menerus menerima notifikasi dari perangkat elektronik.

7. Memperhatikan Kenyamanan dan Suasana Rumah

Kalender yang dipajang di ruang keluarga, dapur, atau ruang kerja terkadang menjadi bagian dari penataan interior rumah.

Pilihan gambar dan desain kalender bahkan bisa disesuaikan dengan selera pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki perhatian terhadap suasana tempat tinggal dan ingin menciptakan lingkungan yang terasa nyaman serta mencerminkan kepribadian.

8. Lebih Mudah Mengingat Sesuatu Melalui Tulisan Tangan

Sebagian orang merasa lebih mudah mengingat jadwal ketika menuliskannya sendiri dibandingkan hanya memasukkan informasi ke dalam aplikasi.

Proses menulis tanggal, memberi tanda, atau mencatat agenda dapat membantu mereka memperhatikan informasi secara lebih aktif. Aktivitas menulis tangan juga kerap dikaitkan dengan proses pembentukan dan penguatan ingatan.

9. Menikmati Kehidupan dengan Ritme yang Tidak Terburu-buru

Memilih kalender fisik bisa mencerminkan ketertarikan terhadap kebiasaan hidup yang lebih sederhana. Mereka mungkin tidak selalu ingin melakukan segala sesuatu melalui teknologi atau mengikuti kecepatan perkembangan digital.

Kecenderungan ini sejalan dengan konsep slow living, yaitu pola hidup yang mengutamakan kesadaran dalam menjalani aktivitas dan menikmati setiap proses. Mereka berusaha memberikan perhatian pada hal-hal kecil tanpa selalu merasa harus terburu-buru.

10. Menghargai Barang yang Memiliki Nilai Emosional

Tidak sedikit kalender yang dilengkapi foto keluarga, gambar tempat favorit, ilustrasi budaya, atau desain khusus yang memiliki arti tertentu bagi pemiliknya.

Bagi orang yang menyukai kalender semacam ini, nilai sebuah benda tidak selalu ditentukan oleh harga maupun kegunaannya. Cerita dan kenangan yang melekat justru bisa menjadi alasan utama mengapa mereka memilih untuk menyimpannya.