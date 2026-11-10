Punya Mental Kuat? 6 Kebiasaan Ini Biasanya Dilakukan Orang yang Tahan Tekanan

JawaPos.com – Kemampuan menghadapi tekanan merupakan salah satu bekal penting dalam menjalani kehidupan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, sebagian orang mudah kehilangan kendali, sedangkan yang lain justru mampu mempertahankan ketenangan dan mencari jalan keluar.

Perbedaan tersebut tidak selalu ditentukan oleh keberanian atau tingkat kecerdasan seseorang. Mental tangguh juga bisa dibentuk melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Menariknya, ada beberapa strategi yang membantu seseorang mengelola stres, menjaga konsentrasi, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana ketika berada dalam situasi sulit.

Dilansir dari geediting.com, berikut enam kebiasaan unik yang sering diterapkan orang bermental tangguh saat menghadapi tekanan.

1. Terbiasa Menyiapkan Rencana untuk Menghadapi Kemungkinan Terburuk

Orang dengan mental kuat tidak selalu berpikir bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai harapan. Mereka justru berusaha mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa menghambat rencana.

Salah satu caranya adalah menggunakan strategi berpikir jika-maka. Artinya, mereka sudah menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila suatu masalah benar-benar terjadi.

Sebagai contoh, ketika presentasi mengalami gangguan teknis, mereka telah menyiapkan dokumen cadangan agar kegiatan tetap berjalan. Begitu pula saat menghadapi kemacetan, mereka sudah mengetahui jalur alternatif yang bisa digunakan.

Kebiasaan ini membantu mengurangi kepanikan karena pikiran sudah memiliki gambaran mengenai langkah yang perlu diambil.

Kamu bisa mulai membiasakannya dengan membuat rencana sederhana. Pikirkan satu kemungkinan kendala, kemudian tentukan solusi yang paling masuk akal untuk mengatasinya.

2. Menyediakan Waktu Luang di Tengah Kesibukan

Banyak orang menganggap jadwal yang penuh sebagai tanda produktivitas. Padahal, aktivitas tanpa jeda justru berisiko membuat seseorang mudah lelah dan kehilangan konsentrasi.

Orang yang mampu menghadapi tekanan biasanya memahami pentingnya menyediakan waktu kosong di antara berbagai kegiatan.

Mereka sengaja memberikan jeda sekitar 10-15 menit sebelum memulai aktivitas berikutnya. Waktu tersebut bisa digunakan untuk beristirahat, memeriksa kembali pekerjaan, atau sekadar menenangkan pikiran.

Kebiasaan ini juga berguna ketika muncul kejadian tidak terduga. Misalnya, ada keterlambatan perjalanan atau pekerjaan mendadak yang membutuhkan perhatian tambahan.

Dengan memiliki waktu cadangan, seseorang tidak perlu terburu-buru menyelesaikan segala sesuatu.

Jadi, jangan selalu memenuhi jadwal harian dengan aktivitas tanpa henti. Memberikan ruang untuk bernapas justru bisa membantu menjaga produktivitas dan kestabilan emosi.

3. Melakukan Aktivitas Singkat untuk Mengembalikan Ketenangan

Tidak semua kondisi memungkinkan seseorang melakukan meditasi panjang atau menjalankan rutinitas relaksasi secara lengkap.

Karena itu, orang yang terbiasa menghadapi tekanan biasanya memiliki cara sederhana untuk mengembalikan fokus dalam waktu singkat.

Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan antara lain membasuh tangan dengan air dingin, memutar bahu secara perlahan, memperbaiki posisi duduk, atau minum air putih.

Teknik pernapasan teratur juga bisa menjadi pilihan. Cobalah menarik napas selama empat hitungan, menahannya sejenak, kemudian mengembuskannya secara perlahan.

Selain itu, merasakan posisi kedua kaki yang menapak di lantai dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang sedang kacau menuju kondisi saat ini.

Kamu bisa memilih tiga aktivitas sederhana yang paling nyaman dilakukan. Ketika mulai merasa tertekan, gunakan salah satunya untuk memberikan jeda sebelum kembali menyelesaikan pekerjaan.

4. Menggunakan Kata-Kata Positif untuk Menyemangati Diri Sendiri

Cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri ternyata dapat memengaruhi respons ketika menghadapi masalah.

Orang yang tangguh cenderung tidak terus-menerus menyalahkan diri ketika melakukan kesalahan. Sebaliknya, mereka berusaha memberikan arahan yang membangun agar tetap bisa berpikir jernih.

Misalnya, ketika pekerjaan menumpuk, mereka mengingatkan diri sendiri untuk menyelesaikan satu persoalan terlebih dahulu daripada memikirkan semuanya sekaligus.

Kalimat sederhana seperti "Tenang, pikirkan langkah berikutnya" atau "Tidak harus selesai sekaligus" dapat membantu mengurangi dorongan untuk bertindak terburu-buru.

Kebiasaan berbicara positif kepada diri sendiri bukan berarti mengabaikan kenyataan atau memaksakan diri selalu bahagia.

Justru, cara ini membantu seseorang menerima keadaan sekaligus mengarahkan perhatian pada tindakan yang masih bisa dikendalikan.

5. Membatasi Gangguan agar Pikiran Tetap Fokus

Di tengah banyaknya informasi dan tuntutan pekerjaan, kemampuan menjaga fokus menjadi hal yang sangat berharga.

Orang yang mampu bekerja dengan baik di bawah tekanan biasanya tidak berusaha mengerjakan semuanya dalam waktu bersamaan.

Mereka memilih menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu sebelum berpindah ke pekerjaan berikutnya. Cara ini membantu mengurangi gangguan dan membuat hasil pekerjaan lebih terarah.

Beberapa langkah sederhana yang bisa diterapkan adalah menutup tab yang tidak diperlukan, menjauhkan ponsel ketika sedang bekerja, serta membagi pekerjaan menjadi sesi fokus selama 25 menit.

Setelah satu sesi selesai, berikan waktu istirahat singkat sebelum melanjutkan aktivitas.

Mereka juga cenderung menentukan batasan dalam mengambil keputusan, seperti menetapkan tenggat waktu dan menentukan standar hasil yang realistis.

Dengan membatasi hal-hal yang mengganggu, pikiran memiliki lebih banyak ruang untuk memproses persoalan secara efektif.

6. Berani Menghadapi Ketidaknyamanan Secara Bertahap

Salah satu kebiasaan yang membedakan orang bermental tangguh adalah kesediaan mereka untuk mencoba sesuatu yang berada di luar zona nyaman.

Mereka tidak selalu menunggu sampai merasa benar-benar siap untuk menghadapi tantangan baru. Sebaliknya, mereka berlatih menghadapi situasi yang sedikit menegangkan secara bertahap.

Contohnya, mencoba berbicara di depan kelompok kecil, mengambil tanggung jawab baru, mempelajari keterampilan yang belum dikuasai, atau mencoba aktivitas yang sebelumnya terasa sulit.

Pengalaman tersebut membantu seseorang mengenali batas kemampuannya sekaligus membangun kepercayaan diri.

Namun, tantangan yang dipilih sebaiknya tetap realistis dan aman agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan.

Setelah menyelesaikannya, luangkan waktu untuk mengevaluasi pengalaman tersebut. Catat bagian yang berhasil dilakukan dan hal apa yang masih perlu diperbaiki.