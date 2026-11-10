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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 10 November 2026 | 20.47 WIB

Selalu Bangun pada Alarm Pertama, 7 Kebiasaan Ini Bisa Menggambarkan Karakter Seseorang

karakter unik orang yang langsung bangun tidur saat alarm berbunyi./Freepik/ jcomp

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kebiasaan berbeda ketika menghadapi alarm yang berbunyi pada pagi hari. Ada yang langsung beranjak dari tempat tidur, sementara sebagian lainnya memilih mematikan alarm atau menekan tombol snooze untuk mendapatkan waktu istirahat tambahan.

Hal sederhana tersebut ternyata menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan rutinitas, kedisiplinan, dan cara seseorang mengatur aktivitas hariannya. Respons ketika alarm berbunyi juga sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengendalikan kebiasaan.

Dalam psikologi populer, kebiasaan langsung bangun tanpa menunda alarm kerap dihubungkan dengan sejumlah karakter positif, terutama berkaitan dengan pengendalian diri dan tanggung jawab.

Dilansir dari geediting.com, berikut tujuh karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang terbiasa langsung bangun ketika alarm berbunyi.

1. Mempunyai Pengendalian Diri yang Baik

Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan kebiasaan langsung bangun tidur adalah kemampuan mengendalikan diri.

Orang dengan karakter ini biasanya mampu menjalankan sesuatu yang sudah direncanakan meskipun sedang tidak bersemangat melakukannya.

Misalnya, ketika memiliki target untuk bangun pagi dan berolahraga, mereka berusaha menjalankan rencana tersebut tanpa terus mencari alasan untuk menundanya.

Kemampuan mengendalikan dorongan sesaat demi mencapai tujuan yang lebih besar juga dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas lain, mulai dari menyelesaikan pekerjaan hingga mengatur penggunaan waktu.

2. Lebih Suka Mengambil Inisiatif daripada Menunggu Keadaan

Orang yang langsung bangun saat alarm berbunyi sering digambarkan sebagai pribadi yang proaktif.

Mereka cenderung tidak menunggu suasana hati menjadi baik atau motivasi muncul terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, mereka memilih segera mengambil tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Karakter ini juga berkaitan dengan keyakinan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada keadaan, tetapi turut dipengaruhi oleh usaha dan keputusan pribadi.

Dalam kehidupan sehari-hari, sikap proaktif membuat seseorang lebih berani menentukan langkah, mencari solusi, dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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