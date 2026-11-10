Jarang Mengeluh Meski Hidup Berat, Orang Seperti Ini Sering Menunjukkan 10 Perilaku Berikut

JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat bahagia benar-benar sedang menikmati kehidupannya. Ada sebagian orang yang tetap mampu tersenyum, bercanda, bekerja, dan menjalankan rutinitas seperti biasa meskipun sedang menghadapi persoalan emosional yang berat.

Di hadapan orang lain, mereka mungkin dikenal sebagai pribadi yang ceria, mandiri, bahkan selalu siap membantu ketika dibutuhkan. Namun, ketika sedang sendirian, perasaan sedih, kecewa, dan kelelahan mental bisa muncul tanpa diketahui siapa pun.

Dalam psikologi populer, kebiasaan menyembunyikan kondisi emosional di balik penampilan yang terlihat baik sering dikaitkan dengan istilah emotional masking.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 perilaku yang kerap dikaitkan dengan seseorang yang tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang menghadapi pergulatan batin.

1. Selalu Memperlihatkan Senyuman meski Hatinya Terluka

Salah satu perilaku yang sering terlihat adalah kebiasaan menunjukkan keceriaan di tengah kondisi emosional yang tidak menyenangkan.

Mereka mungkin menjadi orang yang paling sering tertawa, melontarkan candaan, atau mencairkan suasana ketika berkumpul bersama teman-temannya.

Namun, senyuman tersebut belum tentu menggambarkan perasaan sebenarnya. Ada kemungkinan mereka sengaja menyembunyikan kesedihan agar orang lain tidak menyadari masalah yang sedang dihadapi.

Bagi sebagian orang, terlihat bahagia terasa lebih mudah daripada harus menjelaskan luka yang belum mampu mereka ungkapkan.

2. Selalu Mendengarkan Masalah Orang Lain, tetapi Enggan Bercerita

Mereka sering menjadi tempat ternyaman bagi teman atau keluarga untuk mencurahkan isi hati.

Ketika orang lain mengalami kesulitan, mereka bersedia mendengarkan, memberikan perhatian, bahkan membantu mencari jalan keluar.

Akan tetapi, sikap tersebut tidak selalu berlaku ketika mereka sendiri membutuhkan pertolongan. Mereka justru memilih diam dan menyimpan persoalan pribadi.

Sebagian merasa masalahnya tidak terlalu penting dibandingkan kesulitan orang lain. Akibatnya, mereka terbiasa memberikan dukungan tanpa pernah benar-benar membiarkan dirinya menerima dukungan serupa.

3. Terbiasa Mengatakan Dirinya Baik-Baik Saja

Jawaban seperti "aku tidak apa-apa" atau "semuanya baik" sering keluar secara otomatis ketika seseorang menanyakan kabar mereka.

Padahal, belum tentu kondisi emosionalnya sedang stabil. Bisa saja ada banyak pikiran yang ingin disampaikan, tetapi mereka kesulitan menemukan keberanian untuk memulainya.

Mengungkapkan perasaan terkadang terasa menakutkan karena mereka khawatir akan dianggap berlebihan atau tidak dipahami.

Karena itu, berpura-pura baik-baik saja menjadi cara untuk menghindari percakapan yang sebenarnya ingin mereka hindari.

4. Terus Menyibukkan Diri agar Tidak Memikirkan Masalah

Sebagian orang memilih mengisi hampir seluruh waktunya dengan pekerjaan, kegiatan rumah, atau berbagai aktivitas lainnya.

Sekilas, kebiasaan ini terlihat seperti bentuk produktivitas dan semangat tinggi dalam menjalani kehidupan.

Namun, kesibukan terkadang juga digunakan sebagai cara untuk menghindari pikiran dan perasaan yang menyakitkan.

Dengan terus melakukan sesuatu, mereka merasa tidak mempunyai cukup waktu untuk memikirkan persoalan yang sedang membebani pikirannya.

Sayangnya, perasaan yang terus dihindari belum tentu menghilang dan bisa kembali muncul ketika mereka mempunyai waktu untuk beristirahat.

