Bukan Sekadar Penunjuk Tanggal, Orang yang Suka Kalender Kertas Biasanya Punya 10 Sifat Ini

JawaPos.com - Kemajuan teknologi membuat berbagai kebutuhan sehari-hari semakin mudah dilakukan melalui smartphone. Mulai dari melihat tanggal, menyusun agenda, hingga memasang pengingat kegiatan, semuanya bisa diakses hanya melalui satu perangkat.

Meski begitu, tidak semua orang meninggalkan kebiasaan menggunakan kalender konvensional. Sebagian masih senang menggantung kalender di dinding, meletakkannya di meja, atau menyediakan satu kalender khusus untuk mencatat berbagai agenda penting.

Kebiasaan yang terlihat sederhana ini ternyata bisa menggambarkan sejumlah kecenderungan karakter seseorang. Bagi sebagian orang, kalender fisik bukan hanya alat untuk mengetahui tanggal, melainkan juga media untuk mengatur aktivitas, menikmati tampilan visual, hingga menyimpan kenangan tertentu.

Dilansir dari Geediting, orang-orang yang masih mempertahankan kalender kertas di rumah kerap dikaitkan dengan 10 karakter dan kecenderungan kepribadian berikut ini.

1. Memiliki Ketertarikan terhadap Keindahan Visual

Salah satu alasan seseorang tetap menggunakan kalender kertas adalah karena menyukai tampilan desainnya. Perpaduan warna, gambar, ilustrasi, hingga tema tertentu bisa menjadi daya tarik tersendiri.

Kecenderungan ini dapat menunjukkan bahwa mereka cukup memperhatikan unsur estetika dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, benda yang memiliki tampilan menarik bisa memberikan suasana lebih menyenangkan di dalam rumah.

2. Menghargai Kenangan dan Masa Lalu

Kalender terkadang memiliki nilai emosional yang lebih besar daripada sekadar penunjuk tanggal. Ada yang menyimpannya karena merupakan pemberian orang terdekat, hadiah dari tempat kerja, atau kenang-kenangan dari suatu acara.