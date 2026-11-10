Jarang Mengeluh Meski Hidup Berat, Orang Seperti Ini Sering Menunjukkan 10 Perilaku Berikut

JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat bahagia benar-benar sedang menikmati kehidupannya. Ada sebagian orang yang tetap mampu tersenyum, bercanda, bekerja, dan menjalankan rutinitas seperti biasa meskipun sedang menghadapi persoalan emosional yang berat.

Di hadapan orang lain, mereka mungkin dikenal sebagai pribadi yang ceria, mandiri, bahkan selalu siap membantu ketika dibutuhkan. Namun, ketika sedang sendirian, perasaan sedih, kecewa, dan kelelahan mental bisa muncul tanpa diketahui siapa pun.

Dalam psikologi populer, kebiasaan menyembunyikan kondisi emosional di balik penampilan yang terlihat baik sering dikaitkan dengan istilah emotional masking.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 perilaku yang kerap dikaitkan dengan seseorang yang tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang menghadapi pergulatan batin.

1. Selalu Memperlihatkan Senyuman meski Hatinya Terluka

Salah satu perilaku yang sering terlihat adalah kebiasaan menunjukkan keceriaan di tengah kondisi emosional yang tidak menyenangkan.

Mereka mungkin menjadi orang yang paling sering tertawa, melontarkan candaan, atau mencairkan suasana ketika berkumpul bersama teman-temannya.

Namun, senyuman tersebut belum tentu menggambarkan perasaan sebenarnya. Ada kemungkinan mereka sengaja menyembunyikan kesedihan agar orang lain tidak menyadari masalah yang sedang dihadapi.

Bagi sebagian orang, terlihat bahagia terasa lebih mudah daripada harus menjelaskan luka yang belum mampu mereka ungkapkan.