5. Terlalu Mengandalkan Diri Sendiri dan Sulit Meminta Pertolongan

Karakter mandiri memang merupakan hal positif. Namun, jika seseorang selalu merasa harus menyelesaikan semuanya sendirian, kondisi tersebut bisa menjadi beban tersendiri.

Mereka mungkin menganggap meminta bantuan sebagai sesuatu yang memalukan atau menunjukkan ketidakmampuan.

Akibatnya, berbagai persoalan yang sebenarnya bisa dibicarakan justru dipendam dan ditanggung sendiri.

Mereka terbiasa menjadi sosok yang kuat di mata orang lain, tetapi lupa bahwa dirinya juga mempunyai hak untuk merasa lelah dan membutuhkan dukungan.

6. Berusaha Menyempurnakan Segala Sesuatu

Keinginan untuk melakukan sesuatu dengan hasil terbaik merupakan hal yang wajar. Namun, pada sebagian orang, dorongan untuk selalu sempurna bisa berkaitan dengan tekanan emosional.

Mereka berusaha mengatur setiap detail kehidupan, mulai dari pekerjaan, penampilan, hingga hal-hal kecil yang sebenarnya tidak selalu harus berjalan sesuai rencana.

Kesempurnaan seolah menjadi sesuatu yang bisa dikendalikan ketika bagian lain dalam kehidupan terasa tidak menentu.

Ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan, mereka mungkin menjadi terlalu keras terhadap diri sendiri dan merasa gagal meskipun sudah berusaha maksimal.

7. Merasa Tidak Enak Hati ketika Menceritakan Masalah Pribadi

Ada orang yang selalu memikirkan perasaan orang lain sebelum memutuskan untuk bercerita mengenai masalahnya sendiri.

Mereka khawatir cerita yang disampaikan akan mengganggu, membuat orang lain terbebani, atau merusak suasana hati seseorang.

Karena alasan tersebut, mereka memilih menyimpan kesedihan meskipun sebenarnya sangat membutuhkan tempat untuk berbagi.

Mereka terbiasa menjadi pendengar yang baik, tetapi kesulitan menerima perhatian karena merasa tidak ingin merepotkan siapa pun.

8. Sering Menarik Diri untuk Menikmati Kesendirian

Tidak semua orang yang memilih menyendiri sedang mengalami masalah. Namun, perubahan kebiasaan sosial secara tiba-tiba patut diperhatikan jika disertai kondisi emosional yang memburuk.

Sebagian orang yang sedang menghadapi tekanan batin memilih mengurangi interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Mereka merasa kesendirian memberikan kesempatan untuk menenangkan pikiran tanpa harus menjelaskan perasaan kepada orang lain.

Dalam kondisi tertentu, waktu sendiri memang bisa membantu seseorang memulihkan energi. Akan tetapi, jika terus mengisolasi diri dan merasa semakin kesepian, dukungan dari orang terdekat mungkin diperlukan.

9. Menghindari Percakapan yang Menyinggung Perasaan Pribadi

Ketika pembicaraan mulai mengarah pada kondisi emosional atau persoalan pribadi, mereka cenderung segera mengubah topik.

Mereka mungkin menjawab singkat, melontarkan candaan, atau mengalihkan perhatian agar percakapan tidak berlanjut.

Hal ini bisa terjadi karena membicarakan perasaan membuat mereka merasa rentan dan tidak nyaman.

Bukan berarti mereka tidak mempercayai orang lain. Bisa jadi, pengalaman sebelumnya membuat mereka lebih berhati-hati ketika harus membuka sisi pribadi yang selama ini disembunyikan.

10. Pandai Menguatkan Orang Lain, tetapi Sulit Menenangkan Diri Sendiri

Perilaku terakhir yang cukup menarik adalah kemampuan memberikan semangat kepada orang lain ketika sedang menghadapi kesulitan.

Mereka mampu menyampaikan kata-kata positif, memberikan nasihat, dan meyakinkan orang lain bahwa setiap masalah pasti mempunyai jalan keluar.

Namun, ketika menghadapi persoalan pribadi, mereka justru kesulitan menerapkan nasihat yang sama kepada dirinya sendiri.

Mereka seolah mempunyai banyak energi untuk membantu orang lain bangkit, tetapi tidak tahu bagaimana cara memberikan kekuatan kepada diri sendiri